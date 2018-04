DHA YURT BÜLTENİ 10

Ağbaba: CHP Genel Başkanı'nın kılına dokunanlara dünyayı dar ederiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP Genel Başkanı'nın kılına dokunanlara dünyayı dar ederiz. Biz 12 Eylül'de çıkmış Kenan Evren'e meydan okumuş Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz emperyalizme meydan okumuş, 7 düvele teslim olmamış Kuvay-ı Milliye'cilerin torunuyuz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, parti yöneticileri ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, ilk olarak TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı eleştirdi. Ağbaba, "Her fırsatta Cumhuriyet'le, onun değerleriyle mücadele ediyor" dedi.

Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini de eleştirirken, "Yüzlerce fabrikayı sattılar, halen utanmadan Cumhuriyet'in hem değerleriyle, hem de kurumlarıyla mücadele ediyorlar. 45- 50 gündür izliyorsunuz. CHP olarak 'Şeker fabrikaları satılmasın' diye, 'Şeker vatandır' diye geziyoruz" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞULU'NUN KILINA DOKUNANLARA DÜNYAYI DAR EDERİZ'

Hükümetin OHAL döneminde siyasetçilerin nerede konuşacağına, ne kadar konuşacağına, hangi dozda muhalefet yapacağına karar vermeye çalıştığını ileri süren Ağbaba, "Bir taraftan fezlekeleri kaldırarak, yani dokunulmazlığı kaldırıp cezaevine tehdit etmekle, bir taraftan hiç olmadığı kadar aşırı maddi tazminat davaları açarak, diğer tarafta insan mecliste söz hakkımızı kısarak muhalefete ayar vermeye çalışıyorlar. En son benimle ilgili Tayyip Erdoğan, Malatya'da bir ilçe kongresinde yapmış olduğum konuşmadan dolayı hakkımda suç duyurusunda bulundu. Ne demiştim? 'Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunursanız, onu cezaevine atmaya kalkarsanız dünyayı size dar ederiz' tekrar söylüyoruz. CHP'nin Genel Başkanını fezlekelerle, parayla, tehditleriniz hava cıvadır. Bir kez daha söylüyoruz; CHP Genel Başkanı'nın kılına dokunanlara dünyayı dar ederiz. Biz 12 Eylül'de çıkmış Kenan Evren'e meydan okumuş Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz emperyalizme meydan okumuş, 7 düvele teslim olmamış Kuvay-ı Milliye'cilerin torunuyuz" diye konuştu.

'BEN HAKLIYIM REŞAT PETEK'

Ağbaba, AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek'i de şu sözlerle eleştirdi:

"Kimin FETÖ'cü olup olmayacağına şahitlerle karar verelim. Veli Ağbaba mı FETÖ'cü, Reşat Petek mi? Gel Mustafa Balbay ile yüzleş. Ben ömrümde 'Fethullah hoca hazretlerine haksızlık yapılıyor' demedim. Bir kez daha söylüyorum ben haklıyım. Reşat Petek buradan sesleniyorum; Reşat Petek senin beraber program yaptığın adamlar birlikte Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk davasında hasret cellatlığı yaptığın adamlar, şuanda Silivri cezaevinde zindanlarında yatıyor. Hatırlayın bu AKP milletvekillerine Veli Ağbaba 'Darbecidir' diyordu ya, hatırlayın 2011-2012 ne yapıyordu Veli Ağbaba Silivri'de? Cezaevlerinde barikatları yıkıyordu. Hakkımda fezleke var bunlarla ilgili hakimler tarafından, FETÖ'cü hakimler tarafından. Ne yapıyordu? O hakimlere mahkeme salonunda meydan okuyordu. Ben haklıyım Reşat Petek. Özür dileyecek birisi varsa oda sensiz. Sen tescillisin" diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Afgan göçmenler için Iğdır'da kamp kurulacak

