DHA YURT BÜLTENİ - 1

1 - BİTLİS'TE ASKERLERE TACİZ ATEŞİ: 1 ŞEHİT, 2 YARALI

BİTLİS'in Aşağıyolak köyü kırsalında operasyon gerçekleştiren askerlere, terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis İli merkez İlçesi Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Aşağıyolak Köyü kırsalında 25.06.2018 günü saat 12.00 sıralarında icra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılmıştır. Hain saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in (26) acı haberi Adıyaman'daki yakınlarını yasa boğdu.

Hanım ve Mehmet Canördek çiftinin 2'si kız 6 çocuğundan 3'üncüsü olan ve 1 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Cevdet Canördek, Bitlis'in Aşağıyolak köyü kırsalında yapılan operasyonda teröristlerin saldırısında şehit oldu. 2 askerin de yaralandığı saldırıda şehit olan uzman çavuş Canördek'in acı haberi, öğleden sonra askeri yetkililer tarafından Kayaönü Mahallesi'ndeki ailesine iletildi. Aldığı acı haberle annesi ve yakınlarının sinir krizi geçirdiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları da acı haberi duyunca Canördek ailesinin evine gelerek taziyelerini iletmeye başladı. Şehadeti ile yakınlarını yasa boğan Uzman Çavuş Cevdet Canördek, bugün düzenlenenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in (26) naaşı, askeri uçakla memleketine getirildi. Bitlis'ten uçakla Adıyaman Havaalanı'na getirilen Canördek'in naşını Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi parti başkanları, şehidin babası Mehmet ve annesi Hanım Canördek ile kardeşleri karşıladı. Şehit Canördek'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Vali Kalkancı ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Mehmet Canördek'in elini sıkarak teskin etmeye çalışırken, Nanım Canördek ise askerden destek aldı. Canördek'in naşı havaalanından alınarak bugün şehitlikte defnedilmek üzere, Yeni Mezarlık Camisi morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adıyaman Havaalanı

- Şehidin yakınları

- Yetkililer

- Yakınlarının feryat etmesi

- Vali Nurullah Kalkancı ve TBMM Başkanvekili Aydın, şehit babasını sakinleştirmesi

- Uçağın inmesi

- Cenaze çıkartılması

- Cenaze cenaze aracına konulması

- Havaalanından ayrılmaları

- Genel ve detay görüntüler

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- Şehidin baba evi

- Bayrakların asılı olması

- Jandarma ve sağlık görevlileri

- Yakınlarının rahatsızlanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ /BİTLİS,() - Mahir ALAN /ADIYAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Çankırı'da sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

ÇANKIRI'da kısa sürede etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katları su içinde kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye ederken, Çankırı Belediyesi ekipleri de vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı. Yağmur nedeniyle trafik de durma noktasına geldi. Vatandaşlar, su baskınlarının önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak, baskın yaşanan ev ve işyerlerine dolan suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cadde ve sokaklarda su birikinti görüntüleri

-Ev ve işyerlerinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI /ÇANKIRI,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - Kayseri 1 saatte göle döndü

KAYSERİ'de, dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur nedeniyle birçok mahalle sular altında kaldı, alt geçitler ulaşıma kapanırken, birçok ev ve işyerinin zemin katlarını su bastı.

Dün akşam 19.00 sıralarında yağmaya başlayan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle göle dönen yollarda vatandaşlar yürümekte zorlanırken, trafikte aksamalar oldu. Sivas Caddesi, Kartal Bulvarı, Talas Bulvarında su birikintileri nedeniyle trafik kilitlendi. Olumsuz hava şartları nedeniyle tramvay seferleri de aksadı. Bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını da su bastı. Bazı alt geçitlerde yoğun yağış trafiğe kapatıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre dün bazı bölgelerde sağanak yağış görüldüğü, yağışının belirli aralıklarla bugün de süreceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağanak yağmurdan görüntü

-Yağmura yakalanan vatandaşlardan görüntü

-Göle dönen yollardan görüntü

-Genel detay

4 DK 18 SN / 262 MB

Haber-Kamera: İlyas KAPLAN / KAYSERİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 - Okulun yakıt tankı, değişim sırasında alev aldı



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, doğalgaz sistemine geçilecek olması nedeniyle yakıt tankının kaynakla kesilerek kaldırılmak istendiği sırada, tankta kalan yakıt alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay öğleden sonra, Gebze Pelitli Mahallesi'nde bulunan Halil Çelik Ortaokulu'nda meydana geldi. Doğalgaz sistemine geçilecek olması nedeniyle okulun kalorifer dairesinde bulunan yakıt tankının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaynakla kesim yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar tankın içerisindeki az miktardaki yakıtı tutuşturdu. Okulun kalorifer dairesinden dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Kalorifer dairesinde çalışma yapan bir işçi ise dumanlar nedeniyle simsiyah olurken, yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Okuldan dumanların yükselmesi

İtfaiyenin müdahalesi

Çevrede toplananlar

Haber-Kamera: Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5 - Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini öldürdü



