DHA YURT BÜLTENİ 11

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası sağ kolunda parçalı kırık oluşan diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın (48), üç hastanede geçirdiği bir dizi operasyon sonucu atardamarı kesildi, beyin kanaması geçirdi ve komaya girdi. Urhan'ın komadan çıksa bile kolunun ampute edileceği ailesine bildirildi. Halis Urhan, eşinin basit bir kaza sonrası kahredici bir süreç sonunda ölüme sürüklendiğini söyledi.

Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda geçen 12 Eylül'de, diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın bulunduğu otomobile bir araç çarptı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralandı. İlk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlendi. Muayene sonrası kolu alçıya alınan Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi söylenerek eve gönderildi.

KOLDAKİ ATARDAMAR KESİLDİ

Gamze Uğurlu Urhan'ın eşi Halis Urhan ertesi gün hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istedi. 14 Eylül'de Urhan'ın yeniden çekilen röntgeninde yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlendi ve ameliyat kararı verildi. 15 Eylül'de basit bir operasyon olacağı söylenerek ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan'ın iddiaya göre, saatler süren ameliyatta yaşanan birçok aksaklık sonucu kolundaki atardamar kesildi. Bu durum hastane raporlarına da yansırken, kalp damar cerrahisinden nöbetçi iki hekim operasyona çağrıldı. Kalp damar cerrahi raporunda, "Yapılan muayenede arter yaralanması nedeniyle oluşan kanama nedeniyle üç yerden bağlandığını gördüm" tespiti yer aldı. Ameliyatta nabzı duran Gamze Uğurlu Urhan'ın ilk müdahaleden sonra anjiyo için Alanya Başkent Hastanesi'ne sevki istendi.

Eşinin Antalya'ya sevk edilmesi talebinin reddedildiğini söyleyen Halis Urhan, sevk işleminin de 4-5 saat gecikmeli yapıldığını, direkt tam üniversite hastanesine sevk edilmiş olsaydı koldaki dolaşım sorununun olmayacağını iddia etti.

KAS ZARLARI KOL BOYUNCA YIRTILDI

Alanya Başkent Hastanesi'nde gece yarısı ilk damar nakli için ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, saat 07.00 sıralarında operasyondan çıktı. Yakınlarına "Düşük bir nabız var" denildikten sonra yapılan damar naklinin başarılı olmadığı belirlenerek Urhan'a 16 Eylül'de saat 12.00 sıralarında ikinci bir damar nakli gerçekleştirildi ancak nakil sonrasında kolda yoğun bir ödem tespit edildi. Ödemin damarlara zarar vermemesi için cerrahi operasyonla kasların çevresindeki kas zarları kol boyunca yırtıldı ancak yapılan bu işlem nedeniyle açık yaralar çoğaldığından enfeksiyon riski ortaya çıktı. Kas yırtıklarını dikebilmek için ise ödemin azalması beklenmeye başlandı.

ENFEKSİYON KAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

27 Eylül'de pansuman sırasında damarı yırtılan Gamze Uğurlu Urhan'ın Alanya Başkent Hastanesi'nde plastik cerrah olmaması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ertesi gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında yer bulunarak hastanın sevki yapıldı. Bu arada Gamze Uğurlu Urhan'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı.

KOMAYA GİRDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde getirilen Urhan'ın 30 Eylül'de yapılan muayenesinde koldaki atardamarın tıkandığı belirlendi. 30 Eylül'de iki kez damar nakli ve pıhtı temizleme operasyonu yapılarak Gamze Uğurlu Urhan yoğun bakıma alındı. 2 Ekim'de ziyaret için yoğun bakım servisine giren Halis Urhan, eşinin burnundan kan geldiğini görünce hemşireye haber verdi. Müdahale sırasında buruna aparat takılırken Gamze Uğurlu Urhan'ın burnunun zedelendiği, önemli bir şey olmadığı aileye bildirildi. Damar tedavisi sırasında kan sulandırıcı ilaç uygulanan Gamze Uğurlu Urhan, yoğun bakımda beyin kanaması geçirdi. Aynı gün saat 19.30 sıralarında ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, komaya girdi.

KOLUNUN AMPUTE EDİLECEĞİ SÖYLENDİ

Eşinin ameliyatının ardından Halis Urhan'a, "Beyin cerrahi servisine müdahale için geldiğinde sadece tüpe tepki verdiği için kendisine bir şans tanımak adına operasyona alındı. Beyindeki basınç düşürüldü, kan temizlendi" denildi. Gamze Uğurlu Urhan'a damar tıkanıklığı için kullanılan kan sulandırıcılar kesildi.

