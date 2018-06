DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: İKİ İŞÇİ 6 SAAT SONRA KURTARILDI

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı. Saat 20.00 sıralarında, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Yerin 360 ile 460 metre altında meydana geldiği öğrenilen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kömür üretimi yapılırken tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte mahsur kalan maden işçileri Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven'i kurtarmak için TTK'ya ait tahlisiye ekipleri maden ocağında kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Ocak önünde ise maden işçilerinin mesai arkadaşları ve aileleri endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Sağlık ekipleri de ocak önünde ambulanslarla hazır bekletildi. Göçükten son anda kurtulan ve şoka girdiği öğrenilen işçilerden Ferdi Oral ise yer altından çıkarıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oral, tedavisinin ardından taburcu edildi.

VALİ ÇINAR: İŞÇİLERE ULAŞILDI, DURUMLARI İYİ

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, maden ocağı önünde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'ndan bilgi aldı. Ocak önünde açıklamalarda bulunan Vali Çınar, şöyle dedi: "2 işçimize ulaşıldı. Durumları gayet iyi. TTK Genel Müdürü işinin başında takip ediyor. Birazdan işçileri çıkaracaklar. TTK'nın bu kazalarla ilgili kurtarma ekibi var. En iyi en tecrübeli ve en profesyonel ekibi. Herkes işinin başında. Bütün kurumlar burada. Allah beterinden saklasın."

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı İsa Mutlu ise işçilerle sesle iletişim sağlandığını söyleyerek, "Sağlık durumlarının iyi olduğu sesle iletişim sağlandığı haberlerini aşağıdan alıyoruz. İnşallah kısa zamanda da onların dışarı çıkarılmasını bekliyoruz. Allah bize böyle kazalar bir daha göstermesin. Aşağıda temsilci arkadaşlarımız da var. Ne kadar süreceği konusunda bir şey söylemek doğru olmaz. Doğa ile mücadele ediyorsunuz yer altında. En kısa sürede çıkartılırlar arkadaşlarımız inşallah. Tahkimat yapılarak son derece güvenli şekilde arkadaşlarımızı göçükten almak istiyoruz" dedi.

İKİ İŞÇİ 6 SAAT SONRA KURTARILDI

Zonguldak'ta, TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven, 6 saat süren çalışmanın ardından göçükten kurtarıldı. Yaralı olarak sedyeyle ocaktan çıkarılan maden işçilerine ilk müdahaleyi ocak önünde bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Maden işçilerinin çıkarılışı sırasında yakınları gözyaşı dökerek kurtarma çalışmalarına katılan diğer işçilere teşekkür etti.Karagöl ve Yurtseven, daha sonra tedavileri için ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2)TRABZON'DA SEL SULARI, BETON POMPASI İLE KAMYONU DEREYE BÖYLE SÜRÜKLEDİ



TRABZON'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, park halindeki beton pompası ile kamyonu sele kapıldı. Her iki aracın da dereye yuvarlandığı olay, saniye saniye görüntülendi.

Arsin ilçesi Yolaç köyünde dün etkili olan şiddetli yağış, sele dönüştü. Köydeki derenin taşması sonucu Hidroelektrik Santral (HES) inşaatını su bastı. Santral çalışanları, taşan derenin tehdit ettiği yol kenarında park halindeki araçları kurtarmak için seferber oldu. Ancak sel suları, park halindeki beton pompası ile kamyonu sürükledi. Önce beton pompası, ardından da kamyon dereye yuvarlandı. Sürücülerin araçları kurtarmak için verdiği çaba ise sonuçsuz kaldı.

İşçiler son bir müdahale ile park halindeki bir diğer beton mikserini kurtarmayı başardı. Olay anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

3)VAN'DA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

VAN'da bu sabah merkez üssü Saray ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Saray ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.50'de meydana geldi. Yerin 8,45 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,9, merkez üssünü ise Saray ilçesinin İran sınırına yakın bir noktadaki Kapıköy Mahallesi olarak açıkladı.

VAN,()

4)BAŞBAKAN YILDIRIM;BAYINDIR VE TORBALI’DA PARTİLİLERE SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Aydın'daki mitingin ardından İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçesinde partililere seslendi. Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarını eleştiren Yıldırım, "Dolaşa dolaşa kördüğüm oldular, başları döndü. Millet rağbet eder mi? Ne diyor meydanlarda 'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız', siz yıkım ekibi misiniz kardeşim, millet size yapılanları yıkın diye mi oy verecek?" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Bayındır ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda parti otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. Yarından sonra bayram yaşanacağını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Biliyorsunuz adaylar meydanda dolaşıyor. 2 aydır dolaşıyorlar. Dolaşa dolaşa kördüğüm oldular, başları döndü. Millet rağbet eder mi? Ne diyor meydanlarda 'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız', siz yıkım ekibi misiniz kardeşim, millet size yapılanları yıkın diye mi oy verecek?" diye konuştu. Türkiye'ye 15 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol, bin 245 hastane yaptıklarını, ülkeyi 3.5 kat büyüttüklerini, ihracatı katladıklarını, FETÖ'cülere hak ettikleri dersi verdiklerini söyleyen Yıldırım, "Siz bu adayların hiç ağızlarını açıp da PKK ve FETÖ ile mücadele için ne yapacaklarını söylediklerini duydunuz mu? 4 parti ittifakı var ama bir de bunların gizli ittifakı var, gizli ortağı var. O da HDP'dir, PKK'dır. Türkiye'nin üzerinde bir plan oynanıyor, güneyimizde bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Amaç Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini azaltmak. Bölgede istikrarsızlığı, ekonomik krizi, toplumsal krizi beraberinde getirmek. Torbalı'dan Bayındır'a bölünmüş yol yaptık. Tire Belevi yolunu da yaptık. Ödemiş'ten Kiraz'a demiryolunu uzattık" diye konuştu. Bayındır'a doğalgaz getirdiklerini, şimdi bütün mahallelere yaygınlaştırdıklarını, bölgede baraj ve hastane yapımı için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Yıldırım, ilçeye 4 yıllık fakülte açacaklarını ve hayvan hastanesi kuracaklarını da söyledi.