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polis memuru İbrahim Y., boşanmak isteyen eşi Elif Kaya Y.'yi oğlunun gözü önünde beylik tabancası ile iki el ateş ederek vurdu. Engel olmaya çalışan küçük yaştaki oğlunun müdahalelerine rağmen göğsünden ve karnından yaralanan üç çocuk annesi Elif Kaya Y., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Bodur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İzmit'te bir polis merkezinde görevli İbrahim Y. ile eşi Elif Kaya Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İbrahim Y. tartışma sırasında küçük yaştaki oğlunun gözleri önünde beylik tabancasını çıkartarak eşine 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri Elif Y.'nin göğsüne, biri ise karnına isabet etti. Tartışma sırasında engel olmaya çalışan oğlu, bir cisimle babasının başına vurmasına rağmen yaşananlara engel olamadı.

EŞİNİ VURDU, KARAKOLDAKİ POLİSLER EVE KOŞTU

Olayın ardından evden çıkan İbrahim Y., yakındaki Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne giderek, eşini vurduğunu, teslim olmaya geldiğini söyledi. Eve giden polisler, 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Kaya Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

3 çocuk annesi Elif Kaya Y.'nin, bir süredir eşi İbrahim Y. ile aralarındaki sorunlar nedeniyle boşanmak için dava açtığı, evlerini ayırmak için de görüştükleri öğrenildi. Gözaltına alınan İbrahim Y.'nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Polis ve eşinin fotoğrafları

Karakoldan görüntü

Haber-Kamera: Nabi YAZICI-Dinçer AKBİR / KÖRFEZ(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 - Tartıştığı eski çalışanı tabancayla vurarak öldürdü

UŞAK'ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Nuri Şeker Caddesi'nde bulunan bir çiğköfte dükkanı önünde meydana geldi. Çiğköfte dükkanının sahibi Tahir Ö. (49) ve daha önce yanında çalıştığı öğrenilen Alican Şahin (20) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tahir Ö. tabancasıyla Şahin'e ateş etti. Göğsüne ve ayağına mermi isabet eden Şahin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Şahin'i ambulansla Uşak Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Alican Şahin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan polis, olayın ardından otomobiline binerek olay yerinden kaçan Tahir Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Alican Şahin'in ambulansa bindirilmesinden görüntü

Haber-Kamera: UŞAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7 - Dövdüğü eşinin kardeşlerine ateş açtı: 7 yaralı



ŞANLIURFA'da eşinden şiddet gördüğü için babasının evine giden Kerime Ç.'nin kardeşleri konuşmak için eniştelerinin evine gitti. Kayınbiraderlerinin geldiğini gören Ferhat Ç.'nin tüfekle rast gele ateş açması sonucu aralarında oyun oynayan çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat Ç., bilinmeyen tartıştığı eşi Kerime Ç.'yi dövdü. Bunun üzerine Kerime Ç. evi terk edip babasının evine gitti. Kerime Ç., durumu erkek kardeşlerine anlattı. İsimleri öğrenilemeyen 3 kardeş, enişteleri Ferhat Ç'nin evine gitti. Evin önünde eniştelerine bağırarak dışarı çıkmasını isteyen kayınbiraderlerinei gören Ferhat Ç., balkona çıkarak pompalı tüfeğiyle rast gele ateş açtı. Mahallede korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan olayda tüfekten çıkan saçmalara hedef olan ve aralarında oyun oynayan çocukların da bulunduğu kimlikleri belirsiz 7 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Ferhat Ç ile ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Olayın yaşandığı evin önünde toplanan mahalle sakinleri

- Yaralılar ambulansa konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8 - Parkta tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 yaralı



SİVAS'ta, parkta oturan iki arkadaşın yanına gelen Burak K., tartıştığı kişilerin üzerine pompalı tüfekle ile ateş açtı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı alt tarafında bulunan Şehitler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Yener A. (25) ve Sezer G. parkta çay içerken yanlarına gelen Burak K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak K. yanında taşıdığı pompalı tüfekle iki arkadaşa ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Muhammet Yener A. ile Sezer G.'nin vücudunun değişik bölgelerine isabet etti. Yaralılardan durumu iyi olan Sezer G. Numune Hastanesi'ne, durumu ağır olan Muhammet Yener A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Burak K. ise olay yerinden otomobili ile kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Burak K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ise olay yerine gelerek bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin parktaki incelemeleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9 - Akyazı'da kavga: 1 yaralı



SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, M.Ö. tartıştığı 16 yaşındaki E.Ü.'yü bıçakladı. Yaralanan genç tedavi altına alınırken, yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Akyazı Yeni Mahalle Gül Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. ile E.Ü. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. M.Ö. üzerindeki bıçağı çıkartarak E.Ü.'yü karnından yaraladı. Şüpheli M.Ö. olay yerinden kaçarken, yaralanan E.Ü yakınları tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne getirildi. E.Ü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası iki tarafın yakınları Akyazı Devlet Hastanesi'nde karşılaşınca arbede yaşandı. Polis tarafları ayırdı. E.Ü.'nün yakınları hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi. Polis, M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının sevki

