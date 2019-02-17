DHA YURT BÜLTENİ-10

ÇAVUŞOĞLU: KURDUKLARI İTTİFAKIN İÇİNDE PKK VAR (EK)

'GEREKİRSE BELEDİYELERİMİZ, İLAÇ VE GÜBREDE TANZİM YAPAR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Yuva Mahallesi'nde, partisinin 'Mahalle Toplantısı'na katıldı. Mahalle meydanında halka seslenen Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın batısında yaptığı ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü anlattı. Ziyaretlerinde bölge sakinleri ve çiftçiler ile sohbet ederek, onların sorunlarını dinlediklerini belirten Çavuşoğlu, "Çiftçinin durumu ne, maliyet nedir? Biz de çiftçi çocuğuyuz. Bunların hepsini konuştuk, değerlendirdik. Özellikle gübre ve ilaçta, hayvancılıkta, yemde fiyatların çok fahiş olduğunu gördük. Fırsatçıların da bu döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilerek, haksızlık yaptığını ve aynı şekilde fiyatları çok yükselttiğini görüyoruz. Döviz düştü, dolar düştü, Türk lirası değer kazandı. Bunlar yine düşürmemişler. Buna da çare bulmak durumundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli çalışmaların başlatıldığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Gerekirse belediyelerimiz, ilaç ve gübrede tanzim yapar. Bu fırsatçıların tekeline çiftçilerimizi bırakmayız. 17 yıldır çiftçilere Türkiye Cumhuriyeti tarihinde verilmemiş desteği verdik; ama maliyeti yükselttiğimiz zaman çiftçimizin omzundaki bu yükü kaldırmak bizim, devletin görevi. Bugün çiftçiye önem vermeyen bir ülkenin geleceği karanlıktır. Tarım geleceğin sektörüdür. Bizim derdimiz tüketicinin burada 3 liraya satılan malı 9 liraya yemesidir. Aradaki 6 lira ne çiftçinin ne de başkasının cebine giriyor. Kimin cebine giriyor? Rantçıların. Tüketicinin cebinden de çıkıyor. Bu enflasyon yüksek faiz oluyor, dönüp bizi etkiliyor. Yani haksız kazanç. Bizim derdimiz bu. Çiftçiyi de tüketiciyi de korumak. Aradaki fırsatçıları, rantçıları kaldırmak onlara da fırsat vermemek. Çiftçimiz güven içinde olsun ne gerekiyorsa bundan sonra da desteğimizi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA TERÖRİSTLER YA TEMİZLENECEK YA DA TEMİZLEYECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Yuva Mahallesi'nde, partisinin 'Mahalle Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her partinin istediği partiyle ittifak kurabileceğine değindi. Çavuşoğlu, "Bizim karşı olduğumuz ve kabullenemediğimiz tek şey, terör örgütü PKK'nın ittifakın içinde olmasıdır. Terör örgütlerinin ittifakın içinde olmasıdır, biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu CHP'li ve İYİ Partili kardeşlerimiz de çok net bir şekilde görüyor ve tepkilerini koyuyor" dedi.

Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizleneceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şimdi tüm sorunları çözüyoruz. Yeri geldiği zaman dik duruşumuzu gösteriyor, ama sorunu çözmek için de aklıselim davranarak konulara hakim oluyoruz. Bu özgüvenden kaynaklanıyor. Artık millet ve Türkiye Cumhuriyeti olarak özgüvenimizi yeniden kazandık. Kimsenin karşısında ezik değiliz, kimseye de muhtaç değiliz. Geçmişte Irak'a girerdik, 'çekilin' derlerdi, çekilirdik. Ama şimdi 'girmeyin' dedikleri Afrin'e giriyoruz, 'giremezsiniz' dedikleri Fırat Kalkanı bölgesine giriyoruz. PKK, YPG, DAEŞ, ne kadar terörist varsa hepsini temizliyoruz. Fırat'ın doğusunda 'Yapma, etme' diye kimin ne dediği bizi ilgilendirmez. Buradan bu teröristler ya temizlenecek ya da temizleyeceğiz. Başka çaresi yok. Eskiden sahada kazanıp masada kaybediyorduk. Artık masada da kaybetme devri bitti. Bugün Türkiye Cumhuriyeti olmasa Kudüs'ü kimse savunmaz. Batılı ülkeler, ABD ve İsrail 'Şunu diyecek' diye tir tir titreyen bazı ülkelerin Kudüs'ü savunması mümkün değil. Onların böyle bir derdi de yoktur." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elmalı ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde Salur Mahallesi'nde mahalle toplantısına katıldı. Burada da vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, bölgedeki yatırımları anlattı.

Tolga YILDIRIM-ANTALYA/

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2)KAVŞAKTA AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI

İZMİR'in Foça ilçesinde ambulans ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Çardede Caddesi ile 9'uncu sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Pervin Azimli'nin (37) kullandığı 31 KIP 72 plakalı otomobil, 9. Sokak yönünden gelen Gül Aktaş (38) yönetimindeki 35 ABA 740 plakalı 112 Acil Servis ambulansı ile çarpıştı. Kazada, ambulansın sağ ön kapısından çarptığı otomobilin sürücüsü Pervin Azimli ile arka koltuktaki emniyet kemerleri takılı olan 2.5 yaşındaki oğlu ve 5 yaşındaki kızı ile

ile ambulanstaki 3 paramedik yaralandı. Otomobildeki 3 yaralı Aliağa Devlet Hastanesi, ambulanstaki 3 yaralı ise Foça Devlet Hastanesi'na kaldırılıp, tedaviye alındı. Paramadiklerden ambulansı kullanan Gül Aktaş'ın omzunun çıktığı, yanındaki diğer 2 arkadaşından birinin de dizinde darbeye bağlı yaralanma olduğu belirlendi. Buradaki ilk müdahalenin ardından 3 paramedik, tedbir amacıyla daha kapsamlı olan Menemen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobildeki 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan ambulans ve otomobilin görüntüsü

( Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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(ÖZEL)

3) ABDEST ALIRKEN CEBİNDEKİ 7 BİN 900 LİRASI ÇALINDI

BATMAN'da seyyar satıcılık yapan Abdullah Güneş'in (80), abdest almak için çıkardığı montunun cebindeki 7 bin 900 lira parası çalındı.Olay, Cuma günü, Çarşı Mahallesi'ndeki Alo Tevşo köy pazarında meydana geldi. Pazarda köy ürünleri satan 12 çocuk babası Abdullah Güneş, Lale Camisi'nde abdest almak için montunu çıkarıp askıya astı. Abdest aldıktan sonra giydiği montunun cebindeki 7 bin 900 TL’nin bulunmadığını fark eden Güneş, polise başvurdu.

Çaldırdığı parayı geçen yıldan beri biriktirdiğini söyleyen Güneş, hırsız ya da hırsızların bulunmasını isteyerek, "Pazar bitişindeki Lale Camisi'nin abdesthane bölümünde montumu askılığa bıraktım. Geçen yılın kazancını cebimde saklıyordum. Köy ürünlerini almak için mecburen bu parayı yanımda tutuyordum. Keşke bankaya yatırsaydım. Peynir, kuruyemiş ve salça için parayı yanımda beklettiriyordum. Camide abdest aldığım sırada böyle bir olayla karşılaşacağımı aklımın ucundan geçirmezdim. Perişan oldum. Bir yıllık kazancımı çaldılar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Parası çalınan Abdullah Güneş ile röportaj

- Seyyar satıcılık yaptığı dükkanın görüntüsü

- Paranın çalındığı cep görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 197MB