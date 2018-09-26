DHA YURT BÜLTENİ 11

1)DENİZLİ'DE CEMAATLE VAKIF ARASINDA 'CAMİ BAKIMSIZ' TARTIŞMASI

DENİZLİ'deki bir caminin çatısının aktığını, kapılarının yenilenmediğini ve gerekli diğer bakımlarının yapılmadığını söyleyen cemaat, tepki gösterdi. Cami için kurulan vakıfın başkanıyla tartışan cemaat üyeleri, caminin bakımını yaptırmak istediklerini ancak vakıf tarafından engellendiklerini öne sürdü. Denizli kent merkezinin en kalabalık cemaatine sahip olan 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'ndeki Ulu Camii'ne ibadete gelenler, Ulu Cami Yaşatma ve Kültür Hizmetleri Vakfı yönetimine karşı isyan bayrağı çekti. 18 yıl önce yapılan caminin çatısının aktığını, kapılarının gelişi güzel tahta parçalarıyla yapıldığını ancak değiştirilmediğini, diğer bakımlarının ise yapılmadığını iddia eden yaklaşık 30 kişi, camide toplanıp, vakfın başkanı Mustafa Kıvrak ile tartıştı. Topluluktan bazıları, vakfa üye olmak istediklerini ancak kabul edilmediğini de söyledi. Caminin yüksek para geliri olmasına rağmen gerekli bakımlarının vakıf tarafından yapılmadığını öne sürdü. Topluluk, vakıf yönetiminin cami için yetersiz olduğunu belirtti. Cemaat üyelerinden Muhammet Kısaç, 18 yıldır camiye vakıf tarafından çivi çakılmadığını öne sürerek, "Caminin çatısı akıyor, halılar ıslanıyor ve kokuyor. Kadınların abdest alacak yerleri yok. Kapılar inşaat tahtasından çıkma şekilde yapılarak takılmış. Vakıf yöneticileri 18 yıldır camiye hiç bir şey yapmadı" dedi. Tepkili cemaatten biri olan iş adamı Necip Helvacı ise, camide bakımların yapılması için vakıf yönetimine girmek istediğini ancak kabul edilmediğini, kendi parasından yaptırmak istediğini yine de vakıf tarafından engellendiğini söyledi. Cemaat üyeleri, camide yaşanan sıkıntılarla ilgili başta Pamukkale Kaymakamlığı, Müftülük ve Valiliğe müracaat ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını da söyledi.

Ulu Cami Yaşatma ve Kültür Hizmetleri Vakfı Başkanı Mustafa Kıvrak ise, iddiaları kabul etmeyerek, "Biz vakıf yöneticileri olarak camideki eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Üye olmak isteyen müracaat eder, bakılır. Caminin çatısı akmıyor, sadece çatıda bir kabarma var, onu da yaptıracağız. Kapıları da en yakın zamanda değiştireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Camiden görüntü

- Cemaatin vakıf başkanı Mustafa Kıvrak ile tartışması

- Muhammet Kısaç'ın konuşması

- Vakıf başkanı Mustafa Kıvrak'ın konuşması

- İşadamı Necip Helvacı'nın konuşması

(Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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2)POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİP KAÇTI: 2 YARALI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bir kişi pompalı tüfekle ateş ederek Gürkan U.'yu yaralarken, saçmalar yoldan geçen Ekrem Y.'ye de isabet etti. Silahlı saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, 2 kişi tedavi altına alındı.Olay, Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pompalı tüfekle gelen kimliği belirsiz bir kişi, yolda yürüyen Gürkan U.'nun üzerine ateş etti. Gürkan U. saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanırken, saçmalar yoldan geçen Ekrem Y.'nin bacağı ile koluna ve çevredeki araçların kaportalarına isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan 2 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürkan U. buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 9 adet boş fişek bulundu. Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Yaralanan Ekrem Y.'den görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), ()

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3)ÇÖP TOPLAMA KAVGASI: 4 YARALI

DÜZCE'de, çöp depolama sahasında geri dönüşebilir atıkları toplayanlar arasında kavga çıktı. Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay öğle saatlerinde, Çamköy Mahallesi'nde bulunan çöp depolama sahasında meydana geldi. Çöp depolama sahasında geri dönüşebilir atıkları toplayan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga edenlerin yakınlarının da gelmesiyle kavga büyüdü. Etrafta bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis tarafları ayırırken, D.S., M.U., K.M. ve Z.D. gözaltına alındı. Kavga eden kişilerin attıkları taşlarla araçları hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinin görüntüsü

