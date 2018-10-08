DHA YURT BÜLTENİ 11

ADANA'da avukatlar, Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada avukatlık yapan Ömer Kavili’nin hakimle tartışması sonucu tutuklanmasını, basın açıklaması ve protesto yürüyüşü düzenledi. Kavili, tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

Adana Adliyesi binasının önünde başlayan yürüyüşe Adana Barosu, Mersin Barosu üyeleri, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Avukat Ömer Kavili ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Grup, Adana Adliye binasının yanındaki İnönü Parkı’na kadar 'Savunma Susturulamaz' yazılı pankartla, sloganlar eşliğinde yürüdü. Parkta yapılan basın açıklamasını okuyan Adana Baro Başkanı Veli Küçük, “Ülkemizde son dönemlerde yüzlerce avukat, Avukatlık Kanunu'nun ve mesleğin uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınan güvenceleri ihlal edilerek tutuklandı. Son olarak İstanbul Barosu mensuplarından Avukat Ömer Kavili'nin, duruşmada mahkeme heyetiyle yaptığı tartışma sonrası jandarmalar tarafından salondan atılması, ertesi gün duruşmaya giderken gözaltına alınması ve tutuklanması ile savunmaya açık ve yoğunlaştırılmış saldırının son uç örneğini vermiştir. Yargı artık baskı ve korkutmanın aracı olmanın ötesine geçmiş, hatta kendisi haline gelmiştirö diye konuştu. Bu uygulamaların keyfi olduğunu belirten Küçük, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

‘KARAR KANUNA AYKIRIDIR’

Açıklama sonrası söz alan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise alınan bu kararların son derece üzücü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Herkes biliyor ki artık Türkiye'de mahkemeler savunmasız yargılama istiyor. Avukatlar olmadan işleri halletmek istiyorlar. Ama unutulmamalı ki savunmanın olmadığı bir hukukun, adalet sağlaması mümkün değildir. Avukat Ömer Kavili hakkındaki soruşturma Avukatlık Kanunu'na açıkça aykırıdır.ö

Silivri'de görülen davada mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan avukat Ömer Kavili, bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Avukatların görüntüsü

- Avukat Ömer Kavili, Adana Baro Başkanı Veli Küçük ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un bir arada görüntüsü

- Avukatların sloganlar atarak toplu halde kent merkezinde yürümeleri

- Baro Başkanı Veli Küçük'ün konuşması

- Milletvekili Ayhan Barut'un konuşması

- Detay görüntüler

SÜRE:02'50" BOYUT:315 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: Sude UÇAROĞLU/ADANA,()

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Trafik cezaları havadan geldi

DENİZLİ'de jandarma ekipleri, helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Kural ihlali yapan araçlar tespit edilip, ceza kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan gelen helikopterle, Acıpayam- Çameli karayolunda havadan trafik denetimi yaptı. Gökyüzünden karayolunu izleyen helikopterdeki jandarma personeli, kural ihlali yapan araçları tespit edip, yolda oluşturulan denetim noktasındaki jandarma ekibine telsizle bildirdi. Karayolundaki jandarma ekipleri, kural ihlali yaptığı tespit edilen araçları durdurup, ceza kesti. Ayrıca jandarma dedektör kepeği 'Evlat', araçlarda uyuşturucu madde aradı. Helikopterle yapılan kontrolde, hatalı sollama yapan, takip mesafesine uymayan 10 araç sürücüsüne çeşitli miktarlarda ceza yazıldığı belirtildi.

Denizli'de havadan trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Helikopterden görüntü

- Helikopterin içinden görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntüler

(KJ Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Obruğa tilki düştü (2)

TİLKİNİN ÇIKMASI İÇİN OBRUĞA İP SALINDI

Konya'da geçen ay oluşan 20 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğa düşen yavru tilkinin çıkartmak için belediye ekipleri obruğa içinde yiyecek olan kapan bıraktı. Su dolu obruğun kenarındaki toprak yığının üzerinde mahsur kalan tilkinin kapana gelmemesi üzerine ekipler bugünde tırmanıp çıkması ip saldı. Eğer tilkinin iple tırnamıp çıkmaması durumunda, merdiven uzatılacağı öğrenildi. Tilkinin merdiven aracılığıyla yukarı çıkmaması durumunda da AFAD ekiplerinin müdahele edeceği belirtilti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Obruğun içine ip salınması

- Kurtarma çalışmalarından detay

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA ()

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Atatürk'e hakaret eden öğretmene gözaltı (2)

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

Malatya'da, CHP İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldıktan sonra gözaltına alınan öğretmen için suç duyurusunda bulunmak için Adliye Sarayı'na geldi.

