DHA YURT BÜLTENİ 10

Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınayla ilgili İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu. Toplantı sonrasında açıklama yapan kriz merkezinin başında bulunan İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Vali Yardımcısı Aydın Memük, "Pazar ve pazartesi etkili olması beklenen fırtınayla ilgili gerekli tedbirleri almak üzere AFAD kriz merkezinde bir araya geldik. Fırtınayla ilgili ilimizde kamu kurumları, belediye, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, emniyet ve jandarma ile askeri birliklere gerekli tedbirleri almış durumda. Pazar gününe gerekli hazırlıkları yaptık" dedi.Vatandaşlara yönelik uyarılarda da bulunan Aydın Memük, sözlerini şöyle sürdürdü:"Vatandaşlarımıza bazı uyarılarımız olacak. Liman başkanlıklarını uyardık. Tekne sahiplerinin kıyıdaki teknelerini karaya çekmeleri ve daha güvenli şekilde karada tutmalarını öneriyoruz. Kamu kurumlarına uyarılar yaptık. Hazırlıklı olmaları gereken talimatları verdik. Vatandaşlarımız da uyarıcı bilgilendirme yapıyoruz. Vatandaşlarımız tedbirli olmaları lazım. Balkonlardaki çatılardaki malzemeleri sağlam ve güvenli hale getirsinler. Liman başkanlıklarını uyardık. Sabit ve güvenli hale getirmeleri istendi. Vatandaşlarımız dışarıda ağaçların altında duvarların çatıların dibinde durmamaları gerekmekte. Kamu kurumlarımızı hazır. Görevlerinin başında olacak 24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımız olası acil bir durumda 112 Acil Yardım, 122 AFAD yardım, 156 jandarma yardım 155 polis yardım hatlarını arayabilirler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Vali Yardımcısı Aydın Memük'ün açıklamaları

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Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızları yakalandı

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden hırsızlık yapan ve motosiklet çaldığı belirlenen biri kadın 5 kişi yakaladı.

Afyonkarahisar şehir merkezinde son bir haftada yaşanan hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler yaptıkları çalışma sonunda hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen biri kadın 5 kişi eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 5 motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler cezaevi firarisi M.K. ile Ü.O., B.A., K.B., H.A, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emniyetten detay

-Şüpheliler emniyetten çıkartılırken detay

-Şüpheliler minibüse bindirilirken detay

-Minibüs emniyetten çıkarken detay

Haber - Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()



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Köylüler direnince yıkım ertelendi

BOLU,