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Afganistanlı mültecilerde bir ara ciddi şekilde dalga oluştuğunu belirterek, "Iğdır'da geçici bir geri gönderme merkezi yapıyoruz, kamp şeklinde. Büyük ölçüde orada bölgede kontrol altına alıp sonra ülkelerine iade işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulunmak için geldiği Edirne'de Vali Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan ve soruları yanıtlayan Ersoy, son yıllarda Türkiye'nin ekonomik anlamında büyümesiyle göç anlamında, araç konumundayken hedef ülke konumuna geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi özellikle son yıllarda hem ülkemizin yaşadığı olumlu anlamdaki gelişmeler, ekonomik anlamdaki büyümemiz, bulunduğumuz coğrafyada neredeyse huzurun ve istikrarın olduğu tek ülke gerçeği karşısında geçmiş dönemlerde ülkemiz göç için bir araç konumundayken bugün büyük ölçüde hedef ülke konumuna gelmiş durumda. Maalesef bölgemizde bir şekilde yaşanan sıkıntılar, iç savaşlar ve terör olayları nedeniyle dünyada çok ciddi bir göç dalgası oluştu. Burada en önemli hedef ülke de, aynı zamanda Avrupa'ya geçmede araç ülke de Türkiye oldu. Afganistan'da da maalesef 40 yıldır devam eden bir iç savaş ve huzursuzluk var. Buradan gerçekten artık bezmiş, bıkmış ve ne yapacağını şaşırmış insanlar, bir şekilde çare olarak ülkemize sığınmayı görüyorlar. Bir ara ciddi bir dalga oluştu ama şu aşamada o dalga büyük oranda kesilmiş durumda. Geri gönderme sistemini yine Afganistan'la işbirliğiyle aşmış durumdayız. Geri göndermedeki bu kararlılığımız neticesinde ülkemiz üzerindeki göç baskısı ciddi bir şekilde azalmış durumda. Iğdır'da geçici bir geri gönderme merkezi yapıyoruz, kamp şeklinde. Büyük ölçüde orada bölgede kontrol altına alıp sonra ülkelerine iade işlemini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda Afganistan'dan gelen göç dalgasının ciddi şekilde Edirne'ye ulaşıp rahatsız edeceğini düşünmüyoruz."

Ersoy, büyük, güçlü ve müşvik bir ülke olmanın gerekliliklerini yerine getirirken uluslararası hukukun da verdiği imkanları yine ülkenin lehine kullanmaktan da çekinmediklerini söyledi. Ersoy, "Göç sadece hem göçerler açısından hem de ev sahibi ülke açısından bir göç sorunu değil. Aynı zamanda çok ciddi şekilde dünyada artık bir güvenlik sorunu oldu. Ülkemizin güvenliği ve huzuru için bu anlamda biz de bakanlık olarak almamız gereken önlemleri almaya ciddi şekilde almaya devam ediyoruz. Afgan halkı gerçekten kardeş halkımız. Bize karşı çok sıcak, çok samimi, çok içten duyguları olan insanlar. Gönül ister ki, ülkelerinde barış olsun, huzur olsun, insanlar topraklarında kalabilsinler ama maalesef 40 yıldır bunu sağlayamadılar. Onları da anlayışla karşılıyoruz ama her ülkemizi hedef ülke olarak gören göçmen kardeşlerimizi de ülkemizde misafir etme şansımız maalesef yok. Bugün bütçe imkanlarımıza, ülkemizin büyüklüğüne ve mili gelirimize göre en yüksek insani yardımı ve en yüksek sığınmacı kabulünü yapan ülkeyiz. Ama bu sayının çok daha yüksek rakamlara ulaşmasına izin vermemek için elimizden gelen tedbiri almaya çalışıyoruz."dedi.

'KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ KENDİMİZ ALMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ'

Türkiye'nin kendi sınırlarını koruyup, kendi güvenliğini almak yükümlüğü olduğunu söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy,

"Başkalarını herhangi bir şekilde suçlayarak bizim bugün muhatap olduğumuz sorunları çözmemize katkı sağlamayacak polemiklere girmenin de anlamı yok. Biz işimizi iyi yapmaya çalışacağız. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da yaşananlar bizim için de bir ibret vesilesi. O insanların da halini gördükçe, dağlarda taşlarda yarı çıplak ayaklarla sığınacak bir toprak aradığını gördükçe, huzur aradıklarını gördükçe bu ülkede yaşıyor olmanın, bu ülkenin vatandaşı olmanın, bu kadar kan ve gözyaşıyla imtihan bir coğrafyada huzur içinde yaşıyor olmanın kıymetini de bütün milletin takdir etmesi ve bir gün bizim de Suriyeliler, Iraklılar, Afganlılar gibi zor durumda kalmamızı arzu edebilecek, ya da sonuçları bu olabilecek hiçbir girişime, kalkışmaya müsaade etmeyecek kadar dik ve uyanık olmamız gerektiğini de hatırlatmak istiyorum" dedi.

