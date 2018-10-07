DHA YURT BÜLTENİ-11

1)TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ANTALYA'DA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın 26 ülkenin meclis başkanı ile bir araya geleceği Antalya'ya geldi. Yıldırım, Batman'daki terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in Antalya'daki ailesini ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, öğle saatlerinde eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Antalya'ya geldi. Yıldırım çiftini havalimanında, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Yıldırım, kendisini karşılamaya gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibiyle, gösterilerinin ardından fotoğraf çekildi.

Binali Yıldırım, daha sonra Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in Aksu ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Ayşe ile babası Hasan Hekim'e başsağlığı dileyen Yıldırım, okunan dualara eşlik etti. Yıldırım sonrasında ise 'kapalı yol' esnafını ziyaret etti. Bu akşam Rusya Devlet Duması Vyacheslav Volodin, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile otelde görüşmesi beklenen Yıldırım, yarın 26 ülkenin meclis başkanlarıyla Antalya'da bir araya gelecek.

Görüntü Dökümü

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-TBMM Başkanı Binali Yıldırım' ın gelişi ve şehit evini ziyareti

ANTALYA/

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2)GELİN ARABASININ ÇARPTIĞI OTOMOBİLDE ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ

GELİN arabasının tali yoldan anayola aniden çıkan otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Şahin Korkmaz, Murat Korkmaz ve Yahya Şengül'ün cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Yahya Şengül'ün Özel Harekat Polisi oğlu Seyhan Şengül ayakta durmakta zorlandı.

Kaza dün Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Organize Sanayi kavşağında dün meydana geldi. Manisa’nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden konvoydaki 34 BBZ 6249 plakalı gelin arabası, tali yoldan aniden ana yola çıkan Murat Korkmaz yönetimindeki 16 GD 231 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, Yahya Şengül, Şahin Korkmaz, Murat Korkmaz ve Serkan Ay hayatını kaybederken, damat Ahmetcan Azgın ile Özlem Yıldız, Bahar Yıldız, Hamza Azgın ve Recep Ay yaralandı.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerden Serkan Ay, toprağa verilmek üzere Mustafakemalpaşa ilçesine gönderilirken, Murat Korkmaz (58), Şahin Korkmaz (68) ve Yahya Şengül'ün (60) cenazeleri yakınları tarafından alınarak merkez Nilüfer İlçesi Yeni Karaman Mahallesi Yeni Camii'ye getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına ölenlerin aileleri, yakınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yahya Şengül'ün Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru oğlu Seyhan Şengül gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Cenaze namazının ardından cenazeler göz yaşları arasında Karaman Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeler

-Namaz

-Detaylar

HABER/KAMERA: Mehmet İNAN-BURSA,()

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3)ATATÜRK'E HAKARET EDEN ÖĞRETMEN HAKKINDA İNCELEME

MALATYA'da, sosyal medya hesabından ulu önder Mustaf Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen öğretmen hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Bulgurlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Murat K., sosyal medya hesabından Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Büyük tepki gören paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hakaret paylaşımlarıyla ilgili hemen inceleme başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi: "Basında çıkan bir öğretmenin sosyal medya hesabından 'Atatürk ve Bazı Kurumlar İle İlgili' yaptığı paylaşım haberlerine konu olan tüm iddialara ilişkin Valiliğimizce iki müfettiş görevlendirilerek gerekli inceleme başlatılmıştır."

Taha AYHAN/MALATYA, ()-

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4)CEP TELEFONSUZ 48 SAAT GEÇİRDİLER

İZMİR'de Buca Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncü düzenlenen Teknolojik Uyku Festivali’ne 400 kişi katıldı. Cep telefonu kullanının yasak olduğu festivalde katılımcılar 48 saat dijital detoks yaptı, yüz yüze iletişim arttı, yeni arkadaşlıklar geliştirildi.

Buca ilçesinin Kaynaklar bölgesinde dağının sessizliği içinde 5-7 Eylül'de yapılan festivalde cep telefonu yasak. Ulusal ve uluslararası katılımla gerçekleşen ve tüm ihtiyaçların ücretsiz karşılandığı festivale katılanlar, geleneksel lezzetler ve oyunlar eşliğinde teknolojiden uzak 48 saat geçirip, organik yaşamı deneyimledi. Teknolojik hiçbir cihazın alınmadığı, dijital bilgi bombardımanına son verilih, yüz yüze iletişimin ve yepyeni arkadaşlıkların geliştirilmesinin amaçlandığı festivale, 3645 kişi başvurdu, katılımcı 400 kişi kurayla belirlendi. Azerbeycan’dan Diyarbakır’a, Van’dan Ankara’ya kadar yurt içi ve yurtdışından katılımla gerçekleştirilen festival, teknolojiyle çevrelenmekten yorulan hayatların dinlenebildikleri bir vaha oldu. Sohbet etmeyi unutturduğu gibi giderek bağımlılık haline gelen teknolojik aletlerinden kopma cesareti gösteren genç yaşlı yüzlerce katılımcı festival alanına girişte son 'selfie'lerini çekip telefonlarını teslim ettikten sonra dijital dünyaya 48 saat süreyle veda etti.

