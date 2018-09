DHA YURT BÜLTENİ -11

1)KASTAMONU'DA 8 EV VE 1 AHIR YANDI

KASTAMONU'nun Küre İlçesi'nde çıkan yangında 8 ev ve 1 ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İğdir köyü Curalar Mahallesinde çıktı. Köyde yaşayan Mehmet Güner'e ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek birbirine bitişik olan 7 ev ile bir ahıra sıçradı. Köyde tedirginliğe yol açan yangın sonrası köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına Küre, İnebolu, Devrekani, Seydiler İlçe Belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait itfaiye araçları müdahale etti. Yangın bir süre sonra kontrol altında alınırken, evler kullanılmaz hale geldi. Ölen ve yaralanın olmadığı yangında kullanılmaz hale gelen 5 evin yazın köylerine gelen ve İstanbul'da yaşayan ailelere ait olduğu öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

2)EMEKLİ ALBAYIN VURDUĞU OĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

TRABZON'da psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen emekli albay Oktay H.'nin (62), silahla ateş ederek öldürdüğü oğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Oğuz H., (21) gözyaşları arasında Of ilçesinde toprağa verildi. Oğuz H., hayali kurduğu mühendislik mesleği için 2 yıl önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Bölümü'nü kazanmıştı. Öğrenci arkadaşlarının Oğuz H. için cenazeye gönderdiği çelenk herkesi duygulandırdı.

Olay, Salı günü saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi, İlkadım Sokak'taki Adel Apartman'nın 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan emekli albay Oktay H., eşi Ayşe H. (55) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay H. tabancayla ateş ettiği eşi ile 2 çocuğunu yaraladı. Ayşe H.'nin çığlık sesleri üzerine eve elen komşuları baba ile çocuklarını boğuşurken buldu. Komşuların araya girmesiyle tabancası alınarak etkisiz hale getirilen Oktay H., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda, babasının silahından çıkan kurşunla Oğuz H., yaşamını yitirdi, yaralanan eşi Ayşe H. ile kızı Büşra H. (24) kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Emekli Albay Oktay H. tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda yaşamını yitiren Oğuz H. için Trabzon'un Of ilçesi Çarşıbaşı Büyük camiinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Oğuz H.'nin yakınlarının yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Oğuz H., ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

HAYALİ MÜHENDİS OLMAKTI

Olayda yaşamını yitiren Oğuz H. , hayali kurduğu mühendislik mesleği için 2 yıl önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Bölümü'nü kazanmıştı. Derslerinde başarılı olan Oğuz H. bu yıl geçtiği 3'üncü sınıfta okuyamaya hazırlanıyordu. Oğuz H., tatil için Trabzon'daki ailesinin yanına gelmişti. Oğuz H.'nin öğrenci arkadaşlarının cenazeye gönderdiği çelenk herkesi duygulandırdı.

3)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı Emine Çetinkaya (37) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RG 9982 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çetinkaya'ya çaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan kadın, vatandaşların çağırdığı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Emine Çetinkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

4)BÜFECİNİN CESEDİ DENİZDE BULUNDU

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde büfe işleten Turgut Aydın'ın (57) otomobili derede bulunurken, suya kapılan cesedi yapılan arama ile denizde bulundu. Turgut Aydın'ın kızı ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

Akçakoca Çuhallı mevkiinde büfe işleten, bir fabrikadan emekli Turgut Aydın'dan, önceki akşam saatlerinde dükkanını kapattıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin yetkililere haber vermesi üzerine başlatılan arama çalışması sonucu Turgut Aydın'ın, 81 DB 320 plakalı otomobili dün sabah saatlerinde Acara Deresi'nde ters şekilde görüldü. Yol üzerinde bulunan bir elektrik direğine çarpan otomobilin daha sonra dereye uçtuğu tespit edilirken, dereden çıkarılan araçta kimsenin olmadığı görüldü. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri derede arama çalışması yaptı.Bugün arama çalışmaları devam ederken, denizde bir ceset görüldü. İtfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve kurtarma ekipleri Çuhallı mevkiine geldi. Dalgıçlar denize dalmaya çalıştı, ancak dalgalar nedeniyle dalgıçlar dalış yapamadı. Drone ile havadan bakılarak cesedin bulunduğu yer tespit edilmeye çalışıldı. Belediyeye ait jetski ile cesedin görüldüğü bölgeye gidildi. Denizin yüzeyinde bulunan ceset alınarak kıyıya çıkarıldı. Bu sırada Turgut Aydın'ın kızı Tutku büyük üzüntü yaşadı. Tutku Aydın feryatlar ederek, "Baba sen bunu hak etmiyorsun" dedi. Tutku Aydın'ı yakınları sakinleştirdi. Tutku Aydın arama çalışmaları sırasında sahilde bulunan bir iş yerinde bekletilen annesi Müzeyyen Aydın'ın getirilmesinin istedi. Güçlükle ayakta duran Müzeyyen Aydın gözyaşlarına boğuldu.

