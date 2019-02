DHA YURT BÜLTENİ -1

ERZURUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ACILI BABA: AĞLAMAYIN BAŞIMIZ DİK

Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin cenazesi akşam saatlerinde askeri uçakla memleketi Erzurum'a getirildi. Askeri Havalimanı'nda şehit Öznütepe'nin cenazesi Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, askeri erkan ve şehit yakınları tarafından karşılandı. Umut Öznütepe'nin gözyaşı döken yakınlarına acılı baba Yusuf Öznütepe, "Ağlamayın, başımız dik" diye seslendi. Şehidin naaşı askeri uçaktan indirildikten sonra İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula dua ederek helallik istedi. Baygınlık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Yarın toprağa verilecek olan şehit Umut Öznütepe'nin cenazesi Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

BABA EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin acı haberinin ardından Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki baba evi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, evin önüne taziye çadırı kurarken, Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 2 ambulans, şehit ailesinin evinin önünde bekledi. Haberi alan şehit yakınları ve mahalle sakinleri taziye ziyareti için eve akın etti.

'TÜRK ÇOCUĞU YURTSUZ KALAMAZ'

Afrin'de mevzi değiştirirken şehit olan Piyade Onbaşı Umut Öznütepe'nin sosyal medya paylaşımları da duygulandırdı. Öznütepe'nin, instagram hesabında Aziziye Destanı'nın kadın kahramanı Nene Hatun'un 'Türk çocuğu öksüz kalır da yurtsuz kalamaz' sözünü paylaştığı görüldü.

MİLAS'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA (EK)

2)CENAZE KAYA ALTINDAN ÇIKARILMAYA ÇALIŞIYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen iş kazasında, Servet Çapacıoğlu'nun bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Geçen süreye rağmen Çapacıoğlu'na ulaşılamadı. Göçükte ölen Engin Tutuk'un ise bedeninin hala kayaların altında olduğu cenazesinin çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ÖLENİN KARDEŞİDEN RUHSATSIZ İDDİASI

Kayaların altında kalan Engin Tutuk'un kardeşi Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia etti. Olayı sonradan öğrendiğini belirten Kenan Tutuk, "Aşağıda operatörlük yapan Engin Tutuk'un kardeşiyim, dün sabah bir göçük olmuş, sonradan haberimiz oldu. Abim ve abimin arkadaşı aşağıda kocaman bir kayanın altında mahsur kaldılar. Şu anda hiç bir haber alınmıyor ve muhtemelen öldükleri düşünülüyor. Sabah abimden önce başka bir operatörler sokmak istemişler onlar girmek istememiş. O yüzden abimle bir arkadaşını sokmuşlar, 3 kuruş için abim ile arkadaşının canı gitti, büyük bir ihtimalle gitti. Şu anda sizin karşınızda zor konuşuyorum, bu yapı da kaçakmış bunu da diğer ölen operatörün kardeşinden öğrendim. Bunu size söyler mi bilmiyorum, çünkü o bu şirkette çalıştığı için ona baskı yapacaklar büyük bir ihtimalle, para verecekler bir şey yapacaklar. Bunlar büyük şirket, ben bu şirkette çalışmıyorum. Bunu gayet net bir şekilde söylüyorum, burası kaçak bir işletmeymiş. İki kişi aşağıda kayanın altında, hiç bir şekilde haber alamıyoruz. Kazı çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Muğla'nın Milas ilçesinde maden sahasında kaya düşmesi sonucu göçük altında kalan Servet Çapacıoğlu'nun da yaşamını yitirdiği belirtildi. Çapacıoğlu'nun da kaya ve toprak yığınları altında kalan diğer işçi Engin Tutuk gibi cansız bedenine ulaşıldığı ve her iki işçinin cansız bedenlerinin çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı. Konuyla ilgili Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milas ilçesi Sarıkaya mevkiinde açık arazide faaliyet gösteren maden sahasında kaya düşmesi sonucunda kaya altında kalan üçüncü işçinin de arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Her iki işçinin de kaya altından çıkarılması için bölgedeki çalışmalar devam etmektedir."

