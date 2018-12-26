DHA YURT BÜLTENİ -10

YURT BÜLTENİ -10

Adana'da sağanak; otogar su altında kaldı (2)

DUVAR YIKILDI

Adana'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın büyük bir gürültüyle yıkılması nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Yıkılan duvar önünde park halinde bulunun bir kamyonet ise zarar gördü.

Görüntü Dökümü

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- Yıkılan duvar

- Araçların görüntüsü

- Çatlayan duvardan detay

- Midibüsün tekerinden detay

- Yıkılan duvarın parçalarından detaylar

SÜRE:53" BOYUT: 98 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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İZMİR'DE KARLA MÜCADELE BAŞLADI

İZMİR'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı karayolları, trafik, jandarma ve belediye ekipleri alarma geçti. Kar yağışının etkili olduğu Sabuncubeli Mevkii başta olmak üzere yüksek kesimlerde ekipler özellikle buzlanmalara karşı çalışma yaptı. Kentte dün (salı) akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Kar kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu. İzmir- Manisa arasındaki Sabuncubeli rampaları da bu olumsuzluktan etkilendi. Ancak Sabuncubeli'nde tünellerin yapılmasından sonra karın etkili olduğu rampalardan geçen araç sayısı az olsa da ekiplerin buradaki çalışmaları aralıksız sürdü. Karın yağmasıyla birlikte bazı vatandaşlar da ilk tuttuğu anlarda araçlarını durdurup kar topu oynadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de kar yağışından sonra vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemeleri için çalışma yaptı. İzmir'in yüksek kesimlerinde bulunan köy yollarını ile kentin bazı noktalarında kapanan yollar için tuz serimi yapıldı, yollar kar küreme araçları ile açıldı, buzlanma ihtimali olan bölgelerde de tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Merkez, kuzey ve güney olmak üzere üç bölgedeki kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışmaların devam ettiği, ayrıca Bergama'nın Yukarıada, Yanlızdam, Tırmalar, Oruçlar, Ürkütler, Kaplan, İneşir, Rahmanlar, Bayramcılar, Seklik, İsmailli, Atçılar, Balaban, Tavukçukuru, Hacılar, Öksüzler, Bekirler, Kocahaliller, Kocaköy mahallelerinde, Bornova'nın Beşyol, Çiçekliköy, Evka-4 ve Homeros Vadisi bölgelerinde, Çiğli Egekent, Esentepe, İzkent, Evka-5'te, Kemalpaşa'nın Ovacık, Bayramlı, Sarılar, Yiğitler, Kurudere'de, Kınık'ta Karadere, Çanköy, Arapdere, Büyükoba, Kalemköy, Yaylaköy, Arpaseki, Örtülü, İbrahimağa, Köseler, Mustaklar, Çiftlikköy, Karatekeli, Kodukburun mahalleleri ile Menemen'in Çukurköy ve Ödemiş'in Gölcük mahallelerinde tuzlama, yol açma çalışmalarını tamamladığı açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Kar yağan bölgeden görüntü

- Sabuncubeli'nden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()

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SAFRANBOLU'DA TARİH BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaza büründü.

Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da gece saatlerinde başlayan ve hafif aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. Yağan kar zeminde tutmazken tarihi binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Çatıları beyaza bürünen konak, cami ve evler güzel bir görüntü oluşturdu. Çinli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesinde fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Kar yağışı altında hatıra fotoğrafı da çekilen turistler büyük mutluluk yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çinli turistler

-Konak ve bahçelerinden detay

Süre:(02.56) Boyutu:(326 MB.)

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),()

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ÇATLAKLARIN OLUŞTUĞU BİNALAR BOŞALTILDI

ZONGULDAK'ta duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye kararı verilen 25 kişinin yaşadığı 2 binada oturanlar, evlerini boşaltmaya başladı. Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan 4 katlı 9 daireli apartman ve bitişiğindeki 2 katlı 2 daireden oluşan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Apartmanda oturanların haber vermesiyle AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri binalarda incelemede bulundu. Ekipler, yapılan incelemenin ardından binaların tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. 25 kişinin yaşadığı 11 daire ekiplerce mühürlendi. Vatandaşların bazıları yakınlarının yanına giderken bazıları da Öğretmenevi'ne yerleştirildi. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, binaların tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi. Bugün eve giden bina sakinleri, zabıta ekiplerinin mührü açmasıyla eşyalarını almak için eve girdi. Bina sakinlerinin bazıları, kamyona yükledikleri eşyalarla kiraladıkları evlere taşındı.

