DHA YURT BÜLTENİ 10

Kocaoğlu: Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerek

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlere 6 ay kala, adaylık konusunda tavrını netleştirdi.

Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Yerine herhangi bir ismi önermeyeceğini de kaydeden Kocaoğlu, "Koltuk bırakılmayacak bir şey değil. Zirvedeyken bile bırakmasını bilmek gerekiyor" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile önce görev süreci boyunca

yaptığı hizmetleri detaylı olarak açıkladı ardından ise 14,5 yıl boyunca başkanlık yaptığını hatırlatarak, bir daha aday olmayacağını söyledi. Açıklamasının başında, "Umarım uzun süredir beklentinize değecek bir toplantı olur. Heyecanınızı çok iyi anlıyorum. Türkiye’nin üçüncü büyük kentinin belediye başkanı sıfatı taşıyan birinin aday olup olmayacağının merak edilmesi, çok konuşulması, hakkında senaryolar üretilmesi elbette çok doğaldır. Az sonra herkesin merakını gidermiş olacağız" dedi. 2004 yılında rahmetli Ahmet Piriştina’nın vefatının ardından göreve hazırlıksız olarak geldiğini aktaran Başkan Kocaoğlu, "Bu dönemde ilk 3 yıl boyunca emanetçi gözüyle bakılan başkan oldum. Birkaç istisna dışında herkes 2009’da aday gösterilmeyeceğimi konuşuyordu. Proje ve yatırım anlamında beklentileri yoktu. Gemiyi en az hasarla limana yanaştırmam onlar için yeterliydi ama öyle düşünenler beni hiç tanımamıştı. Yaşamımın en onurlu yılları olarak gördüğüm İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını üstlendiğim bu büyük sorumluluğun hakkını verebilmek için çoğu zaman insanüstü bir tempoyla gece gündüz çalıştım" diye konuştu.

‘MEYDAN OKUMAYI YAPMAK ZORUNDAYDIM’

2014 yerel seçimlerinde de aday olmayı düşünmediğini fakat Ak Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Binali Yıldırım’ı göstermesinin ardından kararını değiştirdiğini açıklayan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"O dönem çok önemli işler yapmış geleceğin İzmir’i için çalışmıştık. Süreç beni bir anda CHP’nin doğal adayı haline getirdi. Seçimlerde kolay kolay kırılmayacak bir oyla 49’la ipi göğüsledik. 30 ilçenin 29’unda CHP bayrağını dalgalandırdık. 2014’te Recep Tayyip Erdoğan kabinenin bakanı Binali Yıldırım’ı aday gösterince bu açıklamadan 15 dakika sonra CHP İl Başkanlığı'na giderek adaylık dosyamı verdim. Partimin İzmir’deki başarısını sürdürebilmek için bu meydan okumayı yapmak zorundaydım. Sonuçta yüzde 51 oyla kazanan taraf biz olduk. İlk günkü heyecanla İzmir için üretmeye çalışmaya devam ettik. “

‘DEĞİŞİM’ MESAJINI YİNELEDİ

24 Haziran seçimlerinin ardından ‘değişim’ olması gerektiğini açıkça ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, söylediklerinin arkasında olduğunu vurguladı.

Kocaoğlu, şöyle dedi:

"24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP genel merkezine yönelik bir değişim çağrısı yapmıştım. Partimde acil bir değişimin zorunlu hale geldiğini söyleyip, kamunun ve parti tabanının talebinin bu olduğunu hatırlatarak, ‘Söz konusu değişimin genel başkanın öncülüğünde gerçekleşmesi partimize büyük güç katacaktır’ demiştim. Üzerinde çok tartışılan parti merkezinde fırtınalar koparan bu açıklamanın aslında çok açık ve net olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün sizlerin huzurunda bir kez daha altını çizmek istiyorum ki o açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım. Yani değişimde ısrarcıyım. Değişimin tehdit değil fırsat olarak görülmesi kanaatindeyim. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Sözlerimin arkasında başka şeyler gizlemedim. Ne düşünüyorsam onu söyledim. Ne yaptıysam arkasında durdum. Her zaman önce devletim, sonra partim için çalıştım. Böyle geldim böyle gideceğim. Gizli hesapları olmayan, çıkar peşinde koşmayan atadan CHP’liyim. Partimin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üstünde tutarım. Bunun aksini düşünenlerle sonuna kadar mücadele etmeyi de görev bilirim."