GÖÇÜKTE 1 İŞÇİ YARALI KURTARILIRKEN, 3 İŞÇİ DE ÖLDÜ

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan 4 işçiden yaralı kurtarılan Tayfun Akıncı Milas Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Şükrü Otlak'ın ise cansız bedeni çıkartıldı. Çalışmalar sırasında önce Engin Tutuk'un ardından da Servet Çapacıoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşıldığı, ancak her iki içşinin kaya ve toprak yığını altındaki canezelerinin çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

3)ŞANLIURFA'DA YOL VERME KAVGASI: 10 YARALI

Şanlıurfa'da, sokakta ilerleyen minibüstekiler, fırına un indirilmesi sırasında başka bir minibüsün yolu kapatmasına tepki gösterdi. Bu nedenle taraflar arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan fırına minibüsle getirilen un çuvallarının indirilmesi sırasında aynı sokaktan geçmekte olan bir başka minibüs geçemedi. Minibüsünden un indiren sürücü, bekleyen diğer sürücüye başka sokaktan gitmesi gerektiğini söyledi. Bu duruma tepki gösteren minibüs sürücüsü de başka sokaktan gitmek istemeyince iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma, yakınlarının da katılmasıyla büyüdü, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sokağın savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişinin yaralanması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına alırken, kavgada fırın ile minibüsün camlarının kırılması sonucu hasar oluştu. Yaşanan kavganın ardından fırın kapatıldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İZMİR'DE HEYELAN OLAN EĞRİDERE'DE 27 EV BOŞALTILDI

4)AFAD İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde aşırı yağışlardan sonra yaşanan heyelanın ardından 27 ev boşaltıldı. AFAD Genel Müdürlüğü'nden gelen uzmanların jeolojik araştırmalarının ise devam ettiği belirtildi. Tedirgin bir şekilde bekleyişleri süren mahalleli ise hem kendileri hem de geçim kaynakları olan hayvanları için yardım beklediklerini söyledi.

Bornova ilçesinin dağlık bölgesinde yer alan kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta geçen cumartesi günü heyelan yaşandı. Heyelanın ardından ilk etapta 12 ev boşaltıldı. Toprak kaymasının sürmesi üzerine, Bornova Kaymakamlığı kararıyla boşaltılan ev sayısı 27'e çıktı. Bu arada AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı personelin yanı sıra Ankara'daki genel müdürlükten de uzmanlar geldi. Uzmanların jeolojik incelemesinden sonra heyelan yaşanan alanın afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi. Mahalle sakinlerinin, üst tarafta yapımı süren hobi bahçesinden dolayı heyelanın meydana geldiği iddialarının da incelendiği açıklandı. Bu arada toprak hareketliliğinin durduğu bölgedeki evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların, başka yere taşınmaları halinde kaymakamlığın 6 aylık ev kiralarını ödeyeceği öğrenildi. Bölgeye giden yolun zarar görmesi üzerine, belediye ekipleri, heyelanın tehdit etmediği başka bir bölgeden yukarıda kalan evlere ulaşım için yeni yol çalışmasına başladı.

MAHALLELİ YARDIM BEKLİYOR

Tedirgin bir şekilde bekleyişleri süren mahalle sakinlerinden Fatma Alagöz, "Çocuklarımız için yeni bir arazi aldık ve üzerine de ahır inşa ettik. Ancak tam heyelanın olduğu bölge içerisinde kaldı. Arazimiz zarar gördü, binanın da zarar gördüğünü düşünüyoruz, gidip bakamadık. Bölgeye gidemiyoruz, tedirginlik yaşıyoruz. Mahalle sakinlerimizin zararlarının bir an önce karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca geçim kaynağımız hayvancılık, bunun içinde yine yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Bir diğer mahalle sakini Hatice Akbulut ise "Ben çocukluğumdan beri böyle bir korku yaşamadım. Yağış olurdu ama ilk kez böyle toprak kayması yaşanıyor. İnsanlara yeni evlere taşınmaları söylenmiş ama bunu nasıl yapacaklar, hayvanları burada. Gece burada kalanlar büyük korku yaşamaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Bu arada köylülerden gelen talep üzerine belediye ekipleri de, mahallenin iki bölgesine hayvanların barınması için çadır kurdu.

