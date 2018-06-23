DHA YURT BÜLTENİ 10

1 - Başbakan Binali Yıldırım'dan seçim güvenliği açıklaması



Taylan YILDIRIM / İZMİR, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim güvenliğine yönelik açıklamalarda bulundu, yabancı gözlemci konusunda da tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım, "Yabancı gözlemcilerin her zaman yaptıkları şey var. Her seçim öncesinde kafa karıştıran açıklamalar yapıyorlar. Bazı gözlemci grupları maalesef belirli marjinal grupların sözcüsü gibi davranıyor. 400 kişi değil 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin. Siyasete müdahale etmek gibi bir yanılgının içerisine düşmeyin. Türkiye hukuk devletidir, demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmendir. Sizlerden seçmelerin nasıl yapılacağını hangi saydamlıkta yapılacağını öğrenecek değiliz" dedi.

İzmir'de seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra seçim güvenliğine yönelik açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, "Milletimiz sandık başına gidecek. Oyumuzu kullanacağız ve gelecek 5 yıl için Türkiye'yi yönetecek hükümeti seçeceğiz. TBMM için de milletvekilleri seçeceğiz. Böylece demokratik olgunluk içerisinde, şölen havasında, kardeşlik, huzur ve güven içerisinde bu seçimleri gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

ÖNLEMLER ALINDI

Seçim güvenliğine yönelik muhalefetin açıklamalarına da yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, "Vatandaşlarımız şunu bilsin ki Sayın Kılıçdaroğlu şunu bilsin ki, daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek doğru bir iş değil. Hükümetimiz seçimin güven içerisinde, huzur içerisinde geçmesi için aylardır gereken tedbirleri alıyor. Sandık güvenliği, olumsuzluk yaşanmaması için, elektrik kesintisi gibi gerekli bütün tedbirleri ilgili bakanlıklar alıyor. Hiçbir vatandaşımızda en ufak bir tedirginlik yok, diğer adaylar ve muhalefet partileri rahat olsun. Türkiye demokratik olgunluk içerisinde son 15 yıl içerisinde başarıyla genel, yerel seçimler, halk olmaması, toplam 12 seçim gerçekleştirdi. Türkiye'de seçimlerin bir özelliği; dünyada birçok ülkede olmayacak şekilde yüksek katılımla oluyor. 12 seçimin en az katılımı yüzde 84. Dolayısıyla halkımız seçim konusunda bilinçli, demokratik hakkını kullanmak suretiyle ülkemizin geleceğinde ben de sözümü söyledim diyerek sandıklara geliyor. Özellikle vatandaşlardan istediğim mutlaka seçime katılalım. Geleceğe yönelik, ülkemize yönelik kadroların seçiminde benim de katkım var diyebilmek için vatandaşlık hakkımızı kullanmayı ihmal etmeyelim. Seçim günü son saatlere kalmayalım, yığılmalar olmasın, sıkıntılar yaşanmasın, erken saatlerden itibaren sandıklara giderek oyumuzu kullanalım" diye konuştu.

YABANCI GÖLEMCİLERE TEPKİ

Yabancı gözlemcilerin seçimi izleme kararlarını da değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Yabancı gözlemcilerin her zaman yaptıkları şey var. Her seçim öncesinde kafa karıştıran açıklamalar yapıyorlar. Bazı gözlemci grupları maalesef belirli marjinal grupların sözcüsü gibi davranıyor. 400 kişi değil 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin. Siyasete müdahale etmek gibi bir yanılgının içerisine düşmeyin. Türkiye hukuk devletidir, demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmendir. Sizlerden seçimlerin nasıl yapılacağını hangi saydamlıkta yapılacağını öğrenecek değiliz. İstedikleri kadar gözlemci bulundurmaları da ne kadar rahat olduğumuzu ortaya koyar. Seçime öyle ya da böyle müdahale anlamı taşıdığını düşünüyoruz. Kimsenin Türkiye'de seçimlere gölge düşürmeye, soru işareti oluşturmaya hakkı yoktur. Bu kabul edilemez ve Türk insanına da yapılacak en büyük haksızlıktır" dedi.

Oyunu, İzmir'den aday olduğu için İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Selviler Mahallasi'nde, Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullanacağını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin asıl sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Gerekli hazırlıkları yapmışlardır. Kendi açılarından tedbirleri almışlardır. Genel anlamda güvenliği sağlamak gibi görevleri yok. Genel anlamda polisle jandarma bu güvenlik önlemlerini alacaktır. İstikrar ve güven içerisinde, ülkemiz bundan sonra, 2023 hedeflerine, Gazi Msutafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine devam edecektir. Mutlaka sandığa gidin" diye konuştu.

KEMERALTI ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'na geçerek, esnaf ziyaretlerine başladı.