-2 ailenin hastane önünde tartışması

-Yaralı yakınının sinir krizi geçirmesi

-Detay

Haber-Kamera: Alaattin ONUR /AKYAZI(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10 - OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KONYA'da otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 70'inci kilometresinde Kızören Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Yılmaz Adsız (58) idaresindeki 35 NAM 82 plakalı otomobil, kavşakta Bahadır Güloğlu (38) yönetimindeki 38 KB 665 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücüler Bahadır Güloğlu, Yılmaz Adsız ve eşi Güler Adsız (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yılmaz Adsız, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası mahallesi sakinleri aynı yerde sürekli kaza olması nedeniyle, bir süreliğine yolu ulaşıma kapattı. Kalabalık, sürekli kaza olduğu gerekçesiyle kavşağa sinyalizasyon sistemi yapılmasını istedi. Kalabalık, güvenlik güçlerinin ikna etmesi sonucu yoldan çekilerek, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Mahalle sakınlerinin yolu kapatması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11 - TIR OTOMOBİLE ÇARPTI: 6 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde konteyner yüklü TIR'ın önünde ilerlemekte olan otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Aydın Akbaş idaresindeki 34 GPJ 76 plakalı konteyner yüklü TIR, önünde ilerlemekte olan Mehmet Besmiş idaresindeki 63 KZ 484 plakalı otomobile arkadan çarptı. TIR ile otomobil çarpışmanın etkisiyle bariyerlere girdi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Besmiş, Suzan Besmiş (48), Rahime Besmiş (47), Dilan Besmiş (9), Ramazan Besmiş (7) ile TIR sürücüsü Aydın Akbaş yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, trafik yan yol üzerinden sağlandı. D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçların görüntüsü

- Otomobilin çekilmesi

- Yolda biriken trafikten görüntü

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU /KÖRFEZ(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12 - Otomobil köprüden dere yatağına uçtu, sürücü yaralandı



SİVAS'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü bariyerlerine çarparak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza 19.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Bostankaya mevkisinde meydana geldi. Sivas Kangal ilçesine giden Galip Başer (60) yönetimindeki 58 LD 551 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen bir kamyonun sıkıştırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Önce köprü korkuluklarına çarpan otomobil daha sonra dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Başer, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Dere yatağındaki otomobilin görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13 - Kolu kırık çocuğun ağladığını görünce otobüsle hastaneye götürdü

SİVAS'ta halk otobüsü şoförü Muhammet Cin (26), kolu kırılan çocuğu ağlamasına dayanamayarak otobüs içindeki yolcularıyla birlikte hastaneye götürdü.

Olay, 4 Haziran'de kent merkezinde yaşandı. Yiğitler-Kılavuz seferini yapan Sivas Halk Otobüsü şoförü Muhammet Cin, hat üzerindeki duraktan yolcu aldı. Annesiyle birlikte hastaneye gitmek üzere otobüse binen ve kolu kırık olan kız çocuğunun ağlamasını farkeden Cin, dayanamayarak otobüsün güzargahını değiştirip çocuğu Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü. Cin, minik çocuğu hastaneye teslim ettikten sonra araçta kalan yolcularla birlikte güzergahına dönerek yoluna devam etti.

'YOLCULARIN SORUMLULUĞU BANA AİTTİR'

Çocuğun durumundan etkilendiğini söyleyen halk otobüsü şoförü Cin, "Arabaya 2'si çocuk 3 kişi bindi. Küçük çocuk ağlıyordu. Annesi hastaneye gideceğini söyledi. Çocuğun ağlamasına dayanamadım. Baya bir çığlıklar içinde ağlıyordu. Vicdanım el vermedi. Hepimizin kardeşi ve çocukları var. İnsanlık görevimizi yaptık. Bu otobüsün şoförü bensem, içindeki yolcuların sorumluluğu da bana aittir. Hastalanabilir, başka birşey olabilir. Bu tip durumlarda elimizden geldiği kadar çaba göstermemiz lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüsün güvenlik kamerası görüntüsü

-Otobüs şoförünün konuşması

Haber: SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14 - 4 yıldır aranan cezaevi firarisi kafede yakalandı



KAHRAMANMARAŞ'ta 4 yıl önce açık cezaevinden firar eden ve hırsızlık ile benzeri suçlardan 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram E. (30), polis tarafından bir kafede yakalandı.

Bayram E., Türkoğlu Açık Cezaevi'nden 13 Mayıs 2014'te firar edip izini kaybettirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 23 suç dosyasından da aranan Bayram E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda Bayram E.'nin firar ettikten sonra İstanbul'a kaçtığı ve burada alçı tavan işi yaptığı belirlendi. Şüphelinin izini süren ekipler, Bayram E.'nin kısa bir süre önce Kahramanmaraş'a döndüğünü tespit etti.

Çalışmalar sonunda polis, Bayram E.'yi Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki bir kafede yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve polislere kendisini farklı bir isimle tanıtan Bayram E., kimlik tespitinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bayram E.'nin getirilişi

- Hastaneye alınması

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilişi

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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