DHA YURT BÜLTENİ-10 

Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı (EK)

1)KARS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra, dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan Sedanur Güzel'in otopsisi ile ilgili açıklamada bulundu. Başsavcı Camgöz yaptığı açıklamada, "Dün sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel'in cesedi üzerinde Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda klasik otopsi işlemi tamamlanmış, Sedanur Güzel'in cesedinden elde edilen örnekler üzerinde ise patalojik inceleme halen devam etmektedir. Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır. Olayla ilgili mevcut soruşturma gizlilik içinde yürütülmekte olup, yeni verilere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

KARS-

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2)SURİYE'DE İHA DÜŞTÜ



SURİYE'nin Lazkiye kenti kırsalına kime ait olduğu bilinmeyen insansız hava aracı (İHA) düştü.

Esad rejiminin kontrolündeki Lazkiye kenti kırsalına bugün bir İHA düştü. İHA'nın kuyruğunda Arapça, 'Mesajımız ulaşmışsa, gelenler daha acıtıcı olacaktır' yazıldığı belirtildi.

SURİYE, ()-

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3)CİNAYETİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEMİŞ

MUĞLA'da boşandığı eski eşi Fulya Arpat'ı (35) yastıkla boğarak öldüren Turgut Karagöz (44) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde boşandığı eşini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi. İki çocuk annesi genç kadın ise gözyaşları arasında toprağa verildi. Menteşe ilçesinde özel bir şirkette jeoloji mühendisliği yapan Turgut Karagöz, dün (Cumartesi) sabah, Hamdibey Polis Merkezi'ne gitti. Karagöz, polislere, bir yıl önce boşandığı eski eşi Fulya Arpat'ı uyurken yastıkla boğup, öldürdüğünü söyledi. Polis ekipleri, Karagöz'ün ifadesi doğrultusunda Recai Güreli Caddesi'ndeki apartmanın 2'nci katındaki daireye gitti. Eve giren ekipler, 7 yaşında bir kız, 10 yaşında bir erkek çocuk annesi Fulya Arpat'ın cesedini buldu. Yapılan incelemenin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı personeli olan Arpat'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Karagöz'ün olaydan 2 gün önce 2 çocuğunu memleketi Zonguldak'ta yaşayan akrabalarının yanına götürdüğü belirlendi. Erkek çocuğun babasıyla, kızın ise annesiyle yaşadığı, eski çiftin çocuklar için açtıkları velayet davasının ise sürdüğü kaydedildi. Cinayetin işlendiği evde Fulya Arpat'ın yaşadığı, Karagöz'de de anahtarın bulunduğu öğrenildi. Haberi alan genç kadının babası emekli öğretmen Abdullah Arpat, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis ekipleri, sandalyeye oturttuğu baba Arpat'ı, uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Eski eşini hunharca öldüren T.K.'nin emniyetteki sözlü ifadesinde, çocukların velayeti yüzünden eski eşiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlının savcılıktaki ifadesinde, boşandığı eşini çok sevdiğini, kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Fulya Arpat'ın Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınan cenazesi bugün öğlen Menteşe Kurşunlu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Fulya Arpat'ın babası Abdullah Arpat, annesi Adile Arpat, yakınları, mesai arkadaşları, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından taziyeleri gözyaşları içinde kabul eden Arpat çiftini, Başkan Gürün teselli etmeye çalıştı. Fulya Arpat'ın cenazesi gözyaşları arasında Şehir Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Boşandığı eşi tarafından öldürülen Fulya Arpat'ın fotoğrafı

-Adliye binasından görüntü

-Şüphelinin polis aracından indirilişi

-Şüphelinin adliye binasına girişi

-Cenazeye katılanların görüntüsü

--Cenaze namazının kılınışı

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Baba Abdullah Arpat ve anne Adile Arpat'ın taziyeleri kabul etmesi

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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4)ÖN AYAKLARI KESİLEN KEDİ TEDAVİYE ALINDI

