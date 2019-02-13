DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ÇANKIRI 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI



ÇANKIRI'da bu akşam Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çankırı'da endişe yaratan deprem, Ankara ve çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, dün saat 20.14'te merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssü Çankırı'da endişeye neden oldu. Bazı mahallelerde insanlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Deprem, Çankırı'nın yanı sıra Ankara ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde yıkım olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamazken, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çankırı merkezli depremin büyüklüğünü kendi sitesinden 4.9 olarak açıkladı.

ÇANKIRI'DA ARTÇI ŞOK

Çankırı'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.23'te merkez üssü Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden artçı şokun büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

VALİLİKTEN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çankırı'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldi. Konuyla ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem ve ardından meydana gelen artçı sarsıntılarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde, Orta ilçemize bağlı Derebayındır ve Ortabayındır köylerinde, yerin 5 kilometre derinliğinde 2.3, 4.9, 4.0 ve 3.4 şiddetinde depremler meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre depremler sonucu can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu Valiliğimiz ve ilgili birimlerimiz tarafından takip edilmekte olup gelişmelere göre kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılacaktır."

Deprem, Ankara'da ubuk, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçelerinde de hissedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kent merkezinden görüntüler

Haber: ORTA(Çankırı),()

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2)KİLİS'TE SOBADAN ZEHİRLENEN 2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ



KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i Suriyeli 2 kişi ise tedaviye alındı.Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zeytinbağı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Tunç ailesinden haber alamayan komşuları eve gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan komşular camdan baktıklarında aile fertlerinin yerde hareketsiz yattığını görerek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma, kapısını açarak girdikleri evde Beşir (2), Nazmiye (3), Şahinaz Tunç'un (70) yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gazdan etkilenen Büşra Tunç (5) ile Suriye uyruklu Fatma Bekir (37) ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Evin önünde bekleyenler

- Soba zeherlenmesinin olduğu evin görüntüsü

- Ölenlerin yakınları ile yapılan röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

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3)BOŞ ARAZİDE KİMLİĞİ BELİRSİZ ERKEK CESEDİ BULUNDU



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde boş arazideki atık su kanalında, kimliği belirsiz 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen yıl yıkımı tamamlanan Üçgen Çarşısı'na ait boş arazide bulananlar, atık su kanalında hareketsiz halde yatan kişiyi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, su içerisinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 30-35 yaşları arasında erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimlik belirleme çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, boş arazide ceset bulunmasıyle ilgili polis araştırma yaparken çevredekiler, çalışmaları ilgiyle izledi. Polis ekiplerinin uyarısının ardından alan dışına çıkan yaklaşık 50 kişinin çalışmalar sona erene kadar alandan ayrılmaması da dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden detaylar

-Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarından detaylar

-Cesedin tabuta konulup taşınması

-Polis ekiplerini izleyen vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

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4)ANKARA'DA MİNİBÜS, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



ANKARA'da ışıklı kavşağa kontrolsüz giren minibüsün 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çarpışma anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Mesnevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alev Anıl'ın kullandığı 06 DM 2465 plakalı otomobil, Mesnevi Caddesi ile Kuzgun Caddesi'nin birleşimindeki kavşakta sola döndüğü sırada, arkadan gelen Bekir Bilgen yönetimindeki 06 BBY 870 plakalı minibüs, 06 DM 2465 plakalı otomobille Oğuzhan Kılınç'ın hakimiyetindeki 06 BU 6868 plakalı otomobile çarptı. Otomobillerin etrafa savrulduğu kazada sürücüler Alev Anıl, Oğuzhan Kılınç ve Bekir Bilgen ile minibüsteki yolculardan D.I. yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Kılınç'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, Mesnevi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Alev Anıl'nın kullandığı 06 DM 2465 plakalı otomobilin sola dönmek için yavaşladığı sırada arkadan gelen minibüsün iki otomobile birden çarptığı görüldü. Hurda yığınına dönen 3 araç çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza anı

- Kaza yerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin çalışması

- Araçlardan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ / ANKARA,()

