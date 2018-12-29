DHA YURT BÜLTENİ -10

YURT BÜLTENİ -10

Hatay'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)

KONVOY HASSA'DAN GEÇTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Fırat'ın doğusuna yapacağı olası askeri harekat öncesi Hatay'da konuşlandırılan askeri birlikler, Kırıkhan'dan geçiş yaparak, Hassa üzerinden Kilis yönüne doğru hareket etti. Askeri konvoyun Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere görevlendirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araçların Hassa ilçesinden konvoy halinde geçişi

SÜRE: 01'06"

Haber-Kamera: Kasım NARCI/HASSA,(Hatay),()

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Bakan Kurum: Rize'de dolgu alandaki riskli yapılarda kentsel dönüşüme başlıyoruz (2)

'İMAR BARIŞI KAPSAMINDA OLMAYAN YAPILAR YIKILACAK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'İmar Barışı' düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İmar Barışı'na başvuruların 31 Aralık 2018'de sona ereceğini hatırlatan ve hafta sonu da bankaların çalıştığını ifade eden Bakan Kurum, şunları dedi:

"Vatandaşlarımızın bu süreçten yararlanması için tüm bankalarımız açık. Bunları bakanlığımızın internet sitesinde duyurduk ve 31 Aralık’a kadar bu hizmetlerden faydalanması adına hafta sonu bankalarımız açık. Vatandaşımız devletle olan barışına cumartesi ve pazar da devam edebilir. Bu güne kadar 9 milyon 600 bin vatandaşımız başvurdu. 15 milyar TL’ye yakın bir bedel yatırıldı. Bu bedel ve barış çerçevesinde bizim amacımız devletin 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılarla devletin barışı. Vatandaşımızın elektrik, su, doğalgaz mülkiyet problemlerini çözmek adına çıkarılmış bir yasa. Şu ana kadar da 10 milyona yakın vatandaşımız bu yasadan istifade etti. Bizim amacımız 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapılar. Dolayısıyla, bundan sonra yapılmış yapılar İmar Barışı kapsamında değil. Biz bunların hepsinin tespitlerini yapıyoruz ve yıkım için de gerekli çalışmaları da süreç içerisinde yapacağız"

'YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMENLİĞİ DEĞİŞTİ'

Yapı denetimi uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını açıklayan Bakan Kurum, "Yapı Denetim’deki düzenleme 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giriyor. Bu düzenleme çerçevesinde artık yapı denetim kuruluşlarını bakanlığımız kura sistemine göre belirleyecek. Bu kura sistemimiz çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarımız, yüklenicilerle değil bakanlığımızla istişare edip bu kura çerçevesinde işlerini alacaklar. Böylelikle daha düzenli daha sağlıklı bir yapı denetim sistemine kavuşmuş olacağız. Burada da hakkaniyet çerçevesinde teknik elemanı, iş bitirmesi çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarını seçerek yapı denetimi daha sağlıklı hale getirmek hedefiyle bu uygulamayı başlatıyoruz. Bizim yaptığımız işlerde, imalat kalitesi bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bunların hepsi bilimseldir. Yapı denetim sisteminin iyi işlemesi bizim bina kalitemizi arttırmak adına çok önemli. Deprem ülkesinde yaşıyoruz, 1’inci ve 2’inci derece deprem kuşağındayız, topraklarımızın yüzde 66’sı, nüfusumuzun yüzde 71’i bu kuşak üzerinde topraklarda bulunuyor. Dolayısıyla yapacağımız binaları deprem yönetmeliğine ve projelere uygun yapmak, kaçak binaları azaltmak amacıyla bu düzenlemeyi yaptık ve 2019 yılı itibariyle uygulamaya geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-

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MERSİN'DE LİMON DALINDA KALDI

Türkiye’nin limon deposu olarak bilinen Mersin’in Erdemli ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasadın durduğunu, üreticinin zor durumda kaldığını söyledi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçede bulunan narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu. İhracatın durması nedeniyle bahçelerde hasat yapılamadığını anlatan Başkan Şahin, "Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı Erdemli'de yıllık 450 bin ton limon üretim yapılmaktadır. Bu yıl rekoltemizin ve kalitenin çok iyi olmasına karşın ihracat durmuş durumda. İlçemiz çiftçisinin en büyük geçim kaynağı olan limon alıcı bulamıyor. İhracatın yapılmamasından dolayı limon dalda kaldı. Daha önceki yıllarda limon ihracatına devlet tarafından teşvik primi veriliyordu. Bu sayede ihracatçılar limonu alıp ihracat yapabiliyorlardı. Bu yıl ihracata olan teşvik primleri yapılmadı ve çiftçi perişan oldu" dedi.

