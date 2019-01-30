DHA YURT BÜLTENİ -10

3 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla, eski çalışanını ve eşini kaçırdı

Adana'da tekstil ve inşaat işiyle uğraşan M.Ç., kendisini 3 milyon lira dolandırdıklarını iddia ettiği eski çalışanı Ç.K. ve eşi S.K.'yi minibüsle kaçırdı. Polis, kaçırılan Ç.K ve eşi S.K.'yi kurtardı, M.Ç. ve kendisine yardım eden 8 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da tekstil ve inşaat işi yapan M.Ç., bir süre yanında çalışan Ç.K.'nin iddiaya göre kendisini 3 milyon lira dolandırdığını fark etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan M.Ç.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı, ancak şüpheli bulunamadı.

Bir süre sonra Ç.K.'nin Adana'da olduğunu öğrenen M.Ç., yanına 8 arkadaşını alıp kente geldi. Ç.K ve eşi S.K.'yi kargo şirketi önünde gören M.Ç. ve arkadaşları, çifti minibüse zorla bindirerek kaçırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, kent genelinde alarma geçti. Minibüsün geçiş güzergahlarında tedbir alan polis, aracı Mithat Özsan Bulvarı'nda durdurdu. Araç içinde bulunan Ç.K ve eşi S.K. kurtarılırken, M.Ç. ve arkadaşları gözaltına alındı. İş adamı M.Ç., "Kaçırılma olayı yok, bu kişiler benim 3 milyon liramı dolandırdı. Her yere şikayet dilekçesi bıraktık" dedi. Çift ve şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Dolandırıldığını iddia eden şahsın konuşması

- Polis aracına götürülmesi

- Araç içinde görüntüsü

- Karı-kocanın görüntüsü

- Polis aracına bindirilmeleri

- Araçların ve minibüsün görüntüsü

- Olay yerindeki polis ekibi

SÜRE:01'50" BOYUT:203 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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Kardeşlerinin evini iş makinesiyle yıktırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Trabzon’un Arsin ilçesinde hasta torununu doktora götüren Gülsen Paslı, geri döndüğünde tek katlı evinin yerle bir olduğunu gördü. Eşyaları enkaz altında kalan kadın, evi anlaşmazlık yaşadığı kardeşlerinin iş makinesi ile yıktığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Olay, dün Arsin İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Anne ve babasından kalan evde 2 çocuğu ve torunu ile yaşayan Gülsen Paslı, ilçeye indi. Hasta torununu doktora götüren kadın geri döndüğünde tek katlı evinin yerle bir olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Tüm eşyaları yıkılan evin enkazı altında kalan kadın, suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, yıkılan evin enkazında inceleme yaptı. Evin dozerle yıkıldığı belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülsen Paslı geçici olarak ilçede kızının evine yerleşti.

'KARDEŞİMİN YIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Evi anlaşmazlık yaşadığı kardeşleri N.S. ve Z.S.'nin dozerle yıktırdığını öne süren Gülsen Paslı, “İki kızım ve torunum ile bu evde yaşıyorduk. Ev anadan, babadan kalma müşterek bir ev. 9 kardeşiz fakat diğer kardeşlerim gelip geçmezler. Biz burada hem hayvancılık yapıyoruz hem de bağ bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Torunum rahatsızlandığı için ilçeye doktora gittik. Doktordan döndüğümüzde evin olmadığını gördük. İlk başta heyelan mı oldu diye düşündüm. Fakat dozerle yıkılmış, teker izleri var. Evi kardeşlerimin yıktığını düşünüyorumö dedi.

Kardeşi ile annelerinin bakımı konusunda anlaşmazlık yaşadığını anlatan Paslı, “Onlar istiyor ki hep ben bakayım. Fakat onlar şehirde kaloriferli evde yaşıyorlar ve durumları çok iyi. Ben zaten fındık zamanı annemi alıp bakıyorum. Bu yüzden kardeşlerim tarafından evimin yıkıldığını düşünüyorum. Bütün eşyalarım enkaz altında kaldı. Bir tavuğum da enkazda öldü. Maddi manevi çok zor durumdayım, kış günü bu yapılan hangi insanlığa sığar?ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yıkılan evden detay

Ev sahiplerinin görüntüsü

Enkaz altında kalan eşyalar

Gülsen Paslı ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON,()

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Karlıova'da kardan kapanan karakol yolu açıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nun kar nedeniyle kapanan yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla açıldı.