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5)REHABİLİTASYON MERKEZİ SERVİSİ KAZA YAPTI: 6'SI ÖĞRENCİ, 8 YARALI

ANTALYA'da, bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencileri taşıyan öğrenci servisi minibüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada, 6'sı engelli öğrenci olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir rehabilitasyon merkezinde eğitim- öğretim gören öğrencileri taşıyan Muhammet Lecen yönetimindeki 07 C 1438 plakalı öğrenci servis minibüsü, Eyüp Sultan Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, Şakir Yagbaz'ın kullandığı 07 ADB 114 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan servisteki 6 öğrenci ile sürücü Muhammet Lecen ve hostes çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan öğrenci servisinden detaylar

-Ambulans içerisinden detaylar

-Çevredeki kişilerden görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER - Tolga YILDIRIM / ANTALYA,()

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6)KAHVEHANE ÖNÜNDE OTURURKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI



İZMİR'in Bornova ilçesinde, kahvehane önünde otururken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ozan Sarısaç (33), yaralandı.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5362 Sokak'ta meydana geldi. Kahvehane önünde oturan Ozan Sarısaç'a 35 PN 280 plakalı otomobille yoldan geçen kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Sarısaç yüzüne ve ayağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ozan Sarısaç, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarısaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyip, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kahvehaneden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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7)OKUL SERVİSİNDEN İNEN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

KARABÜK'te, okul servisinden inip karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında duran servis aracından inerek yolun karşısına tek başına geçmek isteyen B.K'ya, Z.T(24) idaresindeki 78 AAC 078 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan B.K. yaralandı. Servis aracı ile otomobilin sürücüsü Z.T. ve çevredekiler küçük çocuğun yardımına koştu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Kaza anı

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

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8)İNEGÖL'DE BİR APARTMANDA YANGIN ÇIKTI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangından evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet mahallesi Asya Sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ayşe Işıla'ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişilik aile güçlükle evden çıktı. Işıla durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonucunda evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedenini bulmak için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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9)ALPEREN SAKİN DAVASINDA ANAOKULUNUN SAHİBİNE VERİLEN CEZA ARTTI, DİĞERLERİ AZALDI

İZMİR'in Çiğli ilçesinde anaokulu servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan 6 sanık hakkında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen temyiz davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, daha önce 5 yıl hapis cezası verilen anaokulunun sahibi Yurdagül İşgören'in cezasını 7 yıl 6 aya çıkardı, diğer 5 sanığın cezaları ise düşürüldü. Sanıklardan servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, rehber personel Dilara K.'ye 5 yıl, Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay, Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün ve Ahmet Somun'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Davanın tek tutuklu sanığı Taner İşgören'in, kararla birlikte tahliye edilmesine, Alperen'in ailesi tepki gösterdi.

Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel Dilara K.'ye teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Dilara K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi. Olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı.

Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen yıl 19 Temmuz'daki karar duruşmasında, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İşgören'e 9 yıl, rehber personel Dilara K.'ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İşgören'in eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İşgören'e 5 yıl, diğer görevliler Arzu Gülmez'e 6 yıl, Bekir Gül'e 5 yıl, Ahmet Somun'a 5 yıl hapis cezası verildi.

Kararın temyiz edilmesinin ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce yapılan incelemede, yerel mahkemenin yaptığı yargılamada bazı eksikliklerin bulunduğu gerekçesiyle, sanıkların tekrar yargılanmasına başlandı. Bu arada 14'üncü Ceza Dairesi heyetinin, yerel mahkemedeki yargılama sırasında hazırlanan bilirkişi raporunu yetersiz bulması üzerine yeniden hazırlattığı rapora göre, kreş sahibi Yurdagül İşgören, asli kusurlu bulundu.

14'üncü Ceza Dairesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına, tutuksuz sanıklar kreş sahibi Yurdagül İşgören, Dilara K., Ahmet Somun, Arzu Gülmez ve Bekir Gül ile Alperen Sakin'in ailesi, tarafların avukatları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Taner İşgören ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi duruşmaya bağlandı.