'KOLTUĞU KENDİ İSTEĞİMLE BIRAKIYORUM'

Başbakan Binali Yıldırım, Bayındır ilçesinde halka seslendikten sonra bugün düzenlediği mitinglerin sonuncusunu Torbalı ilçesinin Ayrancılar Mahallesi'nde yaptı. Ayrancılar Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen mitingle halka seslenen Başbakan Yıldırım, son başbakan olduğunu ve koltuğu kendi isteği ile bıraktığını belirterek, "Ben Başbakanlık koltuğumu kendi isteğim ile bırakıyorum. Bu sistemi getirmek için gayret ettim. Ben koltuğu bırakmak için gece gündüz milletim ile konuşuyorum, dertleşiyorum. Muhalefet adayları da diyor ki 'Biz bu Başbakanı anlayamıyoruz. Herkes koltuk kapmak için kavga ediyor, bu da koltuğu bırakmak için kendini parçalıyor' Siz anlamazsınız. Mesele memleket meselesi ise bir Ali gider Binali gelir" diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım'ın miting yaptığı alanda üzerinde, 'Torbalı'ya hoş geldin bir tanesi' yazılı pankartlar asıldı. Programa yaklaşık 1,5 saat gecikme ile gelen Başbakan Binali Yıldırım, 'Gecikme için kurusa bakmayın' dedi ve geç kalma gerekçesini açıkladı. Yıldırım, "Ayrancılar, Torbalı Ege'nin incisi. İzmir'in güzel insanları. Hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Gecikme için kusurumuza bakmayın. Çiçeğin başkenti Bayındır'a da uğradık. Bütün İzmirli kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Son toplantımızı yapıyoruz. Sizlere milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. 81 ilden size selam getirdim. Ayrancılar hazır mısın? Pazar günü yeni bir zafere imza atacak mısınız? Milletin adamı Erdoğan'ı ilk turda Cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Cumhur İttifakı'nı güçlü bir şekilde meclise gönderecek miyiz? Güçlü meclis, hükümet, Türkiye için 'Evet'. Vakit İzmir vakti, vakit Türkiye vakti. Durmak yok yola devam" dedi.

'TERÖRÜ TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN ÇIKARDIK'

Bu seçimde iki tarafın olduğunu, bir tarafta yıkım ekibinin bulunduğunu, diğer tarafta ise yapım ekibi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bir tarafta 'Türkiye'yi daha fazla kalkındıracağım' diyenler var. Diğer tarafta AK Parti'nin bütün yaptıklarını 'durduracağım' diyenler var. Ayrancılar; daha çok üretim, yatırım, iş işçin çalışanları seçmeye hazır mısınız? 'Bunlara ne gerek var, bu eserlere ne gerek var' diyenlere dur demeye var mısınız? Türkiye'yi 15 yılda 3,5 kat büyüttük. Bir yandan kalkınmayı sağlarken diğer yandan da kumpaslara, darbelere karşı dimdik durduk. Bayrağı indirmedik, ezanları dindirmedik. PKK'nın, FETÖ'nün, DAEŞ'in ülkemizde hayat hakkı bulmaması için gece gündüz çalıştık, sizlerin desteği ile terörü Türkiye gündeminden çıkardık. Muhalefet liderlerinin beyannamelerinde 15 Temmuz yok, FETÖ, PKK yok. Türkiye'nin beka meselesi olan, kardeşliğimize en büyük zevali veren terör örgütleri sizin hedefiniz olmayacak da ne olacak? 16 yıldır ülkemiz için ne yaptıysak bütün engellere rağmen yaptık" ifadelerini kullandı.

'MUHARREM İNCE BU İŞLERDEN ANLAMAZ'

Konuşmasında ekonomiye dair de mesajlar veren Başbakan Yıldırım, "Ekonomimiz sapasağlamdır evelallah. Küresel krize rağmen yüzde 7.4 büyüdük. Muharrem İnce bu işlerden anlamadığı için, '7,5 büyüdük de ne oldu, size yansıyan bir şey var mı' diyor. Onlar anlamaz ama rakamları dili her şeyi anlatır" diye konuştu.

Geçen yıl 9 milyon vatandaşın tatilini yurt dışında geçirdiğini söyleyen Yıldırım, "Türkiye büyümediyse bu nasıl oldu?" diye sordu. "Sen bu işerden anlamazsın Muharrem bey. Ayrancılar ince eleyip sık dokuyacak mısınız? İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçecek misiniz" sözleri ile halka seslenen Yıldırım, "16 yıl boyunca emaneti Erdoğan'a teslim ettiniz, AK Parti'ye teslim ettiniz. Sizin başınızı öne eğecek hiç bir şey yapmadık. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. AK Parti demek daha fazla demokrasi, kalkınma büyük Türkiye demektir. Yaparsa AK Parti yapar. Meydanlara inip boş vaatlerde bulunmaktan kolay bir şey yok. Adama sorarlar bugüne kadar yaptığınız bir hizmet var mı? Torbalı devlet hastanesini kim yaptı. Bölünmüş yolu kim yaptı, İzban'ı Torbalı'ya kim getirdi. Selçuk'a kim uzattı? Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Eseri olmayanın yerinde yeller eser" dedi.

İZMİR'E YAPILAN YATIRIMLARI ANLATTI

Milli menfaatlerimize uygun ne yaparsak bunlar 'İstemezdik' diyor ve mahkemeye veriyor. Ama biz onlara inat projeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Selçuk'a deniz geliyor, Selçuk Antik Limanı'nı yapıyoruz. Bu yıkım ekibine rağmen yaptık. Bunların Türkiye'sinde özgürlükler baskı altındaydı. AK Parti Türkiye'de düşünceye, etnik kimliğe yönelik baskıları kaldırdı. Tek millet, tek bayrak, tek devlet. Bu bizim vazgeçilmezimizdir. Bu millet 16 yılın kazanımlarından vazgeçer mi? 24 Haziran'da durmak yol yola devam diyecek miyiz? İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyecek misiniz? İktidara geldiğimizde bölgecilik, ayrım gayrım yapmadık. Hiçbir şehrimizi, insanımızı ihmal etmedik. Güzel İzmir'i de ihmal etmedik. İzmir'i ihmal eden Türkiye'yi de ihmal eder. İzmir'i her alanda geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 66 katrilyon yatırım yaptık. 14 bin derslik daha yaptık. Çocuklarımızın kaliteli ortamda eğitim almaları için çalışıyoruz. Sağlığınız bize emanet merak etmeyin. 16 yılda İzmir'e 31 hastane yaptık. 74 tane birinci basamak sağlık tesisi yaptık. İzmir'e ilk şehir hastanesini 2 bin 60 yataklı hastaneyi yapıyoruz. Bin 200 yataklı Tınaztepe Sağlık Kampüsü'nü yapacağız. Foça, Menderes, Selçuk Kınık devlet hastanelerinin yapımı devam ediyor. 403 kilometre yol yaptık. Sabuncubeli tünellerini açtık mı? İzmir çevre yolunu açtık mı? Yeni bir havalimanı da Alaçatı'ya yapıyoruz. İzmir'i İstanbul'a otoyol ile bağlıyoruz. İzmir-İstanbul arası 3 saate iniyor. Hızlı tren de geliyor. Uşağa kadar yapıldı. 3 yıl sonra Hızlı tren ile İzmir-Ankara arası 3,5 saate iniyor. Belevi-Tire yolu yapımı devam ediyor. 2011'den beri sizin milletvekiliniz olarak İzmir'e, ülkemize bakan olarak ve son iki yıl da başbakan olarak hizmetler yaptım" diye konuştu.

