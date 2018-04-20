DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BAKAN ÖZHASEKİ: HENDEK OLAYLARINDA ŞIRNAK'TA 48 BİN YAPI ZARAR GÖRDÜ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütü PKK'lıların Şırnak genelinde kazdığı hendeklerden dolayı, 48 bin 500 yapının zarar gördüğünü ifade ederek, "Bir yangın yerine döndü burası. Allah bir daha göstermesin, kandırılmış gençler ortaya çıkıp, çukurlar kazdılar, özyönetim ilan etmeye kalktılar. Yani bağımsızlık ilan etmeye, bu ülkeyi parçalamaya çalıştılar, herkesi ezdiler yaktılar, yıktılar" dedi. Şırnak Üniversitesi tarafından organize edilen Şırnak Şehircilik Zirvesi konulu toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Mehmet Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı. Üniversitenin 15 Temmuz Demokrasi ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirve öncesi, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi tarafından salondakilere tef sunumu yapılırken, Türkçe ve Kürtçe şarklılar seslendirildi.

'BAZI ŞEHİRLER VAR Kİ ÜLKELERİNİN ÖNÜNE GEÇERLER'

Şehircilik Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Bakan Özhaseki, Anadolu ve Mezepotamya'nın barındırdığı tarihi şehirin önemine dikkat çekerek, "Dünyada hiç biryerda 5 bin yıllık bir şehir yok. Bizim şehirlerimiz en eski şehirlerdir. Bilim adamlarına göre dünyanın en eski yerlerinden biri Mezopotamya biri Anadolu topraklarıdır. 10'larca kavim yaşamış 10'larda medeniyet yaşamış. Bizden öncede çok kavimler yaşamış Asurlardan başlayarak, Persler, Hititler daha sonraki dönemlerde Romalılar yaşamışlar. Bizim şehirler devletlerle kıyasladığında bile çok eski. Hiçbir devletin ömrünü 10 bin yıllık olarak göremezsiniz. 5 bin yıllıkta bir devlet yoktur tarihte 3 bin yıllıkta. Ama 5-10 bin yıllık şehirler var Anadolu'da zaten yapılan kazılarda en eski tarihte topluca insanların yaşadığı yer olarak Şanlıurfa Göbekitepe çıktı. Bilim adamları öyle tespit etiller 11 bin 500 yılık bir şehir çıktı. Taşıdığımız bu miras öyle güçlü ve geleneksel bir mirastır. Bazı şehirler var ki ülkelerinin önüne geçerler. İstanbul Ankara İzmir Antalya gibi şehirleri anası kadir gecesi doğurmuş şehirler bunlar kendiliğinden büyür bunlara özel birşey yapmanıza gerek yok zaten. Ama Anadolu'daki diğer şehirlere bakarsanız bu şehirlerin yöneticileri ufuklu ise büyür değilse küçülür" dedi.

'ŞIRNAK'TA 11 BİN KONUT OTURULAMAZ VAZİYETE'

