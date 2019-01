DHA YURT BÜLTENİ -10

YURT BÜLTENİ -10

Gölcük'te mahkeme kararına rağmen, Belediye Meclisinde kiralama yetkisi oylaması

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi için yapıların ağaç köklerine zarar verdiği gerekçesiyle mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen, Belediye Meclisinde oylama yapıldı. Oylamayla iptal edilen projede kiralama yetkisi 10 yıllığına Belediye Encümenine geçti.

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017'de ihale yapıldı. İhalede, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi de yer aldı. 12 firmanın katıldığı ihaleyi, Avrasya Feribotu'nu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan'ın kardeşi, Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek kazandı. İhale tepki çekti ve birçok sivil toplum kuruluşunun birleşimiyle oluşan Gölcük Platformu tarafından protesto edildi. Tepkilerin ardından ihale, 2 Ocak 2018 tarihinde Bolu Belediyesi Encümeni tarafından iptal edildi. Daha sonra encümen tarafından alınan kararla söz konusu işletmenin Bolu Belediyesi tarafından yapılmasına ve işletmesine karar verildi. Proje kapsamında, geçen yıl Haziran ayında Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göle 500 metre uzaklıktaki alanda, bungalovların yapımına başlandı. Ormanlık alandaki boşluklara, 25 bungalov yapıldı, evler, taş kalıplar üzerine oturtuldu.

GÖLCÜK PLATFORMU DAVA AÇTI

Gölcük Tabiat Parkı projesinin kamuoyunda duyurulmasının ardından, Gölcük Platformu konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na projenin doğanın yapısını bozacağı gerekçesiyle dava açtı. Davada, Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılan 25 bungalov ve inşası planlanan 19 odalı dağ köşkü ile teleferik hattı ve dağ kızağı projesinin reddi talep edildi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİ

Bolu İdare Mahkemesi'nde görülen davada, proje ile ilgili bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulunuldu. Proje alanını inceleyen bilirkişi heyeti raporunda, bungalovların mevcut ağaçlara ve ağaç köklerine zarar verdiğinin gözlendiğini belirtti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Raporun ardından mahkeme, Gölcük Tabiat Parkı'na yapılan 25 bungalov ve 19 odalı dağ köşkü projesinin durdurulmasına karar verdi. 5 Aralık'ta verilen kararda, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olabileceği vurgulandı. Mahkeme, dağ kızağı ve teleferik hattı projesinin ise bölgeye zararı olmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verdi.

YILIN İLK BELEDİYE MECLİSİNDE OYLAMA YAPILDI

Bolu Belediye Meclisi'nin Ocak ayı 1'inci birleşiminde, Gölcük Tabiat Parkı projesindeki işletmelerin 10 yıllığına kiralanması konusunda encümene yetki verilmesi için oylama yapıldı. Oylama, AK Partili Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece 25 bungalov ve 19 odalı dağ köşkünün kiralama yetkisi Belediye Encümenine verilmiş oldu.

Sivas'ta 844 köy yolu kardan kapandı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 844 köy yolu ulaşıma kapandı. Paşabahçe Mesire Alanı'nda ise doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece de etkisini sürdürdü. Kent merkezi beyaza bürünürken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı nedeniyle 844 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Gece saatlerinde yoğun mesai harcayan ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sivas Valisi Davut Gül, "Gece itibariyle 844 köy yolumuz ulaşıma kapanmış durumda. İl Özel İdaresi ekiplerimiz yolların açılması için yoğun bir mesai harcıyor. 2 günlük bir mesaimiz olacak. Şu an için olağanüstü bir durum yok. En kısa sürede köy yollarımız ulaşıma açılacak" dedi.

PAŞABAHÇE'DE KIŞ MANZARASI

Bu arada, Paşabahçe Mesire Alanı'nda, kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı. Paşabahçe'de bulunan Hobbit Evleri'nde birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar Hobbit Köyü'nü gezerek bol bol fotoğraf çektirdi, kartopu oynadı.

