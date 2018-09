DHA YURT BÜLTENİ-11

1)YENİ EVLENEN ŞEHİDİN EŞİNDEN YÜREK BURKAN SÖZ: 27 GÜN OLDU DOYAMADIM ÖMER'İME

KUZEY Irak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Şehit uzman çavuşun 1 ay önce evlendiği eşi Yağmur Özdemir, tabuta sarılarak, "27 gün oldu doyamadım Ömer'ime" diyerek ağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonlarda töröristlerin kurduğu el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir şehit oldu. Uzman çavuşun cenazesi gece yarısı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirildi. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi sabah saatlerinde konvoyla baba evinin bulunduğu Hendek İlçesi Aktefek Mahallesi'ndeki Karadere Camii'ne getirildi. 1 ay önce Sakarya'da yapılan düğünle evlenen uzman çavuşun eşi Yağmur, annesi Fatma Özdemir ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. 1 ay önce şehit uzman çavuşla mutluluk yoluna çıkan 25 yaşındaki Yağmur Özdemir, tabuta sarılarak, "3 ay sonra gelecektin ne işin var burada. 27 gün oldu doyamadım Ömer'ime" diye feryat etti. Anne Fatma Özdemir de tabutun başında dakikalarca şehit oğlunun fotoğrafını öptü. Şehidin birlikte görev yaptığı asker arkadaşları da cenazede gözlaşlarını tutamadı. Ailenin 14 çocuğundan biri olduğu öğrenilen şehit uzman çavuşun diğer kardeşleri, tabut başında birbirlerinden destek alarak ayakta durabildi. Cenaze namazına Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Aktefek Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

MUTLULUKLARI YARIM KALDI

Şehit Ömer Özdemir'in yaklaşık 1 yıl önce tanıştığı Yağmur Özdemir'le Sakarya'da gerçekleştirilen düğünle evlendiği öğrenildi. 1 hafta önce düğün izninden görev yeri olan Hakkari'ye dönen Ömer Özdemir'in daha sonra Kuzey Irak operasyonlarına katıldığı belirtildi.

2)ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MARDİN'DE

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Mardin'de yaptığı konuşmada, terör örgütüne karşı koyduğu tavırdan ötürü halka teşekkür ederek, "Belediye başkanları, belediyelere gönderdiğimiz paraları şehirlere harcamadılar ve terör örgütleri bunları halka harcamak yerine terör örgütüne harcadılar. Tabi devlet bunların elini, belini kırdı" dedi.Basına kapalı bir şekilde Mardin'deki kayyum belediye başkanları ile bir toplantı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte daha sonra kentsel dönüşümün yapıldığı Yeşilli ilçesine geçti. Yeşilli Belediye Başkanlığı önünde, kentsel dönüşüm projesi ile ilgili toplanan bir grupla görüşen Bakan Kurum, sorunlarını dinledi. Bakan Kurum'un, "Vatandaşımızın istemediği, el birliğiyle çıkmayan hiçbir işleme izin vermeyiz. Vatandaşın anlaşmadığı bir sürece biz dahil olmayız. Bunun da yapılmasına müsaade etmeyiz" sözleri üzerine grupta bulunan vatandaşlar, "Başkan Erdoğan, en büyük Erdoğan" diye slogan attı.

Bakan Kurum, daha sonra Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve gurup temsilcileriyle görüştü. Kentsel dönüşüm projenin uygulandığı mahallelerde incelemelerde bulunan Bakan Kurum ve beraberindekiler, daha sonra valilik binasına geçti. Vali Mustafa Yaman ve ilçe kaymakamları tarafından karşılanan Bakan Kurum, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Vali Yaman'dan brifing alan Bakan Kurum çıkışta gazetecilere konuştu. Bakan Kurum, Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek İstanbul'daki selde zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanacağını söyledi.

