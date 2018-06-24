DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)İHA İLE TESPİT EDİLEN 4 PKK'LI, HAVA HAREKÂTIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Buzul Dağları Aslan Bölgesi'nde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen, PKK'lı 4 terörist hava harekâıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin örgütün üst düzey sorumlularından olduğu belirtildi.Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesine bağlı Buzul Dağları Aslan Bölgesi'nde sürdürülen terör operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 4 teröristin yapılan hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek şöyle denildi: "23.06.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Buzul Dağları Arsan Bölgesi'nde İHA ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu, icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin örgütün üst düzey sorumlularından olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

TSK: HAVA HAREKÂTLARINDA 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri de, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV)

-Hava herakatı bombalama görüntüsü

Haber: HAKKARİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8 YAŞINDAKİ EYLÜL, EVİNİN ÖNÜNDEN KAYBOLDU (EK)

2)VALİ KÖYE GELDİ

8 yaşındaki Eylül'ün kaybolması sonrası Uzunbeyli Mahallesi'ne gelen Ankara Valisi Ercan Topaca, burada Yağlıkara ailesinin oturduğu eve geçerek baba İbrahim Yağlıkara ve yakınları ile görüştü. Vali Topaca, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yaklaşık yarım saat süren toplantı yaptı.

'YA KONUŞTU

Çıkışta Demirören Haber Ajansı'na () konuşan Vali Topaca, "Dün başlayan arama tarama kontrol faaliyetleri devam ediyor. Bu arama faaliyetleri karadan yapıldığı gibi uçaklarla ve drone'larla havadan da yapıldı. Köyün etrafındaki yaklaşık 10 kilometrelik bir alan uçakla tarandı. Bu uçağın özelliği aşağıda bir canlı olduğu zaman kedi dahi hepsini tespit edebiliyor. Bu arama tarama faaliyeti uçağın yaptığı kontrollerde bir şey tespit edilemedi. Ancak bizim hem karadan görevli arkadaşlar, jandarma, köylüler, AFAD ekipleri, emniyet ekipleri etrafı şimdi tekrar bir daha arayacak. Düşebileceği, gidebileceği, hangi alan varsa onlara tek tek bakacağız. Soruşturduğumuz, ifadesine başvurduğumuz, çocuğun ilk andan kaybolduğuna ana kadar bütün aşamaları tek tek bir daha gözden geçiriyoruz. En ufak bir ayrıntıyı dahi kaçırmadan yavrumuzu sağ salim bulmak için her türlü faaliyeti gösteriyoruz" dedi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

"Gören bilen varsa burada görevli askerimize her türlü bilgiyi paylaşmalarında fayda varö diyen Vali Topaca, "O bilgi bizi sonuca götürebilir. Bir özel çalışma grubu da oluşturduk. Kaybolma hadisesini bütün boyutlarıyla aydınlatacak bir ekip. Arkadaşlarımız da bu çalışmayı yürütecekler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vali'nin açıklaması

-Arama faaliyetlerine katılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)KASTAMONU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 5 EV KÜL OLDU

KASTAMONU'nun Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç köyü Söğüşler Mahallesi'nde Nuri Özkan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek İsmail Özkan, Mustafa Özkan ve Süleyman Özkan ile Nuri Mısır'ın da evlerine sıçradı. İhbar üzerine Azdavay ve Daday belediyelerinin itfaiye ekipleri bölgeye geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Söndürme çalışmaları

- Alevlerin sıçradığı evler

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ / AZDAVAY(Kastamonu),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)KAVGAYI AYIRMAYA GELEN POLİSLERE SALDIRDILAR: 3 POLİS YARALI

İZMİT'te bir düğünde kavga çıktı, kavga eden kişiler, olaya müdahale etmek isteyen polislere taş ve sopalarla saldırdı, 3 polis yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yapılan bir düğün esnasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, kavgayı ayırmaya çalıştı ancak kavga eden iki grup birleşerek polislere taş, sopa, plastik bidon ve benzeri malzemelerle saldırdı. Bazı kişiler ise tüfek ve kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Olay sırasında kalabalık grup tarafından darp edilen 3 polis memuru yaralandı. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, yaralı polisler olay yerine gelen ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili polise saldırdığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olaya karışan diğer şahısları yakalamak için bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kalabalığın polis ekiplerine saldırma anından görüntü

