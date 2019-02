DHA YURT BÜLTENİ - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz Bodrum ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışması kapsamında Muğla ve Fethiye ilçesindeki mitingin ardından Bodrum'a sürpriz ziyarette bulundu. İki gün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılışını yaptığı AK Parti Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara seslendi. Bodrum'un çok çile çektiğini, sıkıntılar yaşadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele bu yıl Bodrum bir garip oldu. Yani yaz nüfusu 2.5 milyonu bulan bir Bodrum'a bu hizmet değildi. Ve bunun tersine artık çevirmemiz gerekiyor. Bunu tersine çevirmek için şunu özelikle söylemek istiyorum ki; Bodrum'a eser yakışır, hizmet yakışır, gönül belediyeciliği yakışır. Belediyecilik gönül işidir. Belediyecilik aşk işidir. Belediyecilik dertli insanların işidir. Karşınızda evet İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. İstanbul ile Bodrum arasındaki ilişkiler ne haldedir sizde gayet iyi biliyorsunuz. İstiyorum ki, artık Bodrum bu çileden kurtaralım. Bodrum'a hakikaten bir doktor gerekiyordu. Buraya gerekli müdahale gerekiyor. İkinci bir doktoru da Muğla geneline ve tabi ki üçüncü bir doktor da Cumhurbaşkanı olarak bizde Muğla'ya ve Bodrum'a bugüne kadar yapılmayan hizmeti getirelim diyoruz" dedi.

'BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR'

"Bu birlikteliği sağlamamız lazım" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu birlikteliği sağlamamız lazım. Cumhurbaşkanıyla Muğla Büyükşehir ile Bodrum ilçe belediyesiyle inşallah 31 Mart'ta 37 günümüz var. Buna hazır mıyız? Hazırız. Gönül belediyeciliğine hazır mıyız? Milli iradenin Bodrum'u hakimiyetine hazır mıyız? Ve gerek hanım kardeşlerim gerek ana kademe gerek gençler Bodrumlular hep birlikte bu olumsuz girişimi tersine çevirmeye hazır mıyız? Gelin ele ele verelim. Ve bir Cumhur İttifakı sağlamış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı biliyorsunuz 15 Temmuz ardında başladı ve yeni sisteme geçişle birlikte taçlandı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi el ele verdik. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Cumhur İttifakı'yla, zillet ittifakını, illet ittifakını yer ile yeksan edelim diyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden ele ele verirsek gönül gönüle verirsek bu olumsuz gidişi tersine çeviririz."

'CHP DEMEK ÇÖP DEMEK'

Bodrum'a yatırımı kendilerinin yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah aşkına şu Bodrum'da hizmet denince akla kim gelir? Bütün yollarınızı, havalimanına varıncaya kadar bunlar AK Parti iktidarıyla buraya gelmedi mi? AK Parti yapmadı mı? Bütün bunların yanında hastaneden tutunuz içme suyuna varıncaya kadar, 2050 yılına kadar içme suyu sorununu evvel Allah gideriyoruz. Buranın içme suyu yok noktasına gelmişti. Bunu DSİ ile biz çözdük. Niye? Baktın ki bunların böyle bir derdi yok. Yav belediye kimde şu anda? Bunlar bu CHP'den bir şey olmaz. CHP demek çöp demek. CHP demek çukur demek. CHP demek çamur demektir. CHP demek yoksulluk demektir. CHP demek yasaklar demektir. CHP demek yoksulluk demektir ve geçmişimizde büyüklerimiz hep söylerdi yağ kuyrukları, benzin kuyrukları. Maalesef bunları hep yaşadık" dedi.

'BİZİMKİ VARLIK KUYRUĞU'

