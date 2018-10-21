DHA YURT BÜLTENİ-10

ADANA'DA DEHŞET; 3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BİLEKLERİNİ KESTİ/EK GÖRÜNTÜ

1)BOĞAZLARINI KESMİŞ

Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekipleri, Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evde inceleme yaparken boğazları kesilerek öldürülen çocukların Şehit Muharrem Erdoğan İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Mehmet Emin ve 8 yaşındaki Semanur ile 4 yaşındaki Mahmut olduğu belirlendi. Olayı duyarak eve akın eden komşuları da çocukları öldürüp intihar girişiminde bulunan 27 yaşında Selma Cice'nin hiç sorunu olmadığını, eşi Cabbar Cice'nin de olay sırasında evde olmadığını söyledi. Anne katliamına bir anlam veremeyen komşuları, "İyi insanlardı. Ama zaman zaman kadının kocasından maddi isteklerini çok fazla olduğu, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığını duymuştuk. 3 çocuğunu öldürmeye değecek bir konu değil diye düşünüyoruz. Bir anlık cinnet olsa gerek. Çok üzgünüz" dedi.

Olayı duyarak eve gelip acı haberi alan Cabbar Cice de sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan Cabbar Cice, olayın neden meydana geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan ağır yaralanan anne Selma Cice'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kardeşin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Görüntü Dökümü

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- Komşularının olayı anlatması

- Genel görüntü

- Ölen çocukların fotoğrafları

- Genel görüntü

SÜRE:01'00" BOYUT:111MB

SÜRE;00'40" BOYUT:78,4 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,()

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2)OTOMOBİLİYLE APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN BÜŞRA ÖĞRETMEN YARALI

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, biyoloji öğretmeni Büşra Tümer'in (24) kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarı ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Araç, hurdaya dönerken, yaralanan Tümer, hastanede tedaviye alındı. Kaza, öğle saatlerinde, Manastır mevkisi eski devlet hastanesi yolunda meydana geldi. Biyoloji öğretmeni Büşra Tümer yönetimindeki 16 LFM 23 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikteki istinat duvarı ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Ters düşen araç, hurdaya dönerken, Tümer yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin araçtan çıkardığı Tümer, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede oturanlar, belediyeden, yol kenarında yapımına başlanan korkulukların tamamlanmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri (Otomobilin düşüşü ve sürücünün araçtan çıkarılışı)

Haber/Kamera: BURSA/

Kemal ALTUNDAĞ/GEMLİK (Bursa), () -

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3)AFYONKARAHİSAR'DA BÜYÜTÜLEN 3 TİLKİ DOĞAYA SALINDI

ESKİŞEHİR kırsalında bulunarak Afyonkarahisar'a getirilerek büyütülen 3 yavru kızıl tilki doğaya salındı.Eskişehir kırsal alanında vatandaşlar tarafından bulunan 3 yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen yavru tilkiler, burada yaklaşık 5 ay boyunca bakımları yapılarak rehabilite edildi. Yeterli büyüklüğe ve güce kavuşan tilkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde, kuduz aşıları da yapılarak AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesindeki dağlık alanda doğaya bırakıldı.

TİLKİLER UYUMLU HAYVANLAR

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, tilki yavrularının yakın aralıklarla 5 ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından merkeze getirildiğini söyledi. İki dişi bir erkek olan kızıl tilkilerin bakımlarının ve büyütmelerinin yapıldığını belirten Kandır, "Artık tilkiler genç birer birey oldu. Artık doğaya bırakılma zamanlarının geldiğini düşündük. Sinanpaşa beldesi kırsalına bıraktık. Umarım bundan sonra yaşamları doğal alanlarında daha sağlıklı olur. Burası tilkiler için gerekli yaşam kaynaklarını sağlıyor. Tilkiler hem etçil, hem otçul hayvanlar. Yabani meyvelerle de beslenebiliyor. Aynı zamanda toprak altı kemirgenleri, tavşanlar, böcek ve çekirgelerle bile karnını doyuruyorlar. Her ortama uyum sağlayabilen hayvanlar" dedi.

HAYATTA KALMALARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Her yaban hayvanı gibi tilkilerin de doğal denge açısından önemli bir görevi üstlendiğini vurgulayan Kandır, şöyle dedi:

"Aslında tilkiler çiftçi dostu hayvanlardır. Her ne kadar tavuk hırsızı gibi anılsalar da kemirgenlerle mücadelede eko sisteme büyük bir katkı sağlıyorlar. O nedenle yaşamları ve hayatta kalmaları bizim için değerli. Mahsul zararlılarına karşı tilkiler doğal birer koruyucu. Vatandaşlardan tilkilere karşı biraz daha duyarlı ve koruyucu davranmalarını istiyorum."

