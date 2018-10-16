DHA YURT BÜLTENİ 10

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış bir erkek cesedi ile yanında bıçaklanmış ve baygın bir şekilde yatan ağır yaralı bir kadın bulundu.

Olay sabah saatlerinde Sakarya-İznik Karayolunda Osmaneli Ericek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir ağacın altında çalılıkların içinde kanlar içinde yerde yatan biri erkek biri kadın iki kişiyi gören vatandaşlar durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine İlçe Jandarma ekipleri ile 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri ile defalarca bıçaklanan 30 yaşlarındaki erkeğin öldüğünü belirlerken, yanında yine bıçak darbeleri ile kanlar içersinde yatan kadının ağır yaralı olduğunu tespit ederek olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadın B.D önce Pamukova Devlet Hastanesi ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma yaptığı detaylı incelemede bıçaklanarak öldürülen şahsın Ozan Rüzgar (30) ait olduğunu tespit ederken ağır yaralanan kadının da B.D(28) olduğunu belirledi.

Jandarma olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinde inceleme yapan jandarma

-Ağaç altındaki ceset

-Jandarmadan detaylar



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Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya),