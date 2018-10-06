DHA YURT BÜLTENİ 10

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine tatile gelen İrlandalı turist Ian Camppel'ın (54) müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2,5 kıratlık, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzük, kolonoskopi yapılarak çıkarıldı.

İrlandalı turist Ian Camppel, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde, Kordon Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelip, pırlanta yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel'a, beğendiği iki pırlanta yüzük, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkartıldı. Tezgahtar Camppel'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi. İddiaya göre, tezgahtarın boş bir anından faydalanan Camppel, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüklerden birini önce avucunun içine sıkıştırıp ardından da kapri pantolonun gizli cebine koyduktan sonra, iki yüzüğü de beğenmediğini belirtip, teşekkür ederek dükkandan çıkmak istedi. Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde, tezgahtar yüzüklerden birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Ardından polis çağırdı. Polis ekiplerinin Camppel'ın üzerinde yaptığı aramada yüzük bulunamadı. Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel'ın yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel'ın yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı. Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi. Dışkılama yöntemiyle yüzüğün çıkartılması için sindirimi hızlandırıcı ilaç verildi. Ancak geçen zamana rağmen yüzük doğal yollarla çıkartılamadı.

İrlandalı turistle tercüman eşliğinde yapılan konuşmada ise, 12 yıldır Marmaris'e 1 hafta süreyle tatile geldiği, ülkesinde 7 yıl önce iş kazası geçirdiği için malulen emekli olduğu öğrenildi. Eşini trafik kazasında yitirdiğini de söyleyen Camppel'ın, eşinin göle düşen araçtan cesedinin günler sonra çıkarılabildiğini, ancak parmağındaki pırlanta nikah yüzüğün kaybolduğunu, bu nedenle pırlanta saptantısının oluştuğunu öne sürdüğü belirtildi.

Doğal yollarla yüzüğü çıkaramayan Camppel'a, bu sabah kolonoskopi yapıldı. Yüzük çıkarılırken, Camppel'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yüzüğün polise teslim edileceği, yapılacak inceleme sonrası kuyumcuya verileceği belirtildi. İrlandalı turist Ian Camppel'ın, taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ameliyathaneden İan Camppel'ın çıkarılışı

/// ARŞİV

-İan Camppel'ın yüzüğü yutma anı

-hastane önündeki görüntüleri

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Ordu'da çöken okulun istinat duvarı hatalı yapılmış

ORDU'da, Atatürk Anadolu Lisesi spor salonunun çöken istinat duvarı ile ilgili teknik inceleme tamamlandı. Hazırlanan raporda, duvarın demir donatısının yetersiz olduğu, yanlış dolgu seçiminin drenaj sistemi çalışmasına engel olduğu ve suyu hapsederek çökme ve yıkılmaya sebep olduğu belirlendi. Rapor üzerine, Ordu Valiliği, sorumlular hakkında inceme başlattı.

Altınordu ilçesinde dün meydana gelen olayda, Atatürk Anadolu Lisesi spor salonu istinat duvarında oluşan çatlakların fark edilmesi üzerine okul tahliye edildi. Kısa bir süre sonrada istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Eğitime bir gün ara verilen olay sonrası cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Hazırlanacak proje sonrası yeni istinat duvarının yapılacak.

VALİLİK: DUVAR HATALI İNŞA EDİLMİŞ

Ordu Valiliği tarafından çöken duvarla ilgili teknik inceleme yaptırıldı. Hazırlanan raporda, duvarın demir donatısının yetersiz olduğu, yanlış dolgu seçiminin drenaj sistemi çalışmasına engel olduğu ve suyu hapsederek çökme ve yıkılmaya sebep olduğu belirlendi. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada istinat duvarının 15 yıl önce yapıldığı belirtilerek, "Kullanılan dolgu malzemesinin yanlış seçildiği, karot alınmaksızın gözlemsel olarak duvardaki demir donatının yetersiz olduğu, yanlış dolgu seçiminin drenaj sisteminin çalışmasına engel olduğu, suyu hapsederek çökme ve yıkılmaya sebep olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi. Rapor üzerine, Ordu Valiliği, sorumlular hakkında inceme başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Çalışmalardan görüntü

-Okuldan görüntü

-Spor salonundan görüntü

-İstinat duvarı çökme anı görüntüsü

-İstinat duvarı çöken bölge ve okuldan görüntü (drone)

-Tedbirlerden görüntü

(SÜRE:5.17 Dk ) (BOYUT: 786 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Kuyumcu hırsızı kadınlar güvenlik kamerasına yakalandı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,