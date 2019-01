DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BÜYÜK MENDERES NEHRİ TAŞTI, 5 BİN DEKAR ARAZİ SU ALTINDA KALDI

AYDIN'ın Koçarlı ve İncirliova sınırları içinden geçen Büyük Menderes Nehri 5 yerden setleri patlattı. Patlayan setlerden taşan sular 5 bin dekar ekili tarım arazisini sular altında bıraktı.

Koçarlı ve İncirliova sınırları arasında geçen Büyük Menderes Nehri, aşırı yağmur nedeniyle bugün saat 01.00 sıralarında 5 yerden taştı. Taşan sular 5 bin dekar ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı. Arazilerini su basan köylüler, tarlalarında kalan malzemeleri kurtarmaya çalışırken, zor anlar yaşadı. Suların yükselmeye devam etmesi, Büyük Menderes'e 4 kilometre mesafede bulunan kırsal Hacıaliobası ve Sınırteke mahallerinde yaşayan köylüleri korkuttu.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı tarım arazisi haricinde mahallerin de risk altında olduğunu belirterek, "Şu anda 5 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı. Suyla dolan arazilerin çoğunda, bezelye, buğday, arpa ve yonca ekiliydi. Çiftçimiz, büyük zarara uğradı. Setlerin patlamasıyla araziye dolan su yakın mahallere doğru yönelmeye başladı. Devlet Su İşleri ( DSİ) yetkililerini de aradık. Ancak şu an için yapacak bir şey yok. İnşallah sular azalır, yağmurların arkası kesilir ve mahalle halkı da bu tehlikeden kurtulur. Mağdur olan çiftçilerimize yardım elinin uzatılmasını bekiyoruz" dedi.

'ZARARIM 500 BİN TL'

Büyük Menderes Nehri'ne en yakın arazilerden birinin sahibi olan Murat Şayık, "Arazimde 250 dekar bezelye ve hayvanların yiyeceği yonca ekiliydi. Tamamı sular altında kaldı. Sular hala yükseliyor. Bu bir doğal afettir. İnşallah devletimiz bizlerin yanında olur. Yaklaşık 500 bin TL zararım var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu anda çaresiziz. Sabah geldiğimde önce bir şey yoktu ama setler bir anda patlayınca bir saat içinde tüm arazim sular altında kaldı" diye konuştu.

2)AK PARTİ ADAYI GÜLER: İSVİÇRE’NİN DAVOS’U VARSA, ORDU’NUN ÇAMBAŞI’SI VAR

ORDU’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar festivali düzenlendi. Festivale katılan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İsviçre’nin Davos’u varsa Türkiye’nin Çambaşı’sı varö dedi.

Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen kar festivaline yüzlerce vatandaş katıldı. Çambaşı Kayak Merkezi ve Yayla Merkezi'nde düzenlenen festivalde, vatandaşlar kayak ve kızaklarla kayarak, karın tadını çıkardı. Festivale katılan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çambaşı yaylasının bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.Güler, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bugün Ordu'da kayak merkezini açacağız hem de kar festivalini başlatacağız. Geçen hafta İsviçre’nin Davos kentinde olacaktım fakat Ordu’yu tercih ettim. Çambaşı Davos’tan çok daha güzel, çok daha çekici bir yer. Bu bölge tabiat güzellikleri ve kendine has özellikleri bambaşka bir cazibe taşıyor. Denize en yakın kayak merkezi olmakla birlikte mükemmel bir kar yapısı var. Tabiat güzellikleriyle, etiyle harika bir yerde bulunuyoruz. Çambaşı’nı Türkiye’nin bir çekim merkezi yapmayı planlıyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı zamanda burası bir gastronomi merkezi olmakla birlikte doğal tıpla ilgili çekim merkezi de olabilir. Çünkü bu bölge kendine has bitkileri ve ürünleriyle oksijeni en yüksek olan bölgelerimizden bir tanesidir. Bu bölgenin özellikle eti de çok meşhur. Yeşilyolla birlikte burada mükemmel bir tesis kasanmış olacağız. Özellikle kayak konusunda hassas olan, kayak merkezlerine ilgi duyan kişiler için burası pistiyle, telesiyejiyle bulunmaz bir yer. Bu güzel çalışmaları bugün burada milletimize duyurmak istiyoruz. İsviçre'nin Davos'u varsa Türkiye'nin Çambaşı’sı var. Burası için şöyle bir slogan da kullanmak istiyoruz: Temiz hava için Çambaşı, denize yakın kayak için Çambaşı, en lezzetli et için Çambaşı" dedi.

3)YABAN ÖRDEKLERİ ÇORUH NEHRİ’Nİ MESKEN TUTTU

KIŞ mevsiminin doğal hayatı olumsuz etkilediği Bayburt'ta, Çoruh Nehri'ni mesken tutan yaban ördeklerini belediye ekipleri ve vatandaşlar besliyor. Her yıl kışın gelmesiyle birlikte Çoruh Nehri'ne yönelen ve son yıllarda yoğunluklarını arttıran yaban ördeklerine, kent sakinleri de ilgi gösteriyor.

Bayburt’ta, kış mevsimiyle birlikte göç eden yaban ördekleri, Çoruh Nehri’ni mesken tuttu. Her sene Aralık ve Ocak aylarında bölgeye gelen yaban ördekleri, son yıllarda ise yoğunluklarını arttırdı. Yüzlerce yaban ördeği kar ve buz kaplı nehir yatağı üzerinde vatandaşlar ve belediye ekiplerinin bıraktığı yiyeceklerle besleniyor. Bayburt’ta diğer illere göre yaban ördeği avlanma sayısının az olması nedeniyle, bölge yaban ördekleri tarafından tercih ediliyor. Kaleardı Cami mevkisinden başlayarak, nehir boyunca görülen yaban ördeklerine, kent sakinleri de ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, günün bazı saatlerinde ellerinde yemlerle, ördekleri besliyor.

‘ONLAR BAYBURT’A RENK KATIYOR’

Ördeklerin bu yıl geç geldiğini söyleyen Mahmut Tümay, yaban ördeklerinin Bayburt’a ve insanlara renk kattığını söyledi. Tümay, “ Evdeki bayat ekmekleri hiçbir zaman çöpe atmam. Çoruh Nehrine atarım oradaki balıklar yer yabani ördekler yer. Ördekler bu sene geç geldiler acaba neredeler dedik geldiler. Onlar Bayburt’a ve bizlere renk katıyorö dedi.

Burhan Çalışkan da, yaban ördeklerini kendi kuşları gibi beslediklerini anlatarak, “Bu hayvanlar gelmediği zaman endişeleniyoruz, 'acaba bunlara ne oldu neden gelmiyorlar?' diye. Özlüyoruz. geç geldiler ama yine de geldiler alıştık onlara, seviyoruzö diye konuştu.

