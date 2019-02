DHA YURT BÜLTENİ -1

1)CUDİ DAĞI'NDA, TERÖRİSTLERİN EYP HAZIRLADIĞI 3 SIĞINAK BULUNDU



ŞIRNAK'ta, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, Cudi Dağı'nda teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanıldığı belirlenen 3 sığınak bulundu. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilirken, içindeki malzemeler de imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Cudi Dağı kırsalındaki Boyunkaya köyünde, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halit Özçelik Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerce geçmiş dönemlerde EYP yapımında kullanıldığı belirlenen 3 sığınak bulundu. Sığınakların içinde yapılan aramalarda; keskin nişancı silahı şarjörü, 15 mermi, silah el kundağı, 15 şemsiye, 6 sırt çantası, boş 2 piknik tüpü, 3 pil bloku, tüplü fırın, EYP düzeneği yapımında kullanılan ölçü aleti ve 5 metre kablo ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, imha edilirken, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.

Haber: Sekvan KÜDEN - Kamera: ŞIRNAK

2)AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: FIRAT'IN DOĞUSU DA BİZİM BATISI DA



GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan sanat merkezinin açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Fırat'ın doğusu Fırat'ın batısı diye konuşuyoruz. Şunu çok açık söyleyeyim; Fırat'ın doğusu da bizim Fırat'ın batısı da bizim" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Güvenevler Mahallesi'nde yaptırılan Halil Karaduman Sanat Merkezi'nin açılışına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, terör örgütlerine fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Bir asır önce atalarımız düşmanlara karşı destanlar yazmışlardı. Özellikle son yıllarda Orta Doğu'da yaşadığımız gerilimler, çatışmalar tam da planının yeniden raflardan indirilip uygulamaya konulmasıdır. Bir asır önceki planda ordularıyla işgal vardı. Sınırları suni şekilde kesmek vardı. Şimdi plan değiştirdiler, daha sinsi oyunlarla bu coğrafyayı bölmeye kalktılar. Bir asır evvel sınırları bölüp gönüllerini bölemedikleri halkın içerisine etnik ayrılıklar, fitne, mezhep farklılıkları ile ayrılık tohumları ekmeye başladılar. Yetmedi, sınırlarını böldükleri insanları birtakım terör örgütleri marifetiyle vekâlet savaşları üzerinden hizaya sokmaya, bölmeye, parçalamaya ve yutmaya çalıştıklarını bir kere daha gösterdiler. Bugün başka senaryolarla Türkiye'nin ve bölgenin yolunu kesmeye çalışıyorlar. Fırat'ın doğusu Fırat'ın batısı diye konuşuyoruz. Şunu çok açık söyleyeyim; Fırat'ın doğusu da bizim Fırat'ın batısı da bizim. Fırat'ın doğusundaki Kürt de, batısındaki Kürt de, Arap da Türkmen de hepsi bizim kardeşlerimiz. Hepsi bizim coğrafyamızın insanları, aramızda ayrılık yok. Dün işgal ordularını nasıl aramıza koymaya çalıştılarsa, bugün aramıza koymaya çalıştıkları terör örgütlerini şöyle bir kenara attıkları zaman bu bölge halkı Allah'ın izni ile bir ve beraber olduğunu daha iyi anlayarak daha ileriye gidecektir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise törende yaptığı konuşmada, kentte altyapı belediyeciliğinin bittiğini belirterek, "Bu şehirde altyapı belediyeciliği bitmiştir. Bu şehirde sosyal belediyecilik vardır. Yetim, yaşlı, çocuk, muhtaç herkes devletin şefkat yüzünü görmüştür. Kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Geçmişteki büyük sanatçıları artık tekrar yetiştirme zamanımız. O da fırsatlar ve bu imkanları sağlayarak oluyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a hediye takdim etti. Daha sonra sanat merkezinin açılışı yapıldı.

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP

3)ADIYAMAN'DA 'CİVA' İLE OYNAYAN 34 ÖĞRENCİ, TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI



ADIYAMAN'da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği civa dolu kutuyla oynayan 34 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Türkiye Petrolleri Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula civa dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Okul bittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 24 öğrenci mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söylemesi üzerine tedaviye alındı.

