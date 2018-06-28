DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ İSA ÖZKAN, BURSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kahramanmaraş kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze namazından görüntüler

BURSA () -

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Ağrı'da bir kayıp çocuk daha; 15 yaşındaki Serhat aranıyor (EK)

2)SERHAT BULUNDU

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde otomobile zorla bindirilerek kaçırılan Serhat Eraslan'ın bulunduğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 15 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde; çocuk şahsın ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir. Adrese yapılan operasyonda çocuk şahıs kurtarılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 5 şahıstan 4'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Servet ARSLAN-AĞRI/

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3)RUS SUBAY KARLOVİÇ'İN MEZARI SÖKÜLDÜ

ARDAHAN'da Karagöl mahallesindeki bir inşaat alanında bulunan Polonya asıllı Rus Subay Yarbay Karl Karlovic'in mezarı, arkeologlar tarafından sökülerek, sergilenmek üzere Kars Müze Müdürlüğüne götürüldü. Arsa sahibi Nurbay Yıldız, "Nihayet kurtulduk, inşaata başlayacağız" dedi. Ardahan'da 25 Nisan 2017'de başlatılan temel kazısı sırasında üzerinde haç işareti olan 2 metre uzunluğunda, 90 santim yüksekliğinde bir tabut bulundu. Özel bölmede olan tabut çıkarıldıktan sonra kapağı açıldığında sakalları, paltosu, çizmeleri üzerinde aynen duran askeri kıyafetin apoletinde 3 yıldız ve 20 rakamı bulunduğu belirlendi. Etrafı tuğlalarla örülü mezarın içerisinde, Polonya asıllı Rus Subay Yarbay Karl Karlovic'in cenazesi olduğu tespit edildi. Yarbay cenazesi tabutu ile birlikte Kars Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Mezarın ortaya çıkmasıyla birlikte inşaat çalışması durdurulan arsada arkeologlar, 14 ay sonra yeniden kazı çalışması başlattı. Çalışma sonunda Karlovic'in mezarı tamamen sökülerek, taşları bir torba içerisine konulup, sergilenmek üzere Kars Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Arsanın sahibi Nurbay Yıldız, mezardan kurtulduklarını, müteahhite verdiği konut inşaatine yeniden devam edeceklerini belirterek şöyle dedi: "Bir yıllık süreç sona erdi ama biz çok mağdur olduk. Kars'ta 14 defa komisyon toplandı. Bu komisyonların tamamında görüşüldüğünü zannetmiyorum. Bundan 3 ay önce bir karar çıktı. Mezarın Sulakyurt köyünde defin edileceği ve buranında bize yeniden teslim edileceğine ilişkin ama bu üç ay sürede hiçbir şey yapılmadı. Ceset halen Kars'ta müzenin deposunda bekletiliyor. Buradaki mezarı da nihayet bugün gelip tamamen aldılar. Kars'taki müzeye götürüp sergileyeceklermiş. Burada bizim zararımızı kim karşılayacak bilgimiz yok. Bu konuyu araştırıyorum. Gerekli dilekçelerimi vermişim. Hakkımı savunmaya devam edeceğim. Bize 'inşaata başlayabilirsiniz' denildi. Elimizde yazılı bir belge var, tahminen önümüzdeki hafta inşaata başlayacağız."

Görüntü Dökümü

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-Sökülen mezar alanından detay

-Sökülen mezarın taşlarından detay

-Torbalarda ki taşlardan detay

-Mezar alanında vatandaşlar

-Mezarın sökülmeden önce ki arşiv görüntüsü

-Arsa sahibi Nurbay Yıldız ile röp.

(Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, ()

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4)BAKAN ÖZLÜ'DEN SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ AÇIKLAMASI

DÜZCE'de, AK Parti'nin itiraz ettiği seçim sonuçlarının ardından yeniden oy sayma işlemi devam ediyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, oyların yeniden sayılmasından daha doğal bir durum olmadığını söyledi.