Bakan Özhaseki, 2015-2016 yılları arasında Şırnak kent merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde teröristlerin kazdığı hendeklerden dolayı 48 bin 500 yapının zarar gördüğünü belirterek, 11 bin konutun ise oturulamaz durumda olduğunu söyledi. Bakan Özhaseki, "Bir yangın yerine döndü burası. Allah bir daha göstermesin. Kandırılmış gençler ortaya çıkıp çukurlar kazdılar, özyönetim ilan etmeye kalktılar. Yani bağımsızlık ilan etmeye bu ülkeyi parçalamaya çalıştılar. Herkesi ezdiler yaktılar, yıktılar. Vicdan dışında herşey hakimdi. Şırnak genelinde 48 bin 500 civarında yapı zarar gördü. 11 bin tanesi oturulamaz vaziyete. Altyapı tahrip oldu zaten altyapı yoktu 15 sene süren ideolojik takıntılı belediyecilik nedeniyle buradaki arkadaşlar belediyeciliği düşünmediler. Ama bir an önce devlet olarak hemhal olup asayişi ve güvenliği sakladık. Arkasından yapılması gerekenleri sırasıyla bir düzen içerisinde yapmaya çalıştık. Hızlı hareket ederek şu anda Şırnak genelinde 10 bin civarında konut yapıyoruz. Bu konutların bir kısmı bitti bir kısmını teslim ettik, bir kısmını da önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. Burada Belediye başkanı olarak seçildiğini zanneden zevat ve çevredekiler birinci derecede sorumluluklarını unutup bu millete karşı hizmet etmek değil, Kandile hizmet etmek gibi gördüler. Taşeron olarak çalıştırdıkları kişilerin paralarını alıyorlar, ellerinden bir yerlere gönderdiler bunlar belgeli. Türkiye'de şehircilik kanunu 1930'lu yıllarda çıkarıldı. Binlerce yıllık şehirlere sahibiz ama kanunlarımız 80-90 yıllık. Bunları yeniden günceleştirmek lazım" diye konuştu.



'ÜZERİNDE YAŞADIĞIMIZ BU GÜZEL COĞRAFYADA BİR TAKIM OYUNLAR OYNANIYOR'

Terör örgütleri, PKK, FETÖ ve DAİŞ ile mücadele konusuna da değinen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Üzerinde yaşadığımız bu güzel coğrafyada bir takım oyunlar oynanıyor. Hele son bir kaç yıldır artık bu oyunlar ayuka çıktı. Bir taraftan, bir taratan FETO, bir taraftan DAİŞ diye uydurulmuş örgüt belası. Bu ülkenin başına bela oldu. PKK zamanında belki bir hak arama mücadelesi olarak gözüküyorsa da zamanında yapılmış bütün hizmetler verilen bütün özgürlükler, daha sonra bu işlerin çok demokratik ortamda tartışılıyor olması onları bu yaldan geri çevirmedi sebep dışardan destekleniyor. Eğer birileri size dışardan para veriyorsa, silah veriyorsa, lojistik destek sağlıyorsa sizi de kullanırlar. Ne yazık ki kandırılmış gençlerle bunu senelerce devam ettirdiler. Bu milletin arasına ayrılık tohumu ektiler büyük bir bela açtılar milletin başına. Bir başka yarayı aynı yerden destekleyenler aynı kanallardan bu insanların başına bela ederek din duygumuzu sömürerek FETÖ üzerinden yaptılar. O insanlar kibar yüzlü gülümseyen insanlar bir gece geldi sivil 250 kişiyi şehit ettiler 2 binden fazla kardeşimizi yaraladılar gazi ettiler. O darbe teşşebüsü başarılı olmuş olsaydı bugün burada konuşuyor olmazdık. Bayraklar dalgalanmazdı ezanlar da herhalde okunmuyordu. Sonra DAİŞ diye bir örgüt çıkardılar ortaya. Bütün dünya bunları lanetledi. Bir algı operasyonu onu bahane ederek toplandılar. Onları bahane edenlere biz soruyoruz, şimdi burda ne işiniz var sizin 10 bin kilometre öteden niye geldiniz siz buraya? Bir ortaklığınız mı var ortak bir tarihiniz mi var, kültürünüz akrabalığınız mı var? Bizim var. Niye siz 10 bin kilometre öteden Suriye'ye geldiniz? Sonra niye bölmeye uğraşıyorsunuz kendiniz bir arada durmak için çırpınıyorsunuz. Adamlar bizim coğrafyamıza geliyor asrın başında cetvellerle çizdiler şimdi şehir şehir bölüyorlar mahalle mahalle bölüyorlar. Niye bölmeye uğraşıyorsunuz kardeşim."