5)ARDAHAN'DA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da kent merkezi ve şehirler arası yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan-Posof-Türkgözü karayolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ardahan-Göle karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik durdu. Ardahan'dan Göle istikametine giden sürücüler görüş mesafesi düşen yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Tipi nedeniyle araçlarından dışarıya çıkamayan sürücüler yolun açılmasını beklerken, araçları kara saplanan sürücüler ise araçlarını iterek çıkarmaya çalıştılar.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ardahan Valiliği, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle, görüş mesafesinin de çok azalmasından dolayı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır.

Sürücülerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız (EK)

6)"BÜTÜN BU BÖLGELERE ELMALARI GÖNDERELİM, DEPOLARI BOŞALTALIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'daki mitingin ardından Isparta'da halka hitap etti. Ispartalılardan 31 Mart'ta tarihi bir zafer beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir haykırın ki milletin lokmasıyla oynayan fırsatçıların hesapları bozulsun. İşte bak burada elmalar depolarda yığın. Arkadaşlarıma da söyledim, hani şimdi tanzim satışlar, inşallah bunları uygun fiyattan vatandaşlarımıza ulaştıralım. Şimdi hemen hazine, maliye bakanımı, gıda tarımı, ticaret bakanımı arayacağım, süratle İstanbul, Ankara bütün bu bölgelere elmaları gönderelim, depoları boşaltalım" dedi.

'İLK IMF'YE KAPILARINI AÇAN CHP OLDU'

Geride bıraktıkları 17 yılda her biri diğerinden zorlu 14 seçim yaşadıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'a hamdolsun bu 14 seçimin hepsinden de alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Seçimlerle birlikte içeride ve dışarıda birçok badire atlattık. Son 17 yılda sizlerle beraber çok zahmetler çektik. Zorluklar karşısında sabrettik, sebat ettik, pes etmeyi aklımızın ucundan dahi geçirmedik. Göreve geldik, Türkiye'nin IMF'nin borcu neydi? 23.5 milyar dolar. Şimdi Bay Kemal çıkmış, utanmadan, sıkılmadan, 'Bu iktidar yine IMF'ye gidecek' diyor. IMF'ye giden biz olmadık ki, IMF'ye giden CHP zihniyeti oldu. İlk IMF'ye kapılarını açan CHP oldu. Biz geldik 23.5 milyar dolar IMF'ye borç var. Dedik ki bu borcu kaldıracağız. O zamanki IMF başkanıyla Davos'ta, ki son gidişimdir Davos'a, konuşuyoruz. Dedim ki 'Bak başkan Türkiye'nin başbakanı benim, sen değilsin. Dolayısıyla sen aydan aya veya her yıl taksidini alıyor musun, alıyorsun. Sen kalkıp da Türkiye'yi yönetemezsin. Türkiye'ye ben yönetirim.' Tabii biraz böyle sağa sola savruldu. Ne oldu, Mayıs 2013, 23.5 milyar dolar borcu ödedik, IMF ile işimiz bitti. O zaman Merkez Bankamızın döviz rezervi de neydi, 27.5 milyar dolar. Başbakanlığım döneminde bir ara 136 milyar dolara çıktı, sonra bir düşüş yaşadık. Şimdi 100 milyar dolara Merkez Bankamızın döviz rezervi ulaştı. Daha iyi olacak" diye konuştu.

