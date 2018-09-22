DHA YURT BÜLTENİ 11

Sedanur'un anne ve babasına acı haber verildi



- Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (5)

- Acı haberi alan aile baygınlık geçirdi

Kars'ın Kağızman ilçesinde ölü olarak bulunan Sedanur Güzel'in annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, kızlarının öldürüldüğünden köye gelince haberdar oldu. Kızları kaybolduktan sonra bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da giden aile öğlen saatlerinde Kars'a döndü. Havalimanında polisler tarafından önce ifadeleri alınan aile daha sonra köylerine döndü. Kızlarının ölüm haberini alan anne ve babası sinir krizi geçirdi. Baygınlık geçiren anne ve babaya ilk müdaheleyi köydeki sağlık ekipleri yaptı. Acılı ailenin feryatları yakınlarını ve köylüleri gözyaşına boğdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aileden görüntüler

-Toplanan kalabalık

-Babanın bayılması

Haber-Kamera KARS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Vatandaşın kovaladığı hırsız karakola sığındı

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir evden hırsızlık girişiminde bulunduğu öne sürülen B.G., vatandaşlar tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Tepkili halktan korkan B.G., sığındığı polis merkezinde gözaltına alındı.

Olay, saat 02.30 sıralarında, Veysipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlıktan sabıkalı B.G., önce çevreyi kontrol ederek bir eve balkondan girmek istedi. Balkona çıktığı an ev sahibiyle göz göze gelen B.G., çıktığı yerden inerek kaçtı. O anın görüntüsü ise evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Aynı gece bir başka eve girmeye kalkışan B.G., bu kez mahalle sakinleri tarafından fark edilince tekrar kaçmaya çalıştı. Mahallelinin peşini bırakmadığı B.G., polis merkezine sığındı. Polis, B.G.'yi gözaltına aldı. Hırsızlıktan sabıkası olan B.G.'nin ayrıca 6 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

//// Güvenlik kamerası görüntüsü

- Hırsızlık yapacağa eve girmeye çalışırken ev sahibi ile göz göze geldi

- Vatandaşlar tarafından kovalama güvenlik kamerası görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Dünya barışına katkı koyan şairler, isimlerinin verildiği Datça sokaklarında anıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü için düzenlenen etkinlikte dünya barışına katkı veren ünlü şairler, isimlerinin verildiği sokaklarda anıldı.

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği ve Datça Belediyesi'nin iş birliğinde bugün, 21 Eylül Dünya Barış Günü için bir etkinlik yapıldı. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği üyeleri, Nazım Hikmet'ten Rus şair Vladimir Mayakovski'ye, Yunan şair Yannis Ritsos'dan, Filistinli Mahmut Derviş'e kadar 15 şairin isimlerini taşıyan sokak tabelaları önünde ve çeşitli dillerde, 'Barış' yazılı bayrak ve flamalar açtı. Topluluk, saygı duruşunda bulunarak, şairlerin şiirlerinden örnekler okudu. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, dünya barışına katkı veren, ürünleri ve hayatları ile bedel ödeyen dünya şairlerinin isimlerinin, Datça'da sokaklara verilmesinin önemli olduğunu söyledi. Datça'nın bu anlamda dünyaya örnek olmasını dileyen Işıkhan, "Datça'yı bu nedenle çok önemsiyorum. Çünkü dünya barışı için mücadele vermiş şairlerin adlarını sokaklara verdiler. Aralarında kimler yok ki? Bizim dünya şairimiz Nazım Hikmet'ten başlayalım. Onun arkadaşı Rusya'dan Mayakovski'yi sayalım. Shakespare'i sayalım İngiltere'den. Fransa'dan Aragon'u, Suriye'den Nizar Bakkabi'yi, Filistin'den Mahmut Derviş'i, Pakistan'dan Muhammed İkbal'i, Ürdün'den Aisha Kawaci'yi sayalım. 15 dünya şairin adları, barış adına, sevgi ve kardeşlik adına, dayanışma adına bir arada buluşmaları adına Datça'nın sokaklarında yaşatılıyorlar" dedi.

DATÇA SOKKALARINDA ŞAİR İSİMLERİ

Datça'da 2008 yılında sokaklarda adları verilen şairler şunlar:

"Türkiye'den Nazım Hikmet, Fransa'dan Louis Aragon, Azerbaycan'dan Samed Vurgun, Almanya'dan Ber-Tolt Brecht, Filistin'den Mahmud Derviş, İspanya'dan F. Garcia Lorca, Rusya'dan Mayakovski, Pakistan'dan Muhammed İkbal, Şili'den Neruda, Suriye'den Nizar Kabbani, Lübnan'dan Halil Cibran, Kosova'dan İzzet Sarayliç, İngiltere'den W.Shakespare, Ürdün'den Aisha Kawaci ve Yunanistan'dan Yannis Ritsos."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği üyeleri, Datça sokaklarında

- Sırasıyla Nazım Hikmet, Mayakovski, Yannis Ritsos ve Mahmut Derviş'in sokak tabelaları önünde okunan şiirlerden görüntü

- Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan ile röp.

(KJ Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()



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TIR'ın arkasına tutunan 2 çocuk hayatını kaybetti

DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesi Bağıvar mahallesinde, arızalanan ve seyir halindeki itfaiye aracını taşıyan TIR'ın arkasına bisikletle tutunan 4 çocuktan 2'si, TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Hazro ilçesinde arızalanan Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracını taşıyan TIR, 9 yaşlarındaki 2 çocuğun ölümüne neden oldu. İtfaiye aracını taşıyan TIR, önünde giden belediyeye ait eskort aracıyla Bağıvar mahallesinde, seyir halindeyken, bisikletli ve yaşları 9 ile 10 arasında değişen 4 çocuk, bindikleri 2 bisiklet ile TIR'ın arkasına tutundu. Sürücünün farketmediği çocukların üzerinde bulunduğu 2 bisiklet, henüz belirlenemeyen bir şekilde, TIR'ın arka tekerleklerinin altına girdi. Olayda isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk olay yerinde feci şekilde can verirken, 2 çocuk ise yara almadan kurtuldu.

Durumu farkeden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Yapılan ilk incelemede 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazaya sebep olan TIR, polis eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait makine ikmal bakım atölyesine çekildi. Olaydan yara almadan kurtulan ve isimleri açıklanmayan 2 çocuk, bilgilerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Ölüme sebep olan TIR

Ambulans ve polis ekipleri

Bir polisin, olaydan hasar almayan bisikleti taşıması

Olay yerinin yıkanarak temizlenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