Nazımiye'de kar 2 metreye aştı, Belediye Başkanı yardım istedi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, ilçede 3 gündür eğitim verilemiyor. Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, belediyenin tek iş makinesiyle kar temizliği yapmaya çalıştıklarını ve bunun da yetersiz olduğunu belirterek, yardım çağrısında bulundu.

Tunceli kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Nazımiye ilçesinde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. İlçe merkezinde 2 metreyi aşan kar nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. İlçe merkezi ve bağlı köylerinde 3 gündür eğitim verilemiyor. Kara gömülen evlerine kapanan vatandaşlar, bazı yerlerde elektrik ve don nedeniyle suyun da kesilmesiyle zor günler geçiriyor.

'SON YILLARIN EN ÇETİN KIŞINI GEÇİRİYORUZ'

Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, ilçede bulunan tek iş makinesiyle karla mücadele ettiklerini ve zorlandıklarını anlattı. İnsanların ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Kırmızıçiçek, yardım talebinde bulundu. Başkan Kırmızıçiçek, "Son yılların en çetin kışını geçiriyoruz. Bu yıl gerçekten çok fazla kar yağdı, yağış devam edecek. Şu an ilçe merkezimizde kar kalınlığı 2 metre olmuş durumda. Tam bir afet durumu söz konusu. İlçe merkezinde karla mücadelede çok zorlanıyoruz, imkanlarımız çok kısıtlı. Belediyenin tek iş makinesi var. Onunla ilçe merkezindeki yolları açmaya çalışıyoruz. Ama çok zorlanıyoruz. Umarım devlet yetkilileri bu sıkıntılarımızı görür ve iş makinesi konusunda bize yardımcı olurlar. İlçe merkezi ve köylerde elektrikler çok kesiliyor. Bazı köylere 2 haftadan fazladır elektrik verilemiyor. İnsanlar ciddi sıkıntılar yaşıyor. Köy yollarının çoğu kar nedeniyle kapalı bir an önce ilçemize iş makinesi takviyesi yapılması gerekiyor" dedi.

Donan motoru ateş yakarak çalıştırdı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gece eksi 18 dereceye kadar düşen havada kamyonetinin motoru donan nakliyeci, aracını, motorun altına ateş yakarak çalıştırabildi.

Antalya'dan Sandıklı'ya ürün getiren nakliyeci Uğur Akiskalı, kamyonetini bir otelin önüne park ederek konakladı. Sabah Antalya'ya dönmek için aracına binen Akiskalı, kamyoneti çalıştıramadı. Uzun süre uğraşmasına rağmen başarılı olamayan Akiskalı aracının motorunun soğuktan donduğunu anladı. Çevreden topladığı kağıt ve karton atıklarla aracın altına ateş yakan Akiskalı, yaklaşık 1.5 saat süren çabası sonucu aracını çalıştırabildi. Aracın altına yakılan ateş nedeniyle bir ara tutuşan kamyonetin ön tamponunu Uğur Akiskalı söndürdü. Akiskalı daha sonra ilçeden ayrıldı. Sandıklı'da gece hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

Uğur Aksikalı, "Antifrizi ve diğer her şeyi tam olmasına rağmen çok keskin soğuk olduğundan buz tutmuş. 1.5 saattir böyle. Bizim Çorum'da da aynı böyle arabaların altına odun yakardım. Burada da böyle. Çabalarım üzerine çalıştırdım. Şimdi ekmeğimizi kazanacağız Allah'ın izniyle. Arabanın içerisindeki şişedeki su bile buz tutmuş" dedi.

Muhtar adayı 'Her hava şartına muhtarınız hazırdır' diyerek soğuk suya girdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde muhtar adayı olan 52 yaşındaki Binali Aslan, 'Her hava şartına muhtarınız hazırdır' diyerek Çınarlıdere'nin soğuk suyuna girdi.

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi muhtar adayı Binali Aslan, hafta sonu arkadaşlarıyla beraber doğa koşusuna çıktı. Yaklaşık 20 kilometrelik parkuru tamamlayan Binali Aslan, koşunun sonunda 'Muhtar adayınız her hava şartına hazırdır. Hepinize selam, saygılar. Dağda kar, burada soğuk su' diyerek, Derince ilçesinde bulunan Çınarlıdere'nin soğuk sularına girdi. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Aslan, paylaşımın altına "Soğukta, sıcakta korkmayan muhtar adayı karlı havada 20 kilometre tempolu koşu ardından soğuk suda yüzdüm iyi gelir. Üstelik bunu her zaman yapıyorum. Kışın ne hasta oluyorum ne de üşüyorum." notunu yazdı. Aslan'ın paylaştığı bu görüntüler takipçileri tarafından ilgi gördü.

Liseli kızın midesinden 700 gram kıl yumağı çıkarıldı

Kayseri'de, 'trikofaji' (saç-kıl yeme rahatsızlığı) hastası lise öğrencisi Dilan K.'nın (17) midesinden, ameliyatla 700 gram kıl yumağı çıkarıldı.

Dilan K., mide bulantısı, karın ağrısı ve yemek yiyememe şikayetiyle Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ne başvurdu. Dr. Kadir Dicle'nin yaptığı tetkiklerde genç kızın midesinde kıl yumağı olduğu belirlendi. Dilan K.'nın midesindeki kıl yumağı, yapılan operasyonla çıkarıldı. Kıl yumağının 700 gram ağırlığında olduğu belirlendi.

Dr. Kadir Dicle, "Midede sindirilemeyen besinlere 'trikobezoar' denir. İki çeşit bezoar vardır. Bunlardan birincisi midede gıdaların taşlaşmış hali, diğeri de kıl yemeyle midede kılların birikmesiyle oluşan rahatsızlıktır. Bizim hastamız da 17 yaşında ve kendisinde istenmeyen nedenle kıl yeme alışkanlığı varmış. Bundan dolayı kıllar midede birikmiş" dedi.

Hastanın bulantı, karın ağrısı ve yemek yiyememe şikayetiyle geldiğini belirten Dicle, "Daha önce birkaç hastanede tetkik yapılmış; ama sonuca ulaşılamamış. Hastaya endoskopi yaptığımızda midesindeki kıl yumakları çok net olarak görüldü. Bu çok nadir görünen bir olay. Hastanın ailesine de bu durumu gösterdiğimizde gözlerine inanamadılar. Hastamıza ameliyat önerdik ve midesini dolduran kılları temizledik. Ameliyatımız yaklaşık 45 dakika sürdü. Başarılı bir ameliyat oldu ve hastamızı taburcu ettik" şeklinde konuştu.

Foçalılar Öykü Arin için seferber oldu

İzmir'de yaşayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nce kendisine ender görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Foçalılar seferber oldu. İlçeye bir günlüğüne gelen Türk Kızılayı mobil kan alım ekibi, bağış taleplerine yetişemeyince kan ve kök hücre alımı bir gün daha uzatıldı.

Bir doktor, bir flebotomist ve iki destek personeli ile bu sabah Foça'ya gelen Türk Kızılay'ı mobil ekibi Foça İlçe Halk Kütüphanesi'nde konuşlandı. Önce form doldurulup, uygunluk testleri yapılan bağışçıların 18- 50 yaş aralığındakilerden kök hücre, 18- 60 yaş aralığındakilerden kan bağışı kabulüne başlandı. Öykü Arin Yazıcı ve ilik nakli bekleyen tüm hastalar için günler öncesi Foçalılar'ın sosyal medyada yaptığı çağrıların da etkisiyle kütüphanenin büyük salonu hınca hınç doldu. Bağışçılar arasında Foça Kaymakamı Ali Çetin ve eşi de yer aldı. Gençlerin ve kadınların da yoğun ilgi gösterdiği kök hücre ve kan bağışlarının toplam sayısı 100'ü aştı. Bağışçıların akşam saatlerine doğru azalmaması ve yeni gelenlerin de olması nedeniyle Türk Kızılay'ı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, yetkililerle görüşüp, kan ve kök hücre bağışı alımını bir gün süreyle uzattı. Kök hücre bağışlarının çok önemli olduğunu, Öykü Arin ile birlikte Türkiye'de ve dünyada ilik bekleyen hastalar için umut olmaya geldiklerini belirten bağışçılar, tüm vatandaşları kampanyaya davet etti.