Turgut Aydın'ın cesedi araca konularak Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

5)BİTLİS'TE, ULUSLARARASI SOSYO-EKONOMİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından, bu yıl ilk kez 'Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi' düzenlendi.

Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans salonunda başlayan ve 2 gün sürecek olan kongrede, 4 ayrı oturumda 81 bildirinin sunulacağı belirtilirken, kongreye 100'e yakın bilim adamı katılıyor. Kongrenin açılışında konuşan Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım,15 Temmuz ile başlayan saldırıların devamı olarak ülkede ekonomik savaşın yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Böyle bir dönemde kalkınma konulu bir kongrenin önemliliği tartışma götürmez bir gerçekliktir.Üniversitemiz öncülüğünde resmi ve sicil aktörlerin katılımıyla düzenlenen "1'inci Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi'ne evsahipliği yapıyor olmamızın gururunu yaşıyoruz.15 Temmuz'la başlayan saldırıların, devamı olarak ekonomik savaşın yaşandığı bugünlerde kalkınma konulu bir kongrenin önemliliği tartışma götürmez bir gerçekliktir. Ekonomik verilere göre, dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olan ülkemiz ekonomisi, tüm iktisadi manipülasyonlara rağmen başarısını korumakta ve her anlamda güçlü bir ülke olduğunu ıspat etmektedir.Bu süreçte üniversitelerin görevi en önemli sermayesi olan bilim ile ülkemiz saflarında yer almaktır. Darbelerin ekonomik boyutu, ticaret savaşları, döviz dalgalanmaları gibi güncel konuların tartışılacağı kongremiz bu açıdan oldukça önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. İkinci olarak kongrenin gerçekleştirilmesi Bitlis ilinin kentin kalkınmasına olan inancını göstermektedir. Bu kongre geçtiğimiz yıl 24 Kasım tarihinde 'Bitlis Kalkınma ve Ekonomi Çalıştayı' sonuç bildirgesinde bir gerçekliğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Üzerinden 1 yıl geçmeden yerel bir çalıştayın uIuslararası bir çalıştaya dönüşmesi, ilimizin bu konudaki kararlılığı'nın önemli bir nişanesidir. Son olarak içerik olarak baktığımızda 81 tebliğin sunulacağı kongrede uluslararası ve ulusal düzeyde 100'e yakın katılımcı bulunmaktadır. Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma noktasındaki sorunlar, pratikler, çözüm önerileri gibi sınıflandırabileceğimiz konular tarihsel ve toplumsal analizlere tabi tutulmuştur. Bu yönüyle kongrenin ekonomik ve akademik açıdan oldukça verimli geçeceğini umuyorum."

'Unutma Kardeşim Bitlis' adlı sinevizyon gösterimi ile devam eden ve 2 gün sürecek olan kongrede, 4 ayrı oturumda 81 bildiri sunulacağı belirtildi.

6)SAVAŞ GEMİSİ HALKA AÇILDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı koordinesinde, Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında 'TCG P 347 Fırtına Firkateyni' ve 'TCG Gür Denizaltısı' ziyarete açıldı.

Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı koordinesinde, Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. 'TCG P 347 Fırtına Firkateyni', Marmaris'teki gümrüklü limanda ve 'TCG Gür Denizaltısı' ise Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda halka ziyarete açıldı.

TCG P 347 Fırtına Savaş Gemisi'ne gelen vatandaşlar, görevli subaylar tarafından gezdirilerek, özellikleri hakkında bilgilendirildi. Saat 12.30'da ise şehit yakını ve gazilere özel bir tur düzenlendi, öğle yemeği ikram edildi. Firkateyndeki öğle yemeğinde; Marmaris Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan, 2006 yılında düşen askeri helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk'ün eşi Yasemin Türk, Marmaris Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Bekir Kömür ile gemi komutanları yer aldı.

Ziyaretlerin saat 17.00'ye kadar devam edeceği akşam ise 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı Askeri Bandosu'nun konser vereceği ifade edildi.

