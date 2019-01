DHA YURT BÜLTENİ -10

Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (6)

VALİ KARALOĞLU: FIRTINANIN HIZI 133 KİLOMETRE

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, hortumun zarar verdiği Antalya Havalimanı'ndaki son durumu inceledi. Vali Münir Karaloğlu daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Karaloğlu, "Hepimize geçmiş olsun, milletimize geçmiş olsun. 3 gündür Antalya'da 5. hortum vakasını bugün saat 10.58 civarında Antalya merkez havaalanımızı da içine alacak şekilde yaşadık. 133 kilometre/saat hızında güney yönlerinden esen bir fırtına ve hortum oluştu. Havalimanımızda maalesef 2 otobüsümüz, 1 minibüsümüz, 2 merdivenimiz devrildi. 2 uçakta ve 1 polis helikopterinde de kısmi hasarlar oluştu" dedi.

12 YARALI HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Havalimanında özellikle yolcu otobüslerindeki yolcuların da içerisinde bulunduğu 12 yaralı olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, "Yaralılar havaalanından hastanelerimize sevk edildi. Bunların içinde hayati tehlikesi olan yok. Sarı ve yeşil kod hastalarımız. Şu anda Antalya Havalimanı hem geliş hem gidiş yönünde hava trafiğine açık. Herhangi bir sorun yok" diye konuştu.

'VATANDAŞLAR UYARILARI DİKKATE ALSIN'

Hava durumuyla ilgili de bilgileri paylaşan Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Meteoroloji Müdürlüğümüzden almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda da şu anda havanın ağır kısmının geçtiğini, Antalya'nın doğusuna doğru fırtınanın devam ettiğini, Serik, Manavgat ve Alanya bölgesinde yağışın devam edeceğini ve Antalya merkezde bugün ve yarın sağanak yağışların daha düşük hızla devam edeceğini ifade edebiliriz. Özellikle vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Biz meteorolojiden aldığımız uyarıları Antalya Valiliği'nin internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarımızda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız bu uyarıları dikkate alsınlar ki mal ve can kayıpları olmadan bu süreci yönetebilelim. Kentte vatandaşımızın oluşan hasarını, zararını, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber bütün arkadaşlarımız sahada, hasarları gidermeye çalışıyoruz. Enerji nakil hatlarında oluşan hasar dolayısıyla Muratpaşa, Aksu, Finike ve Kumluca ilçemizde kısmi olarak enerji veremediğimiz bölgeler var."

BU KEZ DOĞU İLÇELERİ İÇİN UYARI

Antalya'da genelindeki olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 'Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağış ve fırtına' uyarısı yaptı. Bugün öğleden sonra başlaması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınanın Pazar gecesi saat 03.00'e kadar etkili olacağı belirtildi. Uyarıda, şunlara yer verildi:

"Antalya çevrelerinde gece saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli yağışların Antalya il merkezi ve batı ilçelerinde etkisini kaybederek, aralıklı sağanak yağışların devam edeceği beklenmektedir. Öğle saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş) Pazar gece saatlerine kadar yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m²) olacağı tahmin edilmektedir. Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağışla birlikte Cumartesi akşam saatlerine kadar rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Bodrum'da otomobil sel sularına kapıldı; Çağlar ve nişanlısı Billur öldü (4)

ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde ölen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) ile 2 aylık nişanlısı, Milas Kısırlar Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Billur Atik'in (23) cenazeleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çağlar Bencik'in babası Şenol Bencik ve akrabalarının, cenazelerin ilk olarak getirildiği Bodrum Devlet Hastanesi morgu önünde uzun süre gözyaşı döküp beklediği görüldü. Cenazelerin Muğla'ya götürülmesinin ardından ölenlerin yakınları, hastanenin morgu önünden ayrıldı.