Görüntü Dökümü

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-Zirveye katılanlar

-Toplantıdan görüntü

-Bakan Özhaseki'nin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () -

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2)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: 24 HAZİRAN SONRASI YEPYENİ PENCERELER AÇILACAK

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "24 Haziran’dan sonra Türkiye için yepyeni pencereler açılacak. Türkiye, 2023 ve 2071 hedeflerine doğru hızla koşmaya devam edecek" dedi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, belediye tarafından 2,5 milyon lira yaptırılan Ayçiçeği Masal Köyü Parkı'nın açılışına katıldı. Açılış töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve çok sayıda davetli yer aldı. Törende hitap eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin "Son dönemde, bu noktadaki konsept değişikliği ile beraber terörün üzerimize gelmesini beklemeden, nerede gizleniyorsa inlerinde, çöplüklerinde bulmak suretiyle imha ediyoruz; bertaraf ediyoruz. Türkiye’mizin geleceğine ket vurmaya çalışan bu taşeron örgütleri bitirmeye kararlıyız. Bugün de 1 şehidimiz var. Taner Çobanoğlu kardeşimizi Afrin’de tuzak kurarak, şehit ettiler. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsunö diye konuştu.

'HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK'

İnegöl'ün, Bursa’nın parlayan yüzü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Sanayisiyle ekonomisiyle insan kapasitesiyle nüfus yapısıyla Bursa’mızın en güçlü ilçelerinden. Hal böyle olunca bu ilçede her geçen gün ihtiyaçlar artıyor. Bir taraftan da İnegöl, hak ettiği konfora gün geçtikçe kavuşuyor. Hizmetlerimiz devam edecek. Gerek Ankara’dan genel idareden gerekse yerel hizmetlerimiz devam edecek. 30 Mart’ta yola çıkarken, motto belirlemiş, '3’lü olsun, güçlü olsun' demiştik. AK Parti iktidarının Büyükşehir’de taçlanması ve İnegöl’de de etkisini göstermesi adına bu mottomuz hayat bulmuştu. 2,5 milyon liralık bu park bölgeye vizyon katacak. Sadece eğlenilen, oyuncaklarla oynanan mekan olmaktan ziyade bir teması var. Çocuklarımızın bu yaşlarda bunlarla tanışması çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın İnegöl belediye başkanı olduğu dönemde attığı bu adımı tebrik ediyor, Alper Taban kardeşimize de tamamladığı için teşekkür ediyorum.ö

'23 NİSAN ŞENLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Bursa’da, bu yıl 23 Nisan Şenlikleri gerçekleştireceklerini belirten Çavuşoğlu, “Birçok ülkeden kardeşimiz burada bulunuyor. Dünyada 50’nin üzerinde televizyonun Bursa’dan canlı yayın yapacak olmaları, Bursa’mız için önemli kazanım olacaktır. Bu konu gündeme geldiğinde birkaç il görüşülüyordu. Son anda katılarak, Bursa’ya gelmesine karar verildi. TRT Genel Müdürü'müzün bunda çok önemli desteği oldu. Kendilerine teşekkür ediyorumö dedi.

'TÜRKİYE’Yİ GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesinin ardından 3 Kasım 2019'da yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'e alınmasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"24 Haziran’dan sonra Türkiye için yepyeni pencereler açılacak. 16 Nisan’da kabul edilen referandumla beraber milletimiz sistem değişikliğini hayata geçirme fırsatı bulup, kapıları ardına kadar açacak. Türkiye, 2023 ve 2071 hedeflerine doğru hızla koşmaya devam edecek. Her şeyimiz değişiyor. Düşünce paradigmamızdan tutun yaptığımız yatırımlara kadar. Eskiyi mukayese etmeme gerek yok. Nerelerden nereye geldiğimizi zaten yaptığımız yatırımlarla görüyorsunuz. Dünyada son 10 yılda gerçekleşen en büyük 10 projenin 6’sının Türkiye’de gerçekleştiğini söylememiz bile çok önemli. Bu bir güzelliktir. Türkiye’de yıllardır yapılamayan ne varsa Türkiye’nin önünü açıp, daha güçlü yapacak ne varsa bunu yapmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 7/24 çalışacağız. 'Marifet iltifata tabidir' diyerek, siyasetçinin iltifatının sandıkta olduğunu bilerek, 24 Haziran’da bunu bize sandıkta göstereceksiniz. Hizmetlerin rahmet gibi sağanak sağanak İnegöl’e de yağmasını istiyorsak istikrarı sürdüreceğiz. Türkiye’yi güçlü hale getireceğiz, İnegöl’ü dünyanın tanınan marka ilçelerinden bir tanesi yapacağız.ö