İLK TUR MESAJI

Pazar günü seçimlerin olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Torbalı'ya 55 yeni okul yaptık. Kalabalık sınıflara son verdik. Torbalı-Ödemiş yolunu otoyol kalitesinde yaptık. İzban yaya alt geçidi yaptık. 300 bin kilit taşı ile Torbalı'nın her tarafını yaptık. 100 yataklı huzur evi yaparak yaşlılarımızın hizmetine sunduk mu? 100 adet çocuk oyun parkı yaptık. 9 muhtarlık binası 3 sosyal eğitim tesisi yaptık. Belediyemize yeni hizmet binası yapıyoruz, açacağız Ekim'de. 25 bin metrekarelik şehir parkı yapıyoruz. Millet Bahçesi yapıyoruz" dedi.

Alandaki kalabalığa "Yapılan hizmetleri durdurmaya çalışan yıkım ekibine Pazar günü iyi bir ders verecek miyiz?" diye soran Başbakan Yıldırım, "Oylarınızı daha çok kalkınma ve refah için arttırmaya hazır mısınız? İlk turda Cumhurbaşkanını seçecek miyiz? Birlikte yarınlarımızı inşa ediyoruz. Hedefimize kararlı şekilde yürüyeceğiz. Torbalı hazır mısın? Güçlü meclis için Cumhur İttifakı'nı, MHP-AK Parti kadrolarını meclise gönderecek miyiz?" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da yaptığı konuşmada "Yaptığımız yollarımızı kazdı durdu. Kimse merak etmesin arkamızda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım var. Gerekli ödenekleri çıkardık, yollara asfalt döşeyeceğiz. Ama siz sadece AK Parti'yi desteklediğiniz için 24 Haziran'da gereken cevabı verecek misiniz?" dedi.

5)BAKAN CANİKLİ'NİN MAKAM ARACI, ŞEHİDİN OĞLUNA SÜNNET ARACI OLDU



MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki terör saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 8 yaşındaki oğlu Meriç'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti. Şehit oğlu Taşan, babasının kabri başında dua ederken, "Babamın da yanımda olmasını isterdim" sözleri şehidin eşi Aylin Taşan ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu.Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleşen terör saldırısı sonucu 6 Eylül 2015 tarihinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 8 yaşındaki oğlu Meriç Taşan için sünnet düğünü düzenlendi. Düğünde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin makam aracı, sünnet arabası olarak tahsis edildi. Türk bayrağı figürü ile süslenen makam aracına annesi Aylin Taşan ile birlikte binen Meriç Taşan, ilk olarak babasının Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan mezarını ziyaret etti.

'BABAMIN DA YANINDA OLMASINI İSTERDİM'

Babasının mezardaki fotoğrafını öperek yakınları ile birlikte dua eden Meriç Taşan, mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Babamın da yanımda olmasını isterdim" sözleri şehidin eşi Aylin Taşan ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Mezar ziyaretinde aileye eşlik eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Genel Başkanı Lokman Aylar ise, şehit Taşan'ın emanetine sahip çıkacaklarını belirterek bu mutlu gününde Meriç'in yanında olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Meriç Taşan daha sonra sünnet aracı olarak tahsis edilen Bakan Canikli’nin makam aracı ile polis eskortu eşliğinde düğün için Keçiören ilçesindeki salona geçti. Düğüne, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bazı taraftar ve motosiklet grupları ile bir grup üniversite öğrencisi de Taşan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Meriç Taşan eline kına yakıldıktan sonra yakınları ile oyun oynadı. Düğüne katılan protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Taşan'a bisiklet, akülü araba ve tablet gibi çeşitli hediyeler verdi.

6)HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ: OYUNLARINI OYLARIMIZLA BOZACAĞIZ



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçimlerde ülkedeki bütün halk, inanç, emekçi, kadın ve gençlerin omuz omuza vereceğini söyleyerek, "Bizler 24'ünden sonra demokrasinin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız. Bunu bildikleri için her türlü provokasyonu üretmeye devam ediyorlar. 24 Haziran'da bu oyunu oylarımızla bozacağız, oylarımıza sahip çıkarak bozacağız" dedi. Partisinin Tunceli Seyit Rıza Meydanı'ndaki mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ak Parti'nin 16 yıl boyunca insanlara yalandan, yoksulluktan başka bir şey vermediğini ileri sürerek, "Tüm yaşamı yasaklarla kuşattılar. Halkları, inançları birbirine kırdırma peşinde koştular. Çünkü, beslendikleri tek şey bu düşmanlık, bu nefret. Buna son vermek bizim elimizde. Yan yana gelerek bu nefrete hep birlikte son vereceğiz" dedi.

Sezai Temelli, ülkedeki bütün halk, inanç, emekçi, kadın ve gençlerin omuz omuza vereceğini belirterek, "Bizler 24'ünden sonra demokrasinin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız. Bunu bildikleri için her türlü provokasyonu üretmeye devam ediyorlar. Savaşa, yolsuzluk ekonomisine son verilmesin diye her türlü oyunu oynuyorlar. 24 Haziran'da bu oyunu oylarımızla bozacağız, oylarımıza sahip çıkarak bozacağız" diye konuştu.

'GERÇEK DEMOKRASİYLE SORUNLARI ÇÖZERSİNİZ'

"Bizler Meclis'e gitmeyelim diye bütün oyun" diye sözlerini sürdüren Temelli, "Biliyor ki, HDP baraj altında kalırsa HDP'nin 80 vekilini alacak. Ve dönüp diyecek ki 'Parlamentoda çoğunluğu elde ettim, yönetimde istikrar olsun diye ikinci turu da ben almalıyım'. O ikinci turu aldıktan sonra demokrasi yolu tamamen tıkanacak. O yüzden diyoruz ki, 'Ya Erdoğan rejimi ya demokrasi'. O yüzden diyoruz ki; '80 değil 180 vekille o Meclis'e döneceğiz'. Bize soruyorlar; 'Birinci turda ne yapacaksınız, ikinci turda ne yapacaksınız?' Herkes seçim mühendisliği peşinde. Yok öyle hesaplarımız. Birinci turda bir oy Demirtaş'a bir oy HDP'ye. İkinci turda ya Erdoğan'ın rejimi ya demokrasi" ifadelerini kullandı.