ADAPAZARI'nda ön iki ayağı kesilmiş bir kedi bulundu. Kedi tedavi edilmek üzere barınağa götürülürken, ilk belirlemelere göre çim biçme makinesinin ayaklarını kestiği ihtimali üzerinde duruldu. Adapazarı İstiklal Mahallesi Pilavcı Sokak üzerinde aydınlatma direğinin hemen yanında yatan bir kedinin acı inlemelerini duyan mahalle sakinleri, yardım için gittikleri sırada gördükleri manzara karşısında şok oldu. Ön iki ayağı kesilmiş halde yerde yatan kedi için kap içerisinde su bırakan mahalleli, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, durumu Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine bildirdi. Acı içinde inleyen kedi, barınak ekipleri tarafından alınarak götürüldü.

Polisin yaptığı ilk incelemelere göre kedininin ön ayaklarını çim biçme makinesinin kestiği ihtimali üzerinde duruldu. Mahalleli kedinin ön ayaklarının kesilmesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, akıllara Sapanca'da yaşanan acı olay geldi. Sapanca'da ön ayakları kesilen yavru köpek tedavi altındayken ölmüştü.

Görüntü Dökümü

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Kedinin görüntüsü

Barınak ekiplerinin kediyi alması

Detaylar

(Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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5)CUMHURBAŞKANLIĞI AŞÇILARININ TARİFİ İLE AŞURE YAPILDI

MUHARREM ayı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 13 ilde valilikler aracılığıyla aşure dağıtımı yapıldı. İzmir'de de üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu dev kazanlarda vatandaşlara aşure ikram edildi. Aşure dağıtımına katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, aşurenin, Cumhurbaşkanlığı aşçılarının verdiği tarifle yapıldığını söyledi.Muharrem ayı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 13 ile talimat verildi. Aralarında Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, İstanbul gibi kentlerin de bulunduğu yerlerde aşure dağıtıldı. Cumhurbaşkanlığı aşçılarının tarifleri ile yapılan aşure, vatandaşlara ikram edildi. İzmir'de Konak Meydanı'nda dev kazanlarla, aşure ikramı yapıldı. Aşure almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti İzmir milletvekillerinden Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, birlikte aşure dağıttı. Koç, İzmir'e özel olarak geldiğini belirterek, "İzmir'de olmak mutluluk verici. 13 farklı ilde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün aşure dağıtmaktayız. İzmir'in evladı olarak burada görevlendirildim. Şuanda da aşureleri dağıtıyoruz. Aşure, Cumhurbaşkanlığı aşçılarının özel bir tarifi ile yapıldı. Tarif bütün valiliklere dağıtıldı. Valilikler de bu tarife uyarak aşure yaptı. Herkesin Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Aşure dağıtımından görüntü

-Vatandaşlar aşure alırken görüntü

-Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN- İZMİR, ()

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6)YENİ HAVALİMANINI ADI 'ATATÜRK' OLSUN İMZA KAMPANYASI

İZMİR'in Foça ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi tarafından İstanbul'da yaptırılan yeni havalimanının isminin 'Atatürk' olması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilk gün 1000 kişi imza attı.

İstanbul'da yatırılan yeni havalimanın isminin ne olacağı merak konusu olurken, ADD Foça Şubesi 'Atatürk' adının verilmesi için imza kampanyası başlattı.Foça Demokrasi Meydanı'ndaki imza kampanyası öncesi ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat basın açıklaması yaparak bilgi verdi. Ararat, "ADD, havalimanından 'Atatürk' adının kaldırılmasına her ne pahasına olursa olsun asla ve asla izin vermeyecektir. İmza kampanyası yaparak kamuoyu yaratmak ve toplumu bilgilendirmekle başlıyoruz. İktidar yeni havalimanına 'Atatürk' ismini vermezse yasal ve demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanarak kitlesel eylemlere başlayacağız" dedi.

Açıklamanın ardından, kurulan imza standına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlk gün 15.00 - 19.00 saatleri arasında 1000 imza toplandı. İmza kampanyasının 24 Eylül Pazartesi akşamına kadar süreceği bildirildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Seyfi GÜL/FOÇA (İZMİR), ()-