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek, açılışı yapılan park gezildi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, törenin ardından Bursa’ya hareket etti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () -

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3)DESTİCİ: CUMHUR İTTİFAKININ ADAYI KİMSE, BBP'NİN DE ADAYI O OLACAK

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur ittifakının içinde yer alacağımızı bunu da desteklediğimizi ifade ettik. Tabi ki cumhur ittifakının adayı kimse BBP'nin de adayı o olacak" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Ulu Cami'de Cuma namazı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimi değerlendirdi. Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında erken seçimi gündeme getirmesi sonrası 24 Haziran'ın belirlendiğini ifade ederek, "Bununla ilgili teklif de meclise sunuldu. Şu anda Anayasa Meclis Komisyonu'nda kabul edildi ve şimdi Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Zaten iktidar partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayısı buna çok rahatlıkla yetiyor. Dolayısıyla bu tarih kesinleşecek. Bu süre için bir de uyum yasaları var. İkinci uyum yasası paketi var. Bu bir taraftan önümüzdeki bu değişen tarihli seçimle ilgili bir takım düzenlemeleri içeriyor. Örneğin Cumhurbaşkanının adaylığı için 100 bin imzanın nasıl yerine getirileceği şekilde, milletvekilliği seçimleriyle ilgili uyum yasaları çıkarılacak. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri 16 Nisan Referandumundaki Anayasa değişikliğine uygun hale getirilecek. Ben ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam coğrafyası için bu seçimlerin hayırlı olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Biz BBP olarak 25 yıllık tecrübeli bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla bu seçimlere de tüm teşkilatlarımızla hazırız" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKININ ADAYI, BİZİM DE ADAYIMIZ'

16 Nisan Referandumunda 'evet' diyerek tavırlarını net bir şekilde ortaya koyduklarını aktaran Destici şöyle dedi:

"Türkiye'nin yeni bir sistemle yönetilmesi ve tabi bu geçtikten sonra ittifak yasasıyla birlikte partilerin seçime ittifakla girebilecekleri gündeme geldi. Bu konuda da biliyorsunuz öncelikle AK Parti ile MHP arasında bir mutabakat sağlandı. Biz de BBP olarak yaptığımız görüşmeler neticesinde bizde bu ittifakı desteklediğimizi ve ittifakın içinde yer alacağımızı ifade ettik. Bu seçim bir yönüyle de yeni sisteme 'evet' diyenlerle eskiye dönmek isteyenler arasında geçeceğe benziyor. Dolayısıyla özellikle ana muhalefetin başını çektiği grubun ifadeleri, 'Bugünkü seçimi kazanırsak eski sisteme döndereceğiz' diyorlar. Biz de eski sisteme dönmeyip yeni sistemle Türkiye'nin yönetilmesi konusunda güçlü bir irade koyduk. Cumhur ittifakının içinde yer alacağımızı, bunu da desteklediğimizi ifade ettik. Tabi ki cumhur ittifakının adayı kimse BBP'nin de adayı o olacak."

