DHA YURT BÜLTENİ 11

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonları

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 bin 560 gram esrar ile 15 gram eroin ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürdü. Karaöz Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı, Side ve Kızılağaç turizm merkezlerinde yerli ve yabancı turistlere yönelik uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. Şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından Ahmet A.'nın Karaöz Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlendi. Evde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada toplam 12 bin 560 gram esrar ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Ahmet A., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Diğer taraftan Çolaklı turizm merkezinde otel çalışanlarına uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları, 5 yıldızlı bir otelin lojmanında kalan B.Y.'nin odasında arama yaptı. Arama sonucunda satışa hazır vaziyette 15 gram eroin bulundu. B.Y. ile birlikte arama sırasında odada bulunan V.K. ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden V.K. ve A.K. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan B.Y., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Hekimlerden şiddete karşı eylem

İZMİR Tabip Odası üyeleri, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın yasalaşması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine caydırıcı cezalar verilmesi için eylem yaptı.

İzmir Tabip Odası üyesi 50 hekim, özel bir hastanenin bahçesinde toplanarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerini protesto etti. Öldürülen sağlık çalışanları adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Op. Dr. Lütfi Çamlı hekimler adına basın açıklamasını okudu. Çamlı son olarak İstanbul Haznedar'da psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, "Bizler, tıp fakültesinde öğrenciyken, insanların hayatlarını kurtarmaya çabalayan bu mesleğin bir parçası olmak isterken, birisi gelip, 'Sen doktor olmak istiyorsun ama sabah güle oynaya çıktığın evine belki de akşam cenazen gelecek' dese, buna hiçbirimiz anlam veremezdik" dedi. Ancak, bulunduğumuz günlerde maalesef gerçek böyle. Her gün onlarca sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. Bütün bu olaylara sessiz kalmak, tepki vermemek onaylamak anlamına gelecektir. Bu konuda tüm hekimlerin sorumululukları vardır. Türk Tabipler Birliği, sağlıkta şiddetin sonlanması için Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın yasalaşması için titizlikle çalışmakta ve bunun bir an önce yasalaşmasını istemektedir" dedi.

Ellerinde, "Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın" dövizleri taşıyan hekimler, basın açıkşamasının ardından dağıldı.

Boşanma davası açtı, koruma karar aldırdı yine de şiddetten kurtulamadı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, boşanma davası açıp, evi terketmesine rağmen her defasında kendisini bulup şiddet uyguladığı gerekçesiyle koruma tedbiri kararı aldırdığı, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ileri sürdüğü eşi S.A.'nın (Salih Aydaş) (33) kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Kezban Çelik A. (Aydaş) (31), "Can güvenliğim yok" diyerek yetkililerden yardım istedi. Genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve ifadesinin ardından serbest bırakılan S.A.'nın ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

