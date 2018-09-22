DHA YURT BÜLTENİ 10

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ak Parti ile MHP arasındaki görüşmeler inşallah haftaya başlar. Yerel yönetimlerdeki ittifakla ilgili şu saatte yapılacak kanun düzenlemelerinin yerel seçimler için bir faydası da olmaz" dedi. Özhaseki, kayyum atanan belediyelerde bunun bir mecburiyetten kaynaklandığını ve buralarda bölücü terör örgütü PKK'ya bir daha kucak açtırmayacaklarını söyledi.

Hafta sonunu geçirmek ve bazı etkinliklere katılmak üzere baba ocağı Kayseri'ye gelen Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerle ilgili sözlerine, Türkiye'nin en büyük partisi olduklarını belirterek başladı. Son yapılan genel seçimlerde de en yüksek oyu alan parti olduklarını ifade eden Özhaseki, "Birkaç ilde sadece 2'nci partiyiz. Haliyle biz çalışmalarımızı bağımsız şekilde devam ettiriyoruz. Bütün illerde güçlü şekilde hangi adaylarla yola çıkarız diye kendi içimizde bir çalışma var. Bunun neticesinde de adaylarımızı belirlemek için müthiş, hummalı birçok koldan araştırma yaparak bu gayretimizi sonuna kadar sürdürüyoruz. Yereldeki ittifak konusunda Devlet beyin de açıklamalarını hep birlikte izledik. Özellikle Ankara-İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde elde ettiğimiz kazanımlardan geriye gidilmemesi ile ilgili daha sonra birkaç gün önce açıkladığı çok titizlilikle üzerinde durduğu bu illerde PKK'nın siyasi uzantısının hayat bulacak şekilde yeşermemesini sağlayacak ittifaklara kapı açan görüşlerini de tabi saygı ile karşıladım. Aslına bakılırsa Cumhur ittifakı yapıldığında müthiş bir mutabakat sağlanmıştı. Vatandaş bunu sevmişti. Bize oy veren vermeyen herkes bizim Cumhur İttifakı hakkındaki kurduğumuz ittifakın dayandığı temel öğeleri kabul etmişti ve doğru görmüştü. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmadığı kadar büyük bir bekaa mücadelesi ile karşı karşıyaydı. Bu mücadelede MHP de bizi yalnız bırakmadı. Gerek FETÖ'ye karşı gerekse de PKK'nın bağımsızlık ilanına karşı bu devlet ve milleti bölme ilanına karşı o mücadelemizde MHP bize destek verdi. Tabi birde bunun yasal alt yapısı vardı. Temel bir dayanağı vardı.Kanunlar değişmişti. Anayasa değişikliği yapılmıştı. Çok makul meşru çerçevede bu iş devam etti. Ancak yerel idareler ile ilgili düzenlemeler 1984'te yapılmış bir kanuna dayanıyor. İttifaklarla ilgili çok açık bir hüküm yok. İyi niyet olarak karşılıklı gerek Ak Parti tarafından gerekse de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Genel Başkanlarımız nezdinde bu temenniler dile getirirken, bunun nasıl yapılacağı hususu da aramızda yapılacak görüşmelere bağlı. Ben basından okudum. Devlet bey bu konu ile ilgili galiba bir arkadaşı görevlendirmiş. Sayın Genel Başkanımız da beni ve Numan beyi görevlendirdi. Önümüzdeki günlerde Genel Başkan Yardımcıları olarak bir araya geleceğiz. Konuşacağız. Karşılıklı olarak mutlaka bu konu da fikirlerimizi birbirimize söyleyeceğiz' dedi.'

'KANUNİ BİR DÜZENLEMEYE GEREK YOK'

Mehmet Özhaseki, yereldeki ittifak konusunda kanuni bir düzenlenmeye gerek ve zaman olmadığını da belirterek, "Bu saatten sonra onun olacağının imkanı yok. Bir takım yollar var. Bu yollar neler olacağı hususunda zaten herkes biliyor. Kendi içimizde konuşacağız. Ve üzerinde mutabık kaldığımız şekilde Sayın Genel Başkanlarımıza arz edeceğiz. Umarız ki özellikle büyükşehirlerde buna benzer ittifak ortaya çıkar "dedi

'PKK'YA YENİDEN KUCAK AÇTIRMAYIZ'

Mehmet Özhaseki, kayyum atanan belediyelerdeki bu atamaların bir siyasi partinin hedef alınması veya kızgınlıktan kaynaklanmadığı, mecburiyetten doğduğunu söyledi. Devletin parasının alt yapı yerine bölücü terör örgütüne gittiğini söyleyen Özhaseki, bu yerleşimlerde ve belediyelerde PKK'ya yeniden kucak açtırmayacaklarını söyledi.

Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:

"Kayyum dediğimiz belediyelerde kayyumların atanması bir partiye kızgınlık veya hatta öfke ile şu partinin üzerine gidelim diye alınmış bir karar değil ki. Bir mecburiyetti. Kandil'in belirlediği adaylarla insanlardan zorla oy alınmış sonra da ele geçen ne kadar bütçe varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezden gönderdiği o tertemiz paraları dağa göndermek için seferber olmuşlar. Bunun da envai çeşit yolları var. Herkes biliyor zaten ve Kandil'in emrine girmişler. Belediyeler orada adeta bir lojistik üs gibi olmuş PKK'nın. Şimdi bunlar karşısında bunların bu devleti bu milleti bölme hareketi karşısında suç işlemelerine iktidar göz mü yumacaktı ? Elbette ki göz yumulmadı ve kayyumlar atandı. Kayyumlar kim orada zaten bizim görevli kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız. Peki kayyumlar atanmadan önceki durum ile atandıktan sonraki durum arasında bir fark oldu mu? Birebir gözlemleyenlerden birisi benim. Nihayetinde bakanlık görevim sırasında İller Bankası marifeti ile veya başka türlü Şehircilik Bakanlığı'ndaki belediyeler ile ilintilerimiz vasıtasıyla bunları birebir gözlemleyen benim. Eskiden gönderdiğimiz her paranın büyük bir kısmı bir türlü yollar bulunarak dağa gönderilirken, hizmete dönmeye başladı. Oradaki kaymakam arkadaşlarımız, vali yardımcılarımız şehirlerin alt yapılarını yaptılar, üst yapılarını yaptılar. Bakın şimdi Yüksekova gibi nüfusu 100 bini bulmuş ve geçmiş bir yerde 1 metre kanal yok. Kokudan ve pislikten geçilmiyor. Bir de Silopi'de 15 günde bir su akıyordu. Peki kayyumlar geldi ne oldu? Hepsinin alt yapısı yapıldı. Herhalde sadece 50 kilometre Yüksekova'da alt yapı yapıldı. Silopi'de Cizre'de sular akar hale geldi. Caddeler temizlendi ve şehirlerin eli yüzü açığa çıktı. Hizmet ortaya çıktı. Şimdi tabi seçimlerde herkes yarışacak. Nihayetinde vatandaşların ortaya koymuş olduğu siyasi iradeye biz de saygı duyacağız. Ancak, herhalde iktidarın gözü herkesin ve bütün belediyelerin üzerinde olacak. Özellikle dünya eşi benzeri kalmamış vahşi bire terör örgütü PKK'ya yeniden kucak açacak insanlar varsa yeni seçilenler içinde onların da suç işlemelerine herhalde hiçbir iktidar göz yummayacaktır diye düşünüyorum.'

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Mehmet Özhaseki açıklama

- Diğer görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera:Olcay DÜZGÜN KAYSERİ()

5 dakika 53 saniye /188 MB



================



Kültür Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de tarihi mekanları gezdi

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölge gezisine çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'dan sonra geldiği Mardin'de İslam ve Hristiyanlar'a ait inanç merkezleri ve tarihi mekanları ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

Mardin'de ilk olarak beraberindeki Vali Mustafa Yaman ve AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir cafede kahvaltı yaptı. Daha sonra Mardin Müzesi'ni gezen Ersoy ve beraberindekiler, burada yetkililerden bilgi aldı. Müzenin arkepark alanında bulunan çocuklarla birlikte sembolik olarak kazı çalışması yapan Ersoy, çocuklarla sikke basarak kumaşa baskı boya yaptı. Daha sonra Ulu Cami'ye geçen Bakan Ersoy, yol güzergahındaki esnafları gezerek bir süre sohbet etti. Tarihi camide İl Müftüsü İsmail Çiçek'ten cami hakkında bilgi alan Ersoy, buradan Süryani Cemaatine hizmet veren 3 bin yıllık Deyrulzafaran Manastırı'na geçti. Burada Süryani Metropoliti Saliba Özmen ve Rahip Gabriel Akkurt tarafından karşılanan Ersoy, manastırdaki turistlerle ayaküstü sohbet ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Manastır hakkında Salibe Özmen'den bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra manastırı gezdi.

'TURİZMİ 12 AYA YAYMAMIZ LAZIM'

Buradan Antik Dara kentine geçen Bakan Ersoy, burada yaptığı kısa açıklamada, Mardin'in tarihi geçmişine dikkat çekerek, Anadolu'nun da, Mardin'in de inanılmaz bir değer olduğunu söyledi. Mardin'in doğal ve arkeolojik yapısıyla paha biçilemeyeceğini belirten Ersoy, "Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve çevresinin geleceğinin turizm açısından çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bütün dünya ile paylaşacağız. Mardin'de her yol dolu ve güzel ama bu doluluğu 12 aya yaymamız lazım. Bu birinci proje. İkinci projemiz de gelirleri artırmamız gerekiyor. Türkiye şu anda değerinin altına giriyor maalesef, hak ettiği değere getirmemiz lazım. Biz de buna konsantre olacağız" dedi.