Hastanede tedavi gören bir öğrenci, "Bir arkadaşımız civa getirdi bizde oynadık. Daha sonra müdürümüz ailelerimize haber verdi. Bizde hastaneye geldik. Gelmeden önce baş dönmesi ve bulantı oldu. Şimdi tedavi altındayız" dedi.

Çocuğunu hastaneye getiren bir öğrenci velisi, okul müdürünün kendilerine mesaj attığını söyleyerek, "Okul müdürünün bizlere mesaj atması ile hiç zaman kaybetmeden buraya geldik. Bir öğrenci civa isminde bir kimyasal madde getirmiş. Sınıfta bulunan herkes oynamış bu madde ile. Şu anda çocuğumuz tedavi altında durumları iyiö diye konuştu. 10 öğrencinin ise tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

4)ASIRLIK ÇINARLAR AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU



FİNİKE Devlet Hastanesi'nde dizinde enfeksiyon oluşan 105 yaşındaki Meryem Keser ile kalçasını kıran 101 yaşındaki Suriye Yolaç, başarılı ameliyatla yeniden hayata tutundu. 6 çocuk ve 22 torunu bulunan Meryem Keser, Konya'da geçirdiği ameliyat sonrası dizinde oluşan enfeksiyon nedeniyle Finike Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Meryem Keser, yaklaşık bir hafta önce gerçekleştirilen ameliyat sonrası yeniden hayata tutunmayı başardı. 4 çocuk ve 7 torunu bulunan Suriye Yolaç da tuvalette düşerek kalçasını kırdı. Kızı İlknur İzgi (74) tarafından Kumluca Devlet Hastanesi'ne getirilen Suriye Yolaç, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Kadir Gökçe tarafından ameliyat edilerek, sağlığına kavuştu. İlknur İzgi, İstanbul'da yaşadıklarını, yaklaşık 10 gün önce eşi İlhan İzgi'nin (84) memleketi Finike'ye geldiğini ve üç gün sonra kalp krizi geçirdiğini belirtti. İlknur İzgi, "Eşim Finike'ye geldikten 3 gün sonra kalp krizi geçirince annemle birlikte buraya geldik. Biz geldikten hemen sonra eşim öldü. İki gün sonra da annem tuvalette düşerek kalçasını en kötü yerinden kırdı. Bayağı büyük bir kırık. Mecburen acile getirdik. Ameliyat edilmesi gerektiğini söylediler. Anestezi uzmanları tetkikleri yapıldıktan burada ameliyat yapılması için onay verdi. Doktorlarımıza başarılı operasyon için teşekkür ediyoruz. Şu an bir sıkıntımız yok. Çok memnunuz" dedi.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, "Geçtiğimiz hafta biri 1914, diğeri de 1918 doğumlu iki hastamızın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç ve bitiş tarihlerinde doğan bu iki hastamızı ameliyata almak riskli bir durumdu. Biz C grubundan, B grubuna yeni yükselen hastanemizde bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirmekten gurur duyduk. Anestezi doktorlarımıza, ameliyatı gerçekleştiren ortopedi hekimimize ve ameliyat ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Kadir Gökçe, "Meryem teyzemiz 105 yaşında. Bir hafta önce polikliniğe başvurdu. Dizinin arkasındaki akıntılı yara nedeniyle 8 ay önce Konya'da ameliyat olmuş. Dizindeki enfeksiyon geçmemiş ve kemiğe işlemiş. Filmleri çekildikten sonra acil ameliyat olması gerektiğini aileye söyledik. Hastamızı ameliyata aldık. Hiçbir sıkıntı olmadan ameliyattan çıktı. Şu an antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Muhtemelen bugün taburcu edeceğiz. İki ay sonra da enfeksiyonu kurursa dizini donduracağız. Müdahale edilmeseydi muhtemelen yürüyemez hale gelirdi. 8 aydır yürüteçle yürüyormuş. Yürüteçten kurtaracağız. Suriye teyzemiz de 101 yaşında, kalçasını kırmış. Geçen hafta ameliyatını yaptığımız ikinci asırlık çınar. Ailesi acile başvurdu. Anestezi doktorlarımızdan da görüş alarak ameliyatını gerçekleştirdik. Yoğun bakımdan yeni çıktı. İnşallah sağlıklı şekilde iki üç gün sonra evine göndereceğiz. Anestezi doktorlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anestezi doktoru Merve Aslı Yiğit de şöyle dedi:

