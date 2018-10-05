DHA YURT BÜLTENİ 10

1)KAVGADA BIÇAKLANAN SURİYELİNİN CENAZESİ, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Muhammed El Abud'un (18) cenazesi, ailesine teslim edildi.Olay, dün akşam saatlerinde, Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Muhammed El Abud ile Muhammed El Hıreyzeyfi yaralandı. Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Muhammed El Abud, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammed El Abud'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere bugün yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Muhammed El Abud'un fotoğrafı

- Adli Tıp kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MB

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2)ABD ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRMEYE ÇALIŞAN 2 GENÇ BERAAT ETTİ

ADANA'daki İncirlik Üssü'nde, 2 yıl önce, ABD askeri Nicholas Allen Rockwell'in başına çuval geçirmeye çalışan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak, yargılandıkları davada beraat etti. Çukurova Üniversitesi Kulübü öğrencileri, 2 yıl önceki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki etkinliğe katıldı. TGB üyesi olan üniversite öğrencileri Akarsu ile Kızılırmak, etkinliğin sona ermesinin ardından karşılaştıkları ABD askeri Rockwell'in yolunu keserek, çuvalı ABD'li askerin başına geçirmeye çalıştı. Türk askerinin müdahale ettiği Akarsu ile bu sırada eylemi kamerayla kayda alan Kızılırmak hakkında 'hakaret', 'askeri bölgeye izinsiz girmek', 'Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na muhalefet' suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Bugün son kez hakim karşısına çıkan Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak, beraat etti. Duruşma sonrası TGB üyeleri İnönü Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Burada konuşan TGB Genel Sekteri Okan Özkan, "Üç tarafı denizlerle çevrili güzel yurdumuzun dört tarafı düşmanlarla doludur. ABD Emperyalizminin saldırgan tavrı ise şu an bizim mücadele alanımız olmuştur. 1960'lı yıllardan itibaren FETÖ terör örgütüyle ve 1980'lerden itibaren PKK terör örgütüyle verdiğimiz mücadele, bugün ekonomik anlamda ABD'nin dolarına takılmıştır. Biz dolara karşı dik durarak mücadelemize devam ediyoruz. Vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü ortadan kaldırmaya çalışanların maskelerini düştükçe görüyoruz. ABD, Türkiye'nin dostu değil, sömürücüsüdür. 2003'te Süleymaniye'de vatansever Türk subaylarının başına çuval geçirmenin cezasını almışlardır" diye konuştu. Açıklamanın ardından slogan atan grup dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yalçın Semir Akarsu'nun adliye önünde bir yakınına sarılması

- Yalçın Semir Akarsu'nun açıklama yapacak grubun yanında görüntüsü

- Akarsu'nun açıklaması

- TGB Genel Sekteri Okan Özkan'ın açıklaması

- Grubun slogan atması

- Detay görüntüler

SÜRE:01'50" BOYUT:203 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: Damla GÖL/ADANA,()

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3)TEKİRDAĞ'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alıp yanarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde M.K.’ya ait park halinde 34 FE 352 plakalı ticari araçta elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen arıza nedeniyle alev aldı. Araçtan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın amatör kamerada

-Aracın alev alev yanması

-İtfaiyenin söndürme çabaları

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-



