DHA YURT BÜLTENİ-10

1 - Bakan Yılmaz: 28 Şubat zihniyetini hortlatmak istiyorlar

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, muhalefet partilerinin kesintisiz eğitimle meslek liselerini ortadan kaldırmak istemelerini eleştirerek "Zaten 28 Şubat zihniyeti de buydu, bunlar meslek liselerini, meslek ortaokullarını kaldırarak 28 Şubat zihniyetini hortlatmak istiyorlar. Nedir meslek ortaokulu, imam hatip liselerini kapatmak istiyorlar." dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ın Yıldızeli ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Bakan Yılmaz ardından Yıldızeli Belediyesine geçti. Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz tarafından karşılanan Yılmaz, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Yılmaz daha sonra Yıldızeli İlçe Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Yılmaz 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, muhalefet partilerini eleştirdi. Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönmek istediğini söyleyen Yılmaz, "Muharrem İnce gelip vaatlerde bulunuyor, 'hiçbir yetkin olmayacaksa, sembolik yetkilerin olacaksa bu vaatleri nasıl yapacaksın' diye sormayacak mısınız? Samimi olsa, dürüst olsa şunu diyecek, 'kardeşler biz inanıyoruz ki bu millettin kimi seçeceği belli olmaz. Bazen deliyi seçer, bazen akıllıyı seçer. Dolayısıyla biz deliyi seçmesine fırsat vermemek için milletin elinden bu yetkiyi alacağız, parlamenter sisteme döneceğiz. Parlamenter sisteme dönünce de cumhurbaşkanlığı yetkilerini elinden alacağız, bir yetki olmayacak. Dolayısıyla ‘beni cumhurbaşkanı seçerseniz ben size hiçbir şey vadetmiyorum, çünkü benim yetkim yok' demesi lazım. Peki bu ne diyor, 'hem cumhurbaşkanını sembolik yapacağım' diyor, hem de size vaatlerde bulunuyor. 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' demez misiniz?" diye konuştu.

‘28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ HORTLATMAK İSTİYORLAR’

Muhalefet partilerinin eğitim sistemini değiştirmek istediklerini ve bu şekilde 28 Şubat sürecini hortlatmak istediklerini ifade eden Yılmaz "Eğitim sistemini değiştireceğiz' diyorlar, Ne yapacaksın kardeşim, '1+8+4 yapacağım' buradaki kritik nokta 8. Sekiz ne? 'kesintisiz eğitim yapacağım', niye kardeşim 8 yıllık kesintisiz eğitim yapıyorsun, 'böylesi daha uygun' diyor. Bilimsel diyemez, çağdaş diyemez, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda açıkça madde var. Yönlendirme ilköğretimde başlar, bu kanuna, bilimsel kurullara rağmen, çağdaş eğitime rağmen yönlendirmeyi ilkokuldan sonraya orta okula bırakmak istiyorlar. Oysa çağdaş eğitim diyor ki; yönlendirme bırakın ilköğretimde, ana sınıfından başlar, anaokulundan başlar. Çocuk anaokuluna giderken hangisi güzel sanatlara gidecek, hangisinin spora eğilimi var, hangisi akademik eğitime meyilli daha ana sınıfından belli olur. Ama bunlar onu demiyorlar, ne diyorlar, kesintisiz eğitimle meslek liselerini ortadan kaldırmak istiyorlar. Zaten 28 Şubat zihniyeti de buydu, bunlar meslek liselerini, meslek ortaokullarını kaldırarak 28 Şubat zihniyetini hortlatmak istiyorlar. Nedir meslek ortaokulu, imam hatip liselerini kapatmak istiyorlar. İmam hatip ortaokullarını kapatmadan sen 8 yıllık kesintisiz eğitime nasıl geçeceksin. Millete doğruyu söylemiyorlar, yalan söylüyorlarö ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYETİ İLELEBET DEVAM ETTİRECEĞİZ’