Terörden zarar gören bölgede iki günden beri incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Kurum, Mardin halkına, teröre karşı koyduğu tavırdan dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Mardin yıllardır bitmek bilmeyen terör olayları ile karşı karşıya kaldı. Tabi Mardin halkı her terör olayında gerekli cevabı net bir şekilde meşru olara sert tepkiler verdi. Mardin halkının bu tutumunu Türk milleti olarak her zaman takdirle karşıladık. Ve bir kez daha sizler aracılığıyla tüm Mardin halkına tutumlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabi bu terör olaylarında şehirlerde büyük zararlar meydana geldi. Geçen hafta Hakkari'den başladık. Dün Şırnaktaydık. Her yıl bizim belediyelerimize gönderdiğimiz paraları belediye başkanları şehirlere harcamadılar ve bunları halka harcamak yerine terör örgütünü harcadılar. Tabii devlet bunların elini belini kırdı. Gereken cevabı devletimiz, güvenlik güçlerimiz verdiler. Şimdi de biliyorsunuz Mardin’de kayyum belediyesi olarak Valimiz, belediye başkan vekili olarak yürütüyor. Yine diğer ilçelerimizde kaymakamlarımız belediye başkan sürecini yürütüyor. Devletin bütün verdiği kaynakların tamamını halk için harcıyorlar. Hepimizde görüyoruz şahit oluyoruz ki halk için harcandığında o zaman parklar, bahçeler, çocukların oynatıldığı oyun alanları, sosyal alanlar yapılabiliyor. İnşallah valimiz el ile sahada yapılması gerekenleri bire bir yaparak halkımızın hizmetine kullanımına alacağız. Bu noktada Mardin haklı şunu çok iyi bilmelidir ki valilerimiz kaymakamlarımız sadece devletin gönderdiği paraları değil inanın kendi şirketleriymiş gibi nasıl burada kaynak öğretirim nasıl iş yaparım derdindeler. Bu manada biz bugün tüm kayyumlarımızla birlikte toplantı gerçekleştirdik. Sadece belediyelerimize devletimizin gönderdiği kaynak dışında nasıl kaynak geliştirebilirizi tartıştık. Hep birlikte kararımızı aldık ilave olarak burada yatırımlar yapacağız. Yollar, içme suları, kanalizasyonların dışında sahada parklarımız, bahçelerimiz, çocuklarımız için gençlerimizin faydalanabileceği tüm alanlarda yine valiliğimizle kaynakları ile inşallah yapıyor olacağız."

Yeşilli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın şunu net bir şekilde bilmesini istiyoruz. Kentsel dönüşüm de sadece Mardin’e değil Türkiye’nin her yerinde vatandaşın gönül birliği, iş birliği, el birliği olmadığı hiçbir projeye biz bakanlık olarak izin vermeyiz. Burada çoğunluk sağlandığın da projelerde Kentsel Dönüşüme gireceğiz. Kentsel Dönüşüm tamamen yerinde hak sahipleri ile uzlaşı içerisinde bunun altını çizmek istiyorum. Bu konuda Mardin Yeşilli belediyesinde bir de Artuklu belediyemizde de çalışmalarını yapıyorlar ve buradan örnek diyebileceğimiz projeleri inşallah bakanlığımızın destekleriyle biz de onlara destek olacağız. Ama burada şartımız şudur çoğunluğun sağlanmasıdır. Vatandaşın istemediği bir süreçte bizim ne devlet olarak ne de bakanlık olarak müdahil olmayız. Bunun takibini de ben bizzat kendim yapacağım halkımızın bilmesini isterim" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Nusaybin'e 1.5 milyar lira değerinde yatırım yapıldığını hatırlatan Bakan Kurum, "Çukur siyasetinden zarar gören Nusaybin ilçemizde devletin imar ve inşası devam ediyor. Bu ilçemizde 6 bin 140 bağımsız bölümün inşaatına başladık. Nusaybin'de sahada incelemelerimizi yapacağız. 6 bin 140 konut için yaklaşık 1,5 milyar değerinde bir yatırımı Nusaybin İlçemizde yapıyoruz. Bu manada terörden zarar gören bütün vatandaşlarımıza devletin yaptığı konutları en kısa zamanda teslim edeceğiz. Genel proje ortalaması yaklaşık %85 seviyelerinde tamamlandı. Bunun dışında ne yapıyoruz? 16 adet taziye evi yapıyoruz. Yine beş adet cami ve üç adet okul binalarına da yapıyoruz ve inşallah kısa zamanda bitiriyor olacağız" diye konuştu.

