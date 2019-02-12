DHA YURT BÜLTENİ -10

Gaziantep'te kanalizasyon hattında patlama: 2 yaralı

Gaziantep'in İstiklal Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattında patlama meydana geldi. Patlama sırasında caddeden geçen özel halk otobüsünün fren yapması sonucu, 2 yolcu yaralandı, çevredeki ev ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu. İlk incelemede, patlamaya metan gazı sıkışmasının neden olduğu belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsünün geçişi sırasında caddedeki kanalizasyon hattında büyük gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte rögar kapağı yerinden fırlayıp, olay sırasında caddeden geçen özel halk otobüsünün altına çarptı. Paniğe kapılan sürücü ani fren yaparken otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Patlamada çevredeki ev ve iş yerlerinde de büyük hasar oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin duvarları yıkıldı.

Mahalleye yakın birçok bölgeden duyulan patlamanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede itfaiye ve GAZDAŞ ekipleri incelemede bulundu. İlk incelemede, patlamaya kanalizasyon hattında sıkışan metan gazının neden olduğu belirtildi. Mahalledeki tüm rögar kapakları açılarak havalandırma yapıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP, ()-

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Hakkari'de, Leyla Güven'e destek eylemi yapanlara polis müdahalesi

Hakkari'de, HDP Milletvekili Leyla Güven'in sürdürdüğü açlık grevinin 100'üncü gününde, bir araya gelip, Diyarbakır'a gitmek isteyen gruba müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hakkari Valiliği, kentte yapılması planlanan gösteri ve yürüyüşleri 13 günlüğüne yasaklamıştı.

Hakkari Valiliği, 15 Şubat tarihinde saat 12.00’de, DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in evinin önünde yapılacak basın açıklaması ile tamamlanacak yürüyüşlerin planlandığını açıklayarak, kentte yapılacak her türlü eylem ve etkinlikleri, gece yarısından itibaren 13 gün süreyle yasakladı. Bugün 30 kişilik bir grup, Güven'in başlattığı açlık grevinin 100'üncü gününde Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) binasında toplandı. Bu sırada polis Mukaddes Akar Sokağı ve bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in de aralarında bulunduğu grup, Diyarbakır'a gitmek isteyince, bina çıkışında polis ekipleri tarafından her türlü gösteri ve etkinliğin yasaklandığı belirtilerek uyarıldı. Ancak grup, uyarıları dinlemeyince arbede çıktı. Polis ekipleri, Dede ve Aydeniz dışında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, binanın bulunduğu cadde ve sokakta alınan güvenlik önlemleri ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin Mukaddes Akar Soğakındaki parti binası önünde güvenlik önlemi alması

- Polis ekiplerinin müdahale anonsu yapması

- Polis ekiplerinin müdahale etmesi

- Partililerin gözaltına alınması

- Genel ve detaylar

BOYUT:161 MB

SÜRE:1 DK 26 SN

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,()

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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 öğrenci yaralı

Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Akşemsettin Caddesi ile Zehrar Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Karaca idaresindeki 42 C 0286 plakalı öğrenci servisi, cadde üzerinde seyir halindeyken Cezayir Demirel idaresindeki 12 AY 490 plakalı otomobilin çarpması sonucu devrildi. Kazada öğrenci servisinde bulunan 7 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi Yaralı öğrenciler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kazayı duyup olay yerine gelen bazı veliler otomobil sürücüsü Cezayir Demirel'e tepki gösterdi. Polisin araya girmesi üzerine iki taraf ayrılırken, sürücü Demirel gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bazı veliler ise kaza yerine gelerek gözyaşı döktü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralı öğrencilerden detay

- Sağlık ekiplerinin öğrencilere müdahalesi

- Velilerin otomobil sürücüsüne tepki göstermesi

- Bazı velilerin ağlaması

- Kazaya karışan araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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Uyuşturucu tüfekle vurulan köpek, çöp kamyonuna atılmış

Isparta'da, sokak köpeğinin belediye görevlilerince uyuşturucu iğne atan tüfekle vurulduktan sonra sürüklenip, çöp kamyonuna atıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Isparta Hayvan Koruma Derneği'nce olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Belediye Başkanı MHP'li Sezayi Çakır, köpeğin iyi olduğunu belirterek, "Gereken soruşturma açılmış, idari ve hukuki işlem yapılmıştır" dedi.

