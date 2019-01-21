DHA YURT BÜLTENİ -10

Haseke'de, ABD/PKK konvoyuna saldırı: 5 ölü

Suriye'nin Haseke kentinde, ABD askerleri ile PKK/PYD'li teröristlerin ortak devriyesi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 terörist öldü, 2 ABD askeri de yaralandı.

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Haseke kentinin Şeddade bölgesinde öğle saatlerinde ABD askerleri ile teröristler devriye görevi yaparken, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 47'nci köprü olarak adlandırılan noktada zırhlı araçların geçişi sırasında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada ilk belirlemelere göre PKK/PYD'li 5 terörist öldü, biri ağır, 2 ABD askeri de yaralandı. Saldırıda zırhlı araçlar da büyük hasar gördü.

Suriye'nin Menbiç kentinde 16 Ocak günü bir lokantaya düzenlenen canlı bomba saldırısında da 4'ü ABD askeri, 15 kişi yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP, ()-

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'Abla-kardeş' cinayetinde eski sevgili gözaltında (2)

ABLA VE KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri bugün toprağa verildi.

Abla ve kardeşin cenazeleri, öğle vakti Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Dudaklı kardeşlerin ailesi ve yakınlarıyla, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın cenazeleri, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazeden detaylar

Süre: 1 dakika 7 saniye, Boyut: 148 MB

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), ()

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Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Bursa'da, narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceden tespit ettiği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan arama sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki ifadesinin ardından 5'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüpheli şahısların emniyetten çıkarılması

Süre:00:20 Boyut: 3 MB

Haber : Serkan AKKUŞ - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA()

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Donan nehirde tehlikeli yolculuk

Bayburt'da kısmen donan Çoruh Nehri'nde 3 kişinin buz kütlesinin üzerinde yolculuğu korkuttu.

Bayburt'da hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesi ile Çoruh Nehri kısmen dondu. Nehirde buz tutan kütleler suyun yüzeyinde harekete etmeye başladı. 3 kişi çıktıkları buz kütlesinin üzerinde yolculuk yaptı. Tehlikeli yöntemle balık avlamaya çalışan 3 kişi o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Görüntü Dökümü

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Donan nehirde buz kütlesi üzerinde gidenler

Haber: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT-

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Buz yüzeydeki minare ilgi çekti

Sivas'ın Hafik ilçesindeki sulama barajının suyu altındaki Pusat köyünden geriye kalan ve su üzerinde bir kısmı gözüken minare, donan yüzeyle birlikte ilginç bir görüntü oluşturdu.

Pusat Çayı üzerine inşa edilen Pusat Özen Barajı, 2009 yılında yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak Pusat ile Maden köylerinin yerleşim yerlerini yuttu. Yaklaşık 11 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren barajın yüzeyinde, sadece Pusat köyü camisinin minaresi kaldı. Pusat köyü sakinleri devlet desteğiyle yaklaşık 500 metre yükseklikteki Ördek Tepesi'ne yerleşti.

Yazın su seviyesinin yükseldiği ve sadece külah kısmının gözüktüğü barajda, kışla birlikte su seviyesinin düşmesiyle şerefe kısmı da görünür hale geldi. Sıfırın altında seyreden soğuk havaların etkisi ile baraj yüzeyinin yaklaşık 15-20 santimetre kalınlığında buzla kaplanmasıyla, minare de ilginç bir görüntü oluşturdu. Buz arasından yükselen minare, çevresindeki beyaz örtüyle birlikte ilgi çekti. Minarenin buzlar arasındaki görüntüsü drone ile havadan da görüntülendi. Bölgeden geçen meraklılar da bu manzarayı kayda aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Barajın drıne görüntüsü

-Buz tutan yüzey

-Buz yüzeydeki minarenin görüntüleri

-Detaylar

(337 mb)

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/HAFİK(Sivas), ()

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