Tanzim satışların kurulmasına da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün gene kuyruklar var. Bay Kemal bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil. Bizimki varlık kuyruğu çünkü ekonomimize suikast yapmak istediler. Ha siz mi yapmak istiyorsunuz? Tanzim satışlarda fiyatlara bir anda yarı yarıya indi. (Alandaki vatandaşların Bodrum'da da tanzim satış noktasının kurulmasını istemesi üzerine) Nasıl yapalım burada CHP belediyesi var. Bunlar bizimle yardımlaşmaya girmiyor. İzmir önce 'evet' dedi. Sonra o da vazgeçti. Vakit daraldı öyleyse hiç vakit kaybetmeyelim. Spor tesislerinden, millet bahçelerine varıncaya kadar inşallah Bodrumumuz da gerçekten farklı bir geleceği yatırımlarla beraber gerçekleştirecek bir yerel yönetim vaat ediyoruz. Bütün bunlarla beraber bu adımları atarken bakınız bir şeyin üzerinde ısrarla duruyoruz. AK Parti iktidarı göreve geldiğimizde biz ihracatı 36.5 milyar dolarla aldık. Şimdi 170 milyar dolardayız. Bütün bunların yanında Bodrum havalimanımızı yaptık. Şu anda havalimanı elhamdülillah sürekli turizmde patlama yapıyor. Turist sayısı ciddi miktarda artış sağlamış durumda. Bizden önce böyle bir imkan yoktu. Bu havalimanını yaptıktan sonra sıçrama oldu. Aynı şey Dalaman'da da oldu. Marinalar artık yetmiyor. Bunları da artıracağız. Her yerde proje çalışmalarını yapıp buralarda marinaları da yapmak suretiyle Yunanistan'a gidecek tüm yatları buraya çekebilecek güçteyiz. Ama bütün mesele iş bilenin kılıç kuşananındır. Biz size inanıyoruz. 31 Mart günü bu müjdeyi bekliyoruz. Özellikle de burayı takip edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra seçim koordinasyon merkezine girip bir süre vatandaşlar ve partililerle sohbet ettikten sonra Bodrum'dan ayrıldı.

Bakan Soylu: İlk kez söylüyorum; Amerika, Karayılan'a zehirli silah vermiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, AK Parti Seçim İrtibat Bürosunun açılışına katıldı. Açılış öncesi toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadele ve terör konularında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Ben sırtımı PKK'ya, PYD'ye dayadım, diyen bir kadın vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi ona, 4 tane duvar verdik, 'İstediğine daya' dedik. Kötü mü dedik? Amerika Murat Karayılan'a zehirli silah vermiş. İlk kez söylüyorum bunu Türkiye'de. Zehirli silah. Yanına birisi giderse, zehirli silahı atsın da karşısındakini öldürsün diye. Hadi 'yok' desinler. Bakın büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Size yalvarıyorum, bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirmeyin."

'DAĞLARDA 700 TERÖRİST KALDI'

Bakan Soylu, yürütülen operasyonlar neticesinde teröristlerin kafalarını çıkaramadığını, fare gibi saklandıklarını belirtti. 1990 ile 2000 yılları arasında, dağlarda 15 bin teröristin bulunduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Şimdi 700 kaldı, saklandılar. 700'ü de kafalarını çıkardığı an keseceğiz, hiç merak etmeyin. Kafalarını çıkaramıyorlar. Fare gibi, sıçan gibi kaçıyorlar. Şimdi teröristin ayağına basıyor muyuz? Uyuşturucu satıcısının ayağına basıyor muyuz? FETÖ'nün ayağına basıyor muyuz? PKK'nın ayağına basıyor muyuz? DEAŞ'ın ayağına basıyor muyuz? Türkiye'ye kumpas kurmaya çalışanların ayağına basıyor muyuz? Cumhur İttifakı işte bunun için kuruldu. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte güçlü bir şekilde geleceğe uzanması için kuruldu. İnşallah bu güçle beraber, önümüzdeki 4,5 yılda hep birlikte daha kuvvetli daha güçlü adımlar atacağız."

'HAKKARİ'DE DİK YÜRÜDÜM'

Geçen hafta Hakkari'ye gittiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Sokaklarında dik yürüdüm. Oradaki kardeşlerim de artık sokaklarda dik yürüyor. Anneler, babalar çocuklarıyla beraber gecenin saat 1'ine kadar PKK'nın musallat olmadığı, dükkanlardan haraç almadığı, insanları tehdit edemediği, herkesin huzurla geleceğe baktığı bir Türkiye var. En ufak bir şey yaptıkları zaman gereğini yerine getiriyoruz" dedi.