- Olay yerinde atılmış tüfek fişeklerinden görüntü

- Çevik kuvvet ekiplerinin görüntüsü

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ERZURUM'UN İLÇELERİNDE SEL, YOLLARI ULAŞIMA KAPATTI

ERZURUM'un Oltu ve Narman ilçelerinde, sel suları ile dağlardan sürüklenen kaya ve odun parçaları yolları trafiğe kapattı. Onlarca araç yolda kalırken, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.Öğleden sonra başlayan sağanak, Oltu ilçesinde bazı derelerin taşmasına neden oldu. 17.30 sıralarında Oltu'ya bağlı İriağaç, Kaledibi, Sağlıcak, Güzelsu, Dutlu mahallerinden gelen sel suları Oltu -Artvin yolunu trafiğe kapattı. Yine sağanak Narman- Oltu karayolunun kapanmasına neden oldu. Dağlardan ve köylerden selin getirdiği kaya parçaları, çakıl taşları ve odun parçaları nedeniyle sürücüler ilerleyemedi. Onlarca araç yolda kalırken, vatandaşlardan Turgut Atmaca, sele kapılmaktan saniyelerle kurtulduğunu söyledi. Atmaca, yağmurun aniden bastırdığını, felakete dönüştüğünü belirtti. Karayolları bağlı iş makinesi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Sağanak yağmur

Selin başlangıç noktası

Selin geldiği mahalleler

Kapanan yollar

Kayalardan akan sular

Dereden gelen su

Bekleyen araçlar

Haber-Kamera: Murat AYDIN /OLTU(Erzurum),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Trabzon'da sel suları, beton pompası ile kamyonu dereye böyle sürükledi (EK)

6)MAHSUR KALAN KADININ, KEPÇE İLE KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Trabzon'un Arsin ilçesi Yolaç köyünde şiddetli yağmurla oluşan selde HES tüneli girişinde mahsur kalan bir kadın kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kadını kepçe ile bulunduğu yerden alarak yola indirdi.

Görüntü Dökümü

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Kadının kepçe ile kurtarılması

Haber: Aleyna BAYRAM /TRABZON,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)BİLECİK'TE YAĞMUR SELE DÖNÜŞTÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

BİLECİK'in merkeze bağlı Karaköy'de yağanak halinde yağmur sele neden oldu. Sel sularında sürüklenen araçlar hasar gördü.

Karaköy'de dün öğle saatlerinde yağan yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur, kısa sürede sele dönüştü. Çok sayıda evi su basarken, sel sularının sürüklediği park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

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- Selde sürüklenen araç

- Sokaklarda akan sel suları

- Çamura bulanan sokaklar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)BARTIN'DA METREKAREYE 74 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ, YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI



BARTIN'da, dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle yollar sular altında kalırken, bazı evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı. Meteorolojinin verilerine göre metrekareye 74 kilogram yağmur düştü.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluştu. Bazı yollar belediye ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Rögarların taşması nedeniyle Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi üzerinde biriken sularda araçlar güçlükle ilerledi. Aşırı yağış sonrasında yaklaşık 10'a yakın ev ve iş yerini sular bastı. Karayolları ekipleri ulaşımı aksayan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bartın Belediyesi ekipleri de suların yükseldiği yerlerde çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.

Bartın Belediyesi kriz masası oluşturarak personeli göreve çağırdı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamada, "Aşırı yağmur yağışı akşam saatlerinde kentimizde etkili olmaya başladı. Bizlerde tedbir olarak, kriz masası oluşturduk. Belediyede görevli bütün personeli göreve çağırdık. Yağış sonrasında oluşan sular nedeniyle yollarda ve ev ile iş yerlerinin alt katlarına sular bastı. Ekiplerimizin hepsi şu anda çalışıyor. 500 kişi şu anda görev başında, meteoroloji müdürlüğü yağışın sabah saatlerine kadar devam edeceğini bizlere bildirdi. İnşallah kötü bir durum olmadan bunu atlatırız" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Kapanan yollardan görüntü

-Suyun içinde giden otomobiller

-İşyerlerini temizleyen insanlar

-Su basan evler

-Trafik ve belediye ekipleri

-Evleri su basan insanlarla röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)DENİZDE ÇIKAN HORTUM KORKUTTU

BARTIN'ın Mugada sahilinde denizde çıkan hortum vatandaşları korkuttu.

Bartın'ın en gözde tatil beldesi Mugada Arıönü Köyü sahilinde dün akşam saatlerinde denizde hortum oluştu. Denizin yaklaşık 100 metre açığında oluşan hortum vatandaşları korkuttu. Uzun süre denizin üzerinde kalan hortum karaya ulaşmadan deniz üzerinde yok oldu. Şimşeklerin de oluştuğu hortumu vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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-Denizde çıkan hortum

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)HAVALİMANINDA KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ

SİVAS Nuri Demirağ Havalimanı'nda kalp krizi geçiren Cemal Yıldırım(71) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda meydana geldi. Sivas'tan İstanbul'a gitmek için havalimanına giden Cemal Yıldırım, check in işlemlerini yaptırırken bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Yıldırım'a havalimanında yolculuk etmek için bulunan bir doktor uzun süre kalp masajı yaparak müdahale etti. Yıldırım, daha sonra olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü

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-Kriz geçiren yolcuya kalp masajı yapılması

Haber-Kamera: Hakan KALELİ / SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ÇANAKKALE'DE PARKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ÇANAKKALE'de bir partaki bankın altında erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin Hasan İş olduğu belirlendi.