Zarar gören araçların görüntüsü

Vatandaşların konuşması

Sağlık ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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4)İŞ ADAMINI SOYAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



ADIYAMAN'da, bankadan çıkan iş adamının, içinde 25 bin lira nakit para, bir miktar çek, kredi kartları olan çantasını çalan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olay, Pazartesi günü Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bankaya giren Sırrı Yılmaz, bankadan çıkışta elinde bulunan içerisinde 25 bin lira para, çek ve kredi kartları olan çantayla otomobiline bindi. Bir süre ilerleyen Yılmaz, sağ arka lastiğinin patladığını fark edince otomobili durdurdu. Bu sırada kendisini takip eden kişiler, Yılmaz'a lastiği değiştirmede yardımcı olmak istedi. Şüphelilerden birisi Yılmaz'a yardım ederken, diğer 3 kişi ise kapısını açtıkları otomobilin koltuğundaki para dolu çantayı alarak kaçtı. Yılmaz'a yardım eden şüpheli ise çantanın alındığını görünce olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin çantayı alıp kaçtığını fark eden Yılmaz, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin; D.A.T., H.D., E.Ö. ve B.P. olduğunu belirledi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fotoğrafları çevre illere dağıtılan şüpheliler Osmaniye'de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden D.A.T.'nin cezaevinden firar ettiği anlaşıldı. Çaldıkları parayla birlikte yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Osmaniye Emniyeti

- Şüphelilerin çıkartılması

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Şüpheliler sağlık kontrolüne getirilmesi

- Şüpheliler araçlara bindirilmesi

- Adıyaman Adliyesi

- Şüpheliler adliyeye getirilmesi

- Şüpheliler adliyeye götürülmesi

- Şüpheliler güvenlik kamerası ile teşhis edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

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5)'ELVEDA BALKANLAR' FİLMİNİN GALASI HAKKARİ'DE YAPILDI

YÖNETMENLİĞİNİ Turgut Ural'ın yaptığı 'Göç Yolu (Elveda Balkanlar)' filminin galası Hakkari'de gerçekleşti. Gala gecesinde konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Hakkari'nin ne kadar güzel bir coğrafya olduğunu, ne kadar güzel insanlara sahip olduğunu, huzurlu bir yer olduğunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya anlatabilmek için arkadaşlarımızla beraber yoğun bir çalışma ve çaba içerisindeyiz" dedi.

Hakkari Valiliği İl Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediyenin katkılarıyla organize edilen '1'inci Ulusal Film Festivali' kapsamındaki 'Göç Yolu (Elveda Balkanlar)' filminin galasına, Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdür Vekili Gürcan Görgülü, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, kurum amirleri, filmin yönetmen ve oyuncu kadrosu ile davetliler katıldı. Yetkililer ve filmin oyuncuları, çalınan davul-zurna eşliğinde kortej yürüyüşüyle galanın yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Hakkari Belediyesi ekiplerinin halk oyunları, tiyatro ve erbane gösterisiyle başlayan gecede konuşan filmin yönetmeni Turgut Ural, galayı Hakkari'de yapmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, kendilerini sıcak karşılayan Hakkarililere ve Vali Cüneyit Orhan Toprak'a teşekkür etti.

Vali Toprak da galaya yoğun ilgi gösteren Hakkarililere ve kente gelen filmin yapımcısı, yönetmeni ve oyuncularına teşekkür etti. Vali Toprak, "Tabii bizden önceki arkadaşlarımız da aynı yolda çaba harcadılar. Hakkari'nin ne kadar güzel bir coğrafya olduğunu, ne kadar güzel insanlara sahip olduğunu, huzurlu bir şekilde yaşanacak yer olduğunu bütün Türkiye'ye ve arkasından dünyaya anlatabilmek için arkadaşlarımızla beraber yoğun bir çalışma ve çaba içerisindeyiz. 2,5 yıldır bizi bağırlarına bastılar. Bir dediğimizi iki etmediler. Hepsinden önemlisi, bizi sevdiler. Ben de buraya her yeni gelene diyorum ki 'Çıkın Hakkari sokaklarında gezin, dolaşın, ne kadar güzel insanlar, ne kadar kaliteli, misafirperver, candan insanlar olduklarını gözünüzle görün' diyorum. Arkadaşlarımız da bugün bunları gözleri ile gördüler. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından, Vali Toprak filmin yönetmen ve oyuncularına plaket ve çiçek takdim etti. Gala, 'Göç Yolu (Elveda Balkanlar)' filminin gösterimi ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Vali Toprak ve oyuncuların çarşı merkezinde davul zurna ile yürüyüş halinde galanın yapılacağı Kültür Merkezine gitmeleri