24 Haziran'da yapılan milletvekilliği seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı. Seçimin ardından AK Parti seçim sonuçlarına itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını istedi. AK Parti'nin itirazının ardından başlanan oy sayım işlemleri devam ediyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü oyların yeniden sayılmasından daha doğal bir durum olmadığını belirterek, "Oy farkının 17 oya kadar düştüğü bir seçimde oyların yeniden sayılmasından daha doğal bir şey olamaz. Oyların yeniden sayılması seçim üzerindeki şüpheleri ve şaibeleri kaldırır. Hakimler var sayıyoruz. Biz kaybetsek de kazansak da çıkan sonuç milletimizin takdiridir. Bu seçim üzerindeki şaibeyi, şüpheleri kaldırmak için hakimlerin nezaretinde yeniden sayılması sağlık işaretidir. Dolayısı ile burada sayılmaması yanlış olur. Oy farkının 17'ye kadar düştüğü seçimde oyların sayılmaması yanlış olur. Oylar tekrar sayılmalıdır. 4 bin 700 geçersiz oydan bahsediyoruz. Oylar mutlaka sayılmalıdır. Bu oylar gizliden sayılmıyor, açıktan sayılıyor. Ne var bunda? Oylar sayılıyor, bakana tepki var. Yaptığımız her şeyde Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ile istişare halinde yapıyoruz. Düzce ne yapıyorsa Genel Merkezin talimatı ile yapılıyor. 5 Temmuz'da açıklanacak. 5 Temmuz'da açıklansın, açıklandıktan sonra ben bütün arkadaşlarımızı tebrik edeceğim." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın açıklamaları

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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5)VAN KEDİLERİ İÇİN YAPILAN YÜZME HAVUZLARI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

VAN'ın önemli değerleri arasında olan, bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü kedileri için, koruma altında oldukları Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kampüsü'ndeki Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde 3 yüzme havuzu yapıldı. Van Kedi Villası olarak değişen merkezin müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Merkezimiz her konuda ilkti. Ama hayvanlar için sadece keyif ve yüzmek için havuz yapılan belki de dünyada ilk yer" dedi.Bir gözü mavi, bir gözü sarı, bembeyaz tüyleriyle Van kedileri için YYÜ Kampüsü'ndeki Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayırsever bir işadamı tarafından yüzme havuzu yapıldı. Dişi, erkek ve yavru kediler için ayrı ayrı yapılan havuzlar, düzenlenen törenle açıldı. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamdi Gürpınar, YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya katıldı. Açılışta konuşan Vali Zorluoğlu, vali ve kaymakam olarak geçmiş yıllarda birçok açılışa katıldığını fakat hayatında ilk defa kedi havuzu açılışı yaptığını söyledi.

Bu açılışın kendisi için ayrı bir yeri olacağını belirten Vali Zorluoğlu, "Son zamanlarda maalesef hayvanlara karşı zalimane tutumlar olduğunu, ülkemizde bazı yerlerde kamuoyunda çok büyük rahatsızlıklar yaratan işkence görüntüleri olduğunu üzülerek gördük. İnsanlar olarak yapmamız gereken çok iş var. Atmamız gereken adımlar var. Bu merkez Van ve ülkemiz için de çok önemli bir merkez. Bir taraftan çok özel bir ırk olan Van kedisinin genetiğini muhafaza eden ve bilimsel çalışmalar yapan bir merkez. Bir taraftan da gelen misafirlerin hakikaten çok farklı bir mekan olarak ziyaret ettiği ve çok güzel anılarla döndüğü bir merkez. Bugün de buraya yeni donanımlar ekleniyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

'VAN KEDİLERİ YÜZMEYİ SEVİYOR'

Van kedilerinin yüzmeyi çok sevdiğini belirten YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Tarihte bununla ilgili kayıtlar vardı. Ve bizim merkezimizin havuzu yoktu. Bizim de böyle bir hayalimiz vardı, gerçekleştiremeye çalışıyorduk. Hayırsever bir işadamı bizim bu hayalimizi gerçekleştirdi. Hayvan havuzu nasıl olur diye birlikte jimnastik yaptık. Ve bu merkezde erkek, dişi ve yavru kediler için 3 tane havuz yaptık. Bundan sonra bize düşen yavru kedilere yüzmeyi öğretmek. Merkezimiz hem konuda ilkti, ama sağlıklı hayvanlar için sadece keyif ve yüzmek için yapılan belki de dünyada ilk yer. Hayvanlar istediği zaman yüzebilsin diye Türkiye'de ilk, tahminen dünyada da ilktir" diye konuştu.

