DHA YURT BÜLTENİ-11

DİYARBAKIR'DA KAVURUCU SICAKLAR: TERMOMETRE 52, METEOROLOJİ 42 DİYOR

DİYARBAKIR'da, havaların ısınması ve kavurucu sıcakların etkili olması ile serinlemek isteyen çocuklar parklardaki süs havuzlarına akın ederken, yetişkinler ise, tarihi surların gölgesinde serinlemeye çalışıyor. Meteorolojiye göre Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olurken, kent meydanındaki termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği görüldü.

Haziran aynın son günlerinden itibaren Diyarbakır'da etkisini artıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 15'nci Bölge Müdürlüğünun verilerine göre kentte hava sıcaklığı 42 derece olurken, kent merkezindeki bazı termometrelerde ise sacıklık 52 dereceyi gösteriyor. Bunaltıcı sıcaktan etkilenenler serinlemek için havuzlar ve gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar Sur İlçesi'ndeki Anzele Parkı'na adeta akın etti. Çok sayıda çocuk, parkta bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalışırken, yüksek noktalardan süs havuzuna atlayan çocukların tehlikeli su oyunları da kameralara da yansıdı. Aşırı sıcaklara dayanamayan bazı vatandaşlar ise, tarihi surların gölgesine sığınarak serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise serin buldukları yerlerde uyudukları görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Çocukların havuzda yüzmesi

-Çocukların yüksek noktalardan havuza atlamaları

-Sur diplerinde serinleyen vatandaşlar

-Termometrelerin 52 derece gösterdiği hava sıcaklığı

- Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,()

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KÖPEĞİ KAMYONLA SÜRÜKLEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞOFÖR: KASADAN ATLAMIŞ

MERSİN'in Anamur ilçesinde, bir köpeği kamyonunun arkasına bağlayarak sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınan şoför, hayvanın aracın kasasından atladığını, bağlı olduğu için de sürüklendiğini iddia etti.

Anamur-Gazipaşa yolunda Sadık Yanmaz (53) yönetimindeki 33 B 0748 plakalı kamyonun arkasına bağladığı köpeği yolda sürüklediğini gören diğer sürücüler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine ekipler, kamyonu Ören Kavşağı'nda durdurdu. Ağır yaralı olan köpek, tedavi için hayvan barınağına götürülürken, kamyonun kasasında 13 köpek daha taşındığı belirlendi. Kamyon şoförü Sadık Yanmaz ise gözaltına alındı.

YÜKLEYENİN İHMALİ

Sürücü Yanmaz, ifadesinde köpekleri Mersin’in dağlık yerlerinden toplayarak, üretilip yavrularını satmak için Antalya’ya götürdüğünü, kasıtlı olarak sürüklemediğini söyledi. Bu durumun yüklemeyi yapan kişinin ihmalinden kaynaklandığını belirten Yanmaz, "Köpek kamyonun kasasından atlamış, iple bağlı olduğu için de sürüklenmiş. Bu duruma ben de çok üzüldüm" dedi.

Jandarma, kamyonda bulunan 13 köpeği de Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı Hayvan Barınağı'na teslim etti. Yanmaz'a eksik evrak ve hayvan taşıma yetkisinin bulunmaması nedeniyle Anamur İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı ceza yazıldı. Hakkında adli soruşturma da başlatılan Yanmaz, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyonun arkasındaki ölü köpekten görüntü

- Sahibi ile yaşanan tartışma

- Jandarma aracı ve kamyondan genel görüntüler

- Genel ve detaylar

- Kasa içinden fotoğraf

- Kamyon sahibi ile röp.

SÜRE: 03' BOYUT: 200 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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MOTOSİKLETLE BALAYINA GİDEN ÇİFT KAZADA ÖLDÜ

İSTANBUL'dan balayı için Edirne'nin Enez ilçesine giden Beyza Nur Kahraman (20) ve Fatih Kahraman (33) çifti, motosikletlerinin su kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, İstanbul-Tekirdağ karayolunun Karaevli yol ayrımında meydana geldi. 24 Haziran Pazar günü İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki düğünle hayatlarını birleştiren Beyza Nur Kahraman ve Fatih Kahraman çifti, balaylarını geçirmek üzere motosikletle Edirne'nin Enez ilçesine doğru yola çıktı. Fatih Kahraman yönetimindeki motosiklet, Karaevli yol ayrımında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, bir süre sürüklendikten sonra su kanalına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, başlarında kaskları bulunan çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Beyza Nur Kahraman ve Fatih Kahraman'ın cansız bedenleri, savcının talimatı ile Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detaylar

Su kanalına düşen motosiklet

Kazada ölenler

Jandarma ekiplerinin çalışması

Motosikletten detaylar

Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()