- Atatürk kültür merkezi önünde halay çekilmesi

- Genel Detay

BOYUT:221 MB

SÜRE:1 DK 53 SN

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

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6)OTOMOBİLİ DEREDE BULUNAN BÜFECİ KAYIP

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde büfe işleten Turgut Aydın (57) kayboldu. Otomobili derede bulunan Turgut Aydın'ın suya kapıldığı düşünülerek derede arama çalışması başlatıldı.

Akçakoca Çuhallı mevkiinde büfe işleten, bir fabrikadan emekli Turgut Aydın'dan, dün akşam saatlerinde dükkanını kapattıktan sonra bir daha haber alınamadı. Osmaniye Mahallesi'nde oturan ailesinin yetkililere haber vermesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Turgut Aydın'ın, 81 DB 320 plakalı otomobili bu sabah saatlerinde Acara Deresi'nde ters şekilde görüldü. Otomobilin yol üzerinde bulunan bir elektrik direğine çarptığı, bir süre ilerledikten sonra dereye uçtuğu tespit edildi. Otomobil halatlar bağlanarak çekici ile dereden çıkarıldı. Ancak araçta kimsenin olmadığı görüldü. Müzeyyen Aydın, eşini arama çalışmalarını üzüntü ile takip etti.

Polis, Turgut Aydın'ın hastaneye götürülmüş olabileceğini düşünerek çevredeki hastaneleri kontrol etti. Ancak, Turgut Aydın'ın hastanede bulunmadığı tespit edildi. Polis, derenin çevresinde arama çalışmalarını sürdürürken, derenin içerisinde arama yapılması için AFAD'a haber verildi. Yağmur yağışı nedeniyle suyun yükseldiği derede Turgut Aydın'ın suya kapılmış olabileceği düşünülerek dere yatağında arama yapılacak.

Müzeyyen Aydın eve geleceğini söyleyen eşi ile son olarak telefonla görüştüklerini belirterek, "Dün akşam saatlerinde beni aradı. Alkollüydü, yemeğe geleceğini söylemişti ama gelmedi. Telefonunu aradık ama ulaşamadık" dedi.

Görüntü Dökümü

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Aracın dereden çıkarılması

Arama çalışmaları

Telefonla hastanenin aranması

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce), ()

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7)HATALI SÜRÜCÜLERİ UYARDILAR, BİSİKLETİ KAZANDILAR

NİĞDE'de İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'kırmızı düdük' kampanyası kapsamında çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan ve en çok beğeni alan iki kardeşe bisiklet hediye edildi.İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nca 14-31 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' sloganıyla başlatılan kampanyada sosyal medya üzerinden göreve ilişkin fotoğraflarını paylaşan ve en fazla beğeni alan 100 çocuktan ikisi, Niğde'den Erşat Mirza Karabıyık ve Nihat Kayra Karabıyık kardeşler oldu. Trafikte hatalı sürücüleri uyarırken çektikleri fotoğrafları soysal medyada paylaşarak en fazla beğeniyi alan Karabıyık kardeşlere bisiklet ödüllerini İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu verdi.

KAMPANYAYI ÇOCUKLAR SEVDİRDİ

Kampanyanın trafik kurallarına uyulması noktasında bir hassasiyet oluşturduğunu anlatan Müdür Cebeloğlu, "Kampanyamızın temel unsuru olan ve bu kampanyayı Türkiye genelinde sevdiren benimseten güzel bir algı oluşmasını sağlayan çocuklarımız oldu. Emniyet Genel Müdrlüğü'nün sosyal medya hesabına göndermek suretiyle, Türkiye genelinde bu fotoğraflar üzerinden bir seçim yapıldı. Niğde'den iki kardeşimiz ülke genelinde ilk 100 kişi içerisine girdi. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin makama ziyareti

- Öğrencilere bisiklet verilmesi

- Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun açıklaması

SÜRE:03'03" BOYUT: 201 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()



