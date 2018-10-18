DHA YURT BÜLTENİ 10

CHP Milletvekilleri Şırnak'ta

CUMUHURİYET Halk Partisi (CHP), milletvekili ve belediye başkanı çıkarmadığı kentlerte incelemelerde bulunmaları için 3'er kişilik ekipler oluşturdu. Bu çerçevede 2'si Milletvekili 3 CHP'li Şırnak'ta incelemelerde ve temaslarda bulundu.

CHP'nin, Milletvekili ve belediye başkanı çıkaramadığı illere 3 kişilik heyetler göndermesi programı kapsamında, Şırnak'a gelen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve Parti Meclis Üyesi Erbil Aydınlık, CHP Parti binasında partililerle görüştükten sonra Şırnak'ta bulunan sivil toplum kuruluşları ile görüşecek, esnaf ziyareti yapıp halkın sorunlarını dinledi. CHP İl Binasında heyet adına konuşan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Sebebi ziyaretimiz biraz yerel seçimler ile ilgili. Malumız ülke 6 ay sonra yerel seçim maratonuna girecek. Bizde bu bölgelerin Doğu ve Güneydoğunun Cumhuriyet Halk Partisi açısından gözden çıkarılmış yerler olmadığının, buralarda da aynı ilgi ve alaka ile seçime hazırlanmak istediğimiz için hiç milletvekili ve belediye başkanı çıkaramadığımız 44 ile 142 milletvekilimiz, parti meclis üyemiz pazara kadar 3 günlük bir programla ziyaretlerde bulunacağız. Görüş alışverişinde bulunacağız. Ve bunları rapor ederek yerel seçimde en fazla başarıyı en iyi sonucu nasıl alırızın çalışmalarını yapıp, raporlarımızı sunacağız. Bu ziyaretlerimizin daha fazla olması gerekir bizlerde farkındayız. Bölgenin sorunlarına aslında çare olabilecek parti CHP'dir. Biraz ihmal edilmişlik vardır. Bizler bunları telafi etmek için inşallah çaba göstereceğiz. Çünkü, buralar eskiden Cumhuriyet Halk Partisinin kalesi olan yerlerdi. İnşallah tekrar o günleri geri getireceğiz" dedi.

CHP PM Üyesi Erbil Aydınlık da, öğrenecekleri eksikliklerini gidereceklerini ve bu nokktada partiye kazanımların hesabını yaptıklarını ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu'daki tek parti meclis üyesiyim ve partinin bu noktalardaki eksikliklerini daha doğrusu bu noktada partimize kazandıracaklarımızın hesabını yapıyoruz. Ve bu bölgeler uzun süredir gerek milletvekili çıkarırken, gerekse belediye başkanlığı seçim dönemlerinde HDP'nin ağırlıklı olduğu, ama bizden CHP'den geçme sol geçme olduğu için biz burada HDP'ye kazandırdığımız oylar neden HDP'ye gitti bunu araştırmak en önemlisi. Halkımız neden bizden uzaklaştı. Biz halkımıza bu aşamada kendimizi nasıl anlatabiliriz bu yüzden geldik. Halkımızın talepleri ile onlar için iyi adımlar atacağımızı ve onlar için çalışacağımızın aslında bir mesajını vermek bizler geldik. Bu çalışmaların tabiî ki buralarda devam etmesini halkla her zaman iç içe olmasını ve onların her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-CHP'liler il binasına girişi

-İçerden detaylar

-Erkan aydın ve Erbil Aydınlık'ın konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()

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İdlib’e traktör ihraç ediliyor (2)

Türkiye’den Suriye’nin İdlib kentine traktör ve ekipman ihraç ediliyor.

Güvenli bölge haline gelen, Türkiye sınırına yakın Suriye’nin İdlib kentine yılda ortalama 250-300 traktör ihraç ediliyor. Reyhanlı İlçesi’nde alım satım işi yapan Übeyit Karan, Suriyeli çiftçilerin tarlalarında kullanmak üzere traktör ve ekipman taleplerini karşıladıklarını söyledi. Türkiye’nin çeşitli illerinden temin ettiği eski veya yeni traktörleri Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ihraç ettiklerini belirten Karan, "Yoğun talep var. Yılda ortalama 250- 300 traktör satışı gerçekleşiyor. Yurt genelinden yapılan ihracatta Türkiye’ye girdisi de var" dedi.

Piyasada satışa sunulan traktörleri Reyhanlı üzerinden İdlib’e gönderdiklerini anlatan Karan, durumuna göre traktör fiyatlarının 6 ile 20 bin TL arasında değiştiğini söyleyerek, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın yoğun olması nedeniyle Kumlu İlçesi'ne bağlı Hama bölgesinde açılması planlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nın bir an önce açılmasında yarar olduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Çekici üzerindeki Traktör görüntüsü

-Trektörlerin cilve gözü sınır kapısına gelişi

-Trektörlerin cilve gözü sınır kapısından Gümrük sahasına girmesi

SÜRE:02'18" BOYUT:259 MB

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLI/REYHANLI (Hatay),()

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Sinop’ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

KARADENİZ'de geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu'na çeviren Karadenizli balıkçılar, umutla başladıkları yeni sezonda palamut bolluğu yaşıyor. Sinop'ta, 4 tanesi 10 liradan satılan palamut, hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürdü.