Sorunların çözümünün demokrasiden geçtiğini kaydeden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, şunları söyledi:

"Bu ülkenin sorunlarının çözümünü istiyorsak bunun yolu demokrasiden geçiyor. Bu ülkede gerçek bir demokrasi inşa ederseniz, bu ülkenin sorunları çözersiniz. Kürt sorununu da, inanç sorununu da, bir arada yaşam sorununu da çözersiniz. Her şeyi çözmenin yolu demokrasiden geçiyor. Ama nasıl bir demokrasi? Geçmişe öykünerek değil, yeni bir demokrasi. Yani yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter bir sistem. Evrensel hukuk normlarıyla güçlendirilmiş kuvvetler ayrılığı, eşit yurttaşlık temelinde demokratik anayasa. İşte sevgili Demirtaş'ın bize önerdiği program budur. HDP programı ile Demirtaş'ın programı bütünlüklüdür. Demirtaş diyor ki; 'Ben cumhurbaşkanı olursam hiçbir yetkiyi kullanmayacağım, en kısa zamanda ülkeyi demokratik rejime kavuşturmak için çalışacağım'. Biz de tüm muhalefet liderlerine çağrı yapıyoruz; 'Gelin bu programda buluşalım, eşit yurttaşlık temelinde demokratik anayasa yapalım'. İşte o zaman o demokrasi zemininde hep birlikte siyaset yaparız. Siyaset kendi sözünü söylemiştir. Hepimiz kendi sözümüzü söyleyeceğimiz bir anayasa zemininde buluşalım. Bu hepimizin sözüdür. Bu topraklarda yaşayan 73 milletin sözüdür."

'TOPLUMSAL BARIŞIN YOLU LİYAKATTIR'

Sezai Temelli, OHAL'den en çok mağdur olan kentlerden birinin de Tunceli olduğunu, insanların işinden aşından edildiğini ve özgürlüklerin zapt edildiği bir rejimin bulunduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek vaadinin OHAL rejimi olduğunu iddia eden Temelli, "Diyor ki, 'OHAL'i kaldırabiliriz ama hemen getirebiliriz de'. OHAL'siz yaşayamaz. Hatta OHAL bile yetmiyor. OHAL yetmeyince valiler, emniyet müdürleri devreye giriyor. Sizler kamu görevlilerisiniz, sizler halka hizmet edeceksiniz. İktidarlar gelirler giderler. Sandıkta AKP gidecek ama siz suç odaklarının talimatları yerine getirmeyecektiniz. En çok da bu hizmeti 24 Haziran'da vereceksiniz. Bu halk oylarına sahip çıkarken buna engel olamayacaksınız. Valiler birçok ilde AKP kampanyası yapıyor. Bu nasıl anlayış. Bu anlayışa hemen son vermeliyiz. Eğer toplumsal barışı var edeceksen bunun yolu liyakattır. Liyakatla halka hizmet verenleri KHK ile ihraç edeceksin; yandaş, AKP'ye hizmet eden, sadece Erdoğan'ın dediğini yapanları kamu görevine atayacaksın. Buna son verme zamanıdır. Bunu başarınca toplumsal barış var edebiliriz" diye konuştu.

'SURUÇ OLAYI İÇİN AYIN 24'ÜNÜ BEKLİYORLAR'

Suruç'ta yaşanan olaya da değinen Sezai Temelli, "Şanlıurfa'ya gidiyor, 'Suruç'taki tüm suçlular yakalanacak' diyor, ölen herkese rahmet diliyor. İstanbul'da da diyor ki, 'Suruç'un hesabını HDP verecek'. Niye HDP verecek? Görüntüler, tanıklar, otopsi raporları ortada. Suruç provokasyonu tüm çıplaklığı ile ortada. Savcılar hâlâ hastanedeki katliamı yapanlardan bir tek faili bile gözaltına almadı. Onlar da ayın 24'ünü bekliyor. Şimdi korkutuyorlar. Korkmayın, cesur olun, sizler sarayın değil, bu halkın savcılarısınız. Kim suçluysa yakasına yapışın. Bunu yapamıyorsanız da görevi bırakın. Suruç'un acısı dinmedi. Nasıl Dersim'in acısı dinmediyse Suruç da dinmedi. Bu acıları dindirmenin yolu adaletten, haktan geçiyor. O yüzden diyoruz ki hak, hukuk, adalet HDP ile gelecek" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul'daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Dolmabahçe'de kullandığı binadan tahliyesi tartışmasına da değindi. Temelli, üniversitenin yerinin ele geçirilmek istendiğini ileri sürerek, "Boğaz'ın kıyısında cumhurbaşkanı ofisi yapacakmış. Hâlâ hayal görüyor. O sanıyor ki 24'ünden sonra da iktidarda kalacak, gidecek orayı ofis olarak kullanacak. 24'ünden sonra gidiyorsun. Üniversiteler bizimdir" diye konuştu.

İki gün sonra sandığa gidileceğini, kampanyaya başlarken bu işin şifresinin 7/24 olduğunu ve 7 gün 24 saat çalıştıklarını da söyleyen Sezai Temelli, "Bu iki gün boyunca da çalışmaya devam ediyoruz. Kendisi futboldan anlıyor ya; futbolda maç başlarken iki takım kaptanı birbirine der ki 'Hak eden kazansın'. Bu diyor ki; 'İlla ben kazanacağım'. Tüm hakemleri örgütlemiş, YSK'sı, valisi, emniyeti. Bizden oy almaya çalışıyor. 'İlla kazanacağım' diyor. Ben de diyorum ki, 'Sen bizi tanımamışsın. Biz bu oyunu çok iyi oynarız. Futbol sadece futbol değildir. Bu bir hak mücadelesidir ve biz kazanacağız'. O yüzden de sandığa gideceğiz ve oyumuzun takipçisi olacağız" diye konuştu.

7)HÜDA PAR ESKİ GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU: KÜRT MESELESİ, SULH İLE ÇÖZÜLÜR



HÜDA PAR eski Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Kürt meselesini kavga ile çözeceklerini sananların var olduğunu ancak bu meselesinin birkaç gün içinde sulh ile çözülebileceğini söyledi.

HÜDA PAR eski Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde miting düzenledi. Mitinge gelen vatandaşlar, üst aramasından geçtikten sonra alana girdi. Miting, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yoğun katılımın sağlandığı alanda kadın ve erkeklere ayrı yer oluşturuldu.