Adı 'Van Kedi Villası' olarak değişen merkezin açılış kurdelesi kesildikten sonra protokol üyeleri, havuzları gezip, kedilerle fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Havuzdan genel

-Kedilerden genel

-Vatandaşların kedileri sevmesi

-Protol üyelerinin hauz başında kedilere bakması

-Muhabir anonsu

-Kedilerin havuza atılması

-Genel ve detaylar

-Kaya'nın roportajı

-Vatandaş roqortajı

-Açılışta konuşan Vali Zorluoğlu

- Genel ve detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, ()

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6)ŞAHA KALKAN TRAKTÖRDE SIKIŞTI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde rampa çıkarken şaha kalkarak römorkun üzerine yatan traktörde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay öğle saatlerinde, Akyazı Pazarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kama, römorku kum yüklü traktörle rampadan çıkmak isterken traktörün önü kalkarak römorka doğru yattı. Mustafa Kama'nın bağırmasını duyan çevredekiler, 112 Acilden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Mustafa Kama'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çevredeki bir iş makinesini kullandı. İş makinesiyle öne doğru çekilen traktörden çıkartılan Mustafa Kama'ya sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Yaralanan Mustafa Kama, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kazada sıkışan traktör sürücüsünden görüntü

-İş makinesi ve itfaiyecilerin kurtarma anı

-Yaralının ambulansa taşınması

-Yaralının hastaneye sevki

-Olay yeri görüntü

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), () -

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7)SEYYAR SATICI, ZABITAYI BIÇAKLA YARALADI

ESKİŞEHİR'de seyyar satıcı, zabıta memuru Muammer Sağın'ı bacağından bıçakla yaraladı.

Olay, Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Mutlu M., kendisinden tezgahını kaldırmasını isteyen Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memurlarıyla tartıştı. Mutlu M., tartışmanın ardından zabıta memurlarından Muammer Sağın'ı sol bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. Zabıta memuru Muammer Sağın çağırılan 112 ambulansıyla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinden kaçan Mutlu S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan Türk Yerel Hizmet-Sen, Bem Bir-Sen ve Tüm Bel-Sen üyeleri saldırıyı kınadı. Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Seyfettin Kazanç, "halkımızın, esnafımızın, şehrimizin huzuru, refahı ve düzeni için görevini ifa ederken bu elim olay sonucu yaralanan zabıta görevlisi arkadaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs kısa sürede emniyet ekiplerince yakalanmıştır. Bu şekilde saldırıda bulunan kişilerin gerekli cezaları almaları için haklarında yasal süreç başlatılması ve sürecin caydırıcı bir sonuca ulaştırılmasının kamu vicdanı açısından kaçınılmaz olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz" dedi

Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Hayri Türbe ise "Türkiye'nin her yerinde görevini yapmak isteyen zabıta arkadaşlarımız bu tür saldırılara maruz kalmaktadır. Bu seyyar satıcı işporta terörünü bitirmek elzem bir durum haline gelmiştir. Bu sorun basın açıklaması, kınamak gibi eylemlerle halledilebilecek bir durum değildir. Acilen yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Bacağından yaralanan zabıtanın ambulansa götürülerken,

-Sendika üyeleri ve zabıtaların Büyükşehir belediyesi önünde basın açıklaması yaparken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN - ESKİŞEHİR/

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8)SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ, ALEV ALARAK YANDI

MARDİN'den Diyarbakır istikametine doğru seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı, biranda alevler arasında kaldı. Sürücüsünün kenara çekip indiği otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Mardin-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Sultan Şeyhmus köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle ticari aracın alev alıp yanması cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın ön kısmından aniden dumanlar yükseldi. Aracı yolun kenarına çeken ve araçtan inen sürücü, hızla uzaklaşırken kısa sürede elevler aracın tamamını sardı. O anlar ise yoldan geçen başka bir sürücü tarafından, cep telefonu ile kaydedildi. Yoğun dumanların yükseldiği araç için bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Ölen yada yaralanın olmadığı yangında araç, kullanılamaz hale geldi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan araç