SORGUN'DA KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosunun açılışında toplanan kalabalığa hitap etti. Bakan Soylu, MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduklarını hatırlatarak, son 6-7 yılda Türkiye'nin saldırılara maruz kaldığına dikkat çekti. Soylu, "Gezi'den başlayan ve ondan sonra devam eden sürecin hiçbirisine yetiştiremiyoruz. 10 bin dolara geldi Türkiye'nin kişi başına düşen gelir seviyesi. Yukarıya çıkartmamak için sürekli kafamıza vurup bizi olduğumuz yerde patinaj yaptırmak istiyorlar. Bunları biz seçimlerle beraber aştık. Eğer 2014 genel seçimlerinde AK Parti güçlü çıkmamış olsaydı ipler FETÖ'nün eline geçerdi. F-16'larla bu millete kan ve ızdırap yaşatmak isteyen FETÖ o zaman neler yapmazdı" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, "Çok zor dönemlerden, sıkıntılardan geçtik. Ama şimdi geleceğe umutla bakmak, yarınlara umutla bakma zamanı. Kılıçdaroğlu'nu sevindirmeyeceksiniz değil mi? Adam partisini kapatmış, bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kilitledi kaçtı. Sebep, 'muhalifler gelecek itiraz edecek' diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin."

'POLİSİME TACİZ İFTİRASI ATIYORLAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 'Allah belanı versin' diyen CHP'li Mehmet Bekaroğlu'na Yozgat'tan cevap verdi. Yozgat'ta, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Soylu, düzenlenen toplantıda, "Aynı diller yine söylenmeye başlamış. Birkaç gündür benim, görevini yapan polisime taciz iftirası atıyorlar. Tacizci olsa ilk önce biz müdahale ederiz. Karga tulumba almış, direnmiş. Kardeşim ne olursun direnme diye de söylemiş" dedi.

Polis memurunun görevini yaptığını ifade eden Bakan Soylu, "Almış getirmiş, arabanın içine koymaya çalışırken, o arada ters bir hareket yapmaya çalışınca eli farklı bir yere gidip onu oradan arabaya itmeye çalışıyor. Allah'ınızı severseniz, ben ne demişim, görevini yapmaya çalışan bir adam. Böyle bir şey olsa biz buna karşı çıkarız. Ama bir insan görevini yaparken görevini yapması eleştirilir mi. Bir milletvekili, bir İçişleri Bakanına, Allah belanı versin der mi? Ne demişim, bu aile proje bir aile demişim. Babası FETÖ'den ihraç, kızı DHKP-C'den yıllardır takip ediliyor. Bu eylemi yapan kişi de TAYAT denilen aşırı sol örgüt ve esas itibariyle yıllarca cezaevleri üzerinden bu ülkede bir şeyler oluşturmaya çalışan aynı zamanda da aşırı sol örgüt mensubu. Bir de ilahiyat fakültesinde okuyor. Bu bir oyun. Bu bir tezgah değil de nedir. Bu iftiralarla güya bizi susturup, yerel seçime başka bir kılıf bulmaya çalışacaklar. Çünkü projeleri yok, belediyecilikleri yok, PKK ile ittifaklarını saklayacak bir şeyleri yok. Demişler ki 'Görüntüleri izleyince kanım dondu.' Yarım salise bil değil, arabanın içerisine götürünce bir polisi tacizci yapmak, karşı karşıya bırakmak hangi vicdana, hangi ahlaka sığar" diye konuştu.

Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demişler ki, 'Görüntüleri izleyince kanım dondu.' Kanın dondu öyle mi? Bu nasıl kandır ki; PKK'lı terörist, kaçırdığı 13 yaşındaki erkek çocuğa tecavüz edince donmuyor da, üç tane DHKP-C'liye müdahale eden polis görüntüsüyle donuyor. Elimizde teslim olan çocukların ifadeleri var. 13 yaşında erkek çocuk, mağarada yaşça büyük teröristlerce tecavüze uğruyor, konuşmasın diye de infazla tehdit ediliyor. Hatta aynı muamele başına gelen bir başka çocuk örgütün sözde hapishanesine tıkılıyor. Onların yaptıkları, taciz tecavüz olmuyor. Güya milletvekilisin, bir taraftan o eski Diyarbakır Barosu başkanı olan Avukat Sezgin Tanrıkulu, bir taraftan Mehmet Bekaroğlu. Mehmet Bekaroğlu denen adam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Kefere Kemal' dedi. Kemal Atatürk'ün partisinde siyaset yapıyor. Ona söz söylemeyecekler; ondan sonra gelecek, bu adamın İçişleri Bakanına 'Senin Allah Belanı Versin' dediği lafı gelip bu ülkede alkışlayacaklar. Böyle bir şey var mı? Hangi vicdana sığar. Bu ikisi, Sezgin Tanrıkulu ile Mehmet Bekaroğlu, bir gün PKK'nın tecavüz ettiği çocukları dile getirdi mi. PKK'nın annesinin dizinin dibinden alıp, Murat Karayılan'ın masasına koyup meze yaptığı çocuklarla ilgili tek bir söz söyledi mi? Tek bir PKK, tek bir terör örgütü eleştirileri var mı? Yazıklar olsun. Bunlar, ne aldıkları oyun kıymetini, ne ettikleri yeminin gereğini, asaletini, gazi meclis çatısının ne anlama geldiğini bilmeyen fersude insanlardır."

