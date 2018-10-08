DHA YURT BÜLTENİ 10

2,5 yaşındaki Sare Nur, devrilen dolap kapağının altında can verdi

KONYA'da 2,5 yaşındaki Sare Nur Gövdetaşan, oynadığı elbise dolabının sürgülü olan iki kapağının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre cami imam Mehmet ve Leyla Gövdetaşan çiftinin iki çocuğundan biri olan Sare Nur, yatak odasında bulunan elbise dolabının kapağıyla oynadığı sırada, dolabın sürgülü olan her iki kapağı küçük kızın üzerine devrildi. Gelen sesler üzerine odaya giden Gövdetaşan çifti, çocuklarını dolap kapağının altında kanlar içinde buldu. Gövdetaşan çifti kendi araçlarıyla küçük Sare Nur'u Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kafatasında kırık olduğu saptanan küçük Sare Nur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gövdetaşan çiftinin olayın meydana geldiği eve yaklaşık 1 ay önce taşındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Binanın dışından detay

- Polisin binaya giriş çıkışı

Haber- Kamera: Tolga YANIK, KONYA ()



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Evli çift kazada öldü, 2 kişi ise yaralandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, biri karşı şeride geçen 2 otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada Ramazan Gezgin (61) ve eşi Cemile Gezgin (61) öldü. Karşı şeride geçerek Gezgin çiftinin aracına çarpan otomobilde ise sürücü Ali Derin (62) ve eşi Birsen Derin (60) yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Bergama- Dikili Karayolu 15'nci kilometresinde meydana geldi. İzmir il merkezinde yaşayan, Dikili ilçesindeki yazlığına eşi Birsen Derin (60) ile birlikte giden Ali Derin (62), yönetimindeki 45 VD 645 plakalı otomobillin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Derin'in kullandığı otomobil, refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte, Ramazan Gezgin (61) yönetimindeki 45 VT 901 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Kazada sürücü Ali Derin, eşi Birsen Derin, diğer otomobil sürücüsü Ramazan Gezgin ve Gezgin'in eşi Cemile Gezgin (61) kanlar içinde kaldı. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cemile Gezgin'in öldüğü belirlendi. Ramazan Gezgin'in ise kalbinin durduğu tespit edildi. Yapılan müdahaleyle Ramazan Gezgin'in kalbi tekrar çalıştırıldı. Ramazan Gezgin, Ali Derin ve Birsen Derin, ambulansla, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Gezgin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Cemile Gezgin'in otomobilde sıkışan cesedi, AKS 110 ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve morga kaldırıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Gezgin çiftinin, Dikili'deki yazlıklarından döndüğü öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Kazada ölen karı-kocanın fotoğrafları

(KJ Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Katil zanlısı suçunu itiraf etti

İZMİR’in Menemen ilçesindeki bir sazlık alana atılan valizde cesedi bulunan 66 yaşındaki Melahat Mersinli’nin katil zanlısı Ö.K., emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Mersinli ile ortak şekilde bir tefeciden 50 bin TL para aldıklarını belirten Ö.K.'nın, daha sonra ödeme konusunda aralarında anlaşmazlık çıkınca, Mersinli’yi boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi. Gözlatındaki Ö.K. ve diğer 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Seyrek Mahallesi'ndeki tarlada çalışan mevsimlik tarım işçileri, geçen 6 Haziran günü akşam saatlerinde, sazlıkta kötü kokunun gelen valiz bulunca polise haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, valizi açtığında kadın cesediyle karşılaştı. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan kimlik tespitinde, öldürülen kişinin Melahat Mersinli olduğu belirlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, Melahat Mersinli'nin öldürülüp, valize konulmasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında akrabaları ile tüm tanıdıklarını takibe aldı. Çalışmalar sonucu cinayet şüphelisinin, Mersinli'nin tanıdığı Ö.K. olduğu belirlendi. Olay sonrası Ankara'ya kaçtığı saptanan Ö.K., burada kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Ö.K.'nin ifadeleri doğrultusunda, olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 7 kişi daha gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan Ö.K.'nın, burada verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği belirtildi. Mersinli ile bir tefeciden 50 bin TL para aldıklarını ve daha sonra ödeme konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını ifade eden Ö.K.'nın, "Bu tartışmalar bir süre sonra alevlendi ve dayanamayıp boğazını sıkarak öldürdüm. Daha sonra paniğe kapıldım ve cesedini valize koyup sazlık alana attım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ö.K.'nın adliyeye sevkinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Polis Kamerası / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çöken ağılın çatısı altında kaldı

BURDUR merkeze bağlı Kocapınar köyünde tamir ettiği ağılının çöken çatısı altında kalan Hikmet Tunç (55) ağır yaralandı. Olayda 1 koyun telef olurken, 15 koyun enkazdan kurtarıldı.