2 MİLYAR 350 MİLYON DOLAR SAVUNMA SANAYİ İHRACATI

Savunma sanayiinde Türkiye tarihinin en büyük yenileşme hareketinin kendi dönemlerinde olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz göreve geldiğimizde savunma sanayinde yüzde 20 ne yazık ki yerliydi, yüzde 80 ithaldi. Ama şimdi dışa bağımlılığı yüzde 35'e kadar düşürdük. Bugün Türkiye kendi savaş gemisini, helikopterini, zırhlı araçlarını, insansız hava aracını, silahlı insansız hava aracını, füzelerini, bombalarını, silahlarını kendisi üretiyor. Üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bütün bunları, teçhizatı yurt dışına ihraç ediyor. 2018 yılında ihracatımız ne kadar biliyor musunuz savunma sanayinde, 2 milyar 350 milyon dolar ihracat yaptık" dedi.

'YENİ BİR HAMLENİN ARİFESİNDEYİZ'

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güney sınır boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna büyük bir darbe indirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni bir hamlenin arifesindeyiz. İnşallah güney sınırımızın tamamını terörden arındıracak, mültecilerin huzuru kalple dönebilecekleri güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, stratejilerimizi belirledik" diye konuştu.

'MARKET VE PAZARDAKİ ETİKETLER YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla market ve pazardaki etiketlerin yarı yarıya düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız yeniden makul fiyatlardan sebze meyveye ulaşmaya başladı. Bu hamlemizle kazanan milletimiz, kaybeden ise farsatçılar oldu. Bu adımımızla kazançlı çıkan insanımız, kaybeden ise domates, patlıcan, biber fiyatına bel bağlamış Bay Kemal gibi siyaset simsamları oldu. Tanzim satış müessesesini bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdiririz. Şayet fırsatçılar direnmeye devam ederse sistemi sürdüreceğiz. Fahiş fiyat artışları tespit ettiğimiz diğer alanlarda da benzer yollara başvuracağız" dedi.

7)EVİN BAHÇE KAPISINI YIKTI

Düzce'de, iki otomobil çarpışırken, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki evin bahçe kapısına çarparak içeri girdi. Yaralanan iki sürücü tedavi altına alındı.

Kaza öğleden sonra, Çay Mahallesi Ocak Sokak'ta meydana geldi. Nurhan Demirci idaresindeki 20 DN 052 plakalı otomobil ile Ebru Yıldırım idaresindeki 35 AAC 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Ebru Yıldırım'ın kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan evin metal bahçe kapısına çarparak içeri girdi. Kazada yaralanan Nurhan Demirci ile Ebru Yıldırım sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8)AYVALIK'TA 59 GÖÇMEN YAKALANDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dün 59 kaçak göçmen yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 14'ü kadın, 34'ü çocuk 59 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, TCG Karşıyaka karakol gemisi tarafından tespit edilen göçmenlerin, işlemlerinin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığınca teslim alındığı belirtildi.

SURİYELİ 2 AYLIK CEMAL YANARAK CAN VERDİ



KAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeli bir ailenin evinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 aylık Cemal Assef hayatını kaybetti.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Şehit İsmail Ceyhan Sokak'ta yaşayan Assef ailesinin evinde meydana geldi. İddiaya göre, evin oturma odasında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Cemal Assef, gelini İman Assef ve torunu Halit Assef ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürürken, 2 aylık Cemal Assef'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Cemal Assef, İman Assef ve Halit Assef ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından eve dönen Cemal Assef, kendi adını taşıyan torununun ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cemal Assef'in cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