Kayak merkezinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları yeniden başladı (2)

16 SAATLİK KAR ESARETİ SONA ERDİ

Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 30'u çocuk yaklaşık 200 kişi, kapanan yolun iş makineleriyle açılmasının ardından 16 saat sonra özgürlüklerine kavuştu. Bu sabah tekrar başlayan çalışmada, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Müdürlüğü'nün iş makineleri kapanan yolu açmak için saat 06.00 sıralarında harekete geçti. Dün (cuma) saat 18.00'de kapanan Denizli Kayak Merkezi yolunda biriken karı temizleyerek ilerleyen iş makineleri, saat 10.00 sıralarında yolu açtı ve mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekipler, yoğun çaba sarf etti. Kar yağışının etkili olduğu bazı noktalarda, iş makineleri arıza yaptı. Dönüş yolunda ise etkili kar yağışına yakalanan, kurtarılan vatardaşlardan bazılarının araçları, kara gömüldü. İş makineleri ve çekicilerle, kara saplanan araçlar da kurtarıldı.

ZORLU ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDILAR

Yaklaşık 16 saat mahsur kalan ve geceyi Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesiste geçiren 200 kişi, kurtarılmanın sevincini yaşadı. Vatandaşlar, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin eşliğinde önde ve arkada kar küreme araçlarıyla 3 grup halinde dağdan güvenli şekilde indirildi. Mahsur kalan vatandaşlardan Recep Almadık, "Yaklaşık 16 saat mahsur kaldık. Belediye ekipleri bize, su ve çorba ikramı yaptı. Hava koşulları inanılmaz derecede kötüydü. Bütün gece fırtına ve tipi devam etti. Yaşam mücadelesi verdik diyebiliriz. Yukarıda küçük çocuklar da vardı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol açıldı. Evimize döneceğimiz için çok mutluyuz" dedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinden tatil için Denizli Kayak Merkezi'ne eşi ve 2 çocuğuyla birlikte geldiğini belirten Nihat Kıracan ise, kar yağışı nedeniyle evlerine dönemediklerini, mont ve battaniyelerle yerde yattıklarını söyleyerek, "Uzun süre kar görmek istemiyorum" diye konuştu. Tatil için geldiklerini, ancak yolların kapandığını söyleyen Sümeyra Kıracan da, yerde yattıkları için üşüdüklerini belirterek, kurtuldukları için sevinçli olduğunu dile getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yolu tamamen açtıklarını, vatandaşları güvenli bir şekilde dağdan indirdiklerini söyledi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan çalışmaların noktalandığını ifade eden Başlı, Denizli Kayak Merkezi'nin açıldığı 3 yıldan bu yana ilk kez böyle bir yoğun kar yağışı yaşandığını dile getirdi.

Termal kasabada 9 çocuk havuzdaki klordan zehirlendi

BOLU'da, termal kasabada, yüzme havuzuna klor temini sağlayan otomasyonun arıza yapması sonucu havuza fazla klor verilince, 9 çocuk zehirlendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karacasu beldesine bağlı Demirciler köyünde 450 bin metrekarelik alana kurulu 7 bin 200 yatak kapasiteli Narven Termal Kasaba'da meydana geldi. Çocuk havuzunun temizliği için klor sağlayan otomasyon makinesi arıza yaptı. Arıza nedeniyle makine, havuza fazla miktarda klor salımı yaptı. Bu sırada havuzda yüzen, yaşları 5 ila 12 arasında değişen 9 çocuk, rahatsızlandı. İhbar üzerine termal kasabaya çok sayıda 112 Acil ve AFAD ekipleriyle UMKE sevk edildi. Mide bulantısı ve solunum yetersizliği şikayeti görülen çocukların, ilk belirlemelere göre klordan etkilendiği tespit edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklardan 3'ü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'ne 6'sı ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Marmaris'te hayat normale dönüyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bugün hava şartları normale dönerken; belediye ekipleri devrilen veya tehlike arz eden ağaçlar için çalışma yaptı. Havanın güzelleşmesiyle vatandaşlar da sahil yürüyüş yollarına akın etti, oltayla balık avladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dikkatli olunması konusunda uyardığı Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınması, dün (cuma) akşam saatlerinden itibaren Marmaris'te de görüldü. Özellikle kıyı şeridinde etkili olarak saatteki hızı 55 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla birlikte sağanak yağmur ve kısa sürekli dolu yağışı da olumsuzluğu katladı. Rüzgarla taşınan tozlar, birçok aracın ve işyerlerinin camlarını çamura bürüdü. Aralıkla süren sağanak yağmur nedeniyle Marmaris-Turunç karayolunu 3'ncü ve Marmaris-Hisarönü karayolunun 11'nci kilometresinde düşen kaya parçaları ise ulaşımı aksattı. Rüzgar nedeniyle bazı işletmelerin sandalye ve masaları denize uçtu. Karaya vuran dalgalar nedeniyle yatların elektrik ve su alması için konumlandırılmış sayaç kutuları parçalandı.