SANIKLAR SON SAVUNMALARINI YAPTI

Duruşmada aileye başsağlığı dileyen tutuklu sanık Taner İşgören, "Ben aileye başsağlığında bulunuyorum. Üzücü bir olay yaşandı. Ben de bir babayım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Ben servis şoförüyüm. Servisle ilgili görevlerimi yaptım. Servis ablası araçta kimsenin bulunmadığını söyledi. Öğrencileri kontrol etmek servis ablasının görevidir. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanığa tepki gösteren Alperen'in babası Serkan Sakin ise "Geçenlerde aracımı muayene istasyonuna götürdüm. Orada tanıştığım bir kişi oğlunun aynı okulda şiddet görmesi üzerine çocuğunu okuldan aldığını söyledi. Ben bu kişinin tanık olarak dinlenmesini istiyorum. İlk celse yerine son celsede başsağlığında bulunan kişinin samimiyetine inanmıyorum. Başsağlığı dileyecek olan ilk duruşmada dilerdi" diye konuştu.

'OĞLUMUN NASIL ÖLDÜĞÜNÜ BİLMEK İSTİYORUM'

Anne Buket Sakin de sanıkların yalan beyanda bulunduğunu öne sürerek, "Ben aradan geçen zamana rağmen oğlumun nasıl öldüğünü bilmiyorum. Kamera kayıtları ve fotoğraflar siliniyor. Bunlar yaşanan olay karşısında o kadar soğukkanlı ki, akıllarına yasa dışı şeyler yapmak geliyor. Ben çalışan olsam ve serviste öyle bir çocuk görsem, yıkılırım. Ben anne olarak kamera kayıtlarını izlemek, oğlumun artık nasıl öldüğünü bilmek istiyorum. Bu benim en doğal hakkım" dedi.

'BİRLİKTE ORTAYA ÇIKARALIM'

Sanıklardan Yurdagül İşgören ise kamera kayıtlarının silinmesi suçlamasına katılmadığını söyleyerek, "Her duruşmada kamera kayıtlarının silinmesi suçlamasıyla karşılaşıyorum. Ben olaydan sonra kamera kayıtlarını olduğu gibi polise teslim ettim. Yoklama konusunda artı ya da eksi koyan yazı karakterlerinden ortaya çıkarılabilir. Eksik ne varsa birlikte ortaya çıkaralım. Hem benim hem de annenin vicdanı rahatlasın" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar Bekir Gül, Arzu Gülmez ve Dilara K. de suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı geçen celse esasa yönelik verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararı bozduğunu belirterek, daha önce 9 yıl hapis cezası alan sanıklardan Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Taner İşgören, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Yerel mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan kreş sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, 6 yıl hapis cezası alan Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay, 9 yıl hapis cezası alan Dilara K.'ye 5 yıl, 5 yıl hapis cezası alan Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün ve yine 5 yıl ceza alan Ahmet Somun'a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

BABADAN TEPKİ: ADALETİN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Duruşma sonrasında açıklama yapan acılı baba Serkan Sakin, "Adaletin bittiği yerdeyiz. Eşim ve ben Almanya topraklarında vatan için çalıştık, vatan için bu topraklara geldik. Evladımızı bizim elimizden aldılar. Bir sürü çelişkili ifadelerle önce servisin içinde unutuldu diye söylendi. Şu an hepsi serbest kaldı. Adaletin bittiği yer. O da Allah'a emanet. Ben bu saatten sonra hiçbir şekilde adaletin olduğuna inanmıyorum" dedi. Anne Buket Sakin ise kararın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Görüntü Dökümü:

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- Yurdagül İşgören'in adliyeden kendisini saklayarak çıkışı

- Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin ile röp

- Alperen Sakin'in annesi ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,()

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10)KÖPEĞİ TARIM ARACINA BAĞLAYARAK ÖLDÜREN KİŞİ SERBEST KALDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 'patpat' diye bilinen tarım aracına köpeği bağlayarak sürükleyip ölümüne neden olan Turan D., savcılıkça serbest bırakıldı. Şüpheliye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesileceği bildirildi.

Ereğli'nin Dağlıca köyünde oturan Turan D.'nin kullandığı patpatın kasasına iple bağladığı köpek, yolda sürüklenerek öldü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yayınlanan haberler üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Turan D.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Turan D. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı. Turan D.'ye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesileceği öğrenildi.

'TCK'DA YER ALMADIĞI İÇİN PARA CEZASI'

Ereğli Gönülden Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Belgin Alcan, Turan D.'nin işlediği suçun Türk Ceza Kanunu'nda yeri olmadığını belirterek, "Başsavcımız ile görüşme yaptık. Olayın Kabahatler Kanunu'nda yer almasından kaynaklı, işlenen suç Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer almadığı için para cezası alacak. Bu olay yasaların boşluğundan kaynaklanıyor. Bu olay Kabahatler Kanunu'ndan çıkıp Türk Ceza Kanunu'nda yer aldığı zaman hapis cezası alabilir. Şimdi Kabahatler Kanunu içinde olduğu için ceza almıyor. İdari para cezası alacak" dedi.

