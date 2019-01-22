DHA YURT BÜLTENİ -10

Doktorların seferber olduğu kalbindeki pil duran küçük kız kurtarılamadı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, kalbine takılı pil duran 12 yaşındaki Nurcan Öztürk için seferber olan kentteki farklı hastanelerdeki kardiyoloji uzmanı doktorlar, ilçe devlet hastanesinde ilk defa kalp ameliyatı yaparak kalbine geçici pil taktı. Ardından üniversite hastanesine sevk edilen Nurcan Öztürk, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Veysioğlu köyünde yaşayan seramik fabrikasında işçi Saim ve Fadime Öztürk çiftinin kalp hastası olan kızları Atatürk Ortaokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nurcan Öztürk, dün öğle saatlerinde evde rahatsızlandı. Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Öztürk'ün kalbine takılı olan pilin durduğu tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, zamanla yarışarak ilçe hastanesinde kardiyoloji uzmanı bulunmaması nedeniyle Devrek, Ereğli ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi uzman hekimleri ilçeye gönderdi. Kısa sürede ilçeye ulaşan uzman ekip, zaman kaybı olmaması için ilçe hastanesinde ilk defa kalp ameliyatı yaparak Nurcan Öztürk'e geçici pil taktı. Küçük kızın tedavisinin yürütüldüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktoru da telefonla ameliyata katıldı.

SEVK EDİLDİĞİ HASTANEDE KURTARILAMADI

Hayati tehlikesi bulunan Nurcan Öztürk, ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nurcan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 01.00 sıralarında hayatını kaybetti. Nurcan Öztürk'ün ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Doktorların yaşatmak için büyük mücadele verdiği küçük kız için Gökçebey Merkez Yeni Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Güçlükle ayakta duran baba Saim Öztürk, taziyeleri kabul etti. Nurcan Öztürk'ün tabutuna gelinlik örtüldü. Küçük kızın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

DEDESİ KALP KRİZİ GEÇİRİNCE AMELİYATA GİDEMEDİ

Veyisoğlu Köyü Muhtarı İsmail Aydemir, küçük kızın kalbindeki pilin değişmesi için Ankara'da ameliyat tarihi verildiği, ancak dedesinin de kalp krizi geçirmesi nedeniyle ailenin hastaneye gidemediğini söyledi. İldeki kardiyoloji uzmanı tüm doktorların Nurcan'ı kurtarmak için mücadele ettiğini ifade eden muhtar Aydemir, "Nurcan evde rahatsızlanınca ailesi ilçe hastanesine götürdü. Burada kardiyoloji uzmanı yok. O yüzden hemen Devrek ve Ereğli'den doktorlar geldi. Kendi doktoruna da ulaşıyorlar. Oda telefonla ameliyata katılmış. Onlardan Allah razı olsun. Çok uğraştılar. Ameliyatın ardından üniversite hastanesine sevk ettiler. Orada yoğun bakımda maalesef hayatını kaybetti. Geçen haftalarda Ankara'ya gitmişler. Orada doktor kalbindeki pilin değişmesi için ameliyat tarihi vermiş. Bir hafta sonraya randevu vermiş. Tam gidecekleri zaman dedesi kalp krizi geçirdi. O yüzden bir iki gün geç kaldılar. Sonrada bu olay oldu. Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Baba Saim Öztürk'ün taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazından detay

-Cenazenin taşınması

-Gökçebey ve üniversite hastaneleri detay

-Muhtar İsmail Aydemir ile röp.

-Nurcan Öztürk'ün fotoğrafları

Süre: (5.25) Boyut: (608 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

==================

Gaziantep'te oto boyacısı başından vurularak öldürüldü

GAZİANTEP'te, oto boya atölyesi sahibi Mustafa Yanardağ (27), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından işyerinde başına av tüfeği ile ateş edilerek öldürüldü.

Olay öğle saatlerinde KÜSGET Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto boya atölyesi sahibi Mustafa Yanardağ öğle yemeği yediği saatte arkasından gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından başından av tüfeğiyle vuruldu. Silah sesini duyarak işyerine koşan çevredeki esnaf Yanardağ'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yanardağ'ın öldüğünü belirledi. Yanardağ'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu moruna götürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Yanardağ'ı öldüren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Ölen Mustafa Yanardağ'ın fotoğrafı

- Polisin olay yerindeki çalışması

- Olay yerindeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 88 MB

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-)

====================

Ölen köpeğin ardından çifte dram

Çorum'un Kargı ilçesinde otomobilin çarptığı Kangal cinsi köpek öldü. Araç sürücüsü ceza almazken, ev kadını Betül Özcan'a (30) köpeğini tedaviye götürdüğü klinik tarafından 5 bin lira fatura çıkarıldı. Ekonomik durumu iyi olmadığı için parayı nasıl ödeyeceğini düşünen Özcan, ölen köpeğinin gözleri görmeyen babasının eli ayağı olduğunu belirterek, üzüntüsünün ikiye katlandığını söyledi.

Olay, geçen 9 Ocak'ta, Kargı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Betül Özcan'a ait Kangal cinsi köpeğe sokakta otomobil çarptı. Sürücü kaçarken yaralı köpek sahibi tarafından Ankara'da bir kliniğe götürüldü. Köpek, tüm müdahalelere rağmen 3 gün sonra öldü. Betül Özcan'ın şikayeti üzerine polis kaçan sürücüyü tespit etti. Sürücü Durmuş Mustafa E. (21) hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Sürücü, "Aracımın tekerleğinin bir şeyin üstünden geçtiğini hissettim. Dikiz aynasından baktığımda da köpeğe çarptığımı gördüm. Sonra da olay yerinden ayrıldım. Ama pişman oldum. Kasıtlı bir durum söz konusu değil" diye ifade verdi. Savcılık, kasten hareket ettiğine dair bir bulguya rastlamadığı sürücü hakkında takipsizlik kararı verdi.

Köpeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Betül Özcan, klinikten gelen haberle bir kez daha çaresiz kaldı. Özcan'a, köpeğini tedavisi için götürdüğü klinikten 5 bin liralık fatura çıkarıldı. Ücreti ödeyecek durumunun olmadığını anlatan Betül Özcan, "Köpeğimi gezmesi için sokağa salmıştım. Uzun süre gelmeyince köpeğime bakmaya gittim. Gördüğüm manzara korkunçtu. Evladım gibi gördüğüm köpeğime bir otomobil çarpıp kaçmıştı. Durumu ağır olduğu için de kendi aracımızla Ankara'da bir kliniğe götürdük. 3 gün tedavi altında tutuldu ve öldü. Köpeğime çarpıp ölümüne neden olan otomobil sürücüsüne ceza verilmedi. Bana da tedavi masrafı olarak 5 bin lira borç çıkarıldı. Benim parayı ödeme gücüm yok. Babamın gözleri görmüyor. Ölen köpeğim onun eli ayağıydı" dedi.

Emekli Dursun Özcan (63) ise "Benim gözlerim görmüyor. O benim yol arkadaşımdı. Elim ayağımdı. O öldü, çok üzüldüm. Şimdi de 5 bin lira masraf çıkarmışlar. Bizim bu parayı ödeyecek gücümüz yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Ölen köpeğin sahibi tarafından sevilmesi

- Betül Özcan açıklama-Dursun Özcan açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

=================

Uzunkaya: Bir ülkenin en önemli meselesi işsizlikle mücadeledir

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Bir ülkenin en önemli meselesi işsizlikle mücadeledir" dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Sivas'a gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 'İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı'na da katıldı. Valilik Ahmet Muammer Bey Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, 2018 yılında istihdama yaptıkları katkının yüzde 18 arttığını söyledi. Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Bir ülkenin en önemlisi meselesi işsizlikle mücadeledir. Bu bizim ülkemiz için de böyle. Tüm dünya milletleri ve ülkeleri açısından da durum budur. Türkiye elbetteki dünde, bugünde, yarınlarda da büyük meselelerle her zaman karşı karşıya gelecek bir ülkedir. Büyük ülkelerin büyük imtihanları olur. Açıkçası Türkiye son dönemde çok büyük badirelerin üstesinden gelmiş ve işsizlik gibi çok önemli konuda da çok büyük mesafeler kat ettik. Yani 2002'li yıllarda 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249, 2048 yılında bütün zorluklara rağmen yüzde 18 gibi bir artışla 1 milyon 247 bin 108 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum ve bu istihdamında 1 milyon 240 bini özel sektörde gerçekleşiyor. Türkiye üçüncü çeyrekte 490 bin istihdam gerçekleştirdi ve yine bu dönemde 788 bin kişilik Türkiye'de iş gücü piyasasına insan dahil oldu ama aynı rakamı tüm Avrupa ülkelerinde 609 bin Almanya'sından, İngiltere'sinden, Fransa'sından ve Avrupa'nın tüm ülkelerine baktığında çok daha kadın, genç istihdamı gerçekleştiren bir ülke var."

Görüntü Dökümü

--------

-Toplantıdan görüntüler

-İŞKUR Genel Müdürünan açıklaması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()



=================

Tesbih koleksiyonunu çalan hırsız tutuklandı

Bursa'da 4 farklı ev ve iş yerinde hırsızlık yapan Y.A. isimli kişi, hırsızlık yapmak üzere girdiği başka bir evde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesinde E.A. isimli kişinin evine hırsız girdi. O sırada evde bulunmayan ev sahibi, eve geldiğinde tesbih koleksiyonu, elektronik eşyalarını ve ziynet eşyalarını göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızı bulmak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kısa süre sonra tesbih hırsızının kimliğini belirleyen polis ekipleri şahsı yakalamak için operasyon başlattı. Y.A.'yı takibe alan ekipler, başka bir eve hırsızlık yapmak için girmeye çalıştığı sırada gözaltına aldı. İfadesi tamamlanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Şüphelinin emniyetten çıkarılması

- Şüphelinin hırsızlık amaçlı eve gelmesi

- Hırsızın güvenlik kamera görüntüleri

Haber: Berktuğ ÖNCÜ Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

=======================

Şırnak'ta protokol üyeleri okulda boya yaptı

Şırnak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol ile Denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler okulları boyadı. Yükümlüleri ziyaret eden Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Yılmaz ve Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu ellerine fırça alarak okul boyadı.

Şırnak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlik kapsamında bulunan 6 yükümlü merkeze bağlı Özveren Köyünde bulunan Özveren İlk ve Ortaokulu’nu boyadı. Özveren Okulu’nda boya yapan yükümlüleri ziyaret eden Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu da ellerine fırça alarak boya yaptı.

Boya sonrası okulu gezen Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, “Çok anlamlı, çok güzel bir uygulamaya şahitlik ettik. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, sayın Başsavcımızın da az önce ifade ettiği gibi denetimli serbestlik uygulamasından istifade eden vatandaşlarımızın yarıyıl tatilinde okullarımızın hem bakım onarımlarını hem de boya badanasında görevlendirilmesi örnek ve çok anlamlı bir uygulama oldu. Bu uygulama ile Özveren Köyümüzdeyiz. Bu gün bu okulumuzda ve akabinde ihtiyacı olan diğer okullarımızda çalışmalarımız devam edecek ve bu okullarımız yarıyıl tatili bittiğinde daha iyi bir ortanda eğitim hizmetine sunulmuş olacak. Bu uygulamanın ilimize hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ise "2018/2019 eğitim öğretim yılında okullarımızda sömestr tatilinde olmak üzere okullarımızın boya, badana, tamirat tadilat işini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda Şırnak Valiliğimiz ile daha önce protokol imzalamıştık. Bu boya badana işlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında çalışmalardan faydalanan yükümlülerimiz gerçekleştirecektir. Öncelikle bu okulda 6 yükümlümüzle başlayacağız. Ve yarıyıl tatili boyunca da diğer okullarda devam edecek. Bu faaliyetimiz boya badana şeklinde değil okullardaki diğer eksiklikler, tamirat, tadilat şeklinde de devam edecektir. Minik yavrularımız ve diğer öğrenci arkadaşlarımızda 2’inci döneme temiz hijyeni bir ortamda başlayacaklardır. Aynı zamanda da devletimizin kamu kurumları ile yaralı halkımız arasında bir köprü kurmuş oluyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Yükümlülerin okulu boyaması

- Vali ve Beraberindekilerin okula gelmesi

- Vali Aktaş'ın konuşması

- Başsavcı Yılmaz'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 417 MB

Haber-Kamara: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

================

Tarihi 'Tuz Han'ın restorasyonu başladı

ADIYAMAN Oturakçı Pazarındaki 200 yıllık Tuz Hanı'nın restorasyon çalışması başlatıldı.