10)İZMİR'DE CİNAYET: 1 ÖLÜ



İZMİR'in Bornova ilçesinde 22 yaşındaki Sergen Hayran, tartıştığı komşusu 43 yaşındaki Şükrü Aksel tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 364. Sokak'ta meydana geldi. 22 yaşındaki Sergen Hayran ile komşusu olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Şükrü Aksel arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesiyle Aksel, Hayran'a bıçakla saldırdı. Vücuduna çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri alan Hayran kanlar içerisinde yere yığıldı. Aksel, hızla olay yerinden kaçtı. Olayı görenler yakınları, Hayran'ı otomobile bindirerek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hayran, yaklaşık 3 saat süren müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Hayran'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Hayran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de cinayet zanlısı Şükrü Aksel'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Aksel yakalanarak sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

11)4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Konya'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden belirlenemeyen nedenle düşen Müberra Aşcı (63), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan evli Müberrra Aşcı, belirlenemeyen nedenle pencereden beton zemine düştü. Aşcı'yı kanlar içerisinde gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Aşcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı duyup eve gelen Aşcı'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Müberra Aşçı'nın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

12)TERS YÖNE GİREN ARAÇ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 6 YARALI

KÜTAHYA'da ters yöne giren hafif ticari araç başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari araçta alkol şişesi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Kaza, saat gece yarısı Akkent Mahallesi Turgutlar yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 43 AAK 728 plakalı hafif ticari araç, TOKİ'den merkez istikametine bölünmüş yolda ters yönden girerek karşıdan gelen Gökhan Aykut idaresindeki 26 PP 272 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Aykut ile hafif ticari araçtaki Kahraman Yılmaz (43), İbrahim Bal, Erhan Dönmez (28), Kenan Oylan (29) ve Eren Akçadağ olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hız sınırı uygulaması nedeniyle yavaş gelen ambulansları dakikalarca bekledi. Yaralı 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Servisi'ne götürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında, araçlar birbirlerinden güçlükle ayırıldı. Hafif ticari araç içerisinde ise çok sayıda içki şişesi ve polis aramasında da ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi. Olay yerindeki incelemenin ardından polis; hacizli, yakalaması bulunan, sigortasız ve muayenesiz olan 43 AAK 728 plakalı aracı emniyet otoparkına çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13)HUSUMETLİ OLDUKLARI AİLENİN EVİNE POMPALI SALDIRI: 5 YARALI



İZMİR'in Konak ilçesinde 2 şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, 5 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Atamer Mahallesi Arı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan K. ve akrabası olduğu öğrenilen Orhan K., aralarında husumet bulunan ailenin evine gitti. İki şüpheli evde pompalı tüfekle ateş açarak, geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Olayda, vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden Seda Y., Tülay Y., Dilek Y. Burhan K. ve Medine P. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. MOBESE incelemesi yapan ekipler, saldırganların kullandığı otomobilin Gürçeşme mevkiinde olduğu tespit etti. Koordineli bir çalışma yürüten Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Özkan K. ve Orhan K. sorgulanmak üzere Gürçeşme Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise olay anında kullanılan pompalı tüfek bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

14)İNTİHARA KALKIŞAN ADAMI KOPAN HALAT KURTARDI

ANKARA'da üst geçidin korkuluklarına kendini asarak intihara kalkışan bir kişi, halatın kopması sonucu yaklaşık 10 metreden düşerek yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Çankaya'da Kültür Mahallesi Mithatpaşa Üst Geçidi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Mihatpaşa Caddesi üzerinde bulunan araç üst geçidinin korkuluklarına kendini asarak intihara kalkıştı. Halatı boynuna geçiren adam, yaklaşık 10 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Halatın kopması sonucu o esnada yolda Sıhhiye yönünde ilerleyen bir minibüsün üzerine düşen adam, yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ağır yaralanan adam, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Fırına ekmek almaya gittiği sırada ses duyduğunu ve minibüsün adama çarptığını sandığını söyleyen cadde esnaflarından Şükrü Keleş, "Araba çarpma sesi geldi. Geri dönüp batığımda adamın yattığını gördüm. Minibüsün çarptığını sandık, 10 metre ileri gitmişti, bağırdım kaçmasın diye. Geri gelip baktığımda ipin ağzına dayandığını gördük. İp yukarıdan kopmuş. Allah'tan o dakikada minibüs de altından geçiyormuş, arabanın üstüne düşmüş" şeklinde konuştu.

