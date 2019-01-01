DHA YURT BÜLTENİ -10

YURT BÜLTENİ -10

BİTLİS KARA GÖMÜLDÜ

Bitlis’te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaşırken, tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü.

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis merkezde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü. Kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi'ne ait 9 ayrı şantiyede 60 iş makinesi ve 90 personel, kapan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kara gömülen tek katlı evlerden detay

-Aracını temizleyen vatandaşlar

-Vatandaşlarla röportaj

-Kentten genel ve detaylar

-Köy yolundaki rotatiften detay görüntüler

-Yol açma çalışmaları

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-

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ALIŞVERİŞE CEBİNDE POŞETLE GELDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına başlandı. Trabzon'da alışveriş yapıp, poşetleri ücret ödeyerek satın alanlar uygulamanın çevrenin korunması adına önemli olduğunu belirtti. Kentte, bir markette alışveriş yapan Mehmet Salih, poşet ücreti vermemek için, satın aldığı ürünleri cebinden çıkardığı naylon poşetlere doldurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı karar kapsamında alışverişlerde manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki plastik poşetler, bugün itibariyle 25 kuruş ücret karşılığında satılmaya başlandı. Tüm yurtta başlatılan uygulamaya Trabzon'da da uygulandı. Marketlerde görevliler, alışveriş yapmak için gelen müşterilerine kasada poşetlerin 25 kuruş olduğu konusunda uyarılarda bulunurken, bazı marketler de, kasa önüne uyarı kâğıtları astı. Kent sakinlerinin bazıları, market alışverişindeki ücretli poşet uygulamasını destek verirken, bazıları da uygulamada acele edildiğini söyledi. Market işletmecileri ise, uygulamayı olumlu bulanların yanı sıra, bazı vatandaşlardan da tepki aldıklarını söyledi.

'VANDAŞLARI UYARIYORUZ'

Market sorumlusu olan Abdullah Çiçek, alınan karara uyduklarını belirterek, "Çıkan uygulama doğrultusunda müşterilerimizi bilinçlendirmek açısından, kasalarımızın önüne yazılar astık. Kasada bulunan kasiyerlerimiz de sözlü şekilde uyarılarda bulunarak uygulamaya geçmiştik. Bazı tepkiler de alıyoruzö dedi.

'POŞETLERİ STOKDADIK'

Alışveriş yapmak için markete gelen Mehmet Salih, marketten satın aldığı ürünleri cebinde taşıdığı poşete doldurdu. Yılbaşından önce poşet stokladığını anlatan Salih, çevre kapsamlı düşünüldüğünde uygulamanın doğru olduğunu belirterek,"Naylon konusunda çevreyi düşünürsek doğru bir uygulama ama biraz daha bir hazırlık aşaması olmalıydı. Damdan düşer gibi olmadı. Yılbaşından önce ücretsiz aldığımız poşetleri stokladık şimdi ise kullanıyoruzö diye konuştu.

'4 POŞETE 1 LİRA VERDİM'

Müşteri Vural Karadavut ise, uygulamanın doğaya katkı sağlayacaksa maddi külfetin düşünülmemesi gerektiğini belirtti. Karadavut, "Aslında olumlu buluyoruz. Özellikle doğa içinse daha olumludur. 4 tane poşete 1 lira verdim. Küçük bir meblağ olarak gözüküyor ama bunu yıla vurduğumuz zaman maddi olarak külfeti fazla olabilir. Doğaya katkı sağlayacaksa maddi külfeti düşünmeyiz. Annelerimiz fileleri örsün artık. Daha faydalı olurö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Marketlerden detaylar

Market kasasına asılan uyarı kâğıtları

Müşterinin getirmiş olduğu poşeti cebinden çıkarması

Röportajlar

Detaylar

BOYUT:545 mb

HABER: Selçuk BAŞAR KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON ,()

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YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VE SOKAK HAYVANLARI İÇİN DENİZE GİRDİLER

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklular, çeşitli kostümler giyerek yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için Çalış Plajı'nda denize girip, yardım topladı.

Çalış Children (Çalış Çocuk) ile Charity Animal Aid (Hayırsever Hayvan Yardımları) adlı derneklere maddi destek sağlamak amacıyla bir araya gelen çoğunluğu İngiliz yabancı uyruklu 11 kişi, dün (Pazartesi) Çalış Plajı'ndaki restoranların önünde toplandı. İlginç kostümler giyen yabancı uyruklular, el ele tutuşup, denize koştu. Soğuk havaya rağmen dakikalarca yüzüp, suda yeni yıl şarkıları söyleyen grubu izleyen yaklaşık 50 kişiden bağış kutusuyla para toplandı. Grup etkinliğin sonunda yine el ele tutuşup, koşarak denizden çıktı. Çalış Çocuk Derneği gönüllüsü İngiliz Cathy Harrower, 11 yıldır Fethiye'de aktif faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Yapılan etkinliklerde toplanan paraları çocuklara yardım için kullanıyoruz. Bu etkinlik her yeni yılın başında yapılıyor. Tüm yardım dernekleri davet ediliyor ve sponsorlarla etkinlik düzenleniyor. Çeşitli kostümlerle deniz giriliyorlar. Hem yardım dernekleri para kazanıyor hem de güzel bir yılbaşı etkinliği yapılıyor. Etkinliğe daha çok İngiliz Alman vatandaşlar katılıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Etkinlikten görüntü

-Yerleşik yaşayan yabancıların denize girmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kümera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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DERTLERİNİ DİNLEMEDİKLERİ İÇİN İKİ KARDEŞİ ÖLDÜRMÜŞ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, İlhami Ayğan(46) ve Kıyas Ayğan(50) kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A.(38) yakalanırken, iki kardeşi derdini dinlemek istemeyip tersledikleri için öldürdüğünü söyledi.

Dün gece, Derince meydana gelen olayda, Talip A. kahvehanede birlikte alkol aldığı İlhami Ayğan ve Kıyas Ayğan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Talip A., pompalı tüfek ile iki kardeşi vurarak öldürdü. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Talip A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Talip A.'nın İzmit Akpınar Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Gece saat 03.00'te düzenlenen baskınla Talip A. yakalanırken, saklanmasına yardım ettikleri belirlenen M.D.(51), S.A.(59), M.M.(52) ve F.Y.(41) de gözaltına alındı.

'BEN GARİBANIM' DİYEREK DERDİNİ ANLATMAK İSTEMİŞ

Talip A.'nın ifadesinde, İlhami Ayğan ve Kıyas Ayğan kardeşler ile olayın gerçekleştiği kahvehanede birlikte içki içtiklerini, bu sırada kendisinin, 'Ben garibanım' diyerek derdini anlatmak istediği, kardeşlerin ise 'Şimdi senin derdini mi dinleyeceğiz?' diyerek kendisini terslediği ve bu yüzden tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Talip A.'nın kahvehanenin 50 metre ilerisindeki yazıhanesine giderek pompalı tüfeğini aldığı ve geri dönerek iki kardeşi öldürdüğü belirlendi.

OLAYIN ARDINDAN İÇKİ İÇİP EĞLENDİ

Kaçtığı sırada tüfeği tekrar aynı yazıhaneye atan Talip A., daha sonra M.D. ile buluşarak S.A.'ya ait eve gitti. Burada S.A., M.M. ve F.Y. ile buluşan Talip A. ve M.D., içki içip eğlenmeye devam etti. Talip A.'nın cinayet işlediğini S.A., M.M., F.Y. ve M.D.'ye söylemesi üzerine, Talip A.'yı bulundukları binanın sığınağına indirerek burada sakladı. Talip A. ve kendisini saklayanlar polisin operasyonu ile yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların asayişten çıkışı

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Bursa'da emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda, 2'si yabancı uyruklu 6 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında farklı adreslere baskın düzenlendi. Baskınlarda 3 şüpheli, üzerilerinde bir miktar esrar maddesi ile yakalandı. Narkotik Polisi, operasyonun devamında yaptığı fiziki takip sonucunda da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerin üzerleri ile araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 351 gram esrar, 177 adet captagon tablet, 1 adet MP5 görümlü otomatik kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak'tan adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, A.H., M.Ş. ve S.Ç., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü;

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-Kişilerin emniyetten çıkarılışı

-Yakalanan maddelerden fotoğraflar

Süre: 27 saniye, Boyut: 52 MB

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,() - Kamera: BURSA,()

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İŞ YERİNDEN BAHARAT VE KADAYIF ÇALINDI

Aksaray'da bir gıda toptancısından 4 bin lira değerinde, baharat, tel kadayıf, krema, bulaşık teli ve 1 çuval toz şeker çalındı.

Toptancılar Sitesi'nde gıda toptancılığı yapan Mustafa Çakmak, sabah iş yerine geldiğinde kepenk kilidi ile kapının camının kırık olduğunu fark etti. İçeri giren Çakmak, hırsızlık olayını fark edip, polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaptı.

Polis, yaklaşık 4 bin lira değerinde baharat, tel kadayıf, pastalarda kullanılan krema, bulaşık teli ve 1 çuval toz şekeri çaldığı belirlenen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- İş yerinden detay

- Polisin inceleme yapması

- İş yeri sahibi röp.

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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TAKLA ATAN OTOMOBİLDE YARALANAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü Recep Aslan (30) ve arkadaşı Muzafer Karataş (31) takla atan araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, İznik Çevre Yolunun 2'nci kilometresindeki Sanayi mevkiinde meydana geldi. Recep Aslan idaresindeki 42 ADF 62 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Takla atarak ters dönen otomobilde yaralanan sürücü Recep Aslan ile arkadaşı Muzaffer Karataş, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruturma başlatıldı.

Görüntü dökümü;

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-Araçtan detaylar

-Yaralıdan detaylar

-Yaralının ambülansa bindirilişi

-Genel detaylar

Süre: 43 saniye, Boyut: 82 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()

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