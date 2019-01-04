DHA YURT BÜLTENİ -10

YURT BÜLTENİ -10

Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (3)

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerin kimliği açıklandı. Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı Lego 8 Kule bölgesinde, saat 02.30 sıralarındaki yaya devriye görevi sırasında, Gaziantep doğumlu olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin şehit olduğu belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST BOMBACIYMIŞ

Iğdır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristin, bombacı olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensuplarından birisi etkisiz hale getirilmiş olup, ağır yaralı en az iki teröristin ise diğer teröristlerce İran tarafına taşındığı değerlendirilmektedir. Yapılan olay yeri incelemesinde, etkisiz hale getirilen teröristin bombacı olduğu; üzerinde çok sayıda roket atar, molotof, el bombası ve patlayıcı imalatında kullanılan düzeneklerin ele geçirilmesiyle anlaşılmış olup, bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Suat DENİZ / IĞDIR,()

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Mersin'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Erdemli ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan, Toros Dağları eteklerindeki 1800 rakımlı Hacıalanı Mahallesi'ne giden 8 kişi, dönüş yolunda araçları kara saplanınca mahsur kaldı. İhbar üzerine Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri harekete geçti. Ekipler, mahalle yoluna ulaşıp, araçları kara saplanan kişileri kurtardı. Kurtarılan kişiler araçlarıyla ilçeye döndü.

Mahsur kalanlardan Selçuk Gündoğdu, "Hacıalanı'na geldiğimizde şiddetli kar yağışı vardı. Kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metreye ulaştı ve araçlarımız kara saplandı. Kendi çabamızla bulunduğumuz yerden çıkamayınca belediyeyi arayarak kurtarmalarını istedik. Erdemli Belediyesi ekipleri gelerek bizi kurtardılar. Kardan bizi kurtaran ekiplere çok teşekkür ederiz" dedi.

Erdemli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği belirtildi. Yetkililer ilçe sakinlerini kar yağışına karşı uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karda mahsur kalan vatandaşların görüntüsü

-İş Makinesi karlı yolları açarken

-Karlı yol görüntüsü

-İş Makinesi görüntüsü

-Karda mahsur kalan Selçuk Gündoğdu ile röportaj

(Boyut:90 MB) (Süre:1.16dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

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Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Yozgat’ta gece başlayan yağmur yağışının ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da doğanın karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem attı.?

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışından görüntü

-sokak köpeklerinden görüntü

-kar yağışı detay

-kuşlara yem atanlar

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()

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Kar sevincini Kafkas dansı yaparak kutladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal mahallesi Bakçekaya'da gençler kar sevincini kafkas dansıyla yaşadılar.

Bu görüntüler İnegöl'e bağlı Bahçekaya Mahallesinde çekildi. Kar yağdığını gören bir grup genç Kafkas oyunu oynayarak kar yağmasını kutladı. O anları cep telefonuyla çeken gençler, bunu sosyal medyada paylaştı. Görüntüler internette ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

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-Kar üstünde dans eden gençler

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-

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Kayseri'de 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' açıldı

Kayseri'de, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatür maketlerinden oluşan 40 eserin yer aldığı 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' törenle açıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı'nca düzenlenen serginin açılış törenine Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke de katıldı.

Vali Günaydın, açılışta yaptığı konuşmada, "Tarihimizi, geçmişimizi çok iyi bilmek zorundayız. Bu coğrafyayı yurt edindiğimiz günden beri bizler üzerinde hesabı olanlar var. Bu saldırılara en iyi cevap verebilmek için kendimizi iyi yetiştirmemiz, tarihimizi iyi bilmemiz lazım. Açılışı yapılan bu organizasyon çocuklarımızın tarihini öğrenmesi açısından çok önemli" dedi.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise "Amacımız gelecek nesle tarihimizi öğretmek, ecdadımızın emanetine bilinçli şekilde sahip çıkmalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatürlerinin yer aldığı, 40 eserlik serginin açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Sergiden genel ve detay görüntü

- Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Açıklama

- Vali Şehmus Günaydın açıklam

- Sergi açılışının yapılması

- Diğer görüntüler

Süre: 3.31 Boyut: 393 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: Emre KOLTUK/KAYSERİ,

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Hastane asansörü çakılınca doktorun bacağı kırıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asansör 2 kat aşağı düştü. Asansörde bulunan 7 kişiden kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker'in bacağı kırıldı, diğerleri yaralanmadı.