15)KANDIRA'DA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILDI

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bandıralı gemi römorkör yardımıyla kurtarıldı. Gemi kontrol edilmek üzere Kefken açıklarına çekildi.

Kandıra Babalı sahili Dikili mevkiinde Cumartesi günü karaya oturan 89 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Letonya bandıralı Fehn Lyra isimli kuru yük gemisi bulunduğu yerden kurtarıldı. Cumartesi günü fırtınada sürüklenerek kıyıdan yaklaşık 150 metre uzaklıkta karaya oturan geminin mürettebatı sigorta şirketine durumu bildirmiş, sigorta şirketinin devreye girmesinin ardından gemiyi kurtarmak için Zonguldak Ereğli'den römorkör gelmişti. Pazar sabahı başlayan kurtarma çalışmaları kapsamında gemi önce arka kısmından halat ile bağlanarak bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı. Gün içerisinde kullanılan halatın 4 kez kopmasına rağmen geminin yerinden oynamaması üzerine, bugün gemi burun kısmından halatla bağlanarak çekilmeye çalışıldı. Önden bağlanan halat ile yerinden oynatılan Fehn Lyra isimli gemi, öğle saatlerinde olduğu yerde döndürülmeye başladı. Römorkör yardımıyla olduğu yerde döndürülen gemi, bu şekilde altındaki kum hareket ettirilerek saat 18.00 sıralarında kurtarıldı.

Karaya oturan gemi kurtarılmasının ardından römorkör yardımıyla Kefken açıklarında belirlenen demir atma sahasına çekildi. Yarın dalgıçlar tarafından geminin hasar görüp görmediği kontrol edilecek. Ayrıca Rus asıllı olduğu öğrenilen gemi kaptanının Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından ifadesi alınacak. Gemi hasar görmemiş ise Kıyı Emniyeti tarafından yapılacak kontrolün ardından normal güzergahı olan Zonguldak Ereğli limanına doğru yola çıkacak.

16)GEMİDEKİ YARALI, SAHİL GÜVENLİK BOTUYLA ALINIP, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

BALIKESİR'in Edremit ilçesi açıklarında canlı hayvan yüklü gemide düşerek başından yaralanan gemi personeli Suriyeli Ahmad Younes (39), Sahil Güvenlik ekibi tarafından alınarak, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Edremit ilçesi açıklarında 15 Şubat saat 10.30 sıralarında, Romanya'nın Midia Limanı'ndan Lübnan'ın Beyrut Limanı'na canlı hayvan taşımacılığı yapan Sierra Leone bandıralı 'Britta' isimli kargo gemisinde, Suriyeli personel Ahmad Younes düşerek başından yaralandı. Gemici için tıbbi tahliye çağrısı yapıldı. Geminin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaralıyı hastaneye ulaştırmak için tıbbi tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik botuna alınan yaralı, Akçay İskelesi'ne getirildi. Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmad Younes,, hastanedeki tedavisinin ardından tekrar gemisine gönderildi.

17)KAYIP KIZIN GÖZÜ YAŞLI ANNESİ: KIZIM, NE OLUR GERİ DÖN

Bursa'da 2 gün önce bir arkadaşıyla gezmeye çıkan 14 yaşındaki Hümeyra Kuman bir daha geri dönmedi. Kızının gidebileceği tüm yerleri kontrol eden gözü yaşlı anne Zakire Kuman, "Kızım annene acıyorsan, üzülüyorsan ne olur geri dön" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde ikamet eden Süleyman-Zakire Kuman'ın 14 yaşındaki kızı Hümeyra Kuman, geçtiğimiz Cumartesi günü evden ayrılarak E.S. isimli arkadaşının evine gitti. Gezmek için arkadaşıyla birlikte evden ayrılan Hümeyra Kuman bir daha geri dönmedi. Kızına ulaşamayan çift, durumu emniyete bildirdi. Hümeyra'nın gidebileceği tüm arkadaşlarını ve adresleri kontrol eden aile fertleri, bir türlü kızlarına ulaşamadı. 2 gündür kızından haber alamayan Kuman çifti, Hümeyra'yı görenlerin insaniyet namına 155'e veya 0536 841 16 09 numarayla irtibata geçmelerini istedi.

Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında kızının evden ayrıldığını söyleyen baba Süleyman Kuman, "Cumartesi günü saat 14.00 gibi evden ayrılmış. E.S. diye bir arkadaşının yanına gidiyor. Oradan ikisi beraber gezmeye gitmişler. E.S o gece saat 3 gibi eve döndü ama benim kızım hala geri dönmedi. O günden beri kayıp. Gerekli yerlere başvurularımı yaptım. Kızım, neredeysen dön" dedi.

Gözü yaşlı anne Zakire Kuman ise, "Cumartesi günü 13.30 gibi işe gitmek için evden çıktım. Arkadaşı E.S. ile görüştüğünü ve onun evine gittiğini söyledi. Şu an E.S. evinde ama benim kızım evinde değil. Kızım ne olursun, annene acıyorsan, üzülüyorsan ne olur geri dön. Başka diyecek bir sözüm yok. Tek dileğim sağ salim kızımın bulunması" ifadelerini kullandı.

18)KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, KOLU KIRIK HALDE BULUNDU

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Arzuye Yalçın (68), ormanlık alanda sağ kolu kırık halde bulundu.

Kilis'te oturan ve Köleli Mahallesi'nde yaşayan kızı Fikret Ceren'i ziyarete gelen Arzuye Yalçın, iddiaya göre, dün akşam saatlerinde ayrıldığı eve dönmedi. Kızı ve yakınları tüm arama çalışmalarına rağmen Alzheimer hastası Yalçın'ı bulamayınca sabah saatlerinde jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Yeşilova Jandarma Karakolu ekipleri ile güvenlik korucuları Arzuye Yalçın'ı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmaları sonunda Yalçın, Daşlıkaş bölgesindeki ormanlık alanda sağ kolu kırık halde bulundu. Jandarma aracıyla Yeşilova Aile Sağlığı Merkezi'ne götürülen Arzuye Yalçın, buradaki tedavisinin ardından kızı Fikret Ceren'e teslim edildi.

19)ADANA MERKEZLİ BİRÇOK İLDE YASADIŞI BAHİS OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI (1)

ADANA merkezli birçok ilde yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'daki operasyonlara bine yakın polis katıldı. Daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

20)2 BİN 395 PARÇA TARİHİ ESERİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

GAZİANTEP'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yurt dışına satılmaya çalışılan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı kişilerin ellerinde bulunan çeşitli dönemlere ait eserleri yurt dışına satacağı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, ihbarın doğru olduğunu saptayınca 3 şüphelinin adresine 2 ayrı operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla yapılan baskınlarda M.A., E.A. ve O.D. yakalanırken, adreslerdeki aramalarda ise yurt dışına satılmak istenen çeşitli dönemlere ait sikke, yüzük, mühürler ve değerli taşlardan oluşan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler Zeugma Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

21)ŞANLIURFA'DA ARANAN KİŞİLERE OPERASYON: 20 GÖZALTI

ŞANLIURFA'da polisin çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlediği baskınlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi, yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, 15 ekip ve 200 personelin katılımı ile kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adam öldürmek, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapmak, dolandırıcılık ve cezaevinden firar gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrölünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