Bugün kentte hava durumu normale dönmeye başladı. Belediye ekipleri kentte temizlik çalışmalarını sürdürdü. Sahilde bulunan Siteler Mahallesi 218 Sokak, Uzunyalı Mevkii, Kemal Seyfettin Ergin Bulvarı, Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi ve Turban Mevkii'nde tehlike arz eden 17 ağaç, belediye ekiplerince budandı. Devrilen palmiye, kavak, çam olmak üzere 8 ağaç ise bulundukları yerden kaldırıldı. Havanın güzelleşmesiyle, vatandaşlar sahildeki yürüyüş yollarına akın etti. Kimisi oltayla balık tutarken, bazıları yürüyüş yaptı, bisiklete bindi. Atatürk Caddesi sahiline gelenler, deniz manzarası eşliğinde özçekim yaptı. Atatürk Caddesi Halk Plajı'nda balık tutan Mehmet Uçar, "Havanın sakinleşmesinin ardından geldim. Şu an için bir balık oltaya takılmadı ama eşsiz deniz manzarası huzur veriyor" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, "İlçe merkezi ve yüksek kırsal mahallelerde aralıklı olarak sağanak yağmurlar etkisini gösterecek. Gündüz 14 dereceye ulaşan sıcaklıklar, gün batımının ardından 6 derecelere kadar düşecek. Açık denizde saatteki hızı 80 kilometreyi ulaşan rüzgarlar hakim. Nem yüzde 70 civarında seyredecek. Sıcak ve soğuk hava dalgası nedeniyle dolu yağışları görülebilir" dedi.

Bakan Soylu: Seçimde hiçbir manipülasyona alan bırakmayacağız (2)

EN UFAK İHBAR DEĞERLENDİRİLECEK

İzmir'de yaptığı konuşmada, seçim güvenliği konusunda güvenlik güçlerinin görevlerini ve verilen talimatları yapmaları gerektiğini ifade eden Bakan Süleyman Soylu, en ufak ihbarın değerlendirileceğini belirterek şunları söyledi:

"Geçen günlerde iki terörist öldürüldü. Üzerinden çıkan materyalleri hiç geciktirmeden incelediler. Allah'a şükür tekniğimiz o kadar gelişti ki 72 saat geçmeden bir tek aracın yan görüntüsünden hangi gün olduğunu, kimlerin yaptığını tespit edip, bunları destekleyen ve sözde milis kuvvet diye tabir edilen hainleri aldılar, adalete teslim ettiler. 'Birçok olayı engelledik, durumumuz iyi' dediğimiz andan itibaren büyük imtihanlarla karşılaşırız. O nedenle vatandaşımızı bilgilendireceğiz ve işimizi dikkatli bir şekilde yapmaya çalışacağız. En ufak ihbarı bildirimi, doğru yada yanlış çıksın ilk aşamada değerlendirmemiz gerekiyor."

'ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN TAVAF ETMEYE VAKİT BULAMIYORUZ'

Geçen günlerde aldıkları bir ihbarı anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir araba arkadaşlarımızın nezaketli tavırlarıyla durduruldu. Bir FETÖ mensubunun kaçtığı, başka yere nakil olduğu konusunda ihbar aldık. Arkadaşlarımız bir siyasi partide de genel başkan olduğunu görüyor ve nezaket içinde 'kusura bakmayın bir ihbar gelmişti yolunuza devam edin' diyor. Yani teşekkür etmesi gerekirken 'Allah razı olsun' demesi gerekirken, ‘Bak bu milet için buralara kadar geldiniz, bizi durdurdunuz, sonra da nezaketli bir şekilde yolunuza devam et dediniz. Allah sizden razı olsun, gece gündüz uyumuyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz. Belki ben olmayabilirdim bir başkası olabilirdi’ diyeceğine, orada komplo üretiyor. Hata yapabiliriz, eksik yapabiliriz yaparsak da çıkar kamuoyundan özür dileriz. Ama bir vatandaşın ortaya koyduğu bir ihbara bakmak bizim sorumluluğumuzdur. Bakan bana cevap versin, diyerek kendinizi komik durumu düşürmeyiniz. Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamıyoruz" diye konuştu.