İlkokulda sınıf öğretmen olan Murat K., sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyete hakaret içeren paylaşımlarda bulunmasının ardından tepki gördü. Paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatılmasının arından polis ekiplerince gözaltına alınan, öğretmen Murat K.'nin bu paylaşımından dolayı CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve yönetimi, suç duyurusunda bulunmakiçin Adliye Sarayı'na geldi. Adliye Sarayına İl Başkanı Kiraz, Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya İl Başkanı Yunus Millioğulları, parti üyeleri ve parti yöneticileri katıldı. Adliyede suç duyurusunda bulunmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Başkanı Enver Kiraz, bir ilkokul öğretmeninin cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetin değerlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin kurumsal kimliğine bir öğretmene yakışmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bin insana bile yakışmayan ve hakaret içerikli çok ağır sözlerle sosyal medya hesabından paylaşımları söz konusu. Bu paylaşımları uzun süredir aslında var olduğu gerçeği de gözler önünde. Atatürk cumhuriyetimizin, ülkemizin kurucusu. Mustafa Kemal Atatürk'e laf etmek, dil uzatmak veya onun hakkında olumsuz sosyal paylaşım yapmak hiç kimsenin haddi değildir. Geleceğimizi yetiştiren, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bu ülkenin yarınları için çocuklarımızı eğiten bir öğretmenin hiç haddi olmaması gerekir. Yine aynı kişi cumhuriyetin değerlerine ve bizi bugünlere taşıyan bizleri bugünlerden yarınlara taşıyacak olan bu önemli değerlere de önemli hakaretler yapıyor. Aynı zaman bir devlet memuru olması sıfatı üzerinde taşımasına rağmen bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanına ağza alınamayacak laflar söylüyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine ağza alınmayacak laflar ediyor sosyal medya hesaplarından. Daha önce bu konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürüne Mayıs ayında bir bilgilendirme yapmıştık ve sonucunda herhangi bir işlem yapılmadığını gördük. Mayıs ayından bu yana da sosyal medya hesaplarını izliyoruz. O günden bugüne herhangi bir değerlendirme Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmadı. Bunun da üzüntüsünü yaşadığımızı ifade ediyorum. Temel mesele şu; bu noktaya nasıl geldik ? Bu Malatya'da örneklerden bir tanesi ama temel mesele; bu noktaya nasıl geldik? Bu devlet memuru bu cesareti nereden alıyor? Ülkenin kurucu unsuruna hakaret edebilecek bu cesareti, bu gücü, bu korkmadan paylaşımları yapma durumunu kimden, nereden alıyor? Uzun süredir tartıştığımız özellikle milli değerlerimizin tahrip edilmesine yönelik, milli bayramlarımızın işlerinin boşaltılmasına yönelik değerlendirmeler tüm bu zemini hazırlayan aslında unsurlar. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün buradaki anıtına çelenk koymak için biz siyasi parti temsilcileri izin almak zorunda kalıyoruz. Onun önünde saygı duymak için izin almak durumunda kalıyoruz. Bu noktaya gelirken tüm bunların aslında bir alt yapı oluşturduğunu düşünüyoruz."

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya İl Başkanı Yunus Millioğulları ise bu paylaşımları yapan öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunmak için geldiklerini kaydederek, "Ülkemizi kurtaran tüm büyüklerimiz adına kim ise hangi şartlarda laf söylüyorsa haksız olduğunu belirtiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlar

- CHP'lilerin adliye önüne gelmesi

- İl Başkanı Enver Kiraz'ın konuşması

- ADD İl Başkanı Yunus Millioğulları'nın konuşması

- Adliyeye girmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 505 MB

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Bitlis'te Aile Destek Merkezi hizmete açıldı

BİTLİS'te, Valilik ve Belediye'nin destekleriyle, daha önce Kültür Merkezi için yapılan ve atıl durumda olan binanın bir katı yeniden düzenlenerek, Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü. Merkezin açılışı, Vali İsmail Ustaoğlu ve kurum amirlerinin katıldığı törenle yapıldı.

Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde bulunan Belediye'ya ait atıl durumdaki Kültür Merkezi'nin bir katı yeniden düzenlenerek, Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü.Yapımı tamamlanan ve 8 alanda 300 kadının eğitim görebileceği merkezin açılışı, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini kesen Vali Ustaoğlu, kadınların kendilerini farklı alanlarda yetiştirmeleri için böyle bir merkez açtıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bir süre önce TOKİ bölgesine yaptığım ziyarette, bayanlarla görüştüğümüzde bölgede ADEM boşluğu olduğunu, kadınların el becerilerini gösterecekleri bir mekanın olmadığı yönünden bir şikayetleri ve talepleri vardı. Burası, daha önce Kültür Merkezi olarak yapılıp, Bitlis Belediyesi'ne devredilmiş. Ama maalesef kaç yıldır atıl bir durumdaydı. Hemen talimatları verdik. Bu binamızı çok amaçlı değerlendirelim' diye hemen çalışmalarımızı başlattık. Kısa zamanda tamamlanarak içinde 8 tane kursun bulunduğu merkezi faaliyette açtık. Şu an 300 kadının kayıtlı olduğu Aile Destek Merkezi'nde günde 190 kadının gelip eğitim ve kurs aldığı merkezi faaliyete soktuk. Binanın üst katını ADEM olarak kullanıyoruz, alt katta büyük bir konferans salonu var. Orayı özellikle bayanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı mekana dönüştüreceğiz. Özellikle çarşı merkezinde bayanların gidebileceği, oturabileceği hiç bir mekan yoktu. Sokakta yürüyen bir tane bayan göremiyorduk. Artık, kadınları evlerine hapsolmuş kültürel ve sosyal etkinliklerden mahrum değil, onlarında vakit geçirecekleri kaynaşmanın birbiriyle iletişimin güçlü olduğu, bu tür mekanlarla onları da sosyal hayatın içinde tutmak istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ADEM binasından genel görüntü

-Açılışa katılanlardan detaylar

-Açılış

-Kursları gezen Vali Ustaoğlu

-Kursa katılan kadınlarla sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklaması

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-