Karamollaoğlu: Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz



Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde tüm bölgelerde aday çıkaran tek parti olduklarını ifade ederek, "İktidar partisinden, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan Saadet Partisi'ne oy kayacak. Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz. Değişim istiyorsanız oylarınızı sandıkta çevirin" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Kütahya'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Hükümetin politikalarını eleştiren SP lideri Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde tüm partilerden oy geleceğini söyleyerek, "İktidar partisinden, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan Saadet Partisi'ne oy kayacak. Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz. Değişim istiyorsanız oylarınızı sandıkta çevirin. Tüm seçim bölgelerinde her yerde aday çıkaran ve listelerini tam olarak veren tek siyasi parti Saadet Partisi'dir. Kaybetmekten korkuyorlar. Ortak aday çıkarma formülüne başvuruyorlar. Cepsiz ceket dürüstlüğün simgesidir. Bizim belediye başkanlarımız yemeyecek ve yedirmeyecekler. Bizim belediye başkanlarımız sizin tercihinizle seçilince sizden başkasına hizmet etmeyecekler. Bütün imkanımızı üretime ve tarıma harcayacağız" diye konuştu.

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Evren'e cepsiz ceket giydirerek, ilçe belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP'li Salıcı: Şimdi 2002 yılındakinden daha büyük bir ekonomik kriz var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Adıyaman'da Besni ilçesinde seçim bürosunun açılışına katıldı. Salıcı, "Şimdi 2002 yılındakinden daha büyük bir ekonomik kriz var. Bundan iktidar sorumludur" dedi.

CHP Besni seçim bürosunun açılışına Salıcı'nın yanı sıra CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, CHP Besni Belediye Başkan adayı Vakkas Acar ve partililer katıldı.

Seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, iktidar partisinin seçimi kaybetmesiyle Cumhuriyetin başına bir şey gelmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Siyasi partinin eteğine yapışıp oradan iş güç alanların bir beka problemi var. Ama Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Hiçbir siyasi iktidar seçimi kaybetti diye bu koskoca Cumhuriyetin başına bir şey gelmez. Kimler geldi kimler geçti. Çok güçlü siyasetçiler gördü bu ülke. Bir şey olsaydı Fatih Sultan Mehmet öldüğünde bir şey olurdu. Devlet devam etti mi etti. Kanuni öldü ve devlet devam etti mi etti. Mustafa Kemal Atatürk terki diyar eyledi, memleket devam etti. İnsanlarımızı bizden olanlar olmayanlar diye ayırdılar. Bizim insanımızı, bize oy verenler, oy vermeyenler diye ayırdılar. Bizim insanımızı terörist diyerek, vatan haini diyerek ve başka kötü cümleler kullanarak ayırdılar. Bizim kimseye öte git diyecek halimiz yok. Biz herkesi kendi canımızda bir parça olarak görüyoruz. Kılığına kıyafetine bakmıyoruz. Birileri diyor ki Kürtler şöyle, lazlar böyle, Çerkezler öbür türlü. Hepsi bizim kardeşimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi ben Kürdüm diyenin oyuna da talip, ben Besniliyim diyenin de oyuna talip. CHP vatandaşına baktığı zaman 72 milleti aynı gözle görenlerin partisi."

'ŞİMDİ SEÇMEN BUNUN HESABINI SORMAYACAK MI?'