Turan D. jandarmadaki ifadesinde, evinin önünde gezen sokak köpeğini hayvan barınağına götürmek için tarım aracının kasasına bağladığını, araç hareket halindeyken köpeğin dışarı atladığını fark etmediğini, hayvanı telef olduktan sonra gördüğünü, ipin boğazına dolanması sonucu köpeğin boğulduğunu öne sürdü

Görüntü Dökümü:

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Adliyeye giren dernek üyeleri

Karar sonrasında dernek üyelerinin adliye önünde toplanması

Belgin Alcan'ın konuşması

Dernek üyelerinin adliyeden ayrılması

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),()

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11)ADANA'DA AK PARTİ'NİN SEÇİM BÜROSUNA MOLOTOFLU SALDIRI

ADANA'da AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni'nin seçim bürosuna kimliği belirsiz yüzü maskeli kişilerce molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında seçim bürosunda toplantı yapan partililerden şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni'nin seçim bürosuna kimliği belirsiz yüzü maskeli kişilerce molotof kokteyli ile saldırıda bulunuldu. Saldırı sırasında seçim bürosunda toplantı yapıldığı ve içerisinin kalabalık olduğu öğrenildi. Molotof kokteyli atan şüpheliler, olayın ardından ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Çıkan yangın ise büyümeden partililerce söndürüldü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığının saldırının ardından çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeyi abluka altına polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, 25 Ocak günü bıçaklı saldırı sonucu bacağından yaralanmış, saldırgan olaydan birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- Saldırının yaşandığı seçim bürosundan görüntü

- Polislerin olay yerinde incleme yapması

- Yerdeki cam kırıklarından görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Olay sırasında seçim bürosunda bulunan bir kişi ile röp.

- Olay sırasında seçim bürosunda bulunan görgü tanığı kadın ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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12)EV SAHİBİ YAPMA ÜMİDİYLE 12 MİLYON TL'LİK VURGUN



ANKARA'da, 64 aileyi ev sahibi yapma umuduyla dolandırıp 12 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Çetenin lideri Ergün Kalay, tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları ev sahibi yapma ümidiyle dolandırdığı tesbit edilen çekte elemanlarına takibe aldı. Polis, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda çetenin, kooperatif dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik yaptığını belirlediği çete elemanlarına operasyon başlattı. Ankara, İstanbul ve Isparta'da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda çetenin lideri olduğu saptanan Ergün Kalay ile 12 kişi gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda çete lideri Ergün Kalay'ın, iflas durumunda olan ve inşaatı yarım kalmış, belediye tarafından yıkım kararı bulunan kooperatiflerin boşluklarından yararlandığı ortaya çıktı. Ayrıca kendisini kooperatif başkanı olarak tanıtan Kalay'ın, kooperatife ait daire anahtarlarının 3 ay içerisinde teslim edileceği güvencesini verdiği tespit edildi. Kalay, hisse devri protokolü, kooperatif karar defteri gibi sahte belgeler düzenleyerek hisse devri ve satış yaptığı öğrenildi.

AYNI EVİ SATARAK 12 MİLYON TL VURGUN

Suç örgütüne yeni üyeler bulmaları konusunda çete elemanlarına talimat verdiği anlaşılan Kalay'ın, gazete ve internet sitesi üzerinden kooperatifle ilgili satış ilanı verdiği tespit edildi. Ev sahibi olma hayali kuran birçok kişiye, çetenin aynı evi sattığı saptandı. Planlı ve sistematik bir yöntemle olayları bir düzen içerisinde gerçekleştiren çetenin, bu yöntemle yaklaşık 12 milyon TL vurgun yaptığı öğrenildi.