22)ALEV ALEV YANAN OTOMOBİLİ HORTUM VE KOVALARLA SÖNDÜRDÜLER

Bursa'da park halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Sokakta bulunan vatandaşlar alevlerin eve sıçramasını engellemek için yangına kovalar ve hortumlarla müdahale etti.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Kutlu'ya ait 16 EC 705 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. O sırada, Kutlu ve komşuları alevlerin eve sıçramasını engellemek için evlerden hortumla ve kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesi ve yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardında yangın tamamen söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

23)SEYHAN GÖLÜ SİLÜETİ BOZAN YÜKSEK KATLI BİNALAR

ADANA'da Seyhan Gölü yakınlarında ormanlık alanın tepesine inşa edilen yüksek katlı binalar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Menekşe Mahallesi'nde, Seyhan Gölü'ne bakan ormanlık alanın tepesine inşa edilen 15 katlı, 4 blokluk site inşaatı, kentin dört bir yanından görülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Aytaç Durak'ın döneminde, sitenin bulunduğu alana imar düzenlemesi yapıldığı, hukuka aykırı bir durumun olmadığı öğrenildi.

Göl kenarında gezinti yapan Adanalılar, yüksek katlı binalar nedeniyle kentin silüetinin bozulduğunu, durumun hukuka uygun olsa bile mantığa aykırı olduğunu kaydetti.

24)BOLU ADLİYESİ'NDE HÜKÜMLÜLERİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER MAĞAZADA SATILACAK

BOLU Adliyesi'nde, Bolu T Tipi Açık Cezaevi ile farklı cezaevlerindeki hükümlülerin iş yurtlarında el emekleriyle yaptıkları ürünlerin piyasa fiyatının altında satışa sunulduğu 'İşyurtları Kurumu Satış Mağazası' düzenlenen törenle açıldı.

Bolu T Tipi ve çeşitli illerdeki bazı cezaevleri içerisinde oluşturulan atölyelerde üretilen ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünlerin yer aldığı satış mağazasının açılış törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 2'inci Komando Tugay Komutan vekili Albay Ümit Koçak, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, protokol üyeleri, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.

Törende konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitim materyallerinin Bolu'da üretildiğini belirterek, "Bolu Açık Cezaevinde mobilya atölyesi, park ve bahçe mobilyaları, sedef atölyesi ve fırın iş koluyla kantin ve çay ocakları ile temizlik iş kolu var. 3 bin metrekarelik mobilya atölyesinde 10 personelimizin yanı sıra işlerin yoğunluğuna göre 60 ila 100 arasında hükümlü burada çalışıyor. Özellikle son dönemde Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığımız protokol gereği özel eğitim materyalleri ürettik. Bu ülke çapında çok büyük bir karşılık buldu. Bu üretime önümüzdeki süreçte devam edeceğiz. Biz buradaki hükümlülere biz aynı zamanda iş kazandırmış oluyoruz. Cezaevinden tahliye olduktan sonra ellerinde meslekleri oluyor. Aynı zamanda her hükümlümüze bakanlıkça belirlenen miktarlarda ücret ödeniyor, sağlık sigortaları yapılıyor ve yıllık kar payı veriliyor." dedi.

Cezaevlerinde üretilen malzemelerin birçok kurumun ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Vali Ahmet Ümit ise şöyle konuştu:

"Yakın geçmişten itibaren özellikle açık cezaevlerinde çok güzel çalışmalar oluyor. Çok güzel ürünler üretiliyor. Bunlar aynı zamanda hem tutukluların meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Diğer taraftan da birçok kurumun ihtiyaçlarının daha uygun fiyatlarla karşılanmasını sağlıyor. Özellikle rekabet ortamında böyle bir açılışın aynı zamanda haksız rekabetle mücadele de önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Konuşmaların ardından Vali Ümit ve protokol üyeleri tarafından satış mağazasının açılışı yapıldı. Ümit ve beraberindeki protokol üyeleri ayakkabıdan çantaya, sucuktan peynire kadar birçok ürünün yer aldığı satış mağazasını gezerek ürünleri inceledi.