Salıcı, ülkede ekonomik kriz yaşandığını ve krizin sorumlusunun iktidar olduğunu ileri sürerek, "Başımızda siyasi iktidar var. Bu siyasi iktidar 17 yıl önce başa geldi. 17 yıl önce memlekette ekonomik kriz vardı. Bu ekonomik krizde bu arkadaşların bir sorumluluğu yoktu. Şimdi 2002 yılındaki ekonomik krizden daha büyük kriz var. Bundan iktidar sorumludur. Şimdi seçmen bunun hesabını sormayacak mı? 2002'deki ekonomik krizin hesabını iktidara sordu seçmen, bunu da soracaktır. Sandık önüne geldiğinde, kararını ver. Eğer bir yerlerde yanlışlık var diyorsan, 17 yıldır bu iktidarın sorumluluğu var diyorsan oyunu ona göre ver ki, memlekette bir şeyler değişsin. İşin ehli olmayanlar gitsin. Akrabasını şunu bir yerlere getirme peşinde koşanlar ve bunun üzerine de kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'den referans verenler ve orada yazıyor zaten diyenler utansınlar" diye konuştu.

Salıcı'nın konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı.

SALICI: MEMLEKETİN HUZURA VE BARIŞA İHTİYACI VAR

Seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, partisinin seçim irtibat bürosunda vatandaşlara seslenerek, "Bizim kimseyle kavga etmeye niyetimiz yok. Bu memleketin kavgaya ihtiyacı yok. Bu memleketin huzura ve barışa ihtiyacı var. Bu memleketin nereden geldin demeye değil, nerede durdun demeye değil, kökenin, dilin nedir demeye değil hepsini kucaklamaya ihtiyacı var. Bizim kavgayla işimiz yok. Etmiş oldukları kötü sözler sahibinindir. Bizi bağlamaz. Onun için biz güzellikten, sevgiden, huzurdan bahsetmeye devam edeceğiz. İşten, aştan, ekmekten bahsetmeye devam edeceğiz. Bu memleketin vatandaşını birbirine kırdıracak, böldürecek, kem gözle baktıracak bir ortamın artık kapanması gerekiyor" diye konuştu.

Oğuz Kağan Salıcı ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 70 azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, partisinin seçim çalışmaları kapsamında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaretlerinde esnafla sohbet edip sorunlarını dinledi. AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından caddeye kurulan seçim çadırını da ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlara bez torba dağıttı. Kurum, plastik poşetlerin parayla satılmasının poşet kullanımını yüzde 70 azalttığını ifade ederek, "Uygulama tüm Türkiye'de zorunlu hale geldi ve yaygınlaştı. Vatandaşımıza bu duyarlı davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70'e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek. Bu sayede hem çevremizi hem de doğamızı korumuş olacağız. Bunların kullanım sayısını azaltacağız. 2021 yılına girdiğimizde depozito uygulamamız başlayacak. Artık şehir meydanlarında, plastik, cam, metal şişelerimizi atacağımız ve geri dönüşümünden de kontör yükleyeceğimiz, belediye otobüs araçlarımıza bilet ve para olarak bize geri dönecek uygulamaları da yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, 2023 yılında tüm ülkede sıfır atık uygulamasına geçilerek, çöplerin kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüme gireceğini ifade ederek, "Geri dönüşüme girecek atıklarımızı ayrı bir yerde, organik atıklarımızı da ayrı bir yerde toplamak suretiyle geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız. Yıllık 20 milyar lira tasarruf öngörüyoruz ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlıyoruz" dedi.

Bakan Kurum daha sonra TOKİ tarafından inşaası süren Yeni Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, burada çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kışladaki kazada şehit olan askerin baba evinde yas

Emine (47) ve Osman Han (54) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han'ın memleketi Tokat'ın Zile ilçesindeki evi ziyaretçi akınına uğradı. Yunus Emre Mahallesi Menekşe Sokak'taki Elit Apartmanı'nın 3 katında bulunan baba evine Türk bayrakları asıldı. Emine ve Osman Han'ın cenaze için Ankara'da olmaları nedeniyle evde taziyeleri yakınları ve Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel kabul etti. Belediye Başkanı Vidinel, şehadet haberi nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

5 yaşında Aysima isimli bir kızı bulunan Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'dan geriye eşi Aysun ve kızı ile birlikte çektirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kaldı.

Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanığı olarak aranırken yakalanan 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aykan Hamurcu, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanark cezaevine gönderildi.

