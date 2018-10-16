DHA YURT BÜLTENİ 11

IĞDIR'da F.Ş. adlı kadının başından vurularak öldürülmesinden sonra başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli, 'töre saikiyle tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan tututlanarak cezaevine gönderildi.Iğdır merkez Aşağı Erhacı köyünde 10 Eylül'de meydana gelen olayda C.E., kız kardeşi F.Ş.'yi av tüfeğiyle başının sol arka kısmından vurdu. Ağır yaralanan F.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları soruşturma sonucunda, 'Töre saikiyle tasarlanarak kardeşe karşı kasten öldürme, azmettirme' olayıyla ilgili suça sürüklenen 2'si çocuk olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 6'sı savcılıktan, 4'ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. C.E. ile birlikte 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyete çıkarılışı

( Haber-Kamera: IĞDIR, ()

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ADIYAMAN'DA TOZ BULUTU 3 GÜNDÜR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

ADIYAMAN'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, 3 gündür etkisini sürdürüyor.

Kentte 3 gündür aralıklarla Suriye üzerinden gelen toz bulutu, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Görüş uzaklığının azaldığı kentte vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Nefes almakta güçlük çekilen kentte gökyüzü de farklı bir renge büründü.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman toz bulutu

- Kent merkezi vatandaşlar araçlar

- Karadağ ormanlık alan

- Kentin üstü toz bulutuyla kaplanması

- Vatandaşlar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB