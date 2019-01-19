DHA YURT BÜLTENİ -10

Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

SURİYE sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 50 zırhlı araç Şanlıurfa’ya ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekatı öncesinde Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor. Bugün zırhlı araçlardan oluşan 50 araçlık konvoy, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ulaştı. Zırhlı araçların Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kirpi zırhlı askeri araçların konvoyu

- Şanlıurfa’daki tugaya giriş yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Denize haç atılırken ezan okununca, Bartholomeos törene ara verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Patrik Bartholomeos'un da katılımıyla, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Denize haç atılacağı sırada öğle ezanı başlayınca, Bartholomeos törene ara verdi. Ezanın bitmesiyle denize atılan haçı almak için 6 kişi soğuk suya girdi.

Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Törene Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Faruk Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3 saatlik ayinin ardından Patrik Bartholomeos, din adamları ve çok sayıda Ortodoks vatandaş Tirilye sahiline geldi. Dua edildikten sonra denize haç atılacağı sırada öğle ezanı başladı. Bunun üzerine Bartholomeos törene ara verdi.

Ezanın bitmesinin ardından devam eden törende, Patrik Bartholomeos haçı denize attı. Biraz açıkta duran tekneden soğuk suya atlayan 6 kişi, haçı almak için yarıştı. Haçı alan kişi sahildekiler tarafından alkışlarla kutlandı. Ardından Patrik Bartholomeos ve rahipler gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı. Katılımcılara tören ve yürüyüş sırasında Mudanya Belediye Bandosu eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Haç atmadan detaylar

-Törenin ezanla kesilmesi

-Ezanın okunduğu cami

-Haç atma ve denize atlama

-Dua edilmesi

-Ayinden görüntüler

Süre:4.06 Boyut:460

Haber:Enver Fatih TIKIR - Kamera:Muammer İRTEM/BURSA, ()

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Uludağ'da sömestr yoğunluğu vatandaşlar akın etti, sis nedeni ile görüş mesafesi 5 metreye düştü

Sömestr tatilinin ilk gününde kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da adım atacak yer kalmadı. Hafta sonunu ve sömestr tatilini fırsat bilip Uludağ’a çıkan vatandaşlar yoğun sis ile karşılatı. Yoğun sisin ve kar yağışının etkili olduğu beyaz cennette görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da sömestr tatili ve hafta sonu tatili nedeni ile adım atacak yer kalmadı. Tatili fırsat bilip Uludağ’a akın eden vatandaşlar pistleri doldururuken 1. Oteller bölgesinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Pistlerde kayak yapan vatandaşlar etkili olan kar yağışı ve sis nedeni ile zor anlar yaşarken Uludağ’da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Telesiyejlere binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken çocuklar ise tatilin keyfini kayak, snowboard yaparak çıkardı. Ayrıca Uludağ’da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 10 en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçürken kar kalınlığının 116 santimetre olduğu öğrenildi.

İzmir’den Uludağ’a tatile gelen Ebru Duran, "İzmir’den geliyorum. Uludağ’ı çok beğendim, çok memnun kaldım. İlk defa geliyorum, çok güzel bir duygu bütün Türkiye’yi davet ediyorum. Normalde çok soğuk olur diye düşündüm ama hava gayet güzel hiç üşümedim. Sömestr’ın ilk gününde çok fazla yoğunluk var, çok kalabalık ve bayağı sis var. Önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Ama yine de güzel" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Siste kayak yapanlar

-Kayak yaparken düşenler

-Genel pist görüntüleri

Süre: 02.28 Boyut: 275 MB

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA, ()

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Edirne kent merkezinde 'Bocuk gecesi' etkinliği

Edirne'de soğuk kış gecelerinde yüzlerini boyayıp, beyaz çarşafa bürünen kişilerin vatandaşları korkuttuğu bir Balkan geleneği olan 'Bocuk gecesi' etkinliği, uzun bir aradan sonra kent merkezinde düzenlendi.

Edirne'de unutulmaya yüz tutmuş bir Balkan geleneği olan 'Bocuk gecesi', uzun bir aradan sonra kent merkezinde kutlandı. Edirne Tanıtma ve Turizm Derneği'nin organizasyonunda Tulipa Bahattin Öğütmen Konağı'nda toplanan kişiler, yüzlerini geleneklere göre boyadı ve beyaz çarşaflara büründü. Gecede korku meddahı olarak bilinen Berk Yaltırık da birbirinden korkunç hikayeler anlattı. Etkinliğe katılan kişiler sokaklara çıkıp, vatandaşları korkutmaya çalıştı.

Derneğin Genel Sekreteri Neslihan Çakır, Bocuk'un Balkanlarda asırlardır kutlandığını, göçlerle birlikte Trakya'ya geldiğini söyledi. Turizm etkinliği olması ve geleneklerin geleceğe aktarılması noktasında kent merkezinde uzun süredir ilk kez kutlandığını ifade eden Çakır, gelecek hafta sonu da Keşan'da büyük bir organizasyonda Çamlıca köyünde Bocuk'un kutlanacağını ifade etti.

Bocuk'un hem köylerde hem de kentteki pek çok noktada canlandırılması için akademik çalışmalar da yürütüleceği öğrenildi.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından bu yıl 14'üncüsünün yapılması planlanan 'Bocuk Gecesi', yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Etkinliğin 26 Ocak'ta yapılacağı duyurulmuştu.

BOCUK GECESİ

Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkuturlar. 'Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

Görüntü dökümü:

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Yüzlerin boyanması

Kıyafetlerin giyilmesi

Neslihan Çakır'ın açıklaması

Kostüm ile sokakta vatandaşın korkutulması

Etkinlikten detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Baba ve kızı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Karaman'da Yasin B. (36) ve kızı Beyza'nın (10) içinde bulunduğu kamyonete, husumetli oldukları Rafet B. (20) tarafından ateş açıldı. Baba ve kızı koltuğa yatarak saldırıdan kurtuldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 547 Sokak'ta meydana geldi. Yasin B. evine doğru giderken, kullandığı 70 DY 134 plakalı kamyonetin önü, husumetli olduğu öne sürülen Rafet B. (20) ve annesi Gülşen B. tarafından kesilmek istendi. Ancak Yasin B. Durmayıp yoluna devam etti. Bu sırada Rafet B. tüfekle araca ateş açtı. Araca çok sayıda saçma isabet ederken, Yasin B. ve kızı Beyza koltuğa yatarak saldırıdan yara almadan kurtuldu.

?İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, Rafet B.'yi suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Beyza B., olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

İki aile arasında geçen yıl 1 Ekim günü satır ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralanmıştı.

Görüntü dökümü:

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- Olay yerinden detay

- Beyza B.'nin konuşması

- Polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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16 yaşındaki A., babasından alınıp, annesine teslim edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, lise öğrencisi 16 yaşındaki A.T.Y. velayetinin bulunduğu babasından, polis eşliğindeki icra memurları tarafından alınarak, annesine götürüldü. Babasını bırakmak istemeyen A., "Ben gitmek istemiyorum, zorla beni götürüyorsunuz" diyerek, ağladı. Kızını icra minibüsünden indirmek isteyen baba İbrahim Y. ile görevliler arasında arbede yaşandı.

İbrahim Y. (68) ile eşi Zeynep Soylu (40), 2014 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çiftin kızı A.T.Y.'nin velayeti, babaya verildi. Kızıyla zaman zaman görüşen anne Zeynep Soylu, yarıyıl tatilinde de yanında kalması için Antalya Kumluca ilçesindeki Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Aile Mahkemesi, annenin 5 gün kızıyla birlikte olmasına karar verdi. Bunun üzerine anne, kızını almak için boşandığı eşinin Sevindik Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak baba iddiaya göre, kızını eve kilitleyip, annesine teslim etmedi. Bunun üzerine anne tekrar mahkemeye başvurdu. Mahkeme, icra yoluyla çocuğun babadan alınıp, anneye teslim edilmesine karar verdi.

BABA UZUN SÜRE DİRENDİ

İcra memurları bugün saat 11.30 sıralarında polis ve pedagog eşilğinde baba İbrahim Yiğit'in Sevindik Mahallesi 2318 Sokak'taki evine giderek, A.T.Y.'yi almak istedi. Baba, kızını eve kilitleyip, dışarı çıktı. Babanın direnmesi üzerine, eve takviye polis ekipleri çağrıldı. Kapı çilingir çağrılarak, açıldı. Yarım saatlik uğraş sonunda evden çıkarılan A.T.Y., icra memurlarıyla birlikte minibüse bindi. Baba, kızını minibüsten indirmek istedi. A.Y.T de "Kapıyı açın, ben gitmek istemiyorum, beni zorla götürüyorsunuz. Baba, istemiyorum" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. Polis ile baba arasında arbede yaşandı. Baba, polisler tarafından minibüsten uzaklaştırıldı. A.T.Y., minibüsle götürülerek annesine teslim edildi. Baba İbrahim Y., kızının annesini görmek istemediğini belirterek, "Eşimin psikolojik sorunları var. Kızım annesine gitmek istemiyor. Zorla götürdüler. Sesimi Adalet Bakanlığı duysun" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kızının minibüste ağlaması

- Kızın gitmek istememi ve ağlaması

- Babanın direnmesi ve polisler tarafından uzaklaştırılması

- Babanın konuşmaları

Haber: Ramazan ÇETİN-Kamera:Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

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Hemşire Elvan İçin, son yolculuğuna uğurlandı

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve sabaha karşı evinde arkadaşlarıyla sohbet ederken sigara içme bahanesiyle açtığı pencereden atlayarak hayatını kaybeden hemşire Elvan İçin (32), memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Eflak Caddesi'nde dün saat 05.00 sıralarında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadın doğum bölümünde hemşirelik yapan Elvan İçin, 5'inci kattaki evinde arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken, sigara içme bahanesiyle pencereyi açtı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Elvan İçin, ardından pencereden kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan Elvan İçin, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırdı. Ancak Elvan İçin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İskenderun Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Gülendam İçin'in kızı olan Elvan İçin'e memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin, İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu, partililer ve yakınları katıldı. Elvan'ın cenazesi öğle namazına müteakip Sakarya Mahallesi Tosyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çankaya mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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-Hemşirenin sağlık fotoğrafı