ELEBAŞI TUTUKLANDI

Suç örgütünün elde ettikleri bu haksız kazanç ile lüks bir hayat sürdükleri ve dolandırdıkları kişilerin paraları ile otobüsler aldığı anlaşıldı. 64 aileyi dolandıran çetenin lideri Ergün Kalay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Evlere yapılan operasyondan görüntü

- Gözaltına alınan zanlılardan görüntü

- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,()

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13)PERİBACALARI YANINDAKİ OTEL İNŞAATINA TEPKİ

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının yanında inşa edilen otel, tepki çekti. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, "Burası imar planı içindedir. İmar planı uygulanırken yetkili kurum ve kuruluşlarca da bu yapı planı onaylanmıştır" dedi.

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının yanında yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlandı. İş insanı M.K. tarafından yaptırılan otelin 5 ayda tamamlanması planlanıyor. Yan yana 2 binadan oluşan ve kaba inşaatı devam eden otel, görenlerin tepkisini çekti. Daha önce de yapılaşmaya açıldığı iddialarıyla gündeme gelen Kapadokya bölgesinde yükselen otel inşaatıyla ilgili sosyal medyada birçok eleştirel yorum yapıldı.

'YAPI RUHSATIYLA İNŞAAT BAŞLAMIŞTIR'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, otel inşaatının imar planı dahilinde yapıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Göreme'mizdeki bu yapılaşma yetkili kurum ve kuruluşlar, belediyemiz tarafından incelenmiş, aynı zamanda ruhsatı verilmiştir. Yalnız bu noktada hem ulusal hem de yerelde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, sanki bölgede kaçak yapılaşma varmışçasına insanlara suçlama, çamur atma gibi yapılan şeyler doğru değil. Bu yapılan yer imar planı içinde yer alıyor. Belediyemiz mimar ve mühendisleri tarafından projeler incelenerek, kurumların görüşleriyle birlikte sonuçta alınan yapı ruhsatıyla birlikte inşaat başlamıştır."

'İMAR PLANI İÇİNDE'

Göreme'de kentsel sit alanı içinde kaçak yapılaşmaya müsaade etmediklerini ifade eden Başkan Cingil, "Eğer yapanlar da varsa kaçak yapılaşmayla ilgili gerekli kurumlar yasal çerçevede gerekli işlemleri yaparlar. Şu anda konu olan yerle ilgili herhangi bir kaçak yapılaşma yok. Burası imar planı içindedir. İmar planı uygulanırken yetkili kurum ve kuruluşlarca da bu yapı planı onaylanmıştır. Oradaki vatandaşın yeri hangi şekilde kullanması gerekiyorsa, ticarettir, konuttur, meseleyle ilgili o konuda da ruhsatı kendisine verilmiştir."

OTEL SAHİBİ KONUŞTU

İnşası süren otelin sahibi M.K. ise otelin bodrum ve zemin kat üzerine 1 kat çıkılarak yapıldığını söyledi. M.K., "Biz bu inşaata başlamadan önce tüm mercilerden gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvurumuzu yaptık ve inşaata başladık. Burada otel inşaatımız var. İnşaatımız doğaya kesinlikle uygundur. Yapı Denetimden, Göreme Belediyesi'nden, Tabiatı Koruma Varlıklarından, Müze Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak, inşaata başladık. Yaklaşık 3- 5 ay içinde inşaatı tamamlanacak. Mevcut olan şikayetler var. Dün akşam başladı. Biz gerekli mercilere başvurumuzu yaptık. Suç duyurusunda bulunduk. Gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna belirtmek istiyoruz. Herhangi bir ters durum yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Peribacaları yanına yapılan yapılardan görüntü

-Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil ile röp.

-İnşaat sahibi Mustafa Kardeş ile röp.

- Genel detay

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,()

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14)SAĞANAK YAĞMURDA BALKON ÇÖKTÜ



İZMİR'in Konak ilçesinde, etkili olan sağanak yağış sırasında bir evin balkonu çöktü. Olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmazken, balkonun çökmesi mahalle sakinlerinin korkmasına neden oldu.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi 1010 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Velit Özer ve ailesinin yaşadığı 2 katlı evin zemin katında bulunan balkon, sağanak yağışın ardından büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri ve Özer ailesi dışarıya çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, Özer ailesi durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Özer ailesinin yaşamış olduğu evde incelemelerde bulundu.