Bakan Ersoy daha sonra Kızıltepe ilçesindeki bir düğüne katılarak Şanlıurfa'ya geçecek.

Görüntü Sıralaması

Bakanın tarihi mekanları ziyareti

Yetkililerden bilgi alması

Esnaf ziyareti,

Cami ve manastır ziyareti,

Dara Antik kent ziyareti

Kısa açıklaması

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================



Arkadaşını 'Özbek kadın' yüzünden boğazını keserek öldürmüş

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde önceki gün boğazı kesilerek öldürülen Erol Özdemir'in(31), katil zanlısı Yusuf Kaya(43), tutuklandı. Kaya, Özbekistan uyruklu kadın yüzünden çıkan tartışma sonucu Özdemir'i öldürdüğü itiraf etti.



Çerkezköy'de bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Erol Özdemir, ilçesinin Kuşbahçe mevkiinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin ardından polis geniş çaplı soruşturmasında, Özdemir'in olay günü cinayet bölgesine arkadaşı Yusuf Kaya'nın otomobille götürdüğünü belirledi. Gözaltına alınan Yusuf Kaya, ilk ifadesinde Özdemir'i kendisine ait 59 TL 390 plakalı otomobille bırakıp döndüğünü öne sürdü. Çelişkili ifadeler üzerine çapraz sorguya alınan Kaya, cinayeti bir Özbek uyruklu kadın yüzünden işlediğini itiraf etti. Cinayet zanlısı Kaya, "Olay günü Erol işyerime geldi ve benim yanımda bir süre çalışıp ayrılan Özbek uyruklu Zülfiya isimli kadınının sevgilisi olduğunu söyledi. Benim de kadınla ilişkim olduğunu öne sürüp, hakaretler etti. Bu konuyu konuşmak üzere Kuşbahçe mevkiine gittik. Erol, burada bana tehdit ve hakaretlerini sürdürünce, yanımdaki bıçakla onu öldürdüm" dedi.

Emniyetteki soruşturmasının ardından çelik yelek giydirilen Yusuf Kaya, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Polisin aldığı güvenlik önlemi

-Çelik yelek giydirilen zanlı

-Elleri kelepçeli polisler arasında getirilen zanlı

-Adliyeye girişi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Asi Nehri'nde onbinlerce balık telef oldu

HATAY'ın Samandağ İlçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde telef olan onbinlerce balık sahile vurdu.

Samandağ İlçesi Tekkebaşı Mahallesi'nde yer alan Asi Nehri Boğazı'nda onbinlerce balık telef olarak sahile vurdu. Tatlı suyun denize döküldüğü alandaki telef olan balıkları görünce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, denizden gelen balıkların geri dönemediğini tatlı suya karışmaları sonucu telef olduğunu savundu. Çöğürlü Mahalle Muhtarı Mehmet Doğru ise, zehirli atıkların balıkların ölümüne neden olduğunu iddia etti. Doğru, "Olayı fark edince jandarmaya haber verdik. Fabrika ve buna benzer alanlardan Asi Nehri'ne karışan atıklar balıkların telef olmasına sebep olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı başlatırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise telef olan balıklarla ilgili sudan numune aldı. Kıyıya vuran ve Asi Nehri kenarlarında biriken telef olan balıklar, sahilde kötü koku yayıyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Sahile vuran ölü balıklar

- denizden görüntü

- Sahildeki çocuklar

SÜRE:01'49" BOYUT:202 mb

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ (Hatay), ()



=============

Görev başında kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti

KONYA'da görev başındayken kalp krizi geçiren polis memuru Alpaslan Ekinci (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi'ndeki polis merkezinde meydana geldi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Fatih Polis Merkezi'nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Alpaslan Ekinci, çalışırken aniden fenalaştı. Meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan 25 yıllık polis memuru Ekinci'ye, gelen ambulansta kalp masajı yapıldı. Yolda duran kalbi yeniden çalıştırılan Ekinci, Konya Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis memuru Alpaslan Ekinci'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Aksaray'a gönderileceği bildirildi.

(Görüntü dökümü:

------------------------------

- Hayatını kaybeden polis memurunun ambulansla hastaneye getirilmesi

- Hastaneden detay

(KJ:Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

=======================

Kazada ölen öğretmen Bolu'da toprağa verildi

BOLU,