Dün, saat 16.30 sıralarında Kayserili Ahmetpaşa Caddesi üzerinde gezen vatandaşlar, parktaki bir bankın altında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Ceset üzerinde yapılan incelemede ölen kişinin Hasan İş olduğu tespit edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardından Hasan İş'in cesedi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Halk bahçesinde bulunan erkek cesedinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)DEMİRYOLLARI İŞÇİSİ TRENİN ALTINDA CAN VERDİ

KAYSERİ'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Devlet Demiryollarında sinyalizasyon işçisi olarak çalışan 44 yaşındaki Yılmaz Arı, manevra yapan yük trenin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, 21.30 sularında Kocasinan ilçesi Gaziosmanpaşa köprüsü üst geçit yakınlarında meydana geldi. Makinist Mehmet Akif T. yönetimindeki yük treni, üst geçit üzerinde bulunan manevra sahasına geldiğinde raylar üzerinde çalışan sinyalizasyon işçisi Yılmaz Arı'nın üzerinden geçti. Tonlarca ağırlıktaki yük treninin üzerinden geçti, talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası, demiryolları çalışanları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis yaşanan olayla ilgili ifadesine başvurmak üzere makinisti gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntü

- Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma

- Cenaze aracı ve polis ekipleri

- Diğer detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, elektrik arızasını gidermeye çalışan işçi Abdulkadir Tekçi (31), akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik kesik olan mahallede, arızayı gidermek için yüksek gerilim hattı direğine çıkan arıza ekibinde görevli Abdulkadir Tekçi, akıma kapıldı. Vücudunda yanıklar oluşan işçi, arkadaşlarının yardımı ile direkten indirilerek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı olan Tekçi, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya'ya sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Acil servis önü

- Bekleyenler

- Ambulans

- DEDAŞ arıza giderme araçları

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN /SİVEREK(Şanlıurfa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)KADIN AVUKAT İKİ HAFTA ÖNCE ALDIĞI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

ZONGULDAK'ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat Aysun O. (47), iki hafta önce aldığı ruhsatlı tabancasıyla intihar etti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Terakki Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan avukat Aysun O., anne ve babasıyla birlikte yaşadığı evinde yalnız olduğu sırada başına tabancayla ateş ederek ağır yaralandı. Silah sesi üzerine eve giden komşuları, Aysun O.'yu yerde hareketsiz yatarken görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aysun O'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından eve gelen Aysun O'nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri evde yaptığı incelemenin ardından Aysun O'nun cesedini, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Evin önünden detaylar

Cesedin çıkarılması

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)ÇAKIL YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ, İKİ ÖLÜ

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da çakıl yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Kaleil Bowan (55) ile Emine Bowan (56), hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ercan-İskele anayolunda üzerinde meydana geldi. NF 302 plakalı çakıl yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, eşi ile yolda seyir halinde olan Kaleil Bowan'ın kullandığı FM 897 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin tamamen ezildiği kazada, Kaleil Bowan ile Emine Bowan olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı olarak kurtulan kamyon şoförü Ramazan Tomuk (57) ise, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın olduğu o anlar, akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

- Çakıl yüklü kamyon soldan geliyor

- Sağdan gelen (görüntüde var) kırmızı aracın üzerine düşüyor

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- Kaza sonrası vatandaşların yaşadığı panik

- Kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Sefa KARAHASAN /LEFKOŞA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)İZMİR ÇEVREYOLU'NDAKİ KÖPRÜDEN DÜŞEN ADAM ÖLDÜ

İZMİR'in Buca ilçesinde, çevreyolunda bulunan metrelerce yükseklikteki köprüden düşen G.T. hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 206/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre G.T., İzmir Çevreyolu'nda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikteki köprüden toprak zemine düştü. Kanlar içinde yerde kalan G.T.'yi gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde G.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2 ÇOCUK AĞIR YARALANDI

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, motosikletle gezmeye çıkan Oğuzhan Uygun (14) ve arkadaşı Çetin Gürel'in (15) üzerinde bulunduğu motosiklete aynı yöne giden otomobil çarptı. Kazada motosikletteki çocuklar ağır yaralanırken, kazanın ardından kaçan sürücü bir süre sonra teslim oldu.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında ilçe girişinde meydana geldi. Plakasız motosikletle gezmeye çıkan ve kafalarında kask olmayan Oğuzhan Uygun ve Çetin Gürel'in bulunduğu motosiklete aynı yöne giden Fuat Altındiş yönetimindeki 09 AAR 870 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosikletteki Uygun ve Gürel ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocukları ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Uygun ve Gürel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı çocuklardan Oğuzhan Uygun'un, AK Parti Koçarlı Kadın Kolları Başkanı Yasemin Uygun'un oğlu olduğu öğrenilirken, kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Fuat Altındiş ise jandarma karakoluna gelerek teslim oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Otomobil ve motosikletten görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / KOÇARLI(Aydın),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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