Daha sonra gazetecilerin imar barışı ile ilgili sorularını cevaplayan Bakan Kurum, "İmar barışı ile alakalı süreç devam ediyor biliyorsunuz. 31 Ekim'de başvuru süresi sona eriyor ve 31 Aralık’ta da bedellerini yatırma süresi sona eriyor. Tabi Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Mardin’de de kaçak binaların mevcut barışı biliyorsunuz 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle yapılmış binaları konutları içeriyor. Mardin’de de kaçak binalarımız var. Bunların tespitleri il müdürlüğümüzce yaptılar valiliğimize bunları bildiriyoruz. Valimiz de bunları güvenlik güçlerimiz eliyle belediyemizle birlikte yıkımlarını gerçekleştirecek. İmar bağışı 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları ilgilendiriyor. Dolayısıyla vatandaşın elektriğini, suyunu, doğal gazını alamayan ve 31 Aralık 2017 önce yapı tamamlanmış yapıları ilgilendiriyor. Bu düzenleme vatandaşa daha çok hizmet götürmenin önünü açıyor. Bunlarla ilgili barış sürecini devam ediyor. Tavrımız nettir 2017’den sonraki kaçak binaların tespiti süreç içerisinde yapılacak" dedi.

3)UÇURUMA DÜŞEN PAŞARÜŞTÜYÜ AFAD KURTARDI

ADANA'da yamaç paraşütü ile uçuşa geçtiği esnada, dengesini kaybederek uçuruma düşen Muhammet Algan'ı (27) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi kurtardı.

Olay, Çukurova İlçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde Muhammet Algan yamaç paraşütü ile uçuşa geçtiği anda yeterli hızı yakalayamadı. Dengesini kaybeden Algan, uçuruma düşüp ağaca takıldı. Olayı gören Algan'ın arkadaşları uçuruma inmeye çalıştı. Ayağı kırılan Algan'ı çıkaramayan arkadaşları kurtarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen AFAD ekibi ise, Algan'ı düştüğü 25 metrelik uçurumdan halatlar yardımıyla kurtardı. Yüzünde ve çeşitli yerlerinde de sıyrıklar olan Algan tedavi için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)VEZİRKÖPRÜ'DE MAGANDALAR DÜĞÜNDE DAKİKALARCA HAVAYA ATEŞ ETTİ

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bir düğünde magandalar, davetlilerin arasında dakikalarca havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vezirköprü ilçesinde dün gece bir kır düğününde alana toplanan yaklaşık 10 kişilik grup tabancalarını çıkardı. Sunucunun 'Bu bizim kanımızda var, atın bakalım' demesi üzerine grup, tabancalarla havaya ateş etti. Mermileri biten şarjör değiştirerek havaya ateş etmeyi sürdürdü. Kalabalıktan bazıları korkarak düğünden ayrıldı. Alandaki çocuklarda boş kovan topladı. Düğün magandaları dakikalarca havaya ateş etmeyi sürdürdü. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Tabancaların ateşlenmesinin ardından havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

5)AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI, OĞUZELİ’NDE YAPILIYOR

Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen 10’uncu Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali kapsamında Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası finali düzenleniyor. Şampiyonaya Gaziantep ve çevre illerden 114 sporcu katıldı.İlçede dün başlayan festival kapsamında düzenlenen güreş şampiyonası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İlçe merkezinde özel yapılan çim alanda birbirlerini yenmek için mücadele eden güreşçileri izlemek için yüzlerce vatandaş tribünlerde yerini aldı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, şampiyonaya gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade ederek, "Aba güreşi Türkiye'nin en eski sporudur. Ata sporumuz olan bu müsabakalara gençlerimizin böyle ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Umut ediyoruz ki bu spora gönül verenlerin sayısı her geçen gün artsın" dedi.

Konuşmaların ve Kuran tilavetinin ardından Gaziantep, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya ve Antalya'dan gelen 114 sporcu yeşil sahaya çıkarak kendi sıkletlerindeki rakipleriyle mücadele etti.