Görüntü Dökümü:

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-Cami çıkışından görüntüler

-Destici'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(404 mb)

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4)BAKAN EROĞLU: BASKIN SEÇİM DEĞİL ERKEN SEÇİM

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biz milletimizin bağrından çıkan bir partidir Ak Parti. Dolayısıyla millete dönüyoruz. Neticede özü bu. Dolayısıyla baskın seçim tabiri yanlıştır. Erken seçimdir. Kendileri talep etti" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. 2 gün önce yaşamını yitiren ve dün toprağa verilen merhum işadamı Yusuf Özer'in eşi merhume Yıldız Özer'in vefatı dolayısıyla ailesini ziyaret etti. Özer ailesine taziyelerini ileten Bakan Eroğlu, burada Yusuf Özer ve eşi Yıldız Özer için dua okudu. Bakan Eroğlu'na taziye ziyaretinde Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven de eşlik etti.

MİLAT OLACAK BİR SEÇİM

Taziye ziyaretinin ardından gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bu seçimlerin miladı bir önemi bulunduğunu belirtti. Kararın hayırlı olmasını dileyen Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ak Parti olarak hazırız. Gerçekten bu seçimler milletimizin tarihinde bir milat olacak. Türkiye'nin geleceği açısından, istikrar, istikbal açısından çok önemli bir seçim. Bugünden itibaren seçim takvimine başladık Afyonkarahisar'da. Allahın izniyle 24 Haziran'daki seçimlerde de Afyonkarahisar'ın Ak Parti'ye büyük destek vereceğine inanıyorum. Çünkü Afyon'a ne yapılmışsa Ak Parti döneminde yapılmıştır. Bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını gönülden diliyorum. Sadece Türkiye değil, gönül coğrafyamızla da ilgili bir seçim. O bakımdan herkesin sandığa giderek mührü, gümbür gümbür Ak Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermesini bekliyoruz."

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

'Acil' ve 'Baskın' seçim yorumlarını da değerlendiren Veysel Eroğlu, CHP'lilerin 'hodri meydan' sözünü hatırlatarak, erken seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması ile şaşkına döndüklerini ifade etti. Eroğlu, şöyle konuştu;

"Dün ben TBMM'de nöbetçi idim. CHP'liler 'hodri meydan' falan diyorlardı. Fakat şimdi biz 'hodri meydan' deyince kaçmaya başladılar. Bu normal bir erken seçim. Bir ara hatırlarsanız CHP 'hodri meydan, seçim istiyoruz' dedi. MHP zaten seçim istediğini belirtti. Dolayısıyla biz de seçimden kaçamayız. Çünkü milletimizin bağrından çıkan bir partidir Ak Parti. Dolayısıyla millete dönüyoruz. Neticede özü bu. Dolayısıyla baskın seçim tabiri yanlıştır. Erken seçimdir. Kendileri talep etti. Ama Cumhurbaşkanımız 'Haydi buyurun seçime' deyince onlar da şok oldu tabi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Dolayısıyla biz hazırız, Ak Parti hazır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan tekrar seçileceğine yürekten inanıyoruz. Ak Parti'de büyük bir oyla meclise girecek. Hayırlı olsun inşallah."

ANKET FALAN YOK

Seçim çalışmalarına başladıklarını ve her hangi bir anket yapılmadığını da vurgulayan Bakan Eroğlu, "Seçim çalışmalarına yeni başlıyoruz. Her hangi bir anket falan yok. Bu gün ya Allah bismillah dedik. Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Kongresi ile başlıyoruz. Bismillah diyerek bütün Türkiye'yi tarayacağız. Afyonkarahisar'da girilmeyecek ev ve çalınmadık kapı kalmayacak. Özellikle gönül alınmadık kişi kalmayacak" dedi. Bakan Eroğlu, daha sonra Ak Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları kongresine katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın taziyeye geleceği evden detay

-Bakan Eroğlu karşılanırken detay

-Bakan Eroğlu evi içindeyken detay

-Bakan Eroğlu dua okurken detay

-Bakan Eroğlu açıklama

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR ()

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Iğdır'da sanayi sitesinde patlama: 2 ölü, 16 yaralı (EK)