Denizde av yasağının sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını Karadeniz’e bırakan balıkçılar denizden, tonlarca palamutla dönüyor. Balıkçı tezgahlarının tamamını dolduran palamudun fiyatı da avda yaşanan verimli nedeniyle düştü. Kentte, balıkçı tezgahlarında, 250-300 gramlık palamutların 4 tanesi 10 TL’den satışa sunuluyor.

Balıkçı Olcay Karabulut, palamudun son yılların en düşük fiyatından satıldığını belirterek, "Bu sene yoğun balıkçılık oldu. Kayıklarımız 5 bin le 10 bin kasa aralığında bayağı balık avladı. 4 çiftli, 5 çiftli balıklar tutuldu. 800-900 gram, 1 kilogram arasında balıklar tutuldu. Bu sezon baya bereketli oldı. Avlanan balıklar oldukça kaliteli" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Balıkçıların gemi ile palamut avlaması

-Balıkçı tezgahlarından detay

-Balıkçı Olcay Karabulut açıklamaları

-Balıkçı tezgahlarından detay

(SÜRE:1:50 Dk) (BOYUT: 203 MB MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, ()

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Eskişehir'de fırında patlama: 1 yaralı

Eskişehir'de ekmek fırınında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Olay, Gündoğdu Mahallesi Alkan Sokak'taki Afgan uyrukluların işlettiği ekmek fırınında meydana geldi. Fırın çalışanlarından İkram Öztürk (21), sabah saatlerinde işyerine geldiğinde tüpgazı açarak fırını yaktı. Daha sonra üzerindeki giysileri değiştiren Öztürk, tüpgazın sönmüş olduğu görünce tekrar fırını yakmak istedi. İkram Öztürk'ün çakmağı yakmasıyla birlikte gaz sıkışmasından patlama meydana geldi. Yaralanan İkram Öztürk, götürüldüğü Eskişehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Patlama nedeniyle fırının camları kırıldı ve içeride maddi hasar oluştu.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı İbrahim Akdağ, patlamanın ardından polisi arayarak durumu bildirdiğini söyleyerek, "Burayı Afganlar çalıştırıyordu. İçeride hamur yapılıyormuş. Yaralanan kişi tüpü yakmış. Sonrasında tüpün söndüğünü görüyor. Tekrar yakınca patlama oluyor. Tüp değil ama gaz patlamış. Kapı açıkmış, o yüzden çok zarar vermemiş. Kolundan yaralanmış. İki kişilermiş. Biri imalathanedeymiş ona bir şey olmuyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, patlamanın olduğu ekmek fırınında incelemede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Patlamanın meydana geldiği fırının dışından,

-Kırık camların,

-Mahalle muhtarı İbrahim Akdağ'ın konuşması,

-Fırının dışından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/

Boyut: 384.71MB - Süre: 3 dakika 26 saniye

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Ameliyattan uyanamayan Kübra'nın doktoru tıp kurallarına uymamış



GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te burun ameliyatı sonrası uyanamaması üzerine beyin kanaması geçirdiği belirlenen, 10 gün sonra yaşamını yitiren 17 yaşındaki Kübra Özürberk ile ilgili düzenlenen Adli Tıp Kurumu raporunda, ameliyatı yapan doktorun uygulamalarının, tıp kurallarına uygun olmadığı kanaatine varıldı. Bu ropar ve ailenin daha önce yaptığı suç duyurusu üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında dava açılması bekleniyor.

Burnundaki kemik nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Ümmet- Oya Özüberk çiftinin kızları Kübra'ya, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinin ardından, burundaki kıkırdakların alınması için 17 Ocak gününe ameliyat tarihi verildi. Genç kız, verilen tarihte girdiği ameliyat sonrası uyanamayınca yapılan tetkikler sonrasında beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesine alınan genç kız, 27 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

ADLİ TIP: DOKTORUN UYGULAMALARI TIP KURALLARINA UYGUN DEĞİL

Kübra'nın ölümüyle ilgili ailenin suç duyurusuyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporu tamamlandı. 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan ve soruşturma dosyasına alınan 15 sayfalık raporda, ölen Kübra'nın yakınları ile ameliyata giren sağlık mensuplarından alınan beyanlara yer aldı. Kübra'nın beyin kanaması geçirmesi üzerine nöroloji ve beyin cerrahi uzmanlarının kontrolüne yer verilen raporda, acil ameliyat gerektiren patoloji düşünülmediğine bunun yerine medikal takip önerildiği dikkat çekildi. Raporda, şöyle denildi:

"Kişinin ölümü septorinoplasti ameliyatı sırasında meydana gelen beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiştir. Bu kanamanın travmatik kökenli ve ameliyat sırasında meydana gelmiş olduğu cihetle, ameliyatı gerçekleştiren hekimin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı oy birliği ile mütalaa olunur."

Adli Tıp'ın bu raporunun ardından savcılıkça yürütülen soruşturmanın ardından Gaziantep Şehinbey Salğlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve uygulamaları sonucu Kübra Özüberk'in yaşamını kaybetmesine neden olduğu belirtilen doktor hakkında dava açılması bekleniyor.

Özüberk ailesinin avukatı Ali Rıza Torun, işin peşini bırakmayacaklarını, sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV

cenaze namazından görüntüler

Baba ile röportaj

Kübra Özürberk'ün bir düğünde çekilmiş görüntüleri

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