"Yaşlı insanlarda kalça kırıkları çok sıkıntılı ameliyatlar haline gelebiliyor. Kalp ve akciğer açısından, mevcut hastalıkları olsun ya da olmasın riskleri daha yüksektir. Bu nedenle genelde belli bir yaş üstündeki vatandaşlarımızın büyük kırıkların ameliyatları 3. basamak devlet hastanelerinde yapılmaktadır. Ancak diğer anestezi uzmanımızla birlikte hasta yakınlarımızı da bilgilendirdik ve spinal anestezi uyguladık. Biri 105 diğeri de 101 yaşında olmak üzere iki hastamızın ameliyat sonrası da yoğun bakım takiplerini yaparak, operasyonu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik."

HABER- KAMERA Suat SÖĞÜT FİNİKE (Antalya)

5)SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, saat 17.00 sıralarında Servergazi Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Karabuğa yönetimindeki 20 DR 986 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Karabuğa otomobili yol kenarına çekerek, aracı terk etti, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sararken, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ

6)BURSA'DA METRUK BİNADA YANGIN



BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Karıncadere Sokak'ta meydana geldi. Fuat Pamukçu'ya ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven ve 4 araçla müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA

7)KARGO ŞUBESİNDEN KUMAŞ ÇALAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI



GAZİANTEP'te, gece yarısı girdikleri kargo şirketinden başka bir şehre gönderilmek üzere bekletilen kumaşları çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, kumaşlar sahiplerine teslim edildi. Olay geçen Çarşamba günü Sanayi Mahallesi'ndeki bir kargo dağıtım şirketi şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir şehre gönderilmek için kargoya verilen çok miktarda kumaş, gece yarısı minibüs ile gelip, içeri giren 4 kişi tarafından çalındı. Sabah saatlerinde işe gelen kargo görevlilerinin hırsızlık olayını fark etmesi üzerine polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden plakası tespit edilen minibüsün MOBESSE kameralarından izini süren polis hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin E.A., M.Y. E.B. ve Y.M. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Çalınan kumaşlar ise sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP

8)İNTİHARDAN VAZGEÇTİ, AYAĞI KAYINCA KAYALIKLARDAN YUVARLANDI



SİVAS'ta bunalıma girerek intihar amaçlı kayalıklara çıkan B.D. (16) adlı genç kız, polisin çabasıyla ikna edildi. Bulunduğu yerden polislerin yanına çıkmaya çalışan genç kız zemindeki çamur nedeniyle ayağı kayınca 20 metre yükseklikten yuvarlanarak yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Abdulvahabi Gazi Mahallesi'ndeki Yukarı Tekke Mezarlığı arkasında bulunan uçurumda meydana geldi. İddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen lise öğrencisi B.D. uçurum kenarına gelerek bir süre oturdu. Burada sosyal medya hesaplarından 'Herkes hakkını helal etsin, artık B. diye biri yok' yazdı. Ardından bulunduğu yerin fotoğrafını çekerek 've son dakikalarım' yazısıyla paylaşım yaptı.

Bu paylaşımları gören ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. B.D.'nin paylaştığı fotoğraftan bulunduğu yer tespit edildi. Yanına ulaşan ekipler uzun süren ikna çabaları sonrası B.D.'yi intihardan vazgeçirdi. Oturduğu yerden kalkarak ekiplerin yanına gelmeye çalışan B.D.'nin çamurlu zemin nedeniyle ayağı kaydı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlanan B.D.'nin iki bacağında kırıklar meydana geldi. Olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.D tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: SİVAS