Görüntü Dökümü:

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- Tilkilerin kafesi konulması

- Kafesin bir araca yüklenmesi

- Kafesin dağlık alana getirilmesi

- Tilkilerden detay

- Görevlinin kafes kapılarını açması

- Tilkilerin çıkarak doğaya salınması

- Detaylar

- Emine Hesna Kandır röportaj

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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4)HÜRRİYET VE LC WAİKİKİ'NİN, 'AİLE BULUŞMALARI'NIN 6'NCI DURAĞI MARDİN OLDU

HÜRRİYET Kitap ve LC Waikiki işbirliğiyle, yıl boyunca 12 şehirde 12 uzman ile devam eden, 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' projesinin 6'ncısı Mardin'de yapıldı. Mardin'de düzenlenen buluşmaya erken yaşta yapılan evliliklere dikkat çekildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarının anlatıldığı, 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' devam ediyor. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt'un moderatörlüğündeki, 'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 6'ıncısı Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Buluşmada, Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan, '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Psikolojik Danışman Dolunay Kadıoğlu ve LC Waikiki Malzeme Kalite Güvence Müdürü Arzu Konyalı ile birlikte 'Çocuklarda mahremiyet eğitimi' konuşuldu.

Her ay rehberde yer alan uzmanlardan birisinin farklı bir şehirde anne-babaların sorularını yanıtladığı etkinlikte Psikolojik Danışman Dolunay Kadıoğlu, mahremiyet eğitiminin çocuklara nasıl verilmesi konusunda ebeveynlerin yapması gerekenleri anlattı. Çocuklarda mahremiyet eğitiminin 5 yaş altında başladığını söyşleyen Kadıoğlu, çocuğa mahrem bölgelerini nasıl koruyacağını ve nasıl 'Hayır' diyeceğini verdiği örneklerle anlattı. Bölgenin kanayan yarası olan erken yaşta evliliklere de değinen Kadıoğlu, "Erken yaşta evlilik bu bölge için 14-15 yaşları olabilir ama, ben yasal anlamda izin verilen 18 yaştaki bir evliliğin bile erken olduğuna inanıyorum. Bu yaştaki bir kız çocuğu anne olmak için kendini ne kadar hazır hissedebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü ve insanın zihinsel bedensel ruhsal büyüme ve gelişimi üzerine yapılan yüzlerce bilimsel çalışma 18 yaşına kadar her bireyi çocuk kabul eder" dedi.

Buluşmada anne babaların sorularına da cevap verildi. 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' kapmasında gerçekleşen buluşma sonrasında, kitabın editörü Ömür Kurt tarafından imzalanan, '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' katılımcılara hediye edildi. Hürriyet Kitap'tan çıkan rehberde, 13 uzmanın 0-6 yaş dilimi çocuk yetiştirme konusundaki 200 ayrı adımdaki görüşleri yer alıyor.

LC Waikiki Malzeme Kalite Güvence Müdürü Arzu Konyalı ise Türkiye'nin lider moda ve perakende markası olan LC Waikiki´nin, Hürriyet Kitap ile ortaklaşa gerçekleştirdiği, 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' anne babalara çocuk yetiştirme konusunda eşsiz bilgiler verdiğini ifade etti. Konyalı "Çocuk sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bu etkinlik, her ay bir uzmanı Türkiye'nin bir şehrinde ücretsiz olarak halkla buluşturuyor. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere 3 tam kapasiteli laboratuvarda, 4500'ü ekolojik olmak üzere günde ortalama 13.500 test yapan LC Waikiki, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda da ebeveynlere destek veriyoruz. Bu doğrultuda daha önceki buluşmalarda olduğu gibi Mardin buluşmasında da katılımcılara ürün güvenliği ve sağlığı konusunda da bilgiler vererek 50 şanslı aileye LC Waikiki´den 50 TL´lik hediye çeki armağan ediyoruz" dedi.

12 ŞEHİR'DE 12 KONFERANS

Bebek ve çocuk ürünlerinde uyguladığı kalite standartlarındaki hassasiyeti, çocukların sağlıklı ve mutlu yetişmesi için de gösteren LC Waikiki, 'Aile Buluşmaları' ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşturuyor. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekilen, 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsayacak. Buluşmalara aileler, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya geliyor.

Görüntü Dökümü:

-Söyleşiden görüntüler

-Katılımcılardan görüntüleri

-Kitap ve hediye çeki dağıtımı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()-