5)ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Iğdır Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpü satan bir işyerinde meydana gelen patlamada, ölü sayısı 2'ye çıktı. Patlamanın ardından enkaz altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlatan AFAD ve itfaiye ekipleri, oto kaporta ustası Taner Yıldırım'ın cesedine ulaştı. Yıldırım'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

VALİ ÜNLÜ: PATLAMA OKSİJEN TÜPÜ DEPOSUNDA MEYDA GELDİ

Iğdır Valisi Enver Ünlü, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Enver Ünlü, ziyaret sonrası beraberinde Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici ve Sağlık İl Müdür Yardımcısı Taner Başaran ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Vali Ünlü, "Oksijen dolu tüp deposunda patlama olmuştur. Şiddetli patlama nedeniyle küçük yaralanmalar oldu. İşyerlerinde hasarlar var. Üzücü bir olay oldu. Iğdır’a yakışmayan bir sanayi sitemiz var. Defalarca taşınmasını istedik. İnşallah bu faciadan bir ders çıkararak yeni bir sanayi sitesi yapılır. Burada oksijen tüpü olmamalıydı" dedi.

Kazada yaralanan 16 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Vali Enver Ünlü'nün açıklaması

(Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()

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6)KÜNEFECİ ADAM HEYKELİNİN TEPSİSİ ÇALINDI



HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde 3 gün önce Künefeciler Meydanı'na konulan 'Künefeci Adam' heykelinin tepsisi çalındı. Belediye alan kişinin tepsiyi geri getirmesi halinde bir tepsi künefeyle ödüllendirileceğini açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılıp, 3 gün önce Künefeciler Meydanı'na konulan 'Künefeci Adam' heykelinin tepsisi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Twitter adresi üzerinden, tepsiyi çalanlara çağrıda bulundu. Alan kişinin tepsiyi geri teslim etmesi halinde bir tepsi künefeyle ödüllendirileceği belirtilen açılmada şöyle denildi:

"Antakya Köprübaşı'na diktiğimiz Künefeci Heykeli'nin elindeki künefe tepsisini ödünç alan kimselere sesleniyoruz: Verin künefe tepsimizi, alın hakiki bir tepsi künefeyi." Belediye tarafından ayrıca farklı bir gönderide, künefeci adam heykelinin tepsi çalınmadan önceki fotoğrafı da paylaşıldı.

'HEYKELİN TEPSİSİNİ ÇALAN GETİRSİN'

Hatay'da kent merkezindeki 'Künefeci Adam' heykelinin elindeki tepsisinin çalınmasının ardından Hataylılar hırsıza tepki gösterdi. Tepsinin bir an önce hırsız tarafından getirilmesini isteyen esnaftan biri, "Hatay halkına yakışmayan hareketler bunlar, 5 kuruşluk tepsiyi çalmışlar. Ne istiyorsunuz bundan, onu getirsinler ben onlara 1 kilo künefe ısmarlayayım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Heykelden genel ve detaylar

-Heykelle poz veren vatandaşlar

-Heykele sarılan vatandaş

-Vatandaşlarla röp.

-Heykelin tepsi çalımadan önceki hali

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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7)EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GERİ GERİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü, geri geri giderek kaçmaya çalıştı. Ehliyetinin olmaması nedeniyle kaçan sürücü yakalanırken, ceza kesildi.

Olay gece saatlerinde, Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, karşı yönden gelen otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla geri geri giderek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamanın ardından 2 polis ekibi aracı önden ve arkadan sıkıştırarak durdurdu. Otomobil sürücüsünün polislerden ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilirken, sürücüye olay yerine gelen trafik ekipleri ceza kesti. Ehliyetinin olmaması ve aracındaki eksiklilkler nedeniyle sürücüye yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüleri

Sürücünün aracıyla geri geri kaçması

Polisin kovalaması

Detaylar

3 MB /13 saniye.

(Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), () -