-Camiden cenaze namazı, katılanlar

-Omuzlara alınıp cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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Bağ-Kur emeklisinin su satarak aldığı kazlar çalındı

KIRIKKALE'de Bağ-Kur emeklisi Mustafa Özkılıç'ın (60) su satarak alıp, evinin bahçesinde beslediği 52 kaz, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Jandarmaya şikayette bulunan Özkılıç, "Kazlar benim emeğimdi; fakat bu emeklerimiz zayi oldu" dedi.

Merkeze bağlı Ahılı köyünde oturan Mustafa Özkılıç, köyde çeşmeden damacanalara doldurduğu suyu kent merkezinde satarak ek gelir elde ederken, biriktirdiği para ile de 52 kaz aldı. Özkılıç'ın, köyde evinin bahçesinde besleyip çoğaltarak daha sonra satmayı planladığı kazlardan 12'si, yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Kalan 40 kaz da önceki gün yine kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Mustafa Özkılıç, jandarmaya başvurarak şikayette bulundu. Jandarma, hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Özkılıç, ek gelir elde etmek için kaz yetiştiriciliğine başladığını söyleyerek, "Bahçe telini bükmüşler, oradan tahtanın üzerinden atlayarak içeriye girip kazlarımı çalmışlar. 2 veya 3 kişi olduklarını tahmin ediyorum. Şu anda zararım 5 bin 200 lira. Bunu üretip, yetiştirip, kendime katkı sağlamak için yaptım. Ama nasip olmadı. Kazlar benim emeğimdi, 1 lira- 2 lira para biriktirerek o kazları satın aldım, üreteyim, çoğaltayım bir katkı olsun diye; fakat bu emeklerimiz zayi oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hayvanların bulundugu kümesten görüntü

-Mustafa Özkılıçın konuşması

-Mustafa Özkılıç'ın telefonunda bulunan kazların resimlerine bakması

-Mustafa Özkılıç'ın eniştesi ile telefonda konuşması

-Mustafa Özkılıç'ın kümeste konuşması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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Hatay’da mazgal hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Hatay'da kağıt toplayan bir kişi, yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki mazgal kapağını çaldı. Hırsızlık anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hatay’ın Merkez Antakya ilçesi Meydan Mahallesi’nde el arabasıyla kağıt toplayan bir kişi, sokaktaki mazgal kapağını çaldı. Bu anlar ise bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde el arabasıyla sokağa gelen kimliği belirsiz kişi, önce çevreyi gözlemliyor. Ardından da yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki mazgal kapağını çıkarıp, el arabasına yüklüyor. Bölgeden hızlıca uzaklaşıyor. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Mazgal hırsızlığı yapan şahsın güvenlik kamerası görüntüleri

SÜRE: 00.58 BOYUT: 108 MB

Haber - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY ()

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Erdemli'de çocuklara karne hediyesi 50 kamyon kar

Mersin'in Erdemli ilçesinde, belediye tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen 'Kar Şenliği' kapsamında yüksek kesimlerden getirilen 50 kamyon kar, çocukların eğlencesi oldu.

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Kar Şenliği'ne Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, MHP Milletvekili Baki ile çocuklar ve veliler katıldı. 50 kamyon karın döküldüğü Erdemli Sahil Parkı'nı beyaza bürünmüş halde gören çocuklar kar topu oynayıp, kardan adam yaparak eğlendi. Çocuklara 1 ton sucuk ve 5 bin ekmek getirtilip, sucuk ekmek yapılarak dağıtıldı.

Belediye Başkanı Tollu, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimize karne hediyesi olarak yüksek kesimlerdeki karları sahile taşıyıp, kar görmeyen öğrencilerimize eğlence düzenledik. Çocuklarımız karnelerini aldılar ve dönemin yorgunluğunu da karda oynayıp, sucuk ekmek yiyerek atmalarını sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. Kar şenliğine gelen minikler ise, "Çok mutluyuz. Karnemizi aldık, bugün de kar topu oynuyoruz. Dağlarda yağan karlar sahilimize geldi. Çok mutlu olduk. Hem kartopu oynadık hem de sucuk ekmek yiyerek eğlendik" dediler. Şenliğe katılan vatandaşlar sucuk ekmek alabilmek için birbiriyle yarışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çocuklar karda oynarken

-Çocuklar kardan adam yaparken

-Çocuklar karların üzerinde kartopu oynarken

-mangalda sucuk pişirilirken

-Vatandaşlar sucuk ekmek almak için yarışırken

-Toplu genel görüntü

-Çocuklar ile röportaj

-Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile röportaj

(Boyut: 352 MB) (Süre:4.26 dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

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