Kocapınar köyünde oturan Hikmet Tunç'un tamir ettiği Akyokuş mevkisindeki ağılının çatısı öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çatının altında kalan Hikmet Tunç ağır yaralandı. Olayı gören köylülerin enkaz altından çıkardığı Hikmet Tunç ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hikmet Tunç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olayda 1 koyun telef olurken, 15 koyun da enkazdan kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane dış görünüş

- Hikmet Tunç sedyede

- Hastane önünde ambulans

- Olay yeri fotoğrafları

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yüzü maskeli hırsızlık şüphelisi yakalandı

KARAMAN'da bir büfeden para ve sigara çalan yüzü maskeli hırsızlar, yakalanmamak için büfenin güvenlik kameralarının açısını değiştirmelerine rağmen polis tarafından yakalandı.

Olay geçtiğimiz 1 Ekim Günü Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Büfenin kapalı olan camını açarak içeriye giren hırsızlar büfe içerisindeki güvenlik kameralarını fark edip kameraların yönünü çevirdi. Hırsızlar büfeden bir miktar sigara ile kasada bulunan bozuk paraları alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede tanınmamak için maske ve eldiven kullandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde iş yerine pencereden giren ve yüzünde maske olan kişinin iş yerinde dolaşması ve güvenlik kamerasının açısını değiştirmesi görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yüzü maskeli şüphelinin büfeye girmesi

-güvenlik kameralarının yönünü değiştirmesi

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çorum'da çaldılar İzmir'de satmaya çalışırken yakalandılar

ÇORUM'da, bir iş yerinden çaldıkları yaklaşık 500 bin lira değerindeki elmas torna uçlarını İzmir'de satmaya çalışan 2 kişi ile Çorum'da bulunan 2 suç ortağı polis tarafından yakalandı.

Çorumkent merkezi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren R.K'ye ait iş yerindeki elmas torna uçları, 20 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olayının Ergin Ö, Hayrettin K. ve Osman A. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti Şüphelilerin, yaklaşık 500 bin lira değerindeki elmas torna uçlarını satabileceği çeşitli kentlerdeki alıcıları belirleyen polis, torna uçlarının İzmir'de bir kişiye satılmak istendiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerden Ergin Ö'nün İzmir'de Evren G. ile buluşarak, çalıntı malzemeleri satmaya çalıştıkları tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla iki kişiyi yakaladı. Çorum'a getirilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Hayrettin K. ve Osman A. da kent merkezinde yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı malzemeler ise polis tarafından R.K. ya teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Detaylar

(SÜRE: 2 Dk ) (BOYUT 130 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Mahalleye yapılan yeni köprüde şükür namazı kılıp, kurban kestiler

SİVAS'ta Karşıyaka Mahalle Muhtarı Çetin Aydın, Kızılırmak üzerinde kent merkezi ile mahalleleri arasına yapılan yeni köprü üzerinde şükür namazı kılarak, kurban kesti.

Bölgedeki Selçuklu dönemi yapımı tarihi Kesik Köprü'nün restore edilerek ulaşıma kapatılmasının ardından ulaşımlarını Gültepe Mahallesi üzerindeki köprüden sağlamaya başladı. Ancak mahalle sakinleri, ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir köprü yapılması için çeşitli girişimlerde bulundu. Talepler üzerine Sivas Belediyesi geçen yıl tarihi köprünün yanına yeni köprü yapılması için çalışmalara başladı. Karşıyaka Mahallesi'nin ulaşımı kolaylaştıracak köprünün yapımı tamamlandı ve açılışa hazır hale getirildi.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın ve bazı mahalleliler köprünün tamamlanmasını ilginç şekilde kutladı. Köprü üzerinde Karşıyaka Merkez Cami imamı Murat Yücekaş ile birlikte şükür namazı kılan mahalleliler ve muhtar kurban kesti.