-Dumanların yükselmesi

-Ambulansın geçmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()

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9)BU BALIKLARI AVLAYAN BALIK BAŞINA BİN 300 LİRA CEZA ÖDEYECEK

EDİRNE'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 'Su kaynaklarını Balıklandırılması Projesi' kapsamında üretilen 5 milyon yavru balıktan 123 bin yavru sazan balığı göl ve göletlere bırakıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdür Yardımcısı Nazan Türkaslan, balıkların bir dönem yavrulamasına ve büyümesine müsaade edilmesi gerektiğini belirterek, "Bunlara uymayan kişiler hakkında vatandaşların ihbarda bulunmasını istiyoruz. Yasak avlananlara tespiti halinde her balık için bin 300 lira ceza uygulayacağız" dedi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras bırakılması amacıyla 'Su kaynaklarını Balıklandırılması Projesi' kapsamında bu yıl göl ve göletleri balıklandırma çalışmalarına başladı. Bakanlığın bu yıl Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde 5 milyon yavru sazan balığı üretimi yapıldı. Bu balıklardan 123 bin yavru balık Edirne'de 60 göl ve gölete bırakılması için Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Balıkların bir kısmı kepçelerle özel hava basılmış su dolu poşetlere konularak köy muhtarları ve sulama kooperatif başkanlarına teslim ederek 123 bin yavru sazan balığı iç sulara bırakılması sağlandı.

'5 MİLYON BALIK İÇ SULARA BIRAKILACAK'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdürlüğü'nde balık teslim töreni yapıldı. İl Müdür Yardımcısı Nazan Türkaslan, bakanlık tarafından üretilen 5 milyon yavru sazan balığının göl ve göletere bırakılacağını söyledi. Türkaslan, "Vatandaşın sağlıklı protein tüketiminde ve ticari anlamda önemli gelir kaynağı olan balık türlerinden üretilen 5 milyon yavru sazan balığından 123 binini kent genelinde 60 gölete bıraktık. Bu yıl Türkiye genelinde 685 göl ve göletlere 5 milyon yavru sazan balık bırakılacak. Ülke genelinde denizlerde yavru balık üretip bırakıyoruz. Şu anda iç sularda olduğu için diğer balık türlerine girmiyoruz. Sadece yavru sazan balıklarını iç sularımıza salıyoruz" dedi.

AVLAYANLARA BİN 300 LİRA CEZA

Balıkların yavrulaması ve büyümesine müsaade edilmesi gerektiğini belirten Türkarslan, "Bizim vatandaşlardan istediğimiz avlanma dönemine ve balık büyüklüğüne ve avlanma türüne dikkat etmesi. En azından bu balıkların bir dönem yavrulamasına ve büyümesine müsaade edilmesi gerekiyor. Bunlara uymayan kişiler hakkında vatandaşların ihbarda bulunmasını istiyoruz. Yasak avlananlara tespiti halinde her balık için bin 300 lira ceza uygulayacağız" dedi.

'TAŞKIN SULARI BALIKLARI AZALTTI'

Büyükdöllük Köyü Muhtarı Ahmet Karanfil, 3 bin balığı köy göletine bırakmak için teslim aldı. Geçtiğimiz aylarda Tunca ve Meriç nehirlerinde yaşanan taşkınlar sonrası göletlerinde balık sayısında gözle görülür azalma olduğunu belirten Karanfil, "Balıkların suya salınmasıyla tekrar çoğalmasını umuyoruz. Tunca Nehri'nin taşmasının ardından gölette bulunan balıklar taşkın sularıyla dağıldı. Gölette bulunan balık sayısının azaldığını gözlemleye biliyoruz. Taşkın suları balıkları azalttı. Bu proje sayesinde balık sayısının artmasını bekliyoruz" dedi. Daha sonra balıkların bir kısmı üremisi için Tayakadın Göleti'ne bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Balıkların kepçeyle poşetlere konması

Poşetlere hava basılması

Poşetlerin teslim edilmesi

Su dolu bidondan yavru balıklar

Genel detay görüntüler

Ahmet Karanfil ile röp.

Detay görüntü

Nazan Arslan ile röp.

Tayakadın Sulama Göleti'nden genel detay

Balıkların suya bırakılması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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