Görüntü Dökümü

-Binadan detaylar

-Zabıtanın gelmesi

-Mührün açılması

-Eşyaların çıkarılması

Süre: (3.16) Boyut: (366 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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DIŞI SALÇAYLA SIVANMIŞ PAKETLERDE 49 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'da jandarma tarafından durdurularak aranan araçta dış yüzeyi biber salçasıyla sıvanmış paketlerde 49 kilo esrar ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta eğitimli köpeğin de katılımıyla yapılan aramada dış yüzeyi biber salçası ile sıvanmış paketlerde 49 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin aracı durdurması

- Şüphelilerin araçtan çıkarılması

- Araç arama yapılması

- Araçta ele geçirilen uyuşturucu

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10,3 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR-

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MEZBAHAYA GÖTÜRÜLEN BOĞA KAMYONETTEN ATLADI, UYUŞTURUCU İĞNE İLE YAKALANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, mezbahaya götürülen boğa kamyonetten atladı. Görevliler boğayı yakalamak için çaba harcarken, dere yatağında sıkıştırılan boğa uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek kesildi.

Sakarya'dan satın alınarak Gölcük’te bulunan mezbaheneye götürülen 8 büyükbaş hayvandan 1'i, İpekyolu Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde kamyonetten atladı. Boğa kaçarken, görevliler boğaya yakalamak için çabaladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, boğanın zarar verme ihtimaline karşı vatandaşları alandan uzaklaştırdı. Boğa, uzun uğraşlar sonucunda dere yatağında sıkıştırıldı. Belediye görevlileri tabanca ile uyuşturucu iğne atarak boğayı etkisiz hale getirdi. Boğa daha sonra bulunduğu alanda kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerden görüntü

Boğadan görüntüler

Tabanca ile uyuşturu iğne atılması, boğanın hareketlenmesinin ardından görevlilerin kaçması

Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), ()

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ANTALYA DİNLER BAHÇESİ'NDE NOEL AYİNİ

Antalya'nın Serik ilçesinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde yerleşik yaşayanlarla tatile gelen Hristiyanların katılımıyla Noel ayini yapıldı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada olduğu Dinler Bahçesi'nde düzenlenen Noel ayinine Antalya'da yerleşik yaşayanlarla tatil için gelen Hristiyanlar katıldı. Ayini Antalya Kaleiçi Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti.

Cami ve sinagogun ortasında kalan küçük kilisedeki ayinde Ludger Paskert, Noel'i kutladı. Ardından Noel ilahilerinin okunduğu ayinde, barış ve dostluk mesajları verildi. Piyano resitalinin ardından ayin sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Ayinden görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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150 YILLIK TAŞ DEĞİRMENDE TAHİN ÜRETİLİYOR

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde yaşayan Abdullah Kaynak, 150 yıllık taş değirmende susam öğüterek tahin üretiyor. Kaynak, ürettiği tahinleri kilosu 70 liradan Türkiye'nin birçok kentine gönderdiğini söyledi.

Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaşayan Abdullah Kaynak, dedelerinden kalan 150 yıllık taş değirmeni, dağlık alanda açtığı kanaldan getirdiği suyla çalıştırıyor. Susamları değirmende öğüterek tahin üreten Kaynak, ürünü birçok kente gönderiyor.

Zorlu uğraşlar sonucu elde ettiği tahine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Abdullah Kaynak, "İlkbahar mevsiminde ekimini yaptığımız susumları 5 aylık zahmetli bakımdan sonra tarlada toplayıp değirmene getiriyoruz. Değirmende önce soparla dövüp yıkadıktan sonra, fırında kavurup, taş değirmende öğütüp, tahin yapıyoruz. Burada susamdan ürettiğimiz tahin tamamen doğal olup, hiçbir katkı maddesi bulundurmuyor. Ülkenin birçok kentine de gönderiyoruz. Kilosunu 70 liradan sattığımız tahine gösterilen ilgiden de memnunuz. Büyük bir rağbet var. Amacımız, hem buranın yerli tahinini tüm Türkiye'ye tanıtmak hem de tarihi taş değirmenleri ayakta tutmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taş değirmen

-Taş değirmende öğütülen susamlar

-Susamlar değirmende tahin yapılırken

-Tahinden detaylar

-Abdullah Kaynak ile Kürtçe röportaj

-Detaylar

BOYUT:343 MB - SÜRE:2 DK 52 SN

Haber-Kamera: Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), ()-

