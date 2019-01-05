DHA YURT BÜLTENİ -10

YURT BÜLTENİ -10

Nizip, şehidini uğurladı

Iğdır'ın Aralık ilçesinin İran sınırında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse (23), memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır'da teröristlerin düzenlediği ve 2 silah arkadaşının yaralandığı saldırıda şehit olan uzman onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin dün kente getirilen naaşı öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak uzun araç konvoyu ile Nizip'in Bahçeli Mahallesi'ne getirildi.

7 ay önce eniştesi tarafından annesi Gülüm, babası Bekir ve kız kardeşi Gülşen öldürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bahçeli Mahallesinde birlikte yaşayan erkek kardeşi Yunus ile dedesi Ökkeş ve babaannesi Elif'in evinin önünden geçirilerek helallik alındı.

Şehit onbaşı Ahmet Furkan Köse için daha sonra Bahçeli İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin bahçesini doldurduğu okul bahçesinde dede Ökkeş,babaanne Elif ve kardeşi Yunus Köse, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Törene katılanların teselli ettiği şehidin babaannesi Elif Köse, "Askerimizi vatana bağışladım. Ahmet Furkan'ımı vatana verdim" sözleriyle yürek dağladı.

Şehit Ahmet Furkan Köse için daha sonra İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep milletvekilleri, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından şehit onbaşı, mahalle mezarlığında anne ve babasının yanına gözyaşları arasında defnedildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/NİZİP (Gaziantep), ()-

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ABD helikopterlerinden Menbiç sınırında devriye uçuşu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentine komşu, terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç sınırında, ABD helikopterleri devriye uçuşu yaptı.

TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuyla gözlerin çevrildiği, Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki kenti Menbiç ile Cerablus'u birbirinden ayıran Sacur Çayı üzerinde, öğle saatlerinde ABD'ye ait 2 helikopter devriye uçuşu yaptı. Teröristlerin mevzilerinin üzerinden alçak uçuş yapan helikopterler, yaklaşık 1 saat havada kaldı.

Öte yandan, ABD helikopterlerinin devriyesi öncesinde mevzilerinde ve sözde üs olarak kullandıkları bölgelerde gizlenen teröristlerin, dışarı çıktıkları görüldü. Belirli aralıklarla taciz ateşi de açan teröristlerin mevzilerine yakın noktadaki cephe hatlarında Özgür Suriye Ordusu mensuplarının da elleri tetikte görev yapmayı sürdürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Helikopterin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Yılmaz BEZGİN/CERABLUS (Suriye), ()-

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Sokak köpeklerinin saldırısında ölen liseli Mehmet Özer, toprağa verildi

CENAZE SONRASI PROTESTO

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde dün okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Mehmet Özer (14), toprağa verildi. Cenazeye katılanlar, vaazında hayvan haklarını anlatan ilçe müftüsüne tepki gösterirken, Vali ile Belediye Başkan Vekilini başıboş köpeklere karşı önlem alınmadığı gerekçesiyle protesto etti.

Akdam Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken yaklaşık 25 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan öğrencilerden Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hacı Ali Tuğrul ise çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı kurtuldu.

MÜFTÜYE TEPKİ

Ölen Mehmet Özer için ilçedeki Cami Kebir Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Mehmet Özbek, cenaze namazı öncesi camide hayvan hakları ile ilgili vaaz verdi. Ölen öğrencinin yakınları ve cemaat, hayvan haklarına dikkat çeken müftüye tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, "Bizim acımız var, sen hayvan hakları diyerek bizi tahrik ediyorsun" diyerek müftünün üzerine yürüdü. Kürsüden indirilen müftü, araya giren emniyet güçleri tarafından dışarıya çıkarıldı.

ANNE VE ABLASI KATILAMADI

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan da katıldı. Cenazeye, baba Alpay Özer ve yakınları ile ölen çocuğun okul arkadaşları katıldı. Anne Sevda Özer ile abla Seval Özer ize cenazeye, olayın ardından rahatsızlanınca gelemedi. Mehmet Özer'in cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra mezarlıkta toprağa verildi.

CENAZEDE GERGİNLİK

Cenaze namazının ardından gerginlik yaşandı. İlçe sakinleri, Vali Günaydın ile görüşerek, köpek saldırılarının uzun zamandır devam ettiğini, başıboş köpeklere karşı önlem alınmasını istedi. Bazı vatandaşlar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan ile diğer yetkililere de tepki göstererek istifaya çağırdı. Yaşanan gerginlik nedeniyle Vali Günaydın ve diğer yetkililer, polis eşliğinde Kaymakamlık binası gitti. Polis ilçede geniş güvenlik önlemi aldı.