İmam hatip ortaokullarına giden öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının yüzde 12'si olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani bu ülkedeki vatandaşların hepsi göndermiyor, sadece yüzde 12'si gönderiyor. Allah için bu halkın iradesine, tercihine saygı gösteren bir kimse 'ben oğlumu imam hatibe göndermiyorum ama içinizden herhangi bir kimse gönderiyorsa da ona da saygım sonsuzdur, en iyi eğitimi alması için her türlü desteği vereceğim' demesi lazımdır. Bunlar kendi evlatlarını imam hatibe göndermezler, ama bir şeyden daha rahatsızlar. Sizin de evlatlarınızı imam hatibe göndermenizden rahatsızlar. Ne yapacaklar o zaman bu okulları kapatacaklar. Buna müsaade eder misiniz? Bu millet değerleri ile var, bu millet şehitliği, gaziliği, peygambere komşu olmanın en yakın noktası sayar. Allah için şehitlik değerini vermezsen, gazilik değerini vermezsen, bayrağın kıymetini öğretmezsen, vatan nedir söylemezsen bunlar değerler eğitimi. Sen bu ülkeyi nasıl koruyacaksı, devletin bekasını nasıl sağlarsın. Bu ülkenin milli birliği ve bütünlüğünü nasıl sağlarsın. Biz bin yıldır bu coğrafya da aynı bayrağın altında aynı Allah'a inanaraktan, aynı kitaba inanaraktan bir ve beraber yaşadık, bundan sonrada inşallah bir ve beraber olarak yaşayacağız. İnşallah Türkiye Cumhuriyetini ilelebet, ebediyete kadar devam ettireceğiz."

Görüntü Dökümü:

-İlçe ziyaretlerinden görüntüler

-Miting konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/YILDIZELİ(Sivas), ()

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2 - Öldürülen imam yardım için gitmiş

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, cami imamı Ahmet Güldü'yü (54) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra mahalle sakinlerinin linç girişiminden kurtarılarak gözaltına alınan İ.T. (39) adliyeye sevk edildi. Psikolojik sorunları olan İ.T. evlerindeki su tesisatındaki sorununun giderilmesi için yardıma gelen imamı kendisine zarar vereceğini düşünerek öldürdüğünü iddia etti.

Erenler Bekirpaşa Mahallesi Merkez Cami imamı olarak görev yapan Ahmet Güldü, ikindi namazı sonrası camiye 100 metre mesafede bulunan İ.T.'nin evine gitti. İ.T. evinin önündeki imama tüfekle ateş etti. Ahmet Güldü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenen İ.T., Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'akrep' olarak bilinen zırhlı araçla mahalleden çıkartılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İ.T cinayet büro dedektiflerine verdiği ilk ifadesinde, "Köylüler beni hep azarlıyordu. İmamı bahçede görünce bana zarar vereceğini düşünerek ateş ettim" dedi. İ.T.'nin bu bilgiler dışında çelişkili ifadeler de verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.T., geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. İmam Ahmet Güldü'nün ikindi namazı sonrası cami cemaatinde bulunan İ.T'nin ağabeyi tarafından evdeki su tesisatındaki sorun için yardım etmesi amacıyla eve çağrıldığı ve bahçeye girdikten sonra İ.T. tarafından av tüfeğiyle başına ateş edildi öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İ.T'nin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılması

Detaylar

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3 - Kahta'da kazada ölen 3 işçi Şanlıurfa'da toprağa verildi

ADIYAMAN'nın Kahta ilçesinde freni boşalan kamyonun kontrolden çıkarak bir işyerinin mescidine girmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi, memleketleri Şanlıurfa'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a çalışmak için yola çıktıkları öğrenilen Nusret Çevik'in kullandığı 63 K 4104 plakalı kamyon, dün Adıyaman'ın Kahta ilçesinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan bir iş yerinin mescit bölümüne girdi. Baraj yolunda meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Nusret Çevik, Vatan Polat ve Bünyamin Acıyan olay yerinde hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan 3 işçinin cenazeleri, otopsilerinin ardından dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya getirildi. Bugün morgdan alınan cenazelerden Vatan Polat ve Nusret Çevik'in cenazeleri, öğle kılınan namazın ardından Bediüzaman ile Yeni Mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verilirken, Bünyamin Acıyan'ın cenazesi ise Suruç ilçesinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane morgundan alınan cenazeler

- Morg önünde bekleyen kalabalık

- Gözyaşı dökenler

- Camiye getirilen cenaze

- Kazada ölenlerin fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-)

308 MB

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4 - Sel suları dağda şelale oluşturdu

OSMANİYE’nin Sumbas ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel suları, yüzlerce metre yükseklikteki dağdan akarak dev bir şelale oluşturdu.