============

2 - Hayatını kaybeden İYİ Parti milletvekili adayı Özyer son yolculuğuna uğurlandı (1)

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İYİ Parti milletvekili adayı İbrahim Özyer son yolculuğuna uğurlandı. Öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

Cenaze namazı

Akşener'in konuşması

Detaylar

SAMSUN ()

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

============

3 - Rehberlerden Perge'de sütun imecesi

ANTALYA Valiliği'nin öncülüğünde başlatılan 'Perge'de Dikili Bir Sütunun Olsun' kampanyası kapsamında, NBK Touristic bünyesindeki yaklaşık 250 rehber ve firma genel müdürü 27 bin 500 TL topladı ve 11 sütunun dikimini üstlendi.

Antalya'da, ayakta kalan dünyanın en görkemli antik kentlerinden biri olan Perge, turizmde bu yıl tema olarak belirlendi. 2018'in Perge Yılı ilan edildiği turizm kentinde, Antalya Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle antik kentte kazılarda ortaya çıkartılan tarihi caddelerin sütunlarının kendi dönemindeki orijinal yerlerine dikilmesi için 'Perge'de Dikili Bir Sütunun Olsun' sloganıyla kampanya başlatıldı. Bugüne kadarki süreçte hem devlet hem de bağışçıların desteğiyle toplam 350 sütunun ayağa kaldırıldığı antik kentte, bu yılki kampanyada sponsor olunan sütun sayısı 40'a yükseldi.

MAAŞLARDAN İMECE USULÜ

Antalya'daki birçok sivil toplum örgütü ve önde gelen isimlerinin 2 bin 500 TL karşılığında bir sütunun dikimini üstlendiği kampanyaya, Antalyalı turizm rehberlerinden de destek geldi. NBK Touristic firması bünyesinde yurtiçi ve yurtdışında görev yapan yaklaşık 250 turizm rehberi kendi aralarında 25 bin TL topladı. NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz da 2 bin 500 TL karşılığında bir sütunun dikimini üstlenerek, rehberlerin maaşlarından imece usulüyle topladığı parayla birlikte toplam 11 sütun için 27 bin 500 TL'yi Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün hesabına yatırıldı.

PERGE'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Restorasyonu tamamlanan ve tarihi dönemde olduğu gibi orijinal şekilde Perge Antik Kenti Batı Caddesi ve diğer alanlarda dikimi gerçekleştirilen sütunlar için, rehberlerin katılımıyla Perge Antik Kenti'nde bir tören ve gezi düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel, NBK Touristic Firması Genel Müdürü Recep Yavuz ile rehberler katıldı. İbrahim Acar, Mustafa Demirel ve Recep Yavuz kampanyaya destek veren tüm rehberlere teşekkür etti.

BİRÇOK ÖRNEK PROJEYE İMZA ATTILAR

NBK Touristic rehberlerinin daha önce de çok önemli kültür projelerine imza attıklarını belirten Recep Yavuz, “Rehberler tarihi kentlerin restorasyonundan Soma maden kazasında eşini, çocuğunu kaybeden ailelere desteğe, küçük beldelerde kütüphaneler kurulmasından 20 bin ilköğretim öğrencisine kitap hediye edilmesine kadar birçok projede önemli bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergiledi. Bu kampanyada 10 sütunun dikimi için 25 bin TL topladık. Bu konularda duyarlı olan rehberlerimizle gelecekte de benzeri projelere desteklerimiz sürecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

Perge antik şehri detay görüntüler

Rehberlere Perge ile ilgili bilgi verilmesi

Rehberlerin antik şehir içinde görüntüleri

Rehberlerin toplu resim çekimi

RÖP: Recep Yavuz

Perge antik şehri drone görüntüleri

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN-İbrahim LALELİ(Drone)/ANTALYA,()

555 MB ////-- 05.01 /// HD

=============

4 - AK Parti'nin logosu 'ampulü' kafasına kazıttı

KONYA'da yaşayan esnaf Muhammed Demir (22), kuaförde, Ak Parti'nin logosu ampulü kafasına kazıttı. Demir, 'Herkes arabasının arkasına Ak Parti logosu yapıştırıyor. Benim arabam olmadığı için ben de bu logoyu kafama kazıttım" dedi.

Esnaf Muhammed Demir, kuaföre giderek Ak Parti'nin logosu olan ampulü kafasına kazıtmak istediği söyledi. Kuaför Ali Yıldız tarafından Demir'in kafasına ampul logosu çizildi. Ak Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Muhammed Demir, "Herkes arabasının arkasına Ak Parti logosu yapıştırıyor. Benim arabam olmadığı için ben de bu logoyu kafama kazıttım" dedi. Muhammed Demir, Ak Parti'nin seçimden galip çıkması halinde logonun 1 ay boyunca kafasında kalacağını belirtti.

Kuaför Ali Yıldız ise seçim zamanları bu gibi durumlarla karşılaştıklarını, bazı vatandaşların sevdiği siyasi partinin logosunu kafasına kazıtmak istediğini söyledi.

(Görüntü dökümü:

----------------------------

- Muhammed Demir'in saçının kesilmesi

- Demir'in saçına ampül logosunun çizilmesi

- Muhammed Demir röportaj

- Berber Ali Yıldız röportaj

(KJ:Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