Karabük'te tavuklu pilavdan zehirlenen 33 kişi hastanelik oldu

Karabük'te, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10'u çocuk 33 kişi, yedikleri tavuklu pilav nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Esnaf Günleri etkinliği kapsamında Kent Meydanına kurulan çadırda satılan tavuklu pilavdan yiyen aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10'u çocuk 33 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. 33 kişi gelen ambulanslarla Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi gören 33 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, tavuk pilav satan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kilis'te sobadan zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi tedaviye alındı

Kilis'te, sobadan sızan karbonmokosit gazından zehirlenen Ökkeş Gürsever (84) hayatını kaybetti, eşi Şerife Gürsever (82) ise hastanede tedaviye alındı.

Bölük Mahallesi'nde oturan Şerife ve Ökkeş Gürsever çifti dün akşam saatlerinde sobayı yakarak uykuya daldı. Bir süre sonra eve gelen yakınları kapıyı açan olmayınca durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kapıyı açarak girdiği evde yaşlı çifti hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten Ökkeş Gürsever'in yaşamını yitirdiği, eşi Şerife Gürsever'in ise baygın olduğu belirlendi. Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülen Şerife Gürsever'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ökkeş Gürsever'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahsur kalan gençleri, Sahil Güvenlik helikopteri kurtardı

Antalya'da Konyaaltı kırsalında mahsur kalan üç kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı.

Kurtarma görüntülerini Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından paylaşarak, mahsur kalan ve kurtarılan kişilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Münir Karaloğlu kurtarma operasyonuyla ilgili paylaştığı görüntülerde, Konyaaltı ilçesi kırsalında mahsur kalan üç gencin Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldığını belirterek, "ABD filmlerinde gördüğümüz kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik ekibimizi kutluyor, gençlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Görüntülerde, Sahil Güvenlik helikopterinden kayalık bölgede sarkıtılan çelik halatla bir personelin mahsur kalan gençleri helikoptere çıkarması bulunuyor.

Kilis'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı



Kilis'in Musabeyli ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Musabeyli- Gaziantep yolunda meydana geldi. Gaziantep istikametine giden M.Y. yönetimindeki 01 ZP 287 plakalı kamyonet, Kaynaklı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Y.K. yönetimindeki 79 EF 145 plakalı otomobil ile çapıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri ile Mehmet Can, A.A., B.Y., M.Y., Z.Y., G.Y., O.Y. ve E.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kayalıklara uçan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkarak kayalıklara uçan taksinin sürücüsü İsa Çakılcıoğlu (48), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İnebolu-Abana yolu İskele mevkiinde meydana geldi. İsa Çakılcıoğlu'nun kullandığı 37 T 5071 plakalı taksi, kontrolden çıkarak denize kenarındaki kayalıklara uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikten yere çakılan araçta sıkışan Çakılcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çakılcıoğlu'nun ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Çakılcıoğlu'nun cansız bedeni morga kaldırıldı. Çakılcıoğlu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Domaniç'te trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç-Tavşanlı yolu Kantar mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı istikametinden Domaniç'e giden Talip Okumuş'un kullandığı 43 AAJ 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu. Kazada sürücü Talip Okumuş, araçta bulunan Havva Okumuş, Samet Okumuş, İhsan Aşkın ve Kadriye Aşkın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gece kulübünde silahlı kavga: 2 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde eğlenmek için bir gece kulübüne giden İstemihan A. (32), husumetli olduğu kişilerle yaşadığı kavgada kendi tabancasıyla vuruldu. Kavgada bir kişi de darp edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saat 01.00 sırlarında Korkutreis Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İstemihan A., arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için geldiği mekanda, daha önceden husumeti bulunan kişilerle karşılaştı. İki gurup arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şiddetlenen kavgada İstemihan A.'nın belindeki tabancayı alan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, İstemihan A.'yı ayağından yaraladı. Yaşanan arbedede bir kişi de darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yön levhasına çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Emek Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ümitköy yönünde ilerleyen Gökhan E.'nin kullandığı 05 RC 944 plakalı otomobil, Dışişleri Bakanlığı karşısında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yön levhasının direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Gökhan E., daha sonra ambulansla kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi araç trafiğine kapandı. Aracın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir işyerinde uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kumbahçe ve Yokuşbaşı mahallelerinde, bir işyerinde uyuşturucu maddesi satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere yapılan baskında satışa hazır halde bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise iklimlendirme sistemi ile saksılarda yetişen skunk bitkisi, 2 ecstasy hap, esrar öğütme aleti ve bong olarak tabir edilen esrar içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K ve M.G. tutuklanırken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eksi 15 derecede çığ tatbikatı