İlçeye bağlı Çiceklidere köyünde sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Etkisini artıran sağanak sonrası Sürtme Dağı'ndan sel suları akmaya başladı. Doğal şelaleyi andıran sel, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Dağdan akan sel sularının görüntüsü

- Şelale görünümü

SÜRE:01'46" BOYUT:108 mb

Haber:Efendi ERKAYIRAN-Kamera: SUMBAS (Osmaniye), ()

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5 - Antalya'da sel tarım arazilerine zarar verdi

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan yağmur sonrasında Kargalık Deresi'nin taşması nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Selin taşıdığı çamur ve taşlar ekili alanları doldurdu.

Korkuteli'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat süren yağmur nedeniyle Kargalık Deresi taştı. Oluşan selin taşıdığı çamur karpuz, kavun ve domates ekili tarlalara zarar verdi.

Kargın Mahalle Muhtarı Ramazan Kara, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde aşırı yağış sonrası meydana gelen taşkın nedeniyle mahallede hasar oluştuğunu söyledi. Çiftçilerin arazilerindeki ürünlerinin neredeyse tamamının zarar gördüğünü belirten Kara, “Domates tarlası kullanılamaz hale geldi. Ekili onlarca dönüm kavun ve karpuz tarlaları sular altında kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

TARLALARDAKİ SEBZELER DE ZARAR GÖRDÜ

Karpuz ve domates üreticisi Lütfi Çetmi ise aşırı yağış nedeniyle Kargın Mahallesi içinden geçen derenin taşarak tarım arazilerine zarar verdiğini ifade etti. Açıkta üretilen domates, karpuz, kavun gibi sebzelerin zarar gördüğünü dile getiren Lütfi Çetmi, "Allah bundan daha kötüsünü göstermesin. Her yıl bu afeti yaşıyoruz. Bahçeleri ve tarım arazilerini dolaştım, çok kötü sel olmuş. Dere yataklarının dar olmasından kaynaklı taşkın yaşanıyor. Sel suları tarım arazilerimize, bahçelerimize ve sebzelerimize büyük zarar verdi. DSİ'den derenin genişletilmesini istiyoruz. Sadece benim bir tarlamdaki zarar 20 bin lira civarında" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tarlalardan görüntü

- Çamurdan görüntü

- Tarlalardaki ürünlerden görüntü

- Çiftçilerden görüntü

- Röp: Lütfi Çetmi

- Röp: Kargın Mahalle Muhtarı Ramazan Kara

Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya), ()

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6 - Kızılırmak Deltası'nı, atlı jandarma timi koruyor

TÜRKİYE'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde atlı jandarma timi görev yapıyor. Fransız 'Çağrıbey', yarım kan İngiliz 'Plevne' isimli atlarla görev yapan jandarma timi deltada genel asayiş, kaçak avcılık, biyolojik kaçakçılık gibi konularda göz açtırmıyor.

Türkiye ve dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yaz döneminde sayıları artan kaçak avcılara karşı, atlı ve motosikletli jandarma timleri tarafından korunuyor. Özellikle 2 atlı jandarma timi, 356 kuş türünün yaşadığı 56 bin hektarlık deltada araçların giremediği alanlara girerek denetim yapıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaz döneminde 3 ay süresince görev yapacak olan bir astsubay ve bir uzman jandarmadan oluşan tim 3 yıldır bölgeye geçici görevle geliyor. Fransız 'Çağrıbey', yarım kan İngiliz 'Plevne' isimli atlarla görev yapan jandarma timi deltada genel asayiş, kaçak avcılık, biyolojik kaçakçılık gibi konularda göz açtırmıyor. Bölgede görev yapan jandarma ekipleri, ayrıca drone ile de havadan deltayı kontrol ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, toplam 10 kişilik jandarma ekibinin deltada çok önemli bir görev icra ettiğini söyleyerek, "Deltaya girişte jandarma noktasında bir kontrol yapılıyor. Barkot kimlik okuyucu ile gerekli kontroller yapılıyor. ayrıca Drone ile havadan da kamera çekimi yapılıyor. Jandarmamız burada gerekli bütün çalışmaları büyük bir özenle gerçekleştiriyorlar. Özellikle atlı jandarma timi, hem caydırıcılık sağlıyor, hem de vatandaşlarımıza güven veriyor. Haftanın 3 günü atlı jandarma timimiz burada görev yapıyorlar ve sürekli hareket halindeler. Özelikle kaçak avcılık herkesin gidebileceği bölgelerde değil de daha iç kısımlarda yapıldığı için atlı jandarma timinin o bölgelere ulaşabilmesi büyük bir avantaj oluyor. Hem şikayet anın da hem de yoğunluğun fazla olduğu dönemlerde de bir fiil hiç bir aksamaya mahal vermeden görev yapıyorlar" diye konuştu.

RAMSAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KORUNUYOR

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 21 bin 700 hektarlık sulak alana sahip; 5 bin 174 hektarlık kısmı ise Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olarak Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor. Bölgede irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i, görülüp kayıt altına alındı. Deltayı dünyadaki kuş cennetlerinden farklı kılan en önemli özelliklerden biri de yılın her ayı farklı kuşların görülmesi.

Görüntü Dökümü:

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-Atlı jandarma timinden detaylar

-Jandarmanını uygulamasından detay

-Droneden detay

-Detaylar

-Röportaj

(SÜRE:4.10 Dk) (BOYUT:467 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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7 - Orkide bitkisi, tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

SAMSUN'un 19 Mayıs İlçesi'nde üretilen doğada toplanması yasak olan ve kontrollü olarak tarımı yapılan orkide bitkisi (salep) üretiminde 18 ton hasat elde edildi. Bitkinin kökünde oluşan yumrularının kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen salep dondurma yapılında ham madde olarak kullanılıyor. Yoğun talep nedeniyle üreticiler ürünleri daha hasat yapmadan tarladayken kilogramını 50 TL'den sattı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani olarak yetişen ve toplanması yasak olan orkide bitkisi (salep), 2017 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan izinle sökülüp tarlada yetiştirilmeye başlandı. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında geçen yıl yapılan ilk hasatta 12 ton üretim yapıldı. Karşıyaka Mahallesi'nde bu yıl 20 üreticinin tarlalarına ektiği orkide bitkisinin hasadı Mayıs ayında tamamlandı ve 18 ton üretim elde edildi. Dernek Başkanı Hakkı Karaman, bitkinin yumrularının kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen salebin dondurmanın ham maddesi olarak kullanıldığını söyledi. Karaman, bitkiden elde edilen yumruların bir kısmının tarladan yaş halde kilosu 50 TL'den satıldığını belirterek "20 dönüm alanda bu yıl üretim yaptık. Sattığımız kısmın yanında tohumluk olarak da yumruları ayırdık. Ayrıca Bu yıl içerisinde kurutma tesisimizi kuracağız. Yumruları kurutup pazarlamış olacağız. Bu sayede çiftçinin kazancını daha da artıracağız. Ülkemizde ciddi miktarda salip ihtiyacı var. Bu noktada orkide tarımının yapılması ve artırılması bu ihtiyacın giderilmesi için çok önemli. Tüm kurumlarla işbirliği içinde bu çalışmayı sürdürüyoruz. Öyle bir noktadayız ki üreticimiz daha hasat yapmadan firmalar bizi buluyor. ürün tarladayken hasat yapmadan firmalara ürünümüzü sattık. Çok ciddi bir talep var. Yaş halde kilogramı 50 liradan satıldı, kuru olarak kilosu 400 liraya, toz hali ise kilogramı 800-1000 TL'ye satılıyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bitki doğada koruma altında olan bir tür. Bu yıl doğadan kaçak sökümün cezası 48 bin 625 Lira. Biz kontrollü olarak proje kapsamında izin alınarak bölgemizde üretim yapıyoruz. Yaptığımız bütün üretim kayıt altında. Bölgemizin toprak yapısına çok uygun bir bitki. Bu bitki zaten bölgemizde doğada mevcut. Çiftçilerimiz 100 metrekare, 300 metrekare alanda bile üretim yapabiliyor. Çok ciddi bir talep var. üreticilerimizin de ilgisi arttı. Bölgemizdeki çiftçimiz için çok karlı bir yeni ürün oldu."

Görüntü Dökümü:

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-Bitkinin kökünde yetişen yumrulardan detay

-Bitkinin fotoğrafları

-Tekrar ekilen ürün

-Bitkinin könünün çıkarılması ve yumrunun alınması

-Detaylar

-Röportajlar

(SÜRE:4.4 Dk) (BOYUT:455 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