"MÜKERRER OY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kolluk kuvvetlerinin oy kullanması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu şunları ifade etti:

"Afrin'e gidecek, Cerablus'a gidecek, ailesini çoluğunu çocuğunu bırakacak, gelip Kilis'in Hatay'ın, Gaziantep'in bir içlesinde oy kullanamayacak. Niye? Efendiler böyle istiyor diye. Böyle haksızlık var mı? Ona oy kullanım hakkı vermemiz bizim anayasal sorumluluğumuzdur. Her seçim öncesi aklı başında insanların bunların içine girmesi, hoş değil. Öbür taraftan mürekkep tekrar gelsin, diyorlar. Yapılır yapılmaz onun kararı verilir. Ama seçimin güvensizliği varmış gibi mürekkep tartışması getirmek doğru değildir. Eskiden mükerrer oylar vardı. Eskiden sistemler birbilerini görmüyorlardı. Eskiden kimlik numarası üzeriden yazılımlar gerçekleşmiyordu. Bir mükerrer oy söz konusu değil. Kimsenin buna bir itirazı yok. İzmir'in bir ilçesinde yazılı olan birinin başka bir ilçede yazılması söz konusu değil."

"ŞAPKAYI ÖNÜNE KOYUP 'ADAM KAZANDI' DEDİ"

Seçim güvenliğine ilişkin gerçeği yansıtmayan tartışmaların yapıldığını dile getiren Bakan Süleyman Soylu, "Biz dünyanın en güvenli seçim yapan ülkelerinden biriyiz. En üstteyiz. Seçim konusunda en çok geçen seçim itirazlar oldu. Saat 17.00’de Yüksek Seçim Kurulu’na çağırıyorum diye söylenen şahıs, 1.5 saat sonra şapkayı önüne koyup 'Adam kazandı' dedi. Peki önceki sözler, toplumu tahrik etmeye yönelik sözler, sorumsuz davranışlar... Bunları herkes görüyor" dedi. Siber güvenliğin bu seçimde de önemli bir konu başlığı olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Burada iki noktada önlemlerimiz olacak, birincisi veri güvenliğidir. Yani banka, kamu kurumları ve diğer kurumların hesaplarına ve bilgilerine karşı düzenlenerek bir şekilde kaos oluşturmaya yönelik faaliyetler noktasında tedbirlerimiz var. Bir de sosyal medya üzerinden spekülasyonlar yaparak seçim sonucunu etkilemeye veya toplumsal bir hareketlilik meydana getirmeye çalışan kişilere karşı tedbirlerimiz olacaktır. Bu noktada 'Bilişim suçları ile mücadele ekipleri oluşturuyoruz. İnşallah bu noktada da herhangi bir zaafiyete müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.

MUHTAR ADAYLARINDA BOLLUK

Bu seçimde de rekabetin üst seviyede olacağını ifade eden Soylu, "Bu seçim, önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz döneme açılan bir huzur ve rahatlama kapısıdır. Ve bu seçim bir yerel seçimdir, bir hizmet yarışıdır. Meseleye bu noktadan bakmak, seçimlere gerginlik katacak herhangi bir anlam yüklemekten kaçınmak lazımdır. Muhtarlarımızı seçeceğiz, belediye başkanlarımızı seçeceğiz ve inşallah sonrasında hepimiz işimize gücümüze bakacağız. Ülkemizin kalkınmasını sürdürmesi , bulunduğumuz coğrafyaya barış ve huzurun hakim olması, çocuklarımızın güzel bir geleceğe kavuşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Onun için muhtarlık seçimlerinde de çok aday var. Özellikle arkadaşlarımız muhtar adaylarını toplasınlar. Onlara centilmenliği, demokratik rekabeti ve kurallara uyulması gerekliliğini bir kez daha ifade etsinler" dedi.

Toplantının kalan kısmı basına kapalı olarak devam etti.