Mitingde bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, 2015'in Haziran seçimlerinde birilerinin Diyarbakır meydanında barışa şans tanımak için destek istediğini belirterek, “Umduklarının üzerinde meclise gidince karışıklıklar artmıştır. Hatırlayın birileri Kürt meselesi vardır, bu mesele bizim meselemizdir ve bunu çözeceğiz demişti. Bugün gelinen noktada böyle bir mesele yoktur diyorlar. Kardeşlerim iki tarafı çıkmaz olan bu sokaktan çıkmaya kararlıyız. Böyle bir sorun yoktur diyen ile bu sorun şiddettir diyenler meseleyi çözemezler. Kavga ile çözeceğini sanıyor. Sorunlarımız vardır. Bu sorunları sulh içerisinde çözeriz. Memleketin en acı olan Kürt meselesini bir kaç gün içinde çözüme kavuşturabiliriz. Meselenin çözülmesi için adalet, samimiyet gereklidir. Meseleyi şiddete havale edenlere köklü çözüm gerekir. Bizim anlayışımızda asıl olan insandır, siyaset adalet temelli olacak" dedi. Konuşmaların ardından miting, ilahilerle devam etti.

8)DENİZLİ'DE 2 PARTİ ARASINDA ÇIKAN GERGİNLİĞE, DEMİR BARİYERLİ ÖNLEM



DENİZLİ'de Delikliçınar Meydanı'nda stant kurup, seçim propagandası yapan AK Parti ve İYİ Parti üyeleri arasında gerginlik yaşanması üzerine polis, araya demir bariyer çekerek, çıkabilecek olayların önüne geçti. AK Parti ve İYİ Parti üyeleri, seçim propagandası yapmak amacıyla Delikliçınar Meydanı'na dün stant kurdu. Partililer bugün, ellerinde parti bayrağı sallayıp, İYİ Partililer cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, AK Partililer ise cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için karşılıklı slogan attı. Sloganlar arttıkça partililer arasındaki gerilim de arttı. Meydanda, iki partinin üyeleri arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Gerginliğin artması üzerine zaman zaman araya girip, tarafları ayıran polis, önlemi ortaya demir bariyer koymakta buldu. Çevik Kuvvet iki parti arasında demir bariyerden koridor oluşturarak, partililerin birbirlerine yaklaşmalarını önledi. Meydanda polisin önlem almasının ardından bir olay yaşanmadı.

9)DEVELERİYLE DOLAŞIP, ERDOĞAN'A DESTEK İSTİYOR

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yaşayan Zülkif Arpacık (55), Türk bayrağı ile AK Parti posterlerini astığı iki deveyle tur atıp, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy istiyor. Zülkif Arpacık, kendi isteğiyle iki devesine Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleri ve AK Parti flamaları astı. İlçede tur atan Arpacık, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesini istiyor. Arpacık'a ve develerine vatandaşlar da slogan ve alkışlarla destek verdi. Vatandaşlar, işyerlerinin önüne çıkarak cep telefonu ile develerle fotoğraf çektirdi.

20 yıldır deve besiciliği yaptığını belirten Zülkif Arpacık, "Recep Tayyip Erdoğan'ın hastasıyım, her seçimde rüyamda görüyorum. Allah, onun yardımcısı olsun. Deve besliyorum ve develerimle Cumhurbaşkanı'na destek için tur atıyorum, onu çok seviyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, beni aramasını istiyorum" dedi.

Arpacık, seçim günü olan Pazar gününe kadar develeriyle ilçede gezip destek istemeye devam edeceğini ifade etti.

10)ESKİŞEHİR'DE 'SAĞANAK' NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ



ESKİŞEHİR'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve caddeler göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Kent merkezinde aniden bastıran ve 15 dakika aralıksız süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar işyeri ve apartman önlerinde beklerken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı caddeler ile çevre yolundaki alt geçitler de sularla doldu.

AKUT EKİBİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI

AKUT Eskişehir ekibi de Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tornacılar ve Mobilyacılar sitelerinde su basan işyerlerinde motopomla su boşaltma işlemi yaptı. AKUT ekipleri yolda kalan araçların çekilmesinde de AFAD ve itfaiye ekipleriyle ortaklaşa çalışma yürüttü.

11)VURULAN İKİ KADINDAN BİRİ ÖLDÜ, MAHALLE KARIŞTI

BURSA'da, aralarında çıkan tartışmada açılan ateş sonucu ağır yaralanan 2 kadından biri olan Sevda Doğan (50) hayatını kaybetti. Haberi alan kadının yakınları taşlar ve sopalarla gözaltındaki şüphelinin evini bastı.Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 KRJ 73 plakalı otomobil ile Yavuzselim Mahallesi'nde gezen Fırat E. ve arkadaşları ile Sevda Doğan arasında sözlü tartışma çıktı. Doğan, 2016 yılında bir cinayet sonucu öldürülen oğlu Gökhan Şen'in Fırat E.'nin ve arkadaşları tarafından yoldan çıkarıldığını söyledi. Doğan'ın mahallelerine gelmemelerini istemesi üzerine kavga büyüyünce mahalleliler 73 ayrı suçtan sabıkası bulunan Fırat E. ve arkadaşlarının otomobiline saldırıp linç girişiminde bulundu. Bu esnada silahını çeken Fırat E., Sevda Doğan'a ve Doğan'ın hayatını kaybeden oğlunun eşi olan Zübeyde Şen'e (36) ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sevda Doğan olaydan bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken kaçan Fırat E. sabah saatlerinde Mihraplı Mahallesi'nde yakalandı. Sevda Doğan'ın ölüm haberi üzerine Doğan'ın yakınları taşlar ve sopalarla gözaltındaki Fırat E.'nin Yavuzselim Mahallesindeki evini bastı. Yaşanan gerginlik Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin mahallede tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.

12)TOKAT'TA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI



TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 18.00 sıralarında, Erbaa’ya 9 kilometre uzaklıktaki Endikpınar köyünde yaşandı. Ay ailesi, 15 Haziran’da Erbaa’da etkili olan sağanak sonrası evlerinin önünden akan yağmur suyunun yolunu değiştirmek için yola traktörlerini koydu. Yağmur suları bu kez Yaşar ailesine ait tütün ekili tarlaya girdi. Bu sebeple Ay ve Yaşar aileleri arasında tartışma yaşandı. Bugün aynı mesele yüzünden iki aile arasında yeniden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Ay (41) ve Yüksel Ay (58) tabanca ve tüfek mermileriyle, Muhammet Ay (19) ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Ay ve Yüksel Ay ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olaya karışan diğer aileden Osman Y., Hamit Y., Bayram Y., ve Murat Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

13)TÜRK BAYRAĞINI YERE ATTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİ DARP EDİLDİ

DÜZCE'de, MHP standına saldıran ve Türk Bayrağı’nı yere attığı iddia edilen bir kişi darp edildi. Kanlar içinde kalan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Düzce şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. MHP’nin seçim standına giden ve alkollü olduğu öne sürülen B.Z., iddiaya göre stantta bulunan Türk bayrağını alarak yere attı. Bu sırada araya giren görevliler, uyarıda bulundu. Cebinde bulunan bıçağı çıkararak stant görevlilerini tehdit ettiği iddia edilen kişi, görevliler ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesi ile tepkili kalabalığın elinden alınan B.Z. polis aracına bindirildi. Etrafta bulunan ve olaya şahit olan vatandaşlar, polise şahsın Türk bayrağını yere attığını söyledi. Kanlar içerisinde kalan kişi, polis ekiplerince tedavisi için Atatürk Devlet Hastanesi’ne ardından ise sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. B.Z.'nin darp edildiği anlar ise kameralara yansıdı.