'ÖLÜME SÜRÜKLENDİ'

TÜBİTAK'tan emekli Halis Urhan, 6 yaşında Nilsu adında bir kız çocukları olduğunu belirtirken, eşinin basit bir kaza sonrası kahredici bir süreç sonunda ölüme sürüklendiğini söyledi. Halis Urhan, "Koma halinden uyanıp uyanmayacağı bilinmiyor, uyanması halinde beynindeki hasarın ne boyutta olacağı da bilinmiyor. Beyin kanaması geçiren ve komaya giren hastanda kan sulandırıcı ilaç kullanılamıyor. Bu nedenle kol tedavisinden vazgeçildi. Kolda dolaşım durdu. Bu nedenle eşimin kolu ampute edilecek" dedi.

Halis Urhan, sorumlular hakkında en kısa sürede yasal işlem başlatılması için suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Halis Urhan ile röportaj

Detaylar



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Dolandırıcı çetesinin başı, arkadaşlarını dolandırıp müzik klibi çekti

BURSA'da dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini de dolandırıp 'Emir Ekin' ismiyle klip çeken ve bincerce izlenme alan Süleyman E., polis ekiplerince gözaltına alınıdı.

Bursa Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli 13 ilde elektronik ortamda dolandırıcılık yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, hard disk, sahte ehliyet ve sahte kimlikler ile simkartlar ele geçirildi. Şüphelilerin, özel yazılımlı pos cihazlarıyla kredi ve banka kartlarını kopyalayıp, kendini polis, asker, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.

ÇETE ARKADAŞLARINI DOLANDIRIP KLİP ÇEKTİ, BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman E.'nin, dolandırıcılık çetesinin başında olduğu ve birlikte dolandırıcılık yaptığı arkadaşlarına, "Banka 150 bin lira paraya bloke koydu" diyerek çeteden para kaçırdığı ve kaçırdığı para ile pop müzik söyleyip klip çektirdiği öğrenildi. Klipte 'Emir Ekin' ismini kullanan Süleyman E.'nin klibi, sosyal müzik platformunda 250 binin üzerinde izlendi. Şüpheli, Süleyman E. ile beraberindeki 33 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelilerin emniyete getirilişi

Çete reisi Süleyman E.'nin görüntüsü

HABER/KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ, BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CHP'den Arda Turan açıklaması (2)

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRKZONGULDAK,() - CHP Spor Kurulu Batı Karadeniz Bölge Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, dışarıdan getirilen sporcularla başarının gelmeyeceğini söyleyerek, "Madalya alacağımızı sanıyorsak yanılıyoruz. Çünkü onların bir çoğu dopingli çıkıyor. Sonra Atatürk'ün sporcu için zeki, doğru, dürüst sporcu ilkesini ayaklar altına alıyorsunuz." dedi.

CHP Spor Kurulu'nun düzenlediği Batı Karadeniz Bölge Toplantısı, Zonguldak'ta bir otelde yapıldı. Toplantıya, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, ilçe belediye başkanları, futbol kulübü yöneticileri ile Düzce, Bolu, Bartın, Karabük Kastamonu, Sinop'tan parti yöneticileri ve sporcular katıldı

'SPORCULAR BAŞARILARIYLA GÜNDEME GELMELİ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, sporcuların çalışkanlığıyla, çalışmasıyla, başarılarıyla gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. Kaya, "Ülkemizde 5 milyon genç var. Bunlar ne eğitimde ne sporda istedikleri başarıyı sağlayamıyorlar. Üniversiteye giden öğrencisi sayı hükümetin açıkladığı rakamlara göre 8 milyona ulaştı diyorlar. Bunun 3 milyonu üniversiteye devam etmiyor. 2 milyonu kayıt yapıyor ama gitmiyor. Sadece 3 milyonu üniversiteyi tamamlıyor. Bunlarda 3 milyonu üniversiteyi tamamlıyor. 460 bin atanmayan öğretmen var. bunların içinde en çok beden eğitimi öğretmeni var. 5 milyon çocuğumuzun gözleri kulakları bizle. Çağıracağımız bir sese kulak kabarttılar." dedi.