Foça'da kan ve kök hücre alımları, yarın 10.30 - 18.00 saatleri arasında Foça İlçe Halk Kütüphanesi'nde devam edecek.

Adana'dan getirilen köpeğe Sivas'ta işitme testi

Adana'da seslere tepki vermediği için sahibi tarafından Sivas'a getirilerek Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde teste tabi tutulan köpeğin doğuştan işitme engelli olduğu ortaya çıktı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde ikamet eden Ceren Kayan, 'Dogo Argentino' ırkı 6 aylık 'Ceku' isimli dişi köpeğinin seslere tepki vermediğini fark ederek bölgesinde bulunan veterinere kontrole götürdü. Yapılan kontrolde köpeğin işitme sorunu yaşadığı, işitme testi yapılması gerektiği söylendi. Kayan, bu testin sadece Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapıldığını öğrendi. Kayan'ın iletişime geçip fakülteye gelmesinin ardından Hayvan Hastanesinde Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya ve Dr. Öğretim Üyesi İlker Şen tarafından 'Ceku'ya gerekli ön muayeneler yapıldı. Ardından Veteriner Fakültesi Fizyolojisi Ana Bilim Dalı Laboratuvarı'na getirilen Ceku, Otoaküstik Emisyon Cihazı ve Klinik ABR Cihazı ile bazı testlere tabi tutuldu. Test sonuçlarında köpeğin doğumsal her iki kulağında da sağırlık olduğu tespit edildi.

Ceku'nun sahibi Kayan, "Köpeğimin işitme ile ilgili sorunu olduğunu düşünüyordum. Araştırmalarım sonucu bu testin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde yapıldığını öğrendim ve hocalarımızla görüşüp Sivas'a geldim. Yapılan testler neticesinde köpeğimin doğuştan iki kulağında da doğuştan işitme problemi olduğunu öğrendim. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Koçkaya ise "Biz daha önce bu konuda klinik ABR cihazımız ile çalışmalar yapmıştık. Türkiye'de ilk defa duyma testine yönelik çalışmaları biz yapmıştık. Ceren hanım bize ulaştı ve işitme testini iki yönlü yaptık; hem otoaküstik edüsyon cihazı ile hem de klinik ABR cihazı ile. Bunun sonucunda doğuştan gelen bir işitme kaybı olduğunu tespit ettik. Türkiye'de bunu ilk yapan bizdik ve şu anda da tahminlerime göre sadece biz yapıyoruz. Bu işin öncülüğünü yapmış olmak da hem üniversitemiz adına hem kendi adımıza gurur verici ve mutlu edici bir tablo" diye konuştu.

Şırnak'ta 9 bölgede 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında 9 bölge, terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar öncesi, 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen bölgelere girmemesi istenerek, "İlimiz Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalı; Şirt Tepe, Giresirt Tepe, Serni Düzü, Kulumboz Tepe, Şartıt Tepe, Sukre Tepe, Harikeşehnasır Tepe, Bohto Tepe ve Bağ Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri amacıyla 09 Ocak- 23 Ocak 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir" denildi.

Sera üreticileri, gözleri termometrede 'don nöbeti' tutuyor (3)

FİNİKE'DE PORTAKALLAR DALINDA DONDU

Antalya'nın Kumluca ve Gazipaşa ilçelerinde sera üreticileri ürünlerinin dondurucu soğuktan etkilenmemesi için soba yakarken, Finike ilçesinde ise soğuk portakal bahçelerini vurdu. Bölgedeki bazı portakal bahçelerinde eksi 2'ye kadar inen hava sıcaklığı nedeniyle portakallar dalında dondu. Portakal üreticileri dalında donan meyvelerin durumun sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı. İlçedeki örtü altı sera üreticileri de ürünlerinin donmaması için sabaha kadar soba başında don nöbeti tuttu.

ANTALYA,()