NOSTALJİK OYUNLARLA COŞTULAR

Festivalde kimi oksijen deposu bölgede ağaçlarının gölgesinde kitaplarını alıp dinlenmeye çekilirken, kimi yeni dostluklar için oyun alanına koştu. Tavla ve satranç alanı kıyasıya rekabete sahne olurken, yoga seansları ve doğa yürüyüşleri sakinlik ve huzur arayanların adresi oldu. Katılımcılar yakan top, voleybol, ip çekme gibi unutulmaya yüz tutan oyunların yanında heyecanlı langırt turnuvalarında ter döküp, profesyonel öğretmenlerden okçuluk dersi aldı, örgü oyuncak yapmayı öğrendi. Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina ok atma dersinde hedefi 12’den vurdu. Festivalin büyük ilgi gören Türk mutfağı bölümünde organik sebze meyve tezgahından istenilen ürünler alındı. Kuzu çevirme, gözleme, ızgara köfte ve pişiden oluşan menü ile damaklar şenlendi.

Akşam saatlerinde yakılan dev kamp ateşi etrafında toplanıp dostluk, kardeşlik şarkıları söyleyen katılımcılar kısa sürede kaynaşıp, unutulmaz neşeli sohbetlere daldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İZMİR/

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5)ŞIRNAK’A İLK KEZ GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN TARİH GEZİSİ

ŞIRNAK Üniversitesi'ne farklı illerden gelerek yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, "Kampüse hoş geldin" projesi kapsamında Cizre ilçesinde bulunan tarihi yerleri gezdirildi. Öğrencilere rehberlik yapan Cizreli araştırmacı yazar Abdullah Yaşın, kentin tarihi konusunda öğrencilere bilgiler verdi ve sorularını yanıtladı.

Şırnak Üniversitesi'ne bu yıl yeni kayıt yaptıran 68 öğrenci için, “Kampüse Hoş Geldin" projesi kapsamında Cizre ilçesinin tarihi mekanlarını gezdirildi. Öğrenciler ilk olarak Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Faik Arıcan ile bir araya geldi. Öğretmenevinde ağırlanan öğrencilere yemek ikram edildi. Yemekte konuşan Cizre Kaymakamı Arıcan, "Artık şükür ki, belediyemiz Cizre’ye vatandaşına hizmet eden bir belediye olmuştur. Daha önceden terör örgütüne ve terör örgütü yandaşlarına yapılan destekler sıfırlanmış ve tamamen bu devlete, millete,vatana ve bu bayrağa inanan aziz Cizrelilere hizmet eden bir belediye olmuştur" dedi.

Yemek programının ardından öğrenciler ilçenin cadde ve sokaklarını gezdi. Cizreli Araştırmacı yazar Abdullah Yaşın rehberliğinde öğrenciler, Kırmızı Medrese, Hazreti Nuh Türbesi, Memu-Zin türbesi, Ulu Cami, Atatürk Parkı ve Cizre Müzesini gezdi. İlahiyat fakültesi öğrencisi Numan Ağcakaya, ilk geldiğinde ailesinin ve yakınlarının, 'Neden Şırnak’a gidiyorsun, başka yer yok muydu' demesini hatırlattı. Ağcakaya,"Geldiğimde arkadaş ortamı ve insanından çok memnun kaldım. 4 yıldır geçiş yapmadım yapmayı da düşünmüyorum" dedi.

İstanbul’dan Şırnak Üniversitesi İlahiyat bölümüne yerleşen Fatma Akın ise, bugün buraları gezdiklerini ve çok güzel olduğunu belirterek,"Hazreti Nuh türbesini gördük. Okul vesilesi ile buraları da görmüş oldum. İlk defa görüyorum. Çok beğendim. İnsanların görmesi gereken yerler diye düşünüyorum. İlk geldiğimde birazcık tepki aldım. Şırnak’a neden gidiyorsun gibisinden. Ama, kesinlikle öyle değil. Kampus olsun okul olsun çok güzel şehir ve çok güzel İnsanları bizi karşılıyor. İstanbul’da okumuşum burada okumuşum hiçbir farkı yok. Burada olmaktan onur duydum" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Kırmızı Medrese

-Üniversite öğrencileri

-Öğrencilerin tarihi mekan dolaşması

-Öğretmenler evinde verilen yemek

-Cizre Kaymakamı Faik Arıcan’ın onuşması

-Öğrencilerin Cizre sokak ve caddesinde dolaşması

-Öğrenciler ile röportaj

-Cizre Müzesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,(ŞIRNAK),()-