İncirliova'da yaşayan 2 çocuk annesi Kezban Çelik A. (Aydan), 2017 yılı Ocak ayında ilk eşinden boşandı. Genç kadın, 7 ay sonra hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkalı olan S.A. ile tanışıp, ikinci evliliğini yaptı. Evlenmelerinden bir ay sonra eşi S.A.'nın kıskançlık ve çeşitli bahaneler öne sürerek kendisini dövdüğünü ileri süren Kezban Çelik A., sığınma evine gitti. Bir gece sığınma evinde kalan Kezban Çelik A., eşi belki düzelir diye evine döndü, ancak yine şiddete maruz kaldı. Şiddetinin artarak devam etmesi üzerine Kezban Çelik A., uyuşturucu kullandığını öğrendiği eşine geçen mayıs ayında Aydın Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Bir kuruyemiş fabrikasında işçi olarak çalışan Kezban Çelik A., ardından 7 ve 12 yaşındaki iki çocuğunu da yanına alarak evden ayrıldı. Ev kiralayan Kezban Çelik A., annesini de kendisi işte iken çocuklarına bakması için yanına aldı. S.A., boşanma davaları olmasına rağmen peşini bırakmadığı genç kadının yeni evini bulup, iddiaya göre burada da dövmeyi sürdürdü. Bunun üzerine Kezban Çelik A., can güvenliği olmadığı gerekçesiyle çeşitli tarihlerde 4 kez polise şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine S.A. hakkında, geçen 27 Ağustos'ta boşanma davaları süren eşine yaklaşmama kararı verildi. Ancak, bu karara rağmen eşine şiddet uygulamayı sürdürdü. Son olarak geçen 30 Eylül'de Kezban Çelik A., eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Sol gözü ve kolu başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde gelen yumruk, tekme ve sopa darbeleri ile yaralanan genç kadın, baygın halde hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılıp, 20 gün iş göremez raporu verilen Kezban Çelik A.'nın şikayetçi olması üzerine, S.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Can güvenliği olmadığını belirten Kezban Çelik A., "Eşimden şiddet görüyordum. Bir gün evde kapıyı üzerime kilitledi. Kendisi işe gitmek için evden çıktığında, kaçıp canınımı kurtardım. Uykuda sayıkladığım için bile beni dövdüğü oluyordu. Daha sonra kaç ev değiştirdiysem peşimi bırakmadı. Bulup, şiddetini sürdürdü. Defalarca kez şikayetçi oldum. Ancak, her defasında gerek polisten gerekse adliyede serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde bağımlısı, sabıkalı bir kişi nasıl oluyor da koruma tedbiri kararı olmasına bile rağmen serbest kalabiliyor? Çocuklarımın ve ailemin can güvenliği yok. Sürekli korku içerisindeyiz. Sokağa her çıktığımda sürekli ensemde arkamda birisi varmış gibi hissediyor, uyurken sürekli kabuslar görüyorum. Eve tırmanıyormuş gibi korkular yaşıyorum. Çocuklarım da okula gidip gelmekte sürekli sıkıntı yaşıyorlar. Çocuklar üvey babaları olmasa bile sokakta gördükleri insanları o zannederek korkuyorlar. Elimden geldiği kadar çocuklarımı korumaya çalışıyorum ama bu yeterli olmuyor. Devletin çocuklarıma ve bana yardım elini uzatmasını istiyorum" dedi.

Eşini tehdit mesajları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu da belirten Kezban Çelik A. "Beni mahvettiniz. Benden ayrıldın, hayatını yaşıyorsun. Çocuklarını yanına aldın, ailenle yaşıyorsun. Ben tek başıma kaldım. Bu böyle bitemez ve bitmeyecek. Ya benimsin ya da toprakta olacaksın. Benim olmadıysan kimsenin olmayacaksın' yazılı tehdit mesajı gönderiyor. Çocuklarıma ağza alınmayacak küfürler ediyor. Birçok tehdit mesajı var hepsini savcılığa bildirdim" diye konuştu.

SOPAYLA DÖVÜYOR

Kızını yalnız bırakmayarak yanında kalan anne Zülfiye Çelik, "Kızım, devamlı boşanma davaları süren eşinden şiddet görüyor. Kapıdan dışarıya çıkamaz oldu. Kızımı darp ederken, 'Ananı da babanı da öldüreceğim' diye tehdit ediyor. İki çocuğuyla birlikte evde mağdur kaldı. Benim yanımda bile kızıma şiddet uyguladı. Kızımla evlendikten sonra sürekli bir sopayı kapının arkasında bekletiyordu" dedi.

S.A.'nın hakkındaki şikayetler sonrasında gerek polis ve gerekse savcılıkta verdiği ifadelerde, alkol ve uyuşturucu madde kullandığı için yaşananları hatırlamadığını belirtip, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar bekledi

TOKAT'ta seyir halindeyken aniden yola çıkan köpeğe çarpan sürücü Sedat Sevil, yardım gelene kadar başında yaklaşık 1 saat yaralı hayvanın başında bekledi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Tokat-Sivas Karayolu, Uğrak köyü yakınlarında meydana geldi. Kentte ilaç mümesilliği yapan Sedat Sevil, 34 AIY 490 plakalı otomobille Tokat'tan Sivas'a seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile orta refüje fırlayan köpek yaralandı. Sürücü Sevil, aracı durdurarak yaralı hayvanın durumunu inceledi. Çevrede bulduğu ekmek parçalarını köpeğin önüne bırakan ve şişe ile su içirmeye çalışan Sevil, hayvan kalkamayınca jandarma ve polisten yardım istedi. Onların yönlendirmesiyle Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne telefonla ulaştı. Sevil'in ihbarıyla Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvan ambulansı olay yerine geldi. Ayaklarından yaralanan köpek, görevlilerce bulunduğu yerden kaldırılıp tedavi için götürüldü.

Köpeğe istemeden de olsa çarptığı için üzgün olduğunu belirten Sedat Sevil, öylece bırakıp gitmeye gönlünün razı olmadığını söyledi.