14)OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI



ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Hilvan karayolunun 8’inci kilometresinde Ediz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Sait Bakır yönetimindeki 34 KG 3781 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Sait Bakır ile otomobilde bulunan Saime Yavuz, İrfan Yavuz, Medine Bakır, Filiz Bakır ve Altay Yavuz yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Saime Yavuz (44), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saime Yavuz'un cesedi otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

15)AFYONKARAHİSAR'DA TAKSİ SÜRÜCÜSÜ SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPARKEN KAZA YAPTI

AFYONKARAHİSAR'da, seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yapan taksi sürücüsü İlyas K.'nın (38) direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Sürücü ve yanındaki kız arkadaşının yaralandığı kaza anı ise cep telefonu kamarasına yansıdı. Görüntüde, Nazik Y.'nin "Aşkım yavaş, aşkım yavaş" diye bağırıp çığlık attığı duyuluyor.

Afyonkarahisar'dan 03 T 0016 plakalı taksiyle Antalya'ya seyreden İlyas K. ve yanındaki arkadaşı Nazik Y. (37), sosyal medya hesabından canlı yayına başladı. "Antalya yolculuğu başlasın" başlıklı canlı yayın sırasında İlyas K., Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 35. kilometresi Sinanpaşa ilçesi yakınlarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İlyas K. ve yanında Nazik Y. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Nazik Y. ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesine, İlyas K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobilin parçaları yola dağıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için parçaları yoldan temizledi. Kazada, otomobildeki taksi maketi de dağılan parçalar arasında bulundu.

Diğer yandan Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir süre trafiğe kapanmasına neden olan kaza anı ise canlı yayın yapan İlyas K.'nin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadaşıyla müzik dinleyen İlyas K.'nin canlı yayın sırasında gelen yorumları okuduğu, bu sırada Nazik Y.'nin "Aşkın yavaş, aşkım yavaş" diye bağırıp çığlık attığı görülüyor.

16)TAYİN EDİLEN EMNİYET MÜDÜRÜ, İNTİHARA KALKIŞTI



ANTALYA’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken, personel emrine verilen K.Y., başka bir ile tayininin çıktığını öğrenince beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Sol omzundan yaralanan K.Y. hastanede tedaviye alındı.Olay, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1321 Sokak üzerindeki bir sitede akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önce Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürüyken hakkındaki iddialar nedeniyle görevden alınarak personel emrine verilen K.Y., başka bir ile tayininin çıktığını öğrendi. Gelişmeler nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen K.Y. beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Sol omzundan yaralanan K.Y. için olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınan K.Y.’nin omzuna giren kurşunun sırtından çıktığı belirlendi. Ameliyata alınan K.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayı duyan çok sayıda meslektaşı da K.Y.’nin sağlık durumuyla ilgili bilgi almak üzere hastaneye geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

17)DİŞ HASTANESİNDE HEKİME SALDIRI

SİVAS'ta hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan diş hekimi Alkan Demirkan yaralandı.

Olay saat 10.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi Polikliniğinde yaşandı. Hasta yakını O.T. kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle diş hekimi Alkan Demirkan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından O.T Demirkan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu O.T'ye engel olan Demirkan'ın meslektaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırı sonunda kaşından yaralanan Demirkan'a olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Saldırıyı gerçekleştiren O.T ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Demirkan saldırgandan şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Saldırı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Fuat Şen sağlık çalışanlarına şiddetin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü belirterek, "Söz konusu şiddet olaylarına maalesef bugün bir yenisi daha eklenmiştir. Hastanemiz diş hekimi Alkan Demirkan kendini bilmez bir şahıs tarafından darp edilmiş, bu üzücü olay sonrasında hekimimizin kaşına dikiş atılmıştır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Bu üzücü olay toplumun sağlığını herşeyin üstünde tutan türkiye'nin herbir yanında gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık çalışanlarının hayatlarının ve sağlıklarının nasıl bir risk altında olduğunu göstermesi bakımından çarpıcıdır. Sağlık çalışanları giderek kronikleşen bir şiddet sarmalının içerisinde görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yönetimi olarak ve birlikte çalıştığımız arkadaşımıza karşı olan bu korkunç saldırıyı tüm sağlık çalışanlarına yapılmış sayarak nefretle kınıyor, bir daha böyle acı olaylarla karşılaşmamayı temenni ediyoruz. Ayrıca diş hekimimiz meslektaşımız Alkan Demirkan hocamıza da acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Çok Polis tarafından gözaltına alınan O.T?nin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

18)MEZARLIK GÖREVLİSİNİN DİKKATİ, KENDİSİNİ ASAN GENCİN HAYATINI KURTARDI



BOLU'da, mezarlıkta kendisini gömleğiyle asan üniversite öğrencisi O.B. (22), mezarlık görevlisinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Paşaköy Mahallesi'nde bulunan Paşaköy Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlık görevlisi Siyami Deliacı, demir parmaklıklarla çevrili bir mezarlığın kapısında bir genci gömlekle boynundan asılı halde gördü. Siyami Deliacı, mezarlık ziyaretine gelen çevredeki diğer vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve 112 Acil ekipleri, gömleği keserek genci yere indirdi.

Bilinci kapanan ve nefes almayan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı. Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen O.B., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAYIN ŞOKUYLA KONUŞAMADI

Büyük şok yaşayan mezarlık görevlisi Siyami Deliacı'nın olayın etkisiyle dili tutuldu. Yaşadığı şok nedeniyle bir süre konuşamayan Siyami Deliacı'yı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Hayat kurtaran görevli, bir süre sonra yeniden konuşmaya başladı.