Karlıova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Kaynarpınar köyünde bulunan jandarma karakolunun yolu, kar ve tipiden dolayı 19 gün önce kapandı. Yolun kapalı olması nedeniyle karakoldaki görevlilerin ihtiyaçları helikopterle sağlanırken, 3 kilometrelik yolun açılması için Karlıova Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve tipinin durmasının ardından ekiplerin harekete geçtiğini anlatan İlçe Özel İdaresi Müdürü Bayram Sünbül, kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığını ve ekiplerin zorlu çalışmalarıyla karakol yolunun dün gece itibarıyla açıldığını söyledi. Sünbül, ekipler bölgeye gittiklerinde yoğun tipiden dolayı görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğünü ifade ederek, "Bizler de tipinin durmasını bekledik. Hafta sonundan itibaren karakolumuzun yolunu 2 ekiple, 4 gün boyunca, gece- gündüz demeden çalışarak açmayı başardık. Bu konuda tüm arkadaşlarımı gösterdikleri yoğun çaba ve özveriden dolayı kutluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Yol açma çalışmaları

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 303 MB

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),()

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Akü hırsızı çift yakalandı

Antalya'da park halindeki otomobillerin akülerini çalıp hurdacıya sattıkları tespit edilen A.C. ve A.C. çifti, operasyonla yakalandı. Çiftin, 5 otomobilden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Kepez ilçeline bağlı çeşitli mahallelerde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını takibe aldı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olaylarını A.C. ve A.C. adlı karı kocanın gerçekleştirdiği ve 5 otomobilden akü çaldıkları ortaya çıktı. Operasyon düzenleyen polis, çifti gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan çift, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

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- Asayiş dış plan

- Hırsızların asayişten çıkışı

- Polis aracına binmeleri

- Polis aracı detay

87 MB- 00.48 Sn.

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, ()

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İntihar eden 8 aylık hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, intihar eden 8 aylık hamile Kader Kırbaş Korkmaz (35), toprağa verilirken yakınları fenalaştı.

Olay dün akşam saatlerinde Derince Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha önce tedavi gördüğü öğrenilen Kader Kırbaş Korkmaz, aynı apartmanda üst komşusu olan ablasının evine gitti. Evde kimsenin olmadığı sırada çatı katına çıkan Kader Kırbaş Korkmaz, kendini tavana iple astı. Ablasının çatı katına çıkması sonucu bulunan Kader Kırbaş Korkmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir çocuk annesi Kader Kırbaş Korkmaz'ın cenazesi, bugün Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi'nin önünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazında Korkmaz'ın yakınları güçlükle ayakta durabildi. Genç kadının fenalaşan kardeşi Ümit Kırbaş, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, diğer kardeşi Mahmut Can Kırbaş ise baygınlık geçirerek cem evi önündeki banka yatırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin cemevi önünden kaldırılması

-Detaylar

Haber: Nabi YAZICI-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),()

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Suriyelilere 7 bin battaniye

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Halep kırsalındaki çadır kentlerde yaşayan ihtiyaç sahibi 7 bin kişiye battaniye dağıttı.

İHH, Suriye'de kış mevsiminde insanların mağdur olmalarını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son yılların en soğuk kış mevsiminin yaşandığı Suriye kırsalındaki çadırlarda yaşayan sivillere İHH ekipleri battaniye dağıttı. İHH yardım ekibinde yer alan Hasan Aksoy, kamplarda yaşamın kış mevsiminde zorlaştığına dikkat çekerek, "Biz de insanların ısınmalarına yardım etmek için 7 bin battaniye dağıtımı yapıyoruz. Bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan kış bölgede devam eden yağmurlarla birlikte birçok kampta meydana gelen sel, Suriyelilerin yaşamlarını zorlaştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yardım dağılırken

- Kamplardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