TEŞVİK TALEBİ

Şahin, limon fiyatlarının da dibi gördüğünü ifade ederek, "Geçen yıl bu zamanlar limon dalda 2.20 TL'den satılıyordu. Şuan ise 1 TL’den satılıyor ama buna karşın alan yok. Geçen yıla göre maliyetler 2 katına çıkmış durumda. Bir dönüm limon bahçesinden 5 ton limon çıkar. 5 ton limon en fazla 6 bin TL ediyor. Bir dönüm bahçenin maliyeti neredeyse 7 bin TL'yi buluyor. Buda şu oluyor ki limondan çiftçilerimiz büyük zarar ediyor. Bizim devletimizden isteğimiz limona verilen teşvik primlerinin yeniden verilmesidir. Limona teşvik primi verilirse tüccarlar limonu alır ve ihracata gönderir. Çiftçimizin de yüzü güler. İnşallah devlet büyüklerimiz bizim sesimize kulak verir, limon üreticileri dertten kurtulur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dalda kalan limon görüntüsü

-Limon Bahçesi görüntüsü

-Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin limon bahçesini gezerken

-Limon görüntüsü

-Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile röportaj

(Boyut:330 MB) (Süre:4.18 dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

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ANTALYA'DA KIŞ GÜNEŞİNİ GÖREN TURİSTLER DENİZE GİRDİ

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Antalya'da, güneşi gören turistler denize girdi.

Türkiye'de pek çok yerde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 18 derece gösterdiği kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda ve deniz kenarını doldurdu. Bazıları kıyıdan balık tutarken, soğuk ülkelerden gelen turistler ise kış güneşini görünce denize girdi. Özellikle Rus tatilciler uzun süre denizden çıkmadı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine Antalya'da güneşli hava yarından itibaren yerini yağışa bırakacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Lara Sahili'nden detay görüntü

- Plajdaki insanlardan genel görüntü

- Plajdan ve denize girenlerden Drone görüntüsü

- Ruslarla röportaj

- Muhabir Aslı Duran'ın anonsu

- Güneşlenenlerden görüntüler

- detaylar

379 MB //3.25 SN'HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,()

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SAMSUN'DA KARTPOSTALLIK KAR MANZARASI

SAMSUN'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken kentin yüksek kesimlerinde de kartpostallık görüntüler oluştu.

Samsun'da önceki gün başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Özellikle Ladik, Vezirköprü ve Havza ilçelerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Kar yağan bölgeler beyaza bürünürken

kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Çocuklar ise kar topu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.

Görüntü Dökümü:

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-Karla kaplı bölgelerden drone görüntüleri

-Karla oynayan çocuklardan drone görüntüsü

(SÜRE:2.31 Dk) (BOYUT:284 MB)

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı.

D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişinde öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlasa da hem TEM hem de D-100 geçişlerinde yollar açık tutuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Araçların geçişleri

Süre: 01.47-Boyut: 201 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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YÜZEYİ DONAN GÖLETTE KIŞ GÜZELLİĞİ

SİVAS'ta kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi hayatı olumsuz etkilerken, seyirlik manzaralar da ortaya çıktı. Yüzeyi tamamen donan ve havadan görüntülenen Serpincik Göleti ilgi çekti.

Sivas'ta geçen hafta başlayan kar yağışı son günlerde yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Kent genelinde bir kaç gündür sıfırın altında seyreden sıcaklıklar şehri buzdan kente çevirdi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü kentte bazı göl ve göletler buz tuttu.

DONAN GÖLET HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şehir merkezine 9 kilometre mesafedeki Serpincik Göletinin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Üzeri beyaz kar örtüsü ile kaplanan gölet, havadan görüntülendi. Bölgeden geçenler ve yüzeyin buzla kaplandığını görenler, gölet kenarında fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Sivas'tan doğan ve Samsun'dan Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta ise aşırı soğuk havaya rağmen su akışının aynen devam ettiği görüldü. Sadece kenardaki bazı küçük su birikintilerinde buzlanmalar oluştu. Karşıyaka Mahallesinde bulunan Kızılırmak üzerine kurulu tarihi köprünün kemerlerinin altında ise buz sarkıtları oluştu. Kentte soğuk havanın etkisini sürdürmesi ve önümüzdeki günlerde ise yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Donan göletin drone görüntüleri

-Genel görüntüler

-Göl kenarında fotoğraf çektirenler

-Kızılırmak'tan görüntüler

-Kemerde oluşan buz sarkıtları

(448 mb)

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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TUNCELİ'DE 150 KÖY YOLU KAPALI, 1 İLÇE VE 90 KÖY ELEKTRİKSİZ

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Nazımiye ilçe merkezi ile 90 köye ise elektrik verilemediği belirtildi.