‘2014’TE DE ADAY OLMAYACAKTIM’

Kocaoğlu, 14,5 yıldır çok yoğun şekilde çalıştıklarını da kaydetti. Tamamen İzmirliler için üretmeye konsantre olduğunu dile getiren Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Samimiyetle ve her defasında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Çalışma arkadaşlarımla birlikte İzmir’in aydınlık geleceği için çok önemi işlere imza attım. İzmirliler beni 3 dönem boyunca belediye başkanı olarak seçti. 150 yıllık belediye tarihinde en uzun görev yaptığım ve gurur duyduğum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 31 Mart seçimlerinde aday olmama kararı aldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu kararı 2014 seçimlerde almıştım. Binali Yıldırım faktörü olunca bu plan askıda kaldı. Bugün için en büyük arzum görevimi CHP’li bir başka arkadaşıma devretmektir. 6 ay önce açıklamamdaki asıl neden yeni arkadaşlarımıza seçime hazırlanmak için yeterli süreyi verebilmektir. Genel merkezimizin liyakati, adalet, hak hukuk kavramlarını her şeyin üstünde tutarak, İzmirlinin malını gözü gibi koruyacak, İzmir’in parasını harcarken kendi parasını harcarmış gibi düşünecek, İzmir’in hakkını savunurken gözünü daldan budaktan esirgemeyecek bir ismi seçeceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum."

‘ÇOK ESKİ BİR KARAR’

Kocaoğlu, aday belirleme sürecine dair de “Genel başkan ve genel merkez çalışma arkadaşları yetkilidir. Fikrimiz sorulursa açık yüreklilikle geçmişte olduğu gibi bu ismi açıklarız. Türkiye siyasetinde tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz derler. Ne kadar dikkate alınır ne kadar alınmaz, fikrimiz sorulur mu sorulmaz mı o konuda bir şey söylemiyorum. Sorulursa doğru bilgiyi vermek üzere, inandığımızı söylemek üzere her türlü katkıda bulunuruz" dedi. 24 Haziran’dan sonraki gelişmelerin kararını etkilemediğini de dile getiren Kocaoğlu, "Bunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Aday olma iradesini gösterdiğim zaman adaylığımın da CHP içinde tartışılmayacağını adım gibi biliyordum. Ben bu kararı 2014 yılı seçimlerine giderken, 2013 yılına 6 ay kala verdim. 10 seneden sonra bırakma kararını vermiştim. O zaman da, ‘Ben aday olmak istemiyorum, güçlüyüz de, bir arkadaşı kazandırabilecek noktadayız. Bu iş sür git bir iş değil. 10 sene yaptım’ diye genel başkanla konuşmuştum. Adaylık başvurusunda bulunmayacağımı ifade etmiştim. O zaman sadece Binali Bey’in ismi konuşuluyor. Aday gösterilirse ona göre karar vereceğim demiştim. Recep Tayyip Erdoğan Binali Bey’in elini kaldırdığı an ben de il başkanlığına giderek adaylık dosyasını verdim. Bu çok eski bir karar. Değişimle falan hiçbir ilgilisi yok. Defalarca genel merkezle paylaşmıştım. Şu an paylaşmadım. 2014 seçimlerinden bu yana söylemiştim" diye konuştu.

‘KOLTUĞU GÖNÜL RAHATLIĞI İLE BIRAKIYORUM’

Kocaoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra siyaseti bir yere seçilmek anlamında noktalamak gerekir. Ama partiye çalışmayacak, hizmet etmeyecek değilim. Bu koltuktan büyük koltuk yok. Bu koltuğu isteyerek gönül rahatlığıyla bıraktığım için partime çalışacağım. Partinin oylarının düşeceğini kesinlikle ön görmüyorum. 2019’da yerel seçimlerde iktidarımızın artacağını ve nasıl kaybedildiğini hepimizin bildiği en az 5 -6 ilçenin tekrar kazanılacağını düşünüyorum. Ben kararımı verdim ve açıkladım. Erken açıklama denildi. Ben erken açıklamayı partinin ve genel merkezin ve adayların elini kolaylaştırabilmek için yaptım. 6 aydan önce bunu açıklarsan kentin ve belediyenin yönetiminde sıkıntı yaşarsın, diye uyarılar yapanlar oldu. Ama o zaman adaylara ve genel merkeze haksızlık yapmış olurdum. 2009’da adayım diye açıklamıştım. 2014’te süreci izleyeceğim AKP’nin adayını izleyeceğim demiştim. Şimdi de 6 ay kala bir açıklama yapıyorum. 3 dönemdir sözümü tutuyorum. Olmayan şeyi konuşmak olmaz. Olursa o zaman değerlendiririz. Mücadelenin nasıl yapılacağını az çok bilirim. Günler koşullar ne getirir, bugünden kendimizi bağlamayalım" dedi.

‘KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM’

Kimseye kırgınlığın olmadığını ifade eden Kocaoğlu, "Kimseye kırgınlığım yok. 14 . 5 yıldır değerli basın mensuplarının bir bölümünün yaptıkları eleştirilerden ders aldım. Bunlardan bir kısmı kişilik haklarına tecavüz eden açıklamalardı ama onlar için bile dava da açmadım, telefon da açmadım. Sadece bilgi yanlışsa bunu tekzip etmek için değil, yanlış bilgiyi düzeltmek için aradım. O da beni anlayacak olanları aradım. Kimseye kırgınlığım yok. Benim için en ulvi, onurlu görevi, en uzun süre yaptım. Hep aday mı olacağım? Hep belediye başkanlığı veya siyasette mi kalacağım? Benim özel hayatım var. Eşim ve çocuklarım, torunlarım var" dedi.

KONUŞMASINI ESPRİ YAPARAK BİTİRDİ

Başkan Kocaoğlu, "Hep koltuğu işgal etmek bana doğru gelmiyor. Bir sistem kurduk oturttuk. Kadro oturdu. Zaten belediyenin 5 yılda ne yapacağı, kim gelirse gelsin belli. Bu hizmetler devam edecek. Bırakmasını bilmek gerekiyor. Siyasetten başka da bir yaşam var. Gerektiğinde bırakmasını bilmek gerekiyor. Ben bu konuda da örnek bir davranış sergilediğim için kendimi mutlu hissediyorum. Koltuk bırakılmayacak bir şey değil. Zirvedeyken bile bırakmasını bilmek gerekiyor. Son örneğim de bu olsun" diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu, açıklamasının ardından espri yaparak "6 ay daha buradayız" dedi.

Türkiye'nin eylül ayı ihracatı 14.5 milyar dolar (2)

TÜRKİYE'nin 2018 yılı eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 artışla 14,5 milyar dolara oldu. 9 aylık dönemde ise yüzde 7 artışla 123.1 milyar dolarlık ihracata ulaşıldı. İhracatta 6.2 milyar dolarla İstanbul ilk sırada yer aldı. En çok ihracat ise 173 ülke arasında 1.4 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, eylül ayı ihracat rakamlarını Antalya'da açıkladı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ev sahipliğinde Akra Hotel'de düzenlenen toplantıya, Vali Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, TİM Başkanı İsmail Gülle, ATSO Başkanı Davut Çetin, BAİB Başkanı Hakkı Bahar ile Antalya, Isparta ve Burdur'dan iş dünyası temsilcileri ve ihracatçılar katıldı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Türkiye'de ihracatçı sayısı ve ihracat niteliğinin artmaya devam ettiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin büyümesine en büyük katkıyı ihracatın sağladığını, 2018 yılının da rekorlar yılı ilan edildiğini söyledi. Her ay rekor ihracat açıklandığını ve yıl sonunda da 170 milyar doları geride bırakacaklarını kaydeden TİM Başkanı Gülle, “Çevremizde yaşanan sıkıntılar, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara rağmen rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz" dedi.

SON 12 AYDA 165 MİLYAR DOLAR

Eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22. 6 artışla, 14.5 milyar dolar olduğunu belirten Gülle, “Bu artışla en fazla ihracat gerçekleştirilen ay eylül oldu. Yılın 9 ayında ihracatımız yüzde 7 artarak, 123.1 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 7.6 artarak 165 milyar dolar oldu. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88'e yükseldi. Bu tüm zamanların en

yüksek ikinci oranı oldu. Huzurlarınızda bu başarının mimarı olan ihracatçılarımızı yürekten alkışlıyoruz" diye konuştu.

İHRACAT MİKTARI 10.4 MİLYON TON

Eylül ayında ihracatın miktar bazında yüzde 31.1 artarak, 10.4 milyon ton olduğunu açıklayan Gülle, “Bu eylül ayı şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay olarak tarihe geçti. Miktar bazında artış 1 milyon tonla en fazla çelik sektöründe gerçekleşti. Çelik sektörünü 380 bin tonluk artışla madencilik, 360 bin ton artışla çimento sektörleri izledi. Miktar bazındaki 2.6 milyon tonluk artış bu sektörler sayesinde gerçekleşti" dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDER

Sektörler bazında ise eylül ayında en çok ihracatı 2.6 milyar dolarla otomotiv sektörünün yaptığını söyleyen Gülle, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.3 arttığını kaydetti. Otomotiv sektörünü 1.5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin takip ettiğini dile getiren Gülle, “Eylülde en fazla ihracat artışı yüzde 154 artışla mücevher, yüzde 95 artışla çelik, yüzde 65 artışla kuru meyve sektörlerinde oldu. Böylelikle çelik sektörümüz miktar bazında yaklaşık iki kat artışla eylülde ihracatımızı sırtlayan önemli sektörlerimizin başında yer aldı. Çelik ihracatçılarımız ABD'nin tüm korumacı politikalarına rağmen pazar çeşitliliğini artırarak büyük başarılar elde etti" diye konuştu.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

Genelde ise tarım ihracatının yüzde 16.5, sanayi ürünlerinin yüzde 27.1 arttığına işaret eden Gülle, madencilik ihracatınınsa yüzde 3.9 azaldığını söyledi. Gülle, “İhracat pazarlarına baktığımızda 172 ülke ve bölgeye ihracatımız arttı. İlk sırada 1.4 milyar dolarla Almanya oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Berlin temaslarının önümüzdeki dönem Almanya, gerekse AB ile olan ticaret ilişkilerimize olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bu rakamların artmasına vesile olacak bir seyahat olacağını düşünüyoruz. En fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülkede Almanya'ya ihracatımız yüzde 16.1, İngiltere'ye yüzde 39.1, İtalya'ya yüzde 28.7, Irak'a yüzde 10.7, İspanya'ya yüzde 34 arttı" dedi.

AB İHRACAT PAYI YÜZDE 51

Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre AB'ye ihracatın yüzde 25 artış gösterdiğine dikkat çeken Gülle, ülke gruplarındaki en büyük artışın Uzakdoğu bölgesinde yaşandığını ve yüzde 80.1 arttığını dile getirdi. Gülle, “Afrika'ya ihracat yüzde 35.2, Ortadoğu'ya yüzde 15.7, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 17.9 arttı. Eylül ayında AB'ye ihracatımızın payı yüzde 51 oldu" dedi.

LİDER İSTANBUL'UN İHRACATI 6.2 MİLYAR DOLAR

İllerin ihracat performansını değerlendiren Gülle, 64 ilin ihracatı artarken, 17 ilde ise gerileme yaşandığını söyledi. Gülle, “İstanbul 6.2 milyar dolar, Kocaeli 1.3 milyar dolar, Bursa 1.1 milyar dolar, İzmir 833 milyon dolar, Ankara 647 milyon dolarla en fazla ihracat yapan iller oldu. Eylülde ihracatını en fazla artıran ilimiz 7 kat artışla Osmaniye olurken, 1 ay içinde en fazla artışı yapan il yüzde 69.7 ile Hatay oldu" dedi.

TL'NİN İHRACAT PAYI YÜZDE 5.6

Eylülde ihracatçı sayısının 35 bin 518 olduğunu ve bu firmaların 1277'sinin ilk defa ihracat gerekleştirdiğini açıklayan İsmail Gülle, parite değişimlerinin eylülde etkisinin negatif yönlü 158.6 milyon dolar olurken, ocak-eylül döneminde ise pozitif yönlü 3.4 milyar dolar gerçekleştiğini söyledi. Eylül ayında 173 ülkeye toplam 5.2 milyon TL tutarında ihracatın Türk Lirası olarak yapıldığını da belirten Gülle, “Eylül itibariyle TL ihracatımızın toplam ihracatımız içerisindeki payı yüzde 5.6 oldu. Kurdaki dalgalanmanın piyasayı etkilediği bugünlerde TL'nin uluslararası ticarette kullanımını artırabilmemiz son derece önemli" dedi.

İHRACATA DAYALI BÜYÜME

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu ise Türkiye'nin ihracata dayalı büyümeyi öne alan bir yapısı olduğuna dikkat çekti. Karaloğlu, “Onun için ihracat bu ülke için bir alışveriş değil, aynı zamanda kalkınma, toplumun refahı ve büyük Türkiye'ye ulaşma hedeflerimizden biri. İhracat için ülke ülke ülke dolaşan, ürettiği malı satma gayretinde olan iş dünyasına teşekkür ediyoruz. Antalya geçen sene 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan iller ligine girdi. Bu yeterli mi, hayır. Antalya'nın daha çok potansiyeli var. Antalya'da ana sektör turizm, son dönemde artık turizmciler de TİM ağına girdi. Turizm de ihracat rakamı kabul edildiğinde Antalya'nın ülke ekonomisine katkısı çok daha net ortaya çıkacak. Antalya önemli bir turizm, tarım ve ticaret şehri. 3T diyoruz, bu 3T'nin yanına dördüncü bir T'yi de koymak itiyoruz. Antalya'yı teknoloji şehri de yapmak istiyoruz. Yazılım ve siber güvenlik hizmetleri alanında da üretim merkezi olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Alev alan motosikletten atlayıp kurtuldu

İZMİR’in Çiğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda motosiklet sürücüsü yanmaktan son anda kurtuldu.

Çiğli’de bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan motosiklet sürücü hareket etmek istediği anda motosikleti alev aldı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, alevler arasında kalınca motosikletten atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu. Alev alan motosiklet çevredekiler yardımıyla söndürüldü.

Safranbolu'da safran hasadı başladı

SAFRANBOLU(Karabük),() - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, gıda, tıp ve giyim sektöründe farklı özellikleri kullanılan, kilosu 30 bin TL'den satılan safran bitkisinin hasadına başlandı.

Safranbolu'da bu yıl 20 üretici tarlalarında safran ekimi yaptı. Ağustos ve Eylül aylarında ekimi yapılan bitkinin hasadına başlandı. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarı renge boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor. Yukarı Çiftlik Köyü'nde 10 Ağustosta 16 dönüm tarlasına ekimini yaptığı safranı tarladan toplamaya başlayan İsmail Yılmaz, "Ağustos ayının 10'u gibi ektim bu sene. Biraz erken ektim. Havalar iyi gitti, yağış miktarı ve güneş iyi oldu. 15 gün öncesinden çiçeklenmeye başladı ve şu anda da hasat ediyoruz. Bu sene hızlı dönemimiz. Talep çok. Yabancı turistler özellikle de Uzakdoğulular daha çok rağbet gösteriyor. Maşallah Safranbolu'yu istila ettiler. Bu aralar çok kalabalık geliyorlar. Özellikle kanser hastası olanlar ve bitkisel ilaç kullananlar tercih ediyor. Hücre yenileyici özelliği var. Kas gevşetici, sinirleri yatıştırıcı özelliği var. Uykusuzluk problemleri olanlar kullanıyor. Kan sulandırma özelliği var. Gözdeki sarı noktaya çok iyi. Dünyada mutluluk iksiri olarak kullanılıyor." dedi.

16 dönüm tarlasından 10 kilogram safran beklediğini belirten Yılmaz, "Fiyatı çokta pahalı görmüyorlar. Dünya genelinde genelde standart fiyatlar. Bizde de çok pahalı değil." diye konuştu.

Bal tenekesi içerisine zulalanmış 170 kilo eroin yakalandı

ÇORUM'da, polis ekiplerince yapılan operasyonda, ev eşyası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda, bal tenekeleri içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmancık ilçesindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde bulunan uygulama noktasında, Van'dan İstanbul'a giden M.B.C'nin kullandığı TIR'ı durdurdu. Ev eşyası yüklü TIR'ın dorse kısmında narkotik dedektör köpeği Panzer'in de katılımıyla arama yapıldı. Köpeğin, eşyalar içerisinde yer alan bal tenekelerine tepki vermesi üzerine, kutuları açan polis, balların içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin maddesi buldu. Ele geçirilen eroin miktarının piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü M.B.C. ve beraberindeki Ö.C., emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu Madde Nakletme' suçundan tutuklandı.

Nakşibendi tarikatı üyelerini 30 yıl sonra Cizre'de buluşturan düğün

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde yaşayan Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Şeyh Muhammed Nurullah Seyda El Cezeri'nin küçük oğlu Muhammed Mürşid, AK Parti Şırnak eski milletvekili olan amcası Abdullah Veli Seyda'nın kızı Bahar ile dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. Kadın ve erkeklerin haremlik, selamlık diye ayrı bölümlerde oturduğu düğün alanına, pratisyen doktor olan damat Muhammet Mürşit ile gelin Bahar Seyda, tefler eşliğinde söylenen ilahilerle getirildi.

Nakşibendi tarikatının önde gelenlerinden olan ve 1985 yılında elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Şeyh Muhammed Nurullah Seyda El Cezerinin pratisyen doktor olan en küçük oğlu Muhammed Mürşid ile AKP Şırnak eski milletvekili olan amcası Abdullah Veli Seyda’nın kızı Bahar Seyda, masallara konu olacak bir düğünle dünya evine girdi. Şeyh Muhammed Nuraullah Seyda El Cezeri'nin ölümünden 34 yıl sonra Bağlarbaşı köyünde tarikat üyeleri ilk kez bir düğünde biraraya geldi.

Bölgenin tanınmış alim ve kanaat önderlerinin de bir araya geldiği düğün, Seyda El Cezeri'nin yaşadığı ve aynı zamanda talebelerine eğitim verdiği Bağlarbaşı köyündeki camide verilen mevlitli düğünede; davul, zurna yerine arbane denilen tefler çalındı, Silahla havaya ateş açılmayan düğün alanına, gelin ve damat arbane denilen tefler ve ilahiler eşliğinde getirildi. Düğüne; İstanbul, Ankara gibi şehirlerin yanı sıra, Mısır, Irak, İran ve Suriye gibi ülkelerden de büyük alimler katıldı. Davetlileri gelinin babası Abdullah Veli Seyda karşıladı.

Damadın amcası ve gelinin de babası olan AK Parti Şırnak eski milletvekili Abdullah Veli Seyda, bu tür düğünlerin birlikteliklerin, Türkiye ve İslam coğrafyasında, birlik, kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade ederek, "Bizim biraraya gelmemize vesile olan gençlerimize Allah'tan mutluluk diliyorum. Bu tarihi ve müstesna mekanda bizi biraraya getiren, buna vesile olan herkesten Allah razı olsun. Cenabı hak, bu mutluluğu, buraya gelen, gelmeyen herkese nasip etsin. Temennim odur ki, bu tür birlikteliklerin ülkemize ve İslam coğrafyasında, barışa, kardeşliğe, birliğe ve birlikteliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Biz birbirimizle güzeliz, muhtaç sahibi olmayan tek kişi Allah'tır. Biz insanlar birbirimize, muhtacız duasına. Tabi bunlar bizim eserimiz değil, geçmişte yaşayan ecdadımızın eseridir. Bize düşen de bu emaneti gelecek kuşaklara aktarmaktır. Temennim odur ki, bu birlikteliğimiz, bu buluşmamız ülkenin her safhasında ve dünya İslam coğrafyasında barışa, kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe vesile olur. Bu birliktelikler ile aramızdaki tüm husümetler Allah'ın izniyle son bulur inşallah. Bizim mutlu günümüzü paylaşan tüm konuklarıma da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Seyda ailesinin mevlidine katılan, aileye yakın ve tarikat üyelerinden Mehmet Sait Yalgattekin, Türkiye'nin çeşitli kentleri ile bir çok ülkeden insanların düğüne katıldığını hatırlatarak, konuklara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Bölgenin Kanaat önderlerinden olan ve aynı zamanda Seyda El-Cezerinin oğullarından olan Hazret Seyda ise, "Bugün burada Şeyh Muhammed Nurullah El Cezeri'nin küçük oğlunun düğünü için buluştuk. Burada dünyanın her yerinden gelen ve Türkiye'den gelen alimler, mürşidler var. Gelmeleri bizleri çok mutlu etti, bizleri şenlendirdi. Bölgeden çok büyük alimler var. Bu tür organizasyonlar bölgenin ve dünyanın her yerinde örnek teşkil edecek bir etkinliktir. Bir mevlit tarihi, tenefüsü burada tekrar yaşamış olduk" diye konuştu.

Seyda El-Cezerinin torunu pratisyen doktor olan damat Muhammed Mürşid Seyda da, düğüne katılan tüm konuklara teşekkür ederek, "Düğünümüze teşrif eden tüm dostlara, akrabalara, tanıdıklara, arkadaşlara gönül bağımız olan herkesten Allah razı olsun. Rabbim bu güzel günleri, onların evlatlarına da nasip etsin inşallah. Burada insanları bir araya getirmek ve bir kardeşlik topluluğu oluşturmaktır amacımız, toplumun birliğidir. İnşallah bu birliktelik, bu güzellik hem toplum için, hem devlet için, hem millet için, hem de halk için devam eder. Allah böyle mutluluğu herkese nasip etsin inşallah" şeklinde konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan düğün, okunan ilahi ve Kürtçe Mevlidi Şerifle son buldu.