Tavuk çiftçiliğini su bastı, 300'e yakın tavuk telef oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dereden taşan suların bastığı tavuk çiftçiliğindeki 300'e yakın tavuk telef oldu.

Fatih Mahallesi yakınlarından geçen Toloz Deresi, bugün saat 01.30 sıralarında, etkisini arttıran sağanak yağmur sonrası taştı. Sular, Alaşehir- Kavaklıdere karayolu üzerinden yolun alt kesiminde kalan arazilere doldu. Yol kıyısındaki, Ahmet Sarıoğlu'na ait tavuk çitliğinde ve serasında su baskını oldu. Çiftlikteki yaklaşık 300 tavuk telef oldu. Serada bulunan maydanoz, marul, soğan, tere gibi sebzeler ise taşkın sularından zarar gördü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, suyun önüne set yaparak, akışını durdurdu. Karayolunda ise su birikintisi olmazken, yol çamura büründü.

Tavuk Çiftliği sahibi Ahmet Sarıoğlu, "Sel suları sonrası kümeslere giremedik. Yağmurun dinmesini ve suyun kesilmesini beklemek zorunda kaldık. Belediyeye telefon ettik. Belediye ekipleri gelip, taşan Toloz Deresi'nin önüne set yaptı. Ama iş işten geçti. Yaklaşık 300 yumurta tavuğum telef oldu. Serada bulunan maydanoz, tere, marul, soğan gibi sebzelerimin tamamı sular altında kalarak, çamura gömüldü. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri ise gelip rapor tuttu" dedi.

Öte yandan Alaşehir Çayı da taştı. Ilgınköy, Killik, Caberfakılı mahallelerinde bağ alanları sular altında kaldı.

Milli sporcu ikiz kardeşlere burs şoku

Manisa'da yaşayan dünya şampiyonu jimnastikçi ikiz kardeşler Melisa ve Dilay Morsünbül (20), okudukları üniversitede, millilere özel bursluluk hakkından yararlanamadıklarını söyledi.

Bugüne kadar jimnastik dalında 50 madalya toplayan çift yumurta ikizleri, 10 yıldır göğüs kanseri tedavisi gören anneleri Suna Morsünbül ve işçi emeklisi babaları İbrahim Morsünbül'ün destekleriyle ayakta durduklarını ifade etti. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gördüklerini belirten 2'nci sınıf öğrenicisi Melisa Morsünbül, "6 yaşından bu yana jimnastik sporuyla uğraşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda 2015 yılında aerobik jimnastikte Türk tarihinde bir ilki başarıp finale kaldık. 8 Haziran 2018 yılında da katıldığımız Dünya Şampiyonası'nda birinci olduk. Birçok kez ülkemizi yurt dışında temsil ettik. Ancak Avrupa Şampiyonası sonrası ülkemize dönünce hüsrana uğradık. Hakkımız olan burstan yararlanamadık. Millilik gururumuzu kanserle mücadele eden annemize hediye ediyoruz" diye konuştu.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Millilik burslarını, sunulan çeşitli gerekçelerle alamadıklarını ifade eden Dilay Morsünbül ise, "Türkiye jimnastik tarihinde ilki gerçekleştirdik. Ancak ülkemize dönünce kimse bizimle ilgilenmedi. Bu ilgisizlik yüzünden de hiç ülkemizi temsil etmiş gibi hissedemedik. O duyguları yaşayamadık. Üniversiteyi kazandık, kayıt olduk. Diğer milli sporcu arkadaşlarımız gibi milli sporcu bursuna başvurduk, ama bir sonuç alamayınca resmen yıkıldık" diye konuştu.

Okulda 2012 yılında milli olan sporcuların burs aldığını iddia eden Dilay Morsünbül, "Biz 2015 yılında B kategorisinde milli olduk. Buna rağmen önümüze resmi olmayan çeşitli nedenler sunularak millilik bursumuzu alamadık. Bu gibi nedenlerle, yaptığımız spordan resmen soğuduk. Ben hep ikizimle yarıştım. Her şeyi birlikte yaptık. Milli olmak bizim için çok gurur verici bir olay" açıklamasını yaptı.