Erzincan'da AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri tarafından Ergan Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı düzenlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece soğukta çığ altında kalan 3 kişi özel teçhizat ve araçlarla kurtarıldı.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 ekipleri tarafından yaşanabilecek çığ olaylarına anında müdahale edebilmek için Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 8 araç ve 40 kişinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi için ekipler alarma geçti. Zamanla yarışan ekipler metrelerce karın altındaki yaralılara ulaştı. Kar altından çıkardıkları vatandaşları motorlu kar aracıyla ambulansa ulaştırdı.

Tatbitak sonrası konuşan Erzincan AFAD Müdür Vekili Kadir Çelik ise çığ tatbikatını başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Ülkemizde doğal afetlerden etkilenen konut sayılarının afet türlerine göre dağılımlarına bakacak olursak yüzde 55'ini depremler, yüzde 21'ini heyelanlar, yüzde 8'ini su baskınları, yüzde 7'sini kaya düşmesi, yüzde 2'sini de çığ ve fırtına gibi afetlerden oluşmaktadır. Bu oran ilimizde 1950-2018 yılları arasında afet türlerine göre dağılımlarına bakacak olursak yüzde 90'ını depremler, yüzde 7'sini heyelanlar, yüzde 1'ini su baskını, kaya düşmesi ve çığ afetinden oluşmaktadır. Müdürlüğümüzce 2017 yılında Refahiye ilçe merkezimizde heyelan tatbikatı, 2018 yılı Aralık ayında deprem tatbikatı icra edildi. 2019 yılında da çığ tatbikatını icra edeceğiz. İcra edilecek Türkiye Afet planı kapsamında ki tatbikata AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Aile ve Çalışma Hizmetler İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden toplam 40 personel ile destek illerden Sivas, Erzurum, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Malatya İl Afet Müdürleri ve 15 Arama kurtarma personeli ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin katılımı ile genel de 100 kişi ile bu tatbikatı icra edeceğizödiye konuştu

Organlarıyla üç kişiye hayat verecek

BURDUR'da beyin ölümü gerçekleşen Rıfat Yakar (86), bağışlanan organları üç kişiye hayat verecek.

Burdur'da emekli terzi Rıfat Yakar, geçen salı günü Yenice Mahallesi'ndeki evinde merdivenden düşerek beyin kanaması geçirdi. Burdur Devlet Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Yakar'ın dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Yakar'ın ailesi organ bağışına karar verdi. Bunun üzerine Medical Park Antalya Hastanesi'nden gelen bir ekip Yakar'ın bağışlanan karaciğer ve böbreklerini aldı. Rıfat Yakar'ın karaciğeri İzmir'e, böbrekleri ise Antalya'daki hastalara nakledilecek.

Yakar'ın damadı İbrahim Özev, "Kayınpederim salı günü akşam namazı vaktinde merdivenlerden düşerek beyin travması geçirdi. Üç gündür yoğun bakımda idi. Beyin ölümü gerçekleştiği için ailesi olarak farkındalık yaratmak için organ bağışına karar verdik. Organlarıyla hayat verecek bu çok özel ve güzel bir duygu" dedi.

Dedesiyle aynı ismi taşıyan Rıfat Yakar ise "Dedemin başka insanlarda yaşayacağını bildiğimiz için acımız hafifliyor. Herkese örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Medical Park Antalya Hastanesi genel cerrahi servisinden Dr. Yücel Yüksel yaptığı açıklamada, "Beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organları umarım üç kişiye hayat verecek. Karaciğerini İzmir'de acil nakil olması gereken bir hastaya göndereceğiz. Böbrekleri ise Antalya'daki iki hastaya umut olacak. Ülkemizde kadavra bağışı maalesef çok az. Aileye bu konuda teşekkür ediyorum" dedi.

Burdur Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Mustafa Güngör de organ bağışının artırılmasını temenni ettiğini söyledi.

