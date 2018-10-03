DHA YURT BÜLTENİ 11

ERZİNCAN'da yayla sezonunun sona ermesi ile birlikte küçükbaş hayvan üreticileri de zorlu dönüş yoluna geçti. Yüzlerce koyunla birlikte günlerce yol alan sürü sahipleri Karasu Nehri'ni geçerken büyük mücadele veriyorlar.Merkeze bağlı Pınarönü köyünde küçükbaş hayvancılık yapan 42 yaşındaki Ali Çelik, her yıl yayla dönüşü bin 200 küçükbaş hayvan sürüsünü büyük bir mücadele ile Karasu Nehri'nden karşıdan karşıya geçirerek merasına kavuşuyor. Yaz aylarında hayvanlarını 75 kilometre uzaklıktaki Gümüşhane'ye bağlı Çimen Yaylası'nda otlatan Çelik, yayla sezonunun bitmesi ile birlikte dönüş yolculuğunu 5 günde tamamladı. Bin 200 küçükbaşlık sürüsü ile yaya olarak dönüşünü tamamlayan Çelik, son olarak Karasu Nehri'nin karşısındaki merasına geçirmek için büyük mücadele veriyor. 15 kilometre uzaklıktaki köprüyü kullanmak yerine nehirden geçirmeyi tercih eden sürü sahibi beraberindeki çobanlar ile birlikte önce eşekleri suya indiriyor, ardından koyunları da nehrin dalgalarına bırakıyor. Köydeki gençlerin yardımı ile koyunlar akıntı ile mücadele ettikten sonra karşıya geçiyor.Sürü Sahibi Ali Çelik, nehirden geçirdiği hayvanlarının tozdan, keneden ve bitten temizlendiğini de belirterek "Her yıl olduğu gibi bu yılda gittiğimiz yayla sezonunu bitirerek, buradan 70 kilometre uzaklıkta olan bir yol mesafe ile dönüp köyümüze geldik. Bu mesafede köprünün 15 kilometre daha uzakta olduğu için sürüyü Karasu Nehri'ne vurup geçirdik. Bu sayede koyunlarımız keneden, tozdan pireden temizleniyor. Koyunlar şimdi kendi merasında" diye konuştu.Çoban yapan Mazlum Çetinise 5 günlük yoldan geldiğini sürünün zorluklarla karşıya geçirdiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Koyunların suyun kenarında beklemeleri

-Koyunların suya atlamaları

-Çobanların koyunları akıntılardan kurtarmaları

-Koyun sürüsünün nehirden geçmeleri genel detay görüntü

-Sürü sahibinin açıklaması

-Çobanın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()



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Elektrik kontağı camiyi yaktı

AKYAZI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Yunus Emre Camii'nde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, caminin içi büyük hasar gördü.

Bugün öğle saatlerinde, Akyazı Yunus Emre Mahalesi Pazarköy Caddesi üzerindeki Yunus Emre Camii'nde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Camiden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, caminin içerisi büyük hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi

-Polis ekiplerinin çevre kontrolü alması

-Sağlık ekiplerinin olay yerinde beklemesi

-Detaylar

Haber - Kamera: Alaattin ONUR / AKYAZI (Sakarya), ()



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Ülke genelinde av bayileri denetlendi

‘TÜRKİYE, Güven, Huzur Uygulaması’ kapsamında, 81 ilde polis ve jandarma birimlerince av bayilerine denetleme gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 6136 ve 2521 sayılı Kanunlar kapsamında ithali, üretimi, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan, alet ve silahlar ile ilgili olarak 81 il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren av bayileri denetlendi. Bugün, gerçekleştirilen eşzamanlı denetlemelerde ayrıca, bayilerin alım ve satım kayıtlarının yer aldığı defterler kontrol edilip, mevcut durumdaki satışa hazır ürünlerle karşılaştırıldı. TS/870 standardına aykırı yivsiz tüfek, standartlara aykırı yivsiz tüfek aksamı, (katlanır dipçik, tabanca kabza, tahdit takozu olmayan yüksek kapasiteli şarjör) ses ve gaz fişeği atabilen kurusıkı tabir edilen silahların denetimi de yapıldı.

Yozgat il genelinde, 30 av bayii denetlenirken, denetimlere yaklaşık 150 emniyet mensubu katıldı. Yapılan denetimlerin kanunlara uygun olarak faaliyet gösteren bayileri memnun ettiğini belirten Av Bayii Bahri Kürşad Gözüyaşlı, “Türkiye, Güven, Huzur Uygulaması kapsamında yapılan denetimi olumlu karşılıyoruz. Ateşli silah ve patlayıcı maddelerin düzenli olarak yıl boyu konuyla ilgili görevli birimler tarafından yapılıyor ve yapılması da gerekiyor. Ülkemizin güveni ve huzuru için, hep birlikte çalışmamız ve kurallara uyulmasını sağlamalıyız. Kurallara uyulursa hiçbir sorun olmazö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denetimden detay görüntü

-Kayıtların incelenmesi

-Kontrol

-Av bayiinin konuşması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()-

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Tokat'ta TOKİ heyecanı

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tokat'ta yapılan konutların kura çekiminde 436 kişi ev sahibi olma sevinci yaşadı.

TOKİ tarafından Dedeli Mahallesi'nde yapılan alt gelir grubu 2+1 odalı 292, 3+1 odalı 144 adet konut için Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Çekiliş törenine çocuklarıyla ve bireysel olarak katılan adaylar büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. 2 bin 299 kişinin başvurduğu konutlar sahiplerini bulurken, salonu dolduran adaylar heyecan içinde adının okunmasını bekledi. Kurada adı okunanlar ev sahibi olmanın mutluluğuyla salondan ayrıldı.

Kura çekimi hakkında bilgi veren TOKİ proje uzamanı Hüseyin Ayhan, "Bugün burada 436 konutun kuralarını çekiyoruz. 292 adeti emekli grubundan konutumuz. 144 adedi de orta gelir grubu dediğimiz 3+1 nitelikli konutlar. Burada emekli vatandaşlarımızdan toplam başvuru sayısı 1864 emeklimiz başvurdu. 3+1 nitelikli konut içinde toplam 435 başvuru yapıldı" dedi

'DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kura çekimi esnasında isimlerin, duyan vatandaşlar mutluluk yaşadı. Eşi Cemal Gülhan'ın isminin okunması duyan Semra Gülhan, ayağa kalkarak kendisi alkışlayarak yanındaki oğluna sarıldı. Eşi Cemal Gülhan'ı telefonla arayarak haber veren Semra Gülhan, "Çok sevinçliyim. Devletimize teşekkür ediyorum. Eşime de haber verdim o da çık mutlu oldu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Kura çekiminden görüntüler

-Kura heyecanı yaşayanlar

-Konut kazananların sevinci

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()