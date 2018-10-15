DHA YURT BÜLTENİ-10

1)İNŞAAT HALİNDEKİ LİSENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

MALATYA'da inşaat halindeki lise binasının istinat duvarının çökmesi sonucu, kepçeyle birlikte toprak yığınının altında kalan işçilerden Nihat Aslan (33) öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Çamurlu Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. İnşaatı süren Malatya Anadolu Lisesi'nin arkasında yapımına devam edilen istinat duvarı, işçilerin çalışması sırasında çöktü. Kepçeyle birlikte toprak yığını altında kalan işçiler Nihat Aslan, Süleyman Kaya, Yılmaz Ernez ve Sedat Kaya yaralandı. Yükselen toz bulutunu görenler sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, toprak yığınının altında kalan yaralıları çıkardı. Yaralı işçiler, sağlık görevlilerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan işçilerden Nihat Aslan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. İşçinin cansız bedeni otopsi için morga konulurken, tedavileri süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Çöken toprak yığını

- Okulun dışı

- Polis arabaları

- Ekipler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB

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2)SİVAS'I TOZ BULUTU KAPLADI

SİVAS, gece saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altında kaldı.

Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen ve bazı Güneydoğu illerinde de görülen toz bulutu kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin yüksek kesimlerinden de kent üzerindeki toz bulutu net olarak görüldü. Kent merkezinde görüş mesafesinin de azalmasına yol açtı. Şehir merkezinde gezenler tozlu hava nedeni ile nefes sıkıntısı yaşadı. Kentte yaşayanlar sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutunu önce sis zannettiklerini ifade etti. Uzmanlar, solunum yolu problemi bulunanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Şehir üzerindeki toz bulutu görüntüleri

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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3)'BANKER BİLO' FİLMİNDEKİ SAHNE ARTVİN'DE GERÇEK OLDU

İRAN'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan, uyruklu 33 göçmen, insan kaçakçılarınca 'Burası İstanbul' denilerek, Artvin'in Şavşat ilçesinde ormanlık alana bırakıldı. Bölgede devriye gezen jandarma ekiplerince fark edilen göçmenler tek tek toplanırken, yaşananlar ise Şener Şen'in başrolünü oynadığı 'Banker Bilo' filmindeki sahneyi hatırlattı.

Türk filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın paylaştığı 'Banker Bilo' filmi, Artvin'in Şavşat ilçesinde gerçek oldu. İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen Afganistan, uyruklu 33 göçmen, TIR'la İstanbul'a gitmek için insan kaçakçılarıyla anlaştı. Ücretini ödeyip TIR'a yüklenen mülteciler, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İnsan kaçakçıları, taşıdıkları mültecileri dün gece saatlerinde, "Burası İstanbul, biraz yürüdükten sonra şehre varacaksınız" denilerek, Şavşat-Ardahan karayolunda ormanlık alana bıraktı. Göçmenleri Kocabey Yaylası’ndaki ormanlık alana bırakan insan kaçakçıları, daha sonra geldikleri TIR'la bölgeden ayrıldı.

Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, havanın aydınlanmasıyla 33 göçmenin ormanlık alanda yürüdüklerini fark etti. Jandarma ekiplerini karşılarında gören bazı göçmenler de panik yaşayıp kaçmaya çalıştı. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarla, 33 göçmen yakalandı. Ekipler, 33 Afganlı mülteciyi araçlarla İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Göçmenlerin görüntüsü

HABER KAMERA: Nurbay USTA/ARTVİN-

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4)EMEKLİ ÖĞRETMEN CİNAYETİNDE 2'Sİ KARDEŞ 4 ZANLI ADLİYEDE

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın (61) evinin balkonunda 7 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan, aralarında dükkanında kiracı olan 2 kardeşin de bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Çavdar'ın, gözaltına alınan iki kardeşten teminat için 22 bin lira aldığı, "Ben ölürsem, paranızı çocuklarım öder. Bende paranız kalmaz" dediği ortaya çıktı.Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi emekli öğretmen Hamide Çavdar, geçen cumartesi günü evinin balkonunda 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Çavdar dün (pazar), Denizli Asri Mezarlığı'ndaki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise, apartmanın güvenlik kamera kablolarının kesildiğini tespit etti. Çavdar'ın evinin yanındaki akaryakıt istasyonunda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eve iki kişinin balkondan tırmandığını, Çavdar'ı öldürdükten sonra girdikleri yerden kaçtıklarını belirledi. Olayla ilgili cinayet zanlılarını tespit eden polis, Fatih Mahallesi'ndeki bir eve gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların, Çavdar'ın sahibi olduğu işyerinde pidecilik yapan Hayati Y. (22), kardeşi Onur Y. (19) ile yanlarında çalışan 17 yaşındaki Halil İbrahim Y. ve Mücahit A. olduğu belirtildi. Yapılan sorguda, pideci iki kardeşin azmettirici olduğu, her ikisi de 17 yaşında olan Halil İbrahim Y. ile Mücahit A.'nın ise cinayeti işlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Pideci iki kardeşin, Çavdar'a ait işyerini 2 yıl önce kiralarken teminat olarak 22 bin lira ödedikleri, parayı geri istedikleri, ancak alamadıkları, Çavdar'ın "Ben ölürsem, çocuklarım paranızı öder, bende kalmaz" dediği, bu nedenle cinayetin işlendiği öğrenildi. Yine sorguda, kiracı olan Hayati Y. ile kardeşi Onur Y.'nin alacakları teminat parasından cinayeti işleyen Halil İbrahim Y. ile Mücahit A.'ya ödeme yapmayı planladıklarının öğrenildiği belirtildi. 4 kişinin birlikte kaldığı evde arama yapan polis, 2 bıçak ile birlikte kask ve kar maskesi de buldu. Sorgularının ardından gözaltındaki 4 kişi, 'planlayarak kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Pideci kardeşlerden Onur Y., adliye girişinde gazetecilere, "Hayır ağabey, biz yapmadık ağabey" dedi. Pideci 2 kardeş yüzleri açık şekilde adliyeye getirilirken, cinayet zanlıları Halil İbrahim Y. ve Mücahit A.'nın ise kıyafetleri ile yüzlerini kapattığı götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Zanlılardan pideci kardeşlerin adliye getirilmesi

- Cinayet zanlısı iki kişinin adliyeye getirilmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()