Tunceli'de 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçesine enerji sağlayan nakil hatlarında meydana gelen arızanın büyük bölümü giderildi. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinin çalışmalarıyla birçok bölgeye elektrik verildi. Nazımiye ilçe merkezi ile 90 köye ise elektrik verilebilmesi için çalışmaların da aralıksız devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Köy yollarında yapılan çalışmalar

- Elektrik arıza ekiplerinin çalışmaları

- Kopan tellerin kar içinde çıkarılması

- Yüksek gerilim hattı üzerinde çalışan işçiler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:185 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR-TUNCELİ-



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KAYAK MERKEZİNDE HALAYLI HAFTA SONU KEYFİ

SİVAS'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Sivaslılar kayak merkezinde kızak ve kayaklarla kaymanın yanında, kar üzerinde halay da çekerek doyasıya eğlendi.

İki hafta önce kayak sezonunu açan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kar kalınlığının 110 santimetreyi bulduğu kayak merkezine Sivas'tan ve çevre illerden gelen kayak severler akın etti. Tokat, Amasya, İstanbul ve özellikle çevre illerden misafirlerini ağırlayan kayak merkezinde vatandaşlar kayak yapmanın keyfini yaşadı. Pistlerin tamamının açılmamasına rağmen amatör pistte vatandaşlar kızak ve kayak takımlarıyla kayarak spor ve eğlencenin tadını çıkardı. Vatandaşlar davul zurna eşliğinde ka üstünde halay çekti. İl protokolü de kayak merkezinde hafta sonunu geçirdi. Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata kayak merkezinde incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın yıllardır hayali olan Yıldız Dağı Kayak Merkezinin bu hayalini görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin 5'inci yılını yaşadığını kaydeden Ayhan, "Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi olmak için yola çıktık. Kayak merkezlerinin 30 yılda geldiği seviyeye Yıldız Dağı Kayak Merkezi 5 yılda geldi. Sivaslıların ve siyasi otoritenin büyük desteği ile bugün 150 milyon liralık Türkiye'nin kalbinde, kar deyince Sivas akla gelen yerde Yıldız Dağı'nın tepesinde böyle bir tesisi görmek Sivaslılar adını gurur verici bir hadise. İnsanların mutluluğunu ve çocukların burada kaydığını görmek bizim için en büyük sevinç. Bu tür faaliyetlere hep beraber devam edeceğiz" dedi.

'MİLLİ KAYAKÇILAR ÇIKARACAĞIZ'

Yıldız Dağı Kayak Merkezinde 64 öğrencinin seçilerek kayak eğitimi verildiğini ifade eden Ayhan "Kayak kültürünü bundan sonra daha arttırarak devam etmek, erken yaşta kayak öğretmek için çok boyun çalışmalar yapacağız. Bundan sonra daha çok öğrencilerin ilgi gösterdiği, velilerimizin öğrencileri elinden tutarak kayak merkezine getirdiği bir mekan olacak. Tur sayılarını arttıracağız. En kısa zamanda 400-500 yataklı konaklama tesisleri yapacağız. Sıcak Çermik, havaalanı ve Yıldız Dağı Kayak Merkezi bağlantısını yaparak burayı Türkiye'nin en gözde kayak merkezi yapacağız. Çok yoğun tanıtım faaliyetlerini başlattık. Bugün ulusal kanallarda Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezini görüp de bize mutluluğunu ifade eden insanlarla karşılaşıyoruz. Sivas geç kaldı ama hızla ilerliyor. Hizmet kalitemizi daha da arttıracağız. Burasının 5 ilin ortasında olması bizim için çok büyük avantaj. Sivas'tan milli kayakçılar da en kısa zamanda çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

Ayhan, yarıyıl tatilinde de etkinlikler düzenleyeceklerini ve hafta sonları akşam 16'dan gece 23'te kadar kayak yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kayak merkezinden görüntüler

-Teleferik gezintisi yapanlar

-Kızak ve kayaklarla kayanlar

-Davul zurna eşliğinde halay çekenler

-İl protokolünün görüntüleri

-Vali Ayhan'ın açıklamaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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ESKİŞEHİR'DE 200 BİN LİRAYA TESPİH

Eskişehir'de tespih satıcısı Nurettin Sargın, dükkanında bulunan kehribar tespihin 200 bin lira değerinde olduğunu söyledi. Sargın, kehribar taşını kolye olarak da sattığını ifade ederek, bunların çeşitli hastalıklara iyi geldiği belirtti.