Kentte 200 yıllık geçmişi olan tarihi Tuz Hanı'nın restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyon sonrasında handa 39 otel odası ve 8 işyeri yapılması planlanıyor. Tuz Hanı'ndaki restorasyon çalışmalarını Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın yerinde inceledi.

Vali Aykut Pekmez, handaki restorasyon çalışmalarının uzun süren emekler sonra başladığını belirterek şunları söyledi:

"Tuz Hanı'nda başlayan restorasyon çalışmasını incelemek için buradayız. Uzun yıllardır verilen emeğin hayata geçtiği gün yıllar önce uzun emekler ile kamulaştırma çalışması proje çalışmaları kurumdan onaylanması aşaması yıllar boyunca uzun emekler sarf edilmiş ve bugün restorasyon çalışmasının yıkım aşamasına başladık. İnşallah 3 yıllık bir süre içerisinde ama biz bu üç yıllık süreden daha az bir zamanda bitirmeyi amaçlıyoruz. Tabi Tuz Hanı Adıyaman hepimizin bildiği gibi çok güzel tarihi ve doğal güzelliklere sahip. Yaklaşık 200 yıllık geçmişi ile Adıyaman'ın yaşanmışlığına, anılarına ev sahipliği yapan önemli bir binamız. Bu restorasyon çalışması ile beraber bu önemli tarihi binamızın inşallah hem gezilebilecek, hem de yaşayan bir bina haline gelecek. Yani sadece restorasyon yapıp sadece gezilecek bir bina değil, içinde dükkanların olduğu hayatın devam ettiği eski hüviyetine kavuşan bir bina olacak. Adıyaman tarihi güzelliklere sahip bir ilimiz. Diğer ören yerlerimizde de Avrupa birliğinden aldığımız projeler ile beraber bu yıl önemli çalışmalar yapacağız. Bu yıl Cumhurbaşkanımız talimatı ile Göbekli tepe yılı ilan edildi. O kapsamda Adıyaman'da bu göbekli tepe yılından mutlaka etkinlikler ile faydalanacak. Bu Tuz Hanı ile birlikte diğer tarihi doğal güzelliklerimizle beraber Adıyaman'nı turizm alanında da hak ettiği yere kavuşturmak için ellimizden geleni yapacağız. Tabi bu sürecin uzaması kamulaştırma çalışması kamulaştırmada ve projedeki hazırlıklar belli bir zaman alıyor. Tabi kamulaştırmaya itiraz edenler olabiliyor ama önemli olan bugün bu noktaya getirebilmek."

Milletvekili Ahmet Aydın ise Tuz Hanı restorasyonunun tamamlanması ile beraber turizme önemli katkıda bulunacağını belirtti. Aydın, "Adıyaman'ın çok önemli bir eseri tuz hanı biz her zaman şunu ifade ediyoruz. Yılda 2 milyon turist gelip Nemrut'u görüp aynı gün geri dönse bir döviz bırakacağı yok. İçerden veya dışarıdan gelen turisti eğer şehir merkezinde ağırlamasanız, alışveriş yaptırmazsanız, konaklamazsa şehirde çok ciddi bir getirisi olmaz. Bu anlamda beş yıldızlı otellere ihtiyacımız olduğunu söyledik. Beş yıldızlı bir otelimiz oldu. Hem de bu tür tarihi konakların tarihi yapıların yaşanabilir hale getirebilmesi gerekirdi. Oraların dolaşılması gezilmesi gerekir dedik burada yaklaşık 200 yıllık bir eser bunu yeniden aslına uygun bir şekilde canlandıracağız. Burada 39 civarında oda planlanıyor otel kısmında iş yerleri var 8 civarında dükkan yine restoranıyla birlikte yaşanabilir temiz bir mekana dönüştüreceğiz. Gelen misafirlerimizi içerden dışarıdan hem alışveriş yapma, hem konaklama hem de Adıyaman'ın tanıtımına ciddi bir katkı sunacak. Burada belki yeri geldiğinde diziler filimler yapılacak. Biliyorsunuz ki buralar sanatsal olarak kullanıyor buda ilin tanımı için önemli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Tuz hanında genel ve detay görüntü

-Protokolün inceleme yapması

- Protokolün bilgi alması

-Adıyaman Valisin konuşması

-Milletvekili Ahmet Aydın konuşması,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

=================