'OKULA GİDİP GELMEKTE ZORLANIYORDUK'

Olayın görgü tanığı olan Mehmet Özer’in sınıf arkadaşı Ali Taşan, köpeklerin saldırılarından dolayı okula giderken tedirginlik yaşadıklarını söyleyerek, "Köpekler nedeniyle okula gidip gelmekte zorlanıyorduk. Hacı Ali, Mehmet’i kurtarmaya çalıştı. Hatta Hacı Ali, yaralı şekilde okula gelerek öğretmenlerden yardım istedi. Ama Mehmet bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi.

'TORUNUM İÇİN NEDEN KİMSE SES ÇIKARMIYOR?'

Ölen Mehmet Özer'in anneannesi Semiha Kış da, "Evladımı, torunumu köpekler öldürdü. Nerede bu hayvan hakları savunucuları. 'Bir köpek öldü' diye her yer ayağa kalkıyor. Benim torunum için neden kimse ses çıkarmıyor?" diye konuştu.

Öte yandan olayda yaralanan Hacı Ali Tuğrul'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

OLAY YERİNE YAKIN BİR EVDEKİ KÖPEKLER ÇIKARILDI

Cenazenin ardından, liseli Mehmet Özer'in hayatını kaybettiği noktaya yakın bir eve giden ekipler, yaklaşık 25 köpek buldu. Köpekler, belediye ekipleri tarafından evden çıkarıtıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden Görüntüler

-Gerginlik anından görüntüler

-Cenazeye katılan kadınların istifa çağrıları

-Camide hayvan hakları vaazı

-İlçe müftüsüne tepki

-Anneanne ve sınıf arkadaşı Ali Taşan Röp.

-Detaylar

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Köpeklerin olduğu evden görüntü

Köpeklerin çıkarılması

Detaylar

Haber: Olcay DÜZGÜN - Yasin DALKILIÇ -KAMERA: Emre KOLTUK KAYSERİ-

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Çanakkale'de kar güzelliği havadan görüntülendi

Çanakkale’nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yeşil çam ağaçlarının üzeri karla kaplanan doyumsuz manzarası, havadan drone ile görüntülendi.

Kentin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte çam ağaçlarıyla kaplı alanlar, beyaza büründü. Yeşil ile mavinin iç içe geçtiği ormanda, birbirinden güzel manzaralar ortaya çıktı. Merkeze bağlı Denizgöründü köyü yakınlarındaki kızılçam ormanları ile Kazdağları’ndaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlar, kar özlemi çeken vatandaşların uğrak yeri oldu. Bu doyumsuz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Drone ile çekilmiş genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()

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Amca çocuklarının 9 yıllık husumeti barışla sona erdi

Mardin'in Derik İlçesi'nde, 9 yıl önce amca çocukları arasında çıkan ve birinin ölümü diğerinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından başlayan kan davası, barış yemeğiyle bitirildi.

Derik'e 13 kilometre mesafedeki Ballı Mahallesi'nde 2010 yılında amca çocukları arasında çıkan kavgada Abdurrahim Yılmaz hayatını kaybetti, Nadir Yılmaz yaralandı. Olayın ardından kan davası başladı. 9 yıl boyunca husumetin sona ermesi için kanat önderleri çaba gösterdi ancak sonuç alınamadı. Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği(Metina-Der) Başkanı Aydın Pirinçioğlu ise iki ailenin ileri gelenleri ile görüşüp, tarafları barışa ikna etmeyi başardı. Amca çocukları olan 2 aile arasındaki husumet düzenlenen yemekle sona erdi. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hakan Kafkas'ın da katıldığı yemekte Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinçioğlu, kan davalı ailelerin barışmasından mutlu olduklarını belirterek, "Burada ilan ediyorum. İnşallah kan davası bölgemizde kalmayacaktır. Kan davası devam eden çoğu taraflara ulaşmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere, katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Barış yemeğine katılanlar

- Tarafların Kuran-ı Kerim'in altından geçmeleri

- Konuşmalar

- Aydın Pirinçioğlu ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 296 MB

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),()-

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Trabzon'da otobüs şoförüne yumruklu saldırı

Trabzon'da kimliği belirsiz bir kişi tartıştığı halk otobüsü şoförü Mustafa G.'ye yumrukla saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. Şoförün şikayeti üzerine polis saldırganı arıyor.

Olay, bugün saat 11:00 sıralarında Erdoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi halk otobüsüne binen kimliği belirsiz bir yolcu, ulaşım kartı ile ücretini ödemek istedi. Kartında bakiye olmayan yolcu, sürücüye Mustafa G.'ye para uzattı. Parayı aşmayan sürücü, yolculardan birinden para karşılığında kartını kullanabileceğini belirtti. Buna karşı çıkan yolcu, direksiyon başındaki sürücüye yumrukla saldırdı. Saldırgan diğer yolcuların araya girmesiyle otobüsten indirildi. Olayda aldığı yumruk darbeleri ile yaralanan Mustafa G., şikayetçi oldu. Polis saldırganı arıyor.

Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Serkan KILINÇ TRABZON,()