Olayın tanığı bir kadın yaşananları, "Oğlumun mezarını ziyarete gelmiştim. O sırada mezarlık bekçisinin canhıraş bağırmasını duydum. Hatta köpek falan girdi de saldırıyor zannettim. Arada da ağaçlar olduğu için göremiyorum, biraz daha yaklaşınca baktım bir çocuk gömleğiyle kendisini asmış. Hemen o sırada başkaları da geldi. Polise haber verdiler. Sağlık ekipleri hemen geldi. Nefes almasını sağladılar" dedi.

O.B.'nin, Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü ve bir süredir bunalımda olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19)LÖSEMİ HASTASI MELEK'TEN ÜZÜCÜ HABER

LÖSEMİ hastası olan, çok istediği peruğuna kavuşunca kendisi gibi diğer kanser hastalarının da bundan faydalanması için hayırseverlerleri göreve çağıran 15 yaşındaki Melek Narcı, hastalığına yenik düşerek yaşama veda etti.

Trabzon'da yaşayan lösemi hastası Melek Narcı, peruk hayalini dile getirince Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nibet Baki harekete geçti. Baki, Aydın Kuşadası ilçesinde, kanserli hastalara ücretsiz peruk veren Kenan Kaya ile irtibat kurdu. Hayalinin gerçekleşmesi için 20 gün önce Kuşadası'na gelen Narcı, beğendiği uzun saçlardan oluşan bir peruğu taktı. Yüzü gülen Melek Narcı'nın, Beni izleyen her perukçunun herkesin bizim gibi hastalara peruk hediye etmesini istiyorum. Umarım yaparsınız, umarım bizim gibi çocukları, ablaları mutlu edersiniz. Bütün hastaları mutlu edersiniz demesi dikkat çekti. Çağrısı sosyal medyada yayılan Narcı, ne yazık ki yaptığı çağrının sonucunu göremeden yaşama veda etti. Melek Narcı'nın ölümü hem Trabzon hem de Kuşadası'nda büyük üzüntü yarattı.

KANSER HASTALARINA YARDIMCI OLMAK İSTİYORDU

Narcı'nın inşaatlarda çalışan babasını henüz 40 günlükken kaybettiğini, ablası, ağabeyi ve annesiyle yaşadığını söyleyen Dr. Nibet Baki, 3 yıl önce yüksek risk kanser tanısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'ne geldiğinde tanıdık onu. Geçtiğimiz yıl iyiydi, sonra tekrar kötüleşti. Hayalleri vardı. En büyük hayali iyileştikten sonra diğer kanser hastalarına yardımcı olmaktı. Melek yaşına göre çok olgun bir çocuktu. Akıllı bir kızdı, hayat doluydu. Arada bizden bazı istekleri oluyordu, o hayallerini hayırseverler aracılığıyla gerçekleştiriyorduk. Ne yazık ki Meleğimizi kaybettik dedi. Dr. Baki, hayatını kaybeden Melek Narcı'nın Trabzon'da bugün toprağa verildiğini söyledi.

20)ANNENİN TAHLİYE İSYANI: BENİM ACIMI DA TAHLİYE ETSİNLER



ANTALYA'da Sezgi Kırıt'ın (16) 2009'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili istinaf mahkemesinde görülen davada, tutuklu 3 sanık tahliye edildi. Karara isyan eden anne Hanife Kırıt, "Katiller tahliye oldu. Sezgimi de tahliye etsinler. Benim acımı da tahliye etsinler" dedi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Emine Karpi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya şikayetçi avukatı Sibel Önder'in yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi müdahil oldu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü Kurulu'nun gönderdiği raporu okundu. Adli tıp raporunun iddialarını kanıtlığını belirten Kırıt ailesinin avukatı Sibel Önder, “Baştan itibaren uyuşturucudan kaynaklı ölüm olduğunu iddia ettik. Gelen adli rapor iddialarımızı doğrulamaktadır. Sanıklar en ağır şekilde cezalandırılsın. Ayrıca sanıklar hakkında uyuşturucu temini suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz" dedi. Savcı ise mütalaasında, sanıklardan Emine Karpi'nin tahliyesini, diğer sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Sanık Emine Karpi, iddia makamının mütalaasına katıldığını belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık Mehmet Mutlu Kurtlar'ın avukatı Zelal Şengüler ise adli raporun kesin ifadeler taşımadığını belirterek, 'şüpheden sanık yararlanır' genel hukuk ilkesi gereğince müvekkilinin beraatını istedi. Sanık Kurtlar da avukatının sözlerine katılarak adli kontrol şartı ile bırakılmasını talep etti. Sanık Osman Küçük ise Sezgi Kırıt'ın ölümünün doğal ölüm olduğunu iddia ederek, mağdur edilmemesi için tahliyesini istedi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, dosyanın geldiği aşama, mevcut delil durumu, tutuklamanın bir tedbir oluşu, adli kontrol tedbirinin yeterli olacağı kanaatine vararak, Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar ve Emine Karpi'yi yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye etti. 3 kişilik mahkeme heyetinden bir hakim, Mehmet Mutlu Kurtlar ve Osman Küçük'ün tahliyesine oy şerhi koydu. Duruşma sonunda sanıklardan Emine Karpi sevinçten baygınlık geçirirken, Kırıt ailesi ve avukatları karara tepki gösterdi.

'TÜM SUÇ 15 YAŞINDAKİ MAKTULE YIKILMIŞTIR'

Bölge Adliye Mahkemesi dışında basın açıklaması yapan KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı Neslihan Yalçın, istinaf mahkemesinin devam edeceğini belirterek, “Verilen tahliye kararı vicdanları yaralamıştır. Gerekli itirazları yapacağız" dedi. Kırıt ailesinin avukatı Sibel Önder ise 15 yaşındaki bir kıza tecavüz edilip uyuşturucu verildiğini, işkenceye maruz kaldığını, cesedinin çırılçıplak bir şekilde valize konularak, Isparta'nın Gönen ilçesinde arı kovanlarının yanına bırakıldığını belirterek, “Verilen bu kararla tüm suç 15 yaşındaki maktule yıkılmıştır. O konuşamıyor. Bizler de mi konuşamayacağız sanıyorlar. Üst mahkemenin verdiği bu karar hukuk vicdanlarını yaralamaktadır. Hukuka aykırıdır. Hukukun tüm kuralları ihlal edilmiştir. Sanıklar akşam evlerine gidecek ama Sezgi Kırıt'ı kimse annesine iade edemeyecek. Hukuk bugün yıkılmıştır. Hukuk bundan sonra katledilenlerin hakkını savunamayacak duruma gelmiştir. Maalesef hukuk bugün ölmüştür. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