Ersoy, "FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının 'ByLock' gizli haberleşme sisteminden sonra başka bir haberleşme sistemi kullanmaya başladığı" yönündeki soru üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi varlığına, birliğine, anayasal düzenine karşı girişilebilecek her türlü kalkışmayı ve oluşumu, özellikle 15 Temmuz'dan sonra nasıl takip etti ve kontrol altına almaya çalıştıysa bundan sonra da elindeki bütün teknolojik imkanları ve üstünlüğü kullanarak takip etmeye devam edecek. Kripto olmak noktasında çok mahir davranan ve bugüne kadar çok başarılı olmuş, şeytanın bin yıl düşünse aklına gelmeyecek yol ve yöntemleri bu milletin birliği ve bütünlüğünü bozmak ve bu memleketi bir müstemleke memleket haline getirmek için mücadele etmeyi göze almış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Biz de ebetteki onların geliştirebileceği her türlü yol ve yönteme karşı duyarlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle bu güne kadar çok başarılı bir süreç geçirdik. Düşmanımızın ne kadar sinsi ve hain olduğunu unutmadan aynı kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Ersoy, Selimiye Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra İl Göç İdaresi'nde incelemelerde bulundu.

Öldürülen Esen, gelin duvağıyla toprağa verildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde tartıştığı Bekir Yeniyurt'un(31) başına 2 el ateş ederek öldürdüğü Esen Dülger(26), memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde arkadaşlarının tabuna bağladığı gelin duvağıyla gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikası sahibi Bekir Yeniyurt, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan kız arkadaşı Esen Dülger ile önceki gece buluşup, yemek yedi. Yemeğin ardından Yenyurt, kiralık otomobille Esen Dülger ile bir süre gezdi. Bu sırada ikili arasında çıkan tartışmada sırasında Yeniyurt, tabanca ile Esen Dülger'i başı ve boynundan iki kurşunla vurarak öldürdü. Daha sonra İstanbul'a kaçan Yeniyurt, saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. Dün tutuklanan Yeniyurt, "Yemekte aramızda tartışma çıktı. Lokantadan çıktıktan sonra tartışma otomobilde de devam etti. Daha sonra da istemeyerek bu olay meydana geldi. Üzgünüm" dedi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yapılan otopsinin ardından Esen Dülger'in cenazesi memleketi Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesine getirildi. Dülger için 5 bin nüfuslu Ahmetbey beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Beldede fabrika servis minibüsü şoförü olan Eren ve ev hanımı Fatma Dülger çiftinin 3 kızından biri olan Esen Dülger'in cenazesi cami bahçesine getirildi. Daha önce çalıştığı hastane ve kuaför çalışanlarından oluşan arkadaşları, Esen'in tabutuna gelin duvağı bağlayıp dua okudu. Baba Eren Dülger ise cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Ahmetbey beldesi Çarşı Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Esen Dülger, tabutuna bağlı gelin duvağıyla omuzlarda taşınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada cami girişinde bulunan kız kardeşleri Eldem ve Seda ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Öldürülen Esen Dülger, belde mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne Fatma Dülger'in geçirdiği sinir krizi sonucu evinde tedavi gördüğü ve bu nedenle cenazeye katılamadığı öğrenildi.

Bilek güreşi sporcusu Ömer'e, Sivas Belediyesi sponsor oldu

SİVAS'ta traktör parçalarından yaptığı aletlerle hazırlanarak girdiği Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan ve Milli Takım'a seçilen bilek güreşi sporcusu Ömer Korkmaz'a (16), Avrupa Şampiyonası'na katılabilmesi için Sivas Belediyesi sponsor oldu.