Olay, dün (perşembe) saat 15.30 sıralarında, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede 4 yıldır görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker, yoğun bakımdaki hastaları kontrol için zemin kattan 3'ncü kata çıkmak amacıyla asansöre bindi. Toplam 21 kişi kapasiteli asansörde, Biteker ile beraber 5 aylık hamile bir kadın, tekerlekli sandalyeli bir hastanın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi vardı. Asansör 1'inci kattan düşmeye başladı. Dr. Biteker, o anlarda son bir refleksle yanındaki 5 aylık hamile kadının tutunmasını sağladı. asansör 2 kat düşerek eksi 1'nci katta dururken, sol bacağı diz altından kırılan Biteker'in dışında kimse yaralanmadı. Asansörün normal şartlarda eksi 3'ncü kata kadar inebildiği belirtildi. Asansörden çıkan 7 kişiden Biteker'in, bacağının ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat için sedyeyle 3'ncü kata çıkarılmak istenen Biteker'in bindiği bu asansör de bozuldu. Aksilik peşini bırakmayan Biteker, 15 dakika asansörde mahsur kaldı. Arızanın giderilmesiyle Biteker, ameliyat edildi. Hastane idaresi olayla ilgili tutanak tuttu, polis de yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bir dizi talihsizlik yaşayan Biteker, "2 kat düşen asansör nedeniyle bacağım kırıldı. Sonrasında ameliyat için doktor ve hemşirelerle 3'ncü kata çıkmamız gerekiyordu. Bindiğimiz bu asansör de bozuldu, mahsur kaldık. Kurtulduktan sonra sonunda arıza yapmayan bir asansörle çıkabildik ve ameliyat edildim. Bu hastanede asansörde mahsur kalmayan yok. Bu defa çok kötü sonuçları olabilirdi. Şimdi 3 ay sonra ayağa kalkabileceğim. Bu süre içinde işimi yapamayacağım. Böyle kazaların bir daha yaşanmaması için, avukat arkadaşlarımla görüşerek, sorumluları hakkında hukuki yol arayacağım" diye konuştu.

TABİP ODASINDAN AÇIKLAMA

Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından da konuşla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Daha önce defalarca asansörün arıza yaptığının hastane yönetimine bildirilmesine rağmen sorunun giderilmediği öne sürülerek, "Olayı öğrendiğimiz andan itibaren süreci yakından takip edip, meslektaşımızı operasyon sonrası ziyaret ettik. Operasyon geçiren arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Açıldığı günden bugüne farklı alanlarda oluşan aksaklıklar ve defalarca kez tekrarı olan asansör arızalarının, hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atar boyutlara ulaşmasından derin bir üzüntü ve kaygı duymaktayız. Bundan sonra da bu konunun ve diğer aksaklıkların takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden görüntü

- Hastanenin asansörlerinden görüntü

- Dr. Murat Biteker'in sedyedeki görüntüsü

- Röp. Dr. Murat Biteker

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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İzmir'de şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anıldı (2)

FETHİ SEKİN İÇİN KİTABE YAPTIRILDI

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in heykelinin yanına kitabe yerleştirildi. İzmir Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nce yaptırılan mermer kitabede 'Ya fettah ya rahman şehit polis memuru Fethi Sekin 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adalet Sarayı önünde teröristlerin patlayıcı yüklü aracına karşı tek başına göğsünü siper ederek şahadet mertebesine ulaşmıştır' ifadeleri yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Heykelden ve kitabeden görüntü

Haber: Mehmet CANDAN -Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()