ANNENİN İSYANI

Anne Hanife Kırıt ise katillerin bugün tahliye olduğunu hatırlatarak, “Sezgimi de tahliye etsinler. Benim acımı da tahliye etsinler. Eğer bir adalet varsa bizi tahliye etsinler. Ben her gün kızımın yanında, Sezgi'nin yanındayım. Benim acımı dikkate almadılar. O katiller bu akşam yataklarında yatacak ama benim çocuğum toprağın altında yatıyor. Benim tek istediğim adalet kızımı tahliye etsin. Kızımı adalet mezardan çıkarsın başka bir şey istemiyorum. Ben kanser hastası oldum. Bunlar içeride diye ayakta duruyordum. Bundan sonra benim halim ne olur bilmiyorum" diyerek, tepkisini dile getirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'da 2009 Ağustos ayında evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Sezgi Kırıt'ın cesedi, Isparta'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulunmuş, biri kadın 3 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21'er yıl hapis, sanık Emine Karpi'ye ise 28 yıl hapis cezası verilmişti. Bu karara savcı ve sanık avukatları 'delil yetersizliği' gerekçesiyle itiraz etmişti.

21)BAROLARDAN, BAKAN SOYLU'YA TEPKİ



DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin 130'uncu haftası nedeniyle yapılan anma etkinliğine katılan 12 baronun başkan ve temsilcileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Baro Başkanları, Bakan Soylu'nun Diyarbakır Barosu ile ilgili açıklamaları için özür dilemesini istedi. Diyarbakır Barosu ise Soylu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin 130'uncu haftası nedeniyle, Diyarbakır Adliyesi önünde anma etkinliği düzenlendi. Her cuma günü düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır, Antalya, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya, Adana, Şırnak, Adıyaman, Batman, Van ve Şanlıurfa barolarının başkan ve temsilcileri, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve çok sayıda avukat katıldı. Etkinlikte konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, söylediği sözler nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, Diyarbakır Barosu, insan hakları ve hukukun üstünlüğü mücadelesini ebediyen sürdürecektir dedi.

22)POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ, 4 KİLOGRAM ESRARI ARAÇTAN ATTI

ADANA'da polisten kaçan otomobil sürücüsü Abdulgafur Y., yakalanacağını anlayınca araçtaki 4 kilogram esrarı dışarı attı. Polis, şüpheliyi yakalarken, araçtan attığı esrara ise otomobilin yanında ele geçirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Bulvarı-Obalar Caddesi kavşağında uyuşturucu satıcılarına yönelik asayiş uygulaması yapan zırhlı Yunus timleri, şüphe 31 L 6771 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, ihtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Sadece bir kaç kilometre uzaklaşabilen otomobil, Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde zırhlı Yunus timlerince yakalandı. Bu sırada araç sürücüsü Abdulgafur Y., otomobildeki iki poşet halinde paketlenmiş 4 kilo esrarı dışarı attı. Durumu fark eden polisler, Abdulgafur Y.'yi gözaltına aldı. Olay yerindeki incelemenin ardından imha edilmek üzere esrara el koyan polis, soruşturmaya devam ediyor.

23)AKARYAKIT ÇALIŞANLARINI KELEPÇELEYİP, 307 BİN LİRAYI GASP EDEN ŞÜPHELİ POLİS ADLİYEDE

ESKİŞEHİR'de, 1'i kadın, 2 akaryakıt istasyonu çalışanını silah zoruyla köy yoluna götüren, 307 bin lirayı gasp ettikten sonra arkadan gelen araca binerek kaçan ve önceki gün yakalanan, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Enver B. (40) ile olaya karışan kayınbiraderi Yasin P. (35) ile Muhittin Y. (32) adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen pazartesi öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral (41), 307 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın (35) kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindiği sırada polis üniformalı ve elinde telsiz olan bir kişi gelip, "Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi. Otomobile binen bu kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi. Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 307 bin lirayı alıp, arkadan gelen otomobile binerek kaçtı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akaryakıt istasyonu ile çevredeki binalardaki güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek gasp olayını gerçekleştiren polis üniformalı kişinin Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Enver B. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Enver B. ile olaya karışan, paraların gasp edildiği akaryakıt istasyonunda daha önce çalıştığı bildirilen kayınbiraderi Yasin P. ile sahte plaka taktıkları otomobili kullanan Muhittin Y.'yi Kütahya'da yakaladı.

Polisler, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 60 mermi, 1 polis yeleği, 1 polis montu, 2 cop, 1 el feneri, 2 telsiz, 1 bıçak, deri eldiven, 2 gözlük ile gasp edilen paraların bir kısmını ele geçirdi. Polis memuru Enver B.'nin borçları yüzünden gasp olayını gerçekleştirdiği öne sürüldü. 3 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından 'nitelikli silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

24)ÖDEMİŞLİ PATATES ÜRETİCİSİ, FİYAT ARTIŞINI ÜRETİM AZLIĞINA BAĞLADI



EGE Bölgesi'nin 'patates ambarı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, çeşitli hastalıklar ile ekim alanlarının azalması nedeniyle patates üretiminin düştüğünü, buna bağlı olarak fiyatların arttığını söyledi.

Ödemişli üreticiler, patateste son günlerdeki fiyat artışını, çeşitli hastalıkların etkisiyle rekoltenin düşmesine, ayrıca tohum, gübre ve mazot gibi girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bazı çiftçilerin bu sene bu ürünü ekmemesine bağladı. Ekim alanlarının azalmasıyla rekoltenin düştüğünü söyleyen çiftçiler, bunun da fiyat artışına etkili olduğunu kaydetti.

İlçede 13 yıldır patates ekimi yapan Mustafa Abacı, "Geçen yıl ektiğim patateslerden çok büyük zarar ettim. Geçen sezon ürün boldu. Üreticilerin çoğu ürünlerini, tarlada bırakmak zorunda kaldı. Bu yıl patates fiyatları arttı. Bunun en büyük nedeni, üretici borçlu olduğu için para bulup ekim yapamadı. Tohum, mazot, gübrenin pahalı olması, üreticiyi patates ekemez hale getirdi. Geçen yıl dönümden 10 ton patates alırken, bu yıl hastalıklar nedeniyle dönümde 2 ton patates aldık. Tabii rekoltenin düşük olması, fiyatları zıplattı. Yokluktan, rekolte düşüklüğünden fiyat patlaması oldu. Planlı bir üretim yok. Ürün planlaması yapılması lazım. Keşke her yıl 50 kuruşa satsak da para kazansak. Tarlada patatesin kilosunu 2.5 ila 2.75 liradan sattık. Pazarda 4.50-5 TL'den satılıyor. Kontrol, denetim şart. Devletin üreticiyi desteklemesi şart" dedi.