Merkeze bağlı Yaramış köyünde oturan Osman ve Gülistan çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü, Ömer Korkmaz, 6 yıl önce bilek güreşi sporuna merak sardı. İlkokuldayken arkadaşlarıyla bilek güreşi yapan Korkmaz, evlerinin yanındaki traktör garajında kendi imkanlarıyla çalışmaya başladı. Traktörün ön ağırlıkları ve bazı parçalarını sökerek kendisine halter ve çeşitli ağırlık aletleri yapan Ömer Korkmaz, her gün 1,5 saat antrenman yapmaya başladı. Korkmaz, Aralık 2017'de Ankara'da yapılan Türkiye Gençler Bilek Güreşi Yarışması'nda 50 kiloda birinci oldu. Ömer Korkmaz, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde Türkiye ikincisi olarak Milli Takım'a seçildi.

Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu olan Ömer Korkmaz'ın, 26 Mayıs'ta Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılabilmesi için sponsor ihtiyacı olduğu belirtildi. Haberi alan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın talimatıyla Korkmaz'ın Avrupa Şampiyonası'na katılabilmesi için Belediye sponsor oldu.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Ömer Korkmaz ve antrenörü Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul üyesi ve ikinci kademe bilek güreşi antrenörü Mustafa Aydın, sponsor olan Sivas Belediyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Sami Aydın'ın Ankara'da olmasından dolayı Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın'ı ziyaret eden Ömer Korkmaz desteklerinden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da Korkmaz'a başarılar dileyerek, şunları söyledi: "Ömer kardeşimizin merkeze bağlı Yaramış köyünde hangi şartlarda birinci olduğunu dinledik. Öncelikle Ömer kardeşimi bu mücadelesinden dolayı kutluyorum. Tabii Milli Takım'a girmiş ama ikinci olmuş, Bulgaristan'a kendi imkanlarıyla gitmesi lazım. Ömer kardeşimin de bu imkana sahip olmadığı için gitme şansı yoktu ama biz bunu öğrendiğimiz zaman Sami Başkanımız böylesine başarılı bir kardeşimizin mutlaka Milli Takım'a katılması konusunda bilgi sahibi oluyor. Bize talimat verdi, biz de bu anlamda ne gerekiyorsa yapmak üzere çalışma yaptık. Bugün inşallah bu kardeşimizin Bulgaristan'a gidip gelmesi için maddi imkanı Belediye Başkanımız Sami Aydın'ın talimatı ile hazırlamış olduk. Başkanımız da Ömer'i hem kutluyor hem de başarılar diliyor. Sivas Belediyesi olarak bu imkanı sağlamaktan mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. İnşallah Ömer kardeşimiz katılacağı yarışmada iyi bir derece yapar ve ilimiz güzel bir sporcu kazanmış olur."

Konuşmaların ardından Başkan Yardımcısı Özaydın, Ömer Korkmaz'ın antrenörü Mustafa Aydın'a genç sporcunun Bulgaristan'a gidebilmesi için gerekli olan 1740 liranın içinde bulunduğu zarfı takdim etti.

Tüfekle minareye çıkan şüpheli, serbest bırakıldı

BURSA'da dün elinde pompalı tüfekle çıktığı Kuba Camii'nin minaresinde yaklaşık 4 saat boyunca rastgele ateş edip tehditler yağdırdıktan sonra polis tarafından ikna edilen Murat T. (39) hakkında, 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı. Murat T. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan Kuba Camii'nin minaresine dün akşam ruhsatsız pompalı tüfek ile çıkan Murat T., çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Ödemeyi taahhüt ettiği borcu ödemediği için hakkında mahkeme tarafından 5 ay hapis cezası çıktığı öğrenilen Murat T., intihar edeceğini söyledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ve özel harekât ekibinin de destek verdiği bulunduran polis, yaklaşık 4 saat süren uğraş sonunda Murat T.'yi ikna edip minareden indirdi. 112 Acil Servis'e ait ambulansta sakinleştirici iğne yapılan Murat T. hakkında, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'intihara teşebbüs etmek' suçlarından işlem yapıldı.

Borcu nedeniyle verilen hapis cezasıni itiraz edeceğini söyleyen Murat T. daha sonra Cumhuriyet savcısının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