'SPORCULAR İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK'

Sporcu ve öğrenciler için önemli hizmetlerin yapılması gerektiğini anlatan Kaya, sosyal demokrat belediyelerin üzerine düşen görevi yaptığını söyledi. İktidar oldukları belediyelerde sporcular için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kaya, şöyle dedi:

"Biz 5 yıl sonrasında söz vermeyeceğiz. Biz iktidar olduğumuz her alanda spor olanaklarına belediyenin tüm olanaklarını açacağız. İşte o zaman spor sevdalılarını derdine derman olabilir. Yoksulun derdine öğrencinin derdine öğretmenin derdine derman olamıyorsanız, sporcunun derdine derman olamıyorsanız siz sosyal demokratik belediyecilik yapmıyorsunuz demektir. Bu ülkede büyük yetenekler çıkar. Siz yeter ki çalışın, güvenin. Biz dışarıdan getirdiğimiz sporcularla madalya alacağımızı sanıyorsak yanılıyoruz. Çünkü onların bir çoğu dopingli çıkıyor. Sonra Atatürk'ün sporcu için zeki, doğru dürüst sporcu ilkesini ayaklar altına alıyorsunuz. Biz bunlara kapılarımızı kapatacağız."

Program, spor temsilcileri, yöneticileri ve akademisyenlerin konuşmalarının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Kaya konuşması

-Toplantıdan detaylar

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Denizli'de CNC makinesi ile tabanca imalatına 2 tutuklama

DENİZLİ'de torna atölyesi görünümünde faaliyet gösteren bir işyerine polis tarafından yapılan operasyonda, bilgisayarlı CNC makinesiyle tabanca imal edildiği ortaya çıktı. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda; çelikten yapılan 72 tabanca gövdesi, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabanca parçaları ele geçirildi. Gözaltındaki 6 kişiden 4'ü emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 aydır yürütülen teknik ve fiziki takiben ardından, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerine geçen perşembe günü operasyon yaptı. Torna atölyesi görünümündeki işyerine giren polisler, bilgisayarlı CNC makinesiyle, tabanca imal edildiğini tespit etti. Operasyonda tornacı Ş.Ö., av bayisi M.D. ile birlikte M.A.A., N.Y., M.A. ve M.A.U. gözaltına alındı. İşyerinde yapılan incelemede, tabancaların CNC makinesiyle yapıldığı, ardından parçalarının birleştirilip satıldığı belirlendi. Yapılan aramada, makineden yeni çıkan, çelikten üretilmiş 72 tabanca gövdesi, 4 ruhsatsız tabanca, 229 fişek, 13 ruhsatsız av tüfeği, 17 kuru sıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar, 1 flash bellek ve 7 tabanca namlusu ile tabanca parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin 100 bin dolar değerinde olan CNC makinesinin borcunu tabanca satarak kısa sürede ödedikleri anlaşıldı.

Zanlıların ruhsatlı ve ruhsatsız silahları üç boyutlu olarak bilgisayarla modelleyip kalıbını çıkardıkları, ardından da imalatını yapıp, üzerine orijinal görünümü vermek için seri numarası yazıp sattıkları belirlendi. Operasyon düzenlenen tabanca imalathanesinde kaç silahın yapılıp satıldığının ise araştırıldığı kaydedildi. Gözaltına alınan zanlılardan M.A.A., N.Y., M.A. ve M.A.U. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen tornacı Ş.Ö. ile av bayisi sahibi M.D. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polislerin işyerine girmesi ve arama yapması

- Gizli bölmede tabancaların bulunması

- Makine altında gövdelerin bulunması

- Makineden ve parçalardan görüntüler

- Tabancalardan görüntüler

- İki zanlının adliyeyle sevk edilmesi

(KJ Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()



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Yaralı ayının imdadına jandarma yetişti

Orhan AŞAN/VAN, ()-VAN'ın Çaldıran ılçesinde bir aracın çarpması sonucu kalçasından yaralanan ve yürümekte güçlük çeken ayıya jandarma ekipleri sahip çıktı. Yaralı ayı, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van'ın Özalp ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlar esnasında geçen hafta nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan yaralı Arap Tavşanı bularak sahip çıkan jandarma ekipleri bu kez de bir ayının imdadına yetişti. Çaldıran İlçe Jandarma'ya bağlı Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu kalçasından yaralanan ve yürümekte güçlek çeken ayı ile karşılaşınca hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekiplerinin yardımıyla ayıyı uyuşturuc iğne ile sakinleştirdikten sonra tedavi etmek üzere Van'a getirdi. Ayının yapılacak tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarma kamerası

-Uyuşturucu iğne ile yakalanan ayı

-Ayıdan genel ve detaylar

-Ekipler