Mahalle muhtarı Çetin Aydın, mahalleye bağlantı sağlayan diğer köprülerin mesafesinin uzak olduğunu, bu nedenle uzun süredir bu yeni köprüyü beklediklerini söyledi. Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür eden Aydın, "40 yıldır Karşıyaka Mahallesi ile Tatlıcak, Herekli, Himmetfakı, Karapınar, Serpincik, Çallı gibi köylere hizmet verecek olan köprünün yapılması için beyanat vererek Sivas'ta, Ankara'da eylemler yaptım. Bugün ben muhtar olarak Allah'ıma şükür etmek için, şükür secdesi yapıp kurban kesiyorum. Köprümüz bitti, eksiğimiz yok, fazlası var. Sivas'la birleştik. Şahane bir köprü oldu. Karşıyaka'nın kapısı kilitliydi, açıldı. Sivas'ta Karşıyaka konuşulmaya başlandı. Adım köprücü muhtar olmuştu, bundan kurtuldum inşallah. Eskiden köprüleri devlet yapardı. Cumhuriyet döneminde Kızılırmak üzerine 2 tane köprü yapılmıştı. Son Sami Aydın başkanımızın döneminde bu dördüncü köprü oldu, burası da bunlardan birisi. Bu köprü 25 milyon liraya mal oldu. Mahallem adına belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Söz istedim, söz verdi. Yapacağım dedi, yaptı. Söz verip de kaçanlardan olmadı. Türkiye'nin en şanslı illerinden biri Sivas'tır çünkü başkan mimardır. Köprülerin mimarıdır" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Köprünün görüntüleri

-Muhtar ve mahallelilerin köprü üzerinde şükür namazı kılması

-Kurban kesilmesi

-Muhtarın açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()



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Uşak'ta pancar alım kampanyası başladı

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda, bu yıl 93'üncü kampanya heyecanı yaşandı. 1799 çiftçi tarafından 34 bin 100 dekar alanda yetiştirilen pancarların teslimine başladı.

1925 yılında temeli atılan Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'ndaki 'Pancar Alım Kampanyası' nedeniyle tören düzenlendi. Törene Uşak Valisi Salim Demir, AK Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, daire amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Törende konuşan Fabrika Müdürü Yıldıray Özbay, pancar üretim sözleşmesi çerçevesinde bu yıl 71 köyde yaşayan 1799 çiftçi ailesiyle 325 bin tonluk üretim kapasitesi sözleşmesi yaptıklarını belirtti. Şeker pancarı ekimlerinin 19 Mart'ta başladığını, toplam 34 bin 100 dekar alanda ekim yapıldığını aktaran Özbay, üretim yapan çiftçilere bugüne kadar 13 milyon lira avans ödendiğini kaydetti.

Şeker pancarı alımlarının 5 merkezde gerçekleşeceğini, fabrikada 24 saat kesintisiz çalışılarak günde ortalama 2 bin ton şeker pancarı işleneceğini ifade eden Özbay, "Yaklaşık 195 bin ton şeker pancarı işlenecek, üretim döneminde 25 bin ton şeker, 8 bin 700 ton melas, 65 bin ton yaş pancar posası elde edilmesi planlanıyor" dedi.

Pancar alım sezonunun hayırlı olmasını dilediğini belirten Uşak Valisi Salim Demir, şehir ekonomisine katkının çevre illerden de yüksek olduğunu belirtti.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da, "Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası, Cumhuriyet ile eşdeğerdir. 1925 yılında Nuri Şeker ve arkadaşları tarafından başlatılan kurulum girişimidir. Şimdi ise 93'üncü sezon açılışını gerçekleştiriyoruz. Uşak, 'girişimciler' ve 'ilkler' şehri diye söylüyoruz, işte şeker fabrikamızda bunun en güzel örneğidir" dedi.

"ÖZELLEŞTİRMELER ÜRETİMİ DURDURDU"

Pancar üretiminin taşıyıcıdan besiciye, esnafa kadar ağ oluşturduğunu ifade eden Şeker-İş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan da, "Birileri Türkiye'de şeker üretiminden rahatsız olup, 'üreten toplum değil, tüketen toplum modelini ve özelleştirme politikalarını' ortaya koymuştur. 1980 yıllarında başlayan özelleştirme furyası ülkemizde hızla devam etmektedir. Bu uygulamalar sonucu üretimden çekilen birçok sanayi kuruluşu kapanıp yok olmuş, çalışan ve üretim yapan paydaşları zarara uğramıştır" dedi.

Konuşmaların ardından Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'na pancar getiren ilk 5 çiftçiye çeşitli ödüller verildi. Ödüllerin verilmesinin ardından kurban kesimi ile pancar alım kampanya süreci başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fabrika genel görüntü

-Pancar yüklü araçlardan görüntü

-Şeker Fabrikası Müdürü Yıldıray Özbay konuşması

-Uşak Valisi Salim Demir'in konuşması

-Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan konuşması

-Şeker-İş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan konuşması

-Pancarı ilk getiren çiftçilere hediyelerin verilmesi

-Dua ve açılış

-Pancarı alımındang örüntü

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()