Tarihi evlerin olduğu Odunpazarı ilçesinde tespih dükkanı bulunan Nurettin Sargın, yaklaşık 10 yıldır tespih sattığını söyledi. Kehribar tespih satın almak isteyenlerin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Sargın, "2-3 yıldır, tespihimiz revaçlarda ve sahtekarlık, yalancılık da aldı başını gidiyor. Bir tespihe 50, 100, 500 lira veriyorsunuz ama ne olduğunu bilmeden almayın. Özellikle kehribar konusunda deneyimli, bilinen yerlerden alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü kehribar 5 bin yıl 100 bin yıl arasında oluşumunu tamamlayan, tespih yapımında kullanılan, senelerdir ilaç yapımlarında kullanılan malzemedir. Bu malzeme genelde Rusya taraflarında, Dominik Cumhuriyeti'nde, Polonya taraflarında çıkar" diye konuştu.

Kehribarın guatr ve tiroit hastalığına iyi geldiğini anlatan Nurettin sargın, "kehribar kan hücrelerini yeniliyor. Mikrop öldürücü, antibakteriyel olarak biliniyor. Kolye şeklinde oluyor vücuda kolye şeklinde takılıyor. 80-10 liraya satılanlar var. Bunlar kopya ve kimyevidir, bunları almayın. Özellikle çocuklarda kadınlarda sakıncalıdır. Gerçek kehribar çıra kokusu verir. Diğerleri pres baskıdır. Kehribarı çocuğun sağ ayak bileğine takarsanız ateşini düşürür. Gerçek kehribar tiroiti, guatrı bitiriyor" dedi.

Türkiye'de bulunan Alman sıkması 3 kehribar tespihten birinin kendisinde olduğunu belirten Nurettin Sargın, "bende hakiki Alman sıkması 200 yıllık tespih var. Bunlar Türkiye'de 3 tanedir. Biri Koç'larda, Koç Müzesi'nde. Birisi Gaziantep'te Mustafa Bozkurt ustamızda, birisi de bizde. Bu tespih de Alman sıkmasıdır. Fiyatı 200-225 bin lira civarındadır" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Dükkandaki tespihlerin ve kehribar taşlarının,

-Nurettin Sargın'ın konuşması ve 200 bin liralık tespihi göstermesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Boyut: 562.98 MB

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR /

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LÖSEMİ HASTASI MİNİK ÖYKÜ İÇİN SEFERBER OLDULAR

İzmir'de ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile diğer lösemili hastalar için Tokat'ta kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi.

İzmir'de, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin'e ilik nakli için donör olabilmek amacıyla çok sayıda kişi kan bağışında bulunmaya başladı. Tokat'ta da vatandaşlar sosyal medya üzerinden yapılan duyuru sonrasında minik Öykü için harekete geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılayının kurduğu stantta, Öykü Arin ve tüm lösemi hastalarına umut olmak için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya siyasi partiler, STK'lar, Tokatspor taraftarları ve vatandaşlar destek verdi.

Destek verenler arasında CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da yer aldı. Milletvekili Durmaz, "Bugün Tokat’ta sosyal sorumluluk anlamında önemli bir gün. Bir lösemi, hastasına hayat verebilme adına insan oğlunun yaşadığı dünyada insanların yaşamlarına katkı sunmanın bir başka yolu. Bugün Türk Kızılayımız aracılığı ile kan verip ayrıca da kök hücre noktasında da donör olup katkı sunmak için buradayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bağış stantından görüntüler

-Bağışta bulunanlar

-Milletvekili Kadim Durmaz'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,()

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ESKİŞEHİR'DE TARİHİ BRONZ HEYKELCİK VE SİKKELER ELE GEÇİRİLDİ

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde Roma dönemine ait bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabri Ö.'nün bulundurduğu tarihi eserleri satacağını belirledi. Yapılan takip sonunda da Sabri Ö.'nün kullandığı otomobil, Beylikova-Mihalıççık Karayolu'nda durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirtilen 1 adet bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı gümüş sikke ele geçirildi. Sabri Ö. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haber: BEYLİKOVA,(Eskişehir),()-