Olay, 7 Şubat'ta, merkeze bağlı Kuleönü beldesinde meydana geldi. Kuleönü Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin, evin ahırına kaçan köpeği uyuşturucu tüfekle vurduktan sonra yerde sürükleyip, çöp kamyonuna atarak, götürdüğüne dair görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Isparta Hayvan Koruma Derneği üyeleri, olayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

'KÖPEĞİ ÇÖPLÜKTE BULAMADIK'

Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, beraberindeki ekiple kendilerine gelen ihbar üzerine bölgeye gittiklerini, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten ve detaylı araştırma yaptıktan sonra savcılığa şikayette bulunduklarını söyledi. Kocabaş, "Köpeğe önce uyuşturucu iğne atılıyor daha sonra sürükleyerek, çöp kamyonuna atıyorlar. Çöp kamyonunda presliyorlar. Çöplüğe gittik ama köpeği bulamadık. Sadece tek vurulan hayvan olmadığını ve 1 haftadır yapıldığını öğrendik. Oradaki vatandaşlar genelde geceleri vurulduğunu söylüyor. Biz de olayın yakın takipçisiyiz. Barınağı olmayan belediyelerde gizlice benzer katliamlar yapılıyor. Belediyeler ceza kapsamına alınmadığı ve görevini yapmadığı sürece bu görüntüleri görmeye devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN ÇAKIR: İDARİ VE HUKUKİ İŞLEM YAPILDI

Kuleönü Belediye Başkanı Sezai Çakır ise olayla ilgili yayımladığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde kasabamızda yaşanan, gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şartta kabul edilemeyecek bir olay ile ilgili kamuoyunu bilgilendirerek böylesi kötü bir olayda bile menfaat beklentisi içinde olanların gerçek yüzlerini herkesin görmesini sağlamak için açıklama gereğini duyuyorum. Bir toplantı için il dışında olduğum bir günde belediyemize bir şikayet gelmiş ve sokakta çocuklara saldıran bir köpek olduğu bildirilmiştir. Belediye görevlileri köpekleri uyuşturucu ile etkisiz hale getirip gereken müdahaleyi yaparken görüntülerde göründüğü gibi çok dikkatsiz ve içimizi yakan bir görüntüye sebep olmuşlardır. Hangi sebeple olursa olsun bu olayı duyar duymaz gereken soruşturma açılmış, idari ve hukuki işlem yapılmıştır."

'GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMAMASI KARŞILIĞINDA TALEPTE BULUNDULAR'

Güvenlik kamerası görüntülerini servis edenler hakkında da şikayette bulunacağını aktaran Başkan Çakır, "Şunu da belirtmek isterim ki bu görüntüleri servis eden kişinin maalesef niyeti bu olayı ortaya çıkarmak ve suçlularla ilgili gerekenin yapılması değildir. Bu görüntülerin yayınlanmaması karşılığında bizden talepte bulunmaları da bizi üzmüştür. Şiddetle reddettiğim bu çirkin teklif için de gereken hukuki işlem yapılacaktır. Bizleri derinden üzen bu kötü muameleye maruz kalan köpeğimizin sağlık durumu iyi ve şu anda Isparta Belediyemize ait hayvan barınağında gözetim altındadır. Üzüntülerimi belirtirken, bir kez daha suçlusu kim olursa olsun kasabamızda yaşanan bu olaydan dolayı herkesten özür diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Köpeğin ahıra kaçması

- Görevlinin ahıra gelmesi

- Görevlinin köpeğe uyuşturucu iğne atması

- Köpeğin yakalanması

- Sürüklenerek götürülen köpeğin çöp kamyonuna atılması

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ- Kamera: ISPARTA, ()

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Bodrum'da uyuşturucuya 3 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde sattığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otelin personeli C.A.Z. ve D.Ö. adlı zanlıların, Turgutreis Mahallesi'nde uyuşturucu sattığını öğrenip, takibe aldı. Zanlılardan C.A.Z.'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu otobüsle geçen pazar günü Bodrum'a getirdiğini belirleyen polis, harekete geçti. Saat 08.00 sıralarında otobüsten inen C.A.Z. ile onu karşılamaya gelen B.K., Bodrum Otobüs Terminali'nde yakalandı. Ayrıca zanlılara yardım ettiği belirlenen yine aynı otelde çalışan yaşı küçük D.Ö. adlı zanlı da otelin personel lojmanında yakalandı. C.A.Z.'nin üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş halde 30 gram skunk, 3 gram eroin ve 1 gram bonzai ele geçirildi. D.Ö.'nün üstünde ise 2 gram skunk bulundu. Şüphelilerin kaldığı odalarda yapılan aramalarda 1 hassas terazi ve 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. Üç zanlı, bugün işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 3 kişiye 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara merkezli 75 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Eskişehir'de 10 şüpheli gözaltına alındı.

2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, Ankara merkezli 75 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Eskişehir'de 10 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ESKİŞEHİR, ()-