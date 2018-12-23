DHA YURT BÜLTENİ-10

KAHRAMANMARAŞ'ın ünlü dondurmacılarından Sami Kervancıoğlu, kış mevsiminin sıcak içeceklerinden olan salebi, bakır kazanda, odun ateşinde pişirip müşterilerine ikram ediyor. Kervancıoğlu, odun ateşinde pişen salebin makinelerde hazırlanandan çok daha lezzetli olduğunu söyledi.

Tescilli Maraş dondurmasına tat ve kıvam veren Ahir Dağı'nın eteklerinde yetişen orkideden elde edilen salep, aynı zamanda kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden. İnsan sağlığına da çok faydalı olan salep, ünlü dondurmacı Kervanhan'da eski usullerle pişirilip ikram ediliyor. Salep, iş yerinin bahçesine kurulan bakır kazanda odun ateşinde pişirilip, müşterilere ikram ediliyor.

Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, odun ateşinde pişen salebin, makinelerde hazırlananlara göre çok daha farklı ve güzel olduğunu söyledi.

'KOKUSUNU 1 KİLOMETREDEN ALIRSIN'

Sami Kervancıoğlu, Ahir Dağı eteklerinde toplanan orkide yumrularının sütte pişirildikten sonra ipe dizilerek 1 sene bekletildiğini, daha sonra öğütülüp kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi. Sıcak salebin lezzetli olmasının yanında sağlığa faydalı bir içecek olduğunu ifade eden Kervancıoğlu şunları söyledi:

"Salebimizi yaparken doğal salep, keçi sütü ve şeker kullanıyoruz. Kesinlikle katkı maddesi yok. Ayrıca sütümüzü pişirirken bakır kazanlarda altında odun yakarak pişiriyoruz. Çünkü odun ateşi ve bakır kazanlarda pişen salep, çok daha lezzetli oluyor. Bu nedenle biz de hep eskiyi yad ederek bu işe başladık. Çünkü bu meslek bizim ata ve dede mesleğimiz, biz böyle gördük ve şu anda da bu geleneğimizi Kahramanmaraş'ta sürdürüyoruz. Bunu böyle pişirdiğimiz zaman 1 kilometre öteden kokusunu alıyoruz. Salep, insana güç ve kuvvet veriyor, kendinizi dinç halde hissediyorsunuz. Bu salebi Kahramanmaraş'ın dışında hiçbir yerde bulamazsınız."

Müşteriler, bakır kazanda pişen, üzerine tarçın ve Antep fıtığı dökülerek servis edilen salebin çok daha lezzetli olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sami Kervancıoğlu'nun fincana salep doldurması

- Salebe tarçın atması

- Yanan odunları

- Kazanda salebin pişirilmesi

- Kervancıoğlu'nun süte salep katması

- Kervancıopğlu ile röp.

- Vatandaşlara salep ikramı

- Vatandaş ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Güneşi gören, sahile ve ören yerlerine akın etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren yüzünü gösteren güneşli havayı gören Bodrumlular ve az sayıdaki turist sahil kenarlarına akın etti. Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Gümüşlük ve Yalıkavak sahillerine inenler, güneşli havanını tadını çıkardı. Sahil kenarlarında bulunan özel ve belediye ait kafe ve restoranlar dolarken, vatandaşlar deniz kenarında kahvaltı yaptı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece ölçülürken, kimilerinin tişört giymesi dikkat çekti. Güneşli ve durgun havayı fırsat bilen balık tutkunları ise 'Rastgele' diyerek oltalarını denize salladı. Bodrumlu bazı balıkçılar da ağlarını liman içerisine sererek denize açılmadan önce bakımlarını yaptı. Kimileri de deniz kenarı yerine tarihi ve ören yerleri ile ilçenin eşsiz manzasını izlemek için seyir tepelerine çıktı. Tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Haremtan Mevkisi'ne gidenler, manzarıyı izleyip, bol bol fotoğraf çekti.

YELKENLİLER DENİZE İNDİ

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi sporcuları da optimist ve lazerler ile Bodrum açıklarında antrenman yaptı. Deniz üzerinde yelkenleri gören vatandaşlar bu anları da ölümsüzleştirdi. Karaada açıklarında devam eden yelken yarışlarına katılan tekneler de renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklu aileler yürüyüş dışında parklarda çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Öğleden sonra havanın bulutlanmasıyla birlikte güneş yüzünü ara ara gösterse de vatandaşlar sahil kenarlarına inmeye devam etti. Öte yandan Bodrum Belediye Meydanında Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bitez Sahili'nden görüntü

-Gümbet sahilinden görüntü

-Bodrum merkez ve Kumbaçe sahilinden görüntü

-Balık tutanlardan görüntü

-Balıkçıların ağlarını onarmasından görüntü

-Kumbahçe sahilinde dolaşanlardan görüntü

Haber-Kamera: BODRUM (Muğla), ()

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1 ton hamsi ikram edildi

İZMİT(Kocaeli),()-KOCAELİ Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Günü'nde pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi ikram edildi.

Kocaeli Trabzonlular Derneği'nin İzmit'teki dernek binasında Hamsi Günü düzenlendi. Pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi konuklara ikram edildi. Horonların tepildiği etkinlikte, birbirlerini görmeyen hemşeriler bir araa gelerek hasret giderdi. Trabzon geleneklerini Kocaeli'de yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, "Biz burada, Kocaeli'de doğduk. Burada yaşıyoruz ve burada öleceğiz. Ama burada memleketimizin de havasını yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün hava da aynı bizim oraların havası gibi. Böyle bir günde memleketimiz Trabzon'u Kocaeli'de yaşatmaya devam ediyoruz. Bizim başka yaşayacak yerimiz yok. Bugün de hemşerilerimizle bir araya geldik. Erken saatlerden itibaren balıklarımızı pişirmeye başladık. Yaklaşık 1 ton hamsi ızgaralarımızda pişiyor. Herkese afiyet olsun." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hamsi dağıtımından görüntü

-Horon çeken vatandaşların görüntüsü

-Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu ile röp.

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()