ANNE MORSÜNBÜL DESTEK BEKLİYOR

Kanserle mücadele eden ikizlerin annesi Suna Morsünbül de kızlarının hakkının verilmesini istedi. Melisa ve Dilay'ın jimnastik sporuna büyük emek verdiğini anlatan anne Morsünbül, "Kızlarım 6 yaşında bu yana yoğun bir şekilde çalışıp, zorlukları aşıp, yetersizliklerle boğuşup 2015 yılında milli oldu. Bu gururu bize ve ülkemize yaşattı. Sevinç ve heyecanla üniversiteye başladıklarında, şimdiye kadar ülkemizde her milli sporcunun alabilmiş olduğu bursu alabileceklerini düşünüp, hayaller kurmaya başladı. Ancak burs sonuçları açıklandığında ismimizin olmadığını gördük, büyük hüsran yaşadık. Gerekli yerlere resmi yazılar yazdık, dilekçelerle ve çeşitli yollarla başvurular yaptık ama net cevaplar alamadık. Biz kızlarımın hak ettikleri bursu istiyoruz. Onun dışında kimsenin başka bir şey istediği yok. Kızlarım her gün Manisa'dan İzmir'e gidip geliyor. Ciddi zorluklar yaşıyoruz. Bizim tek istediğimiz, hakkımız olan millilik bursudur" dedi.

Bingöl'de karla mücadele ekipleri, sahte ihbarlardan dertli

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürerken, ekipler son dönemde sahte ihbarlarla karşı karşıya kalıyor. Karlıova İlçe Özel İdare Müdürü Bayram Sünbül, "Bir köy yolumuzu açmaya giden ekipler, yalan ihbarlarla geri dönmek zorunda kalıyor. Köylülerimiz acil hastamız var diyerek bize ihbarda bulunuyorlar" dedi.

'Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy ve 26 mezranın yolunu açan karla mücadele ekiplerine son zamanlarda sahte ihbarlarda artış yaşandığı belirtildi.

Sahte ihbarların yol açma çalışmaları aksattığını anlatan Karlıova İlçe Özel İdare Müdürü Bayram Sünbül, "Yaklaşık bir aydan beridir ilçemizde kar yağışı ve tipi etkisini arttırarak devam ediyor. Kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Elimizdeki imkanlarla köylerimizin yollarını gece gündüz demeden aralıksız olarak açmaya çalışıyoruz. Fakat tam bir köy yolumuzu açmaya giden ekipler, yalan ihbarlarla geri dönmek zorunda kalıyorlar. 'Acil hastamız var' diyerek bize ihbarda bulunuyorlar. Arkadaşlarımız ihbarın yapıldığı köye gittiğinde hastanın olmadığını görüyor. Zaten zor şartlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz, köylülerimizden bu konu hakkında duyarlı olmalarını bekliyoruz. Ayrıca bir aydan fazladır gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren tüm arkadaşlarımı kutluyorumö dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetinden İznik'te inceleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, 2019 yılı için İznik'te ödenek aktarılan tarihi bölgeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı.

2019 yılı yatırım programı çerçevesinde İznik'te bulunan Bakanlık yetkilileri, ilçede devam eden tarihi kazı ve çalışmaları yakından inceledi. Heyet İznik'te ilk olarak Belediye Başkanı Osman Sargın'ı ziyaret etti. Başkan Sargın, "İznik ilçemizin tarihi ve kültürel alanları için 2019 yılında ödenek aktarılan bölge ve mekanlarda incelemelerde bulunmak üzere ilçemize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Seyid Aslan ve Birol İncecik Öz ile Daire Başkanı Emel Ataş, İl Kültür Turizm Müdürümüz Ahmet Gedik ile görüşmelerde bulunduk. Görüşmelerimizin ardından ilgili arkadaşlarımız ile planlanan alanlarda incelemelerde bulunuldu" dedi.

Bakanlık yetkilileri ise İznik Müzesi'nin 2019 yılında açılacağını, ayrıca İznik surları ve bazilika için önemli çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Bu yılın İznik açısından milat olacağını belirten yetkililer, UNESCO alanında da önemli yol alınacağını söyledi.

İzmir'de PKK operasyonunda 1 tutuklama

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda örgüt lehine faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çarşamba sabahı bölücü terör örgütü PKK'dan talimat alıp, örgüt lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 1'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Davut CAN / İZMİR, ()