Bu arada olay anında evde olduklarını ifade eden Velit Özer, "Biz içerideydik, aniden bir gürültü geldi bomba sesi gibi, çıktık bir baktık duvar olduğu gibi aşağıya düşmüş. Birden bire oldu, o anda merdivenlerden bir çocuk iniyormuş aşağıya, tam aşağıdaki arabanın olduğu yere vardığında çökmüş" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Evden görüntü

-Çöken balkondan görüntü

-Moloz parçalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR ()

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15)NUSAYBİN'DE TERÖR MAĞDURLARI İÇİN YAPILAN EV VE İŞ YERLERİ İÇİN KURA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında mağdur olan aileler için TOKİ tarafından yapılan 476 konut ve 12 iş yerinin hak sahipleri, kurayla belirlendi.

Nusaybin ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendek ve oluşturulan barikatların yıkımı için güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, terör mağduru olan aileler için TOKİ tarafından konut ve iş yerleri inşa edildi. Yapımı tamamlanan 476 konut ve 12 iş yeri için kura çekimi düzenlendi. Nusaybin Belediyesi Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurada konut ve iş yerlerinin hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Kura çekimine Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe de katıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kuraya katılanlar

- Kura çekiminden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 174 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),()

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16)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇORUM'DA HALKA SESLENDİ

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'dan geldiği Çorum'da, Abide Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Miting alanında hoparlörlerden duyulan seçim şarkısına, kendisi de eline aldığı mikrofonla eşlik eden Erdoğan, Çorumluları selamladı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçak, oğlu Abdullah Tayyip Olçak ile Çekmeköy'deki helikopter kazasında şehit olan askerlere rahmet dileyen Erdoğan, Çorum'a kazandırdıkları yatırımları anlattı.

Türkiye'nin, 31 Mart'ta çok önemli, çok kritik bir seçim yaşayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yıllık aranın ardından Çorum'da olmaktan, siz Çorumlu kardeşlerimle hasret gidermekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Çorum'un vefalı insanlarını özlüyoruz Çünkü biz bütün enerjimizi, gücümüzü, motivasyonumuzu sizlerden, sizlerle kucaklaşmak alıyoruz. Yurt içinde terör örgütlerine ve destekçilerine, yurt dışında ülkemize husumet besleyenlere karşı mücadele yürütürken, yine cesaretimizi işte bu meydanı dolduran on binlerden alıyoruz. Milletten yürümekten, milletle dertleşmekten, milletle beraber olmaktan daha büyük bir mutluluk tanımadık, tanımıyoruz. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri bulunuyor. Türkiye, 31 Mart'ta çok önemli, çok kritik bir seçim yaşayacak. Ülkemizin bekası, milletimizin refahı için bu seçimlerden de AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. Biz 31 Mart'ta da Çorum'un yine sandıkları patlatmasını, yine büyük bir demokrasi destanı yazmasını bekliyoruz" dedi.

'HAMDOLSUN 40 YILDIR SİYASETİN İÇERİSİNDEYİZ'

40 yıldır siyasetin içerisinde olduklarını hatırlatan ve bu süreçte eserleri, samimiyeti ve verdiği mücadelelerle milletin huzurunda olduklarını kaydeden Erdoğan, "Çorum, Tayyip Erdoğan'ı çok iyi bilir, tanır. Hamdolsun 40 yıldır siyasetin içerisindeyiz. 40 yıldır eserlerimizle, samimiyetimizle gayretlerimizle, verdiğimiz mücadelelerle sizlerin huzurundayız. 40 senedir gece gündüz demeden Türkiye'yi ayağa kaldırmak için, şehirlerimizi imar ve ihya etmek için koşturuyor, ter döküyoruz. Siyasi hayatımız boyunca hiçbir zaman şehirlerimize, seçim dönemlerinde yolu düşenlerden olmadık. CHP'nin başındaki zat gibi, Çorum'u ve Çorumlu kardeşlerimi sadece ufukta seçim sandığını görünce hatırlayanlardan olmadık. Yurt içi ve yurt dışı programlarımıza, toplantılarımıza, görüşmelerimize, devlet işlerindeki yoğun mesaimize rağmen her fırsatta Çorum'a geldik. Sizlerle dertleştik, hasbıhal ettik; devletimizin buraya yaptığı yatırımları, projeleri inşaatı süren eserleri, varsa aksaklıkları eksiklikleri bizzat yerinde denetledik. Samsun'a, Ankara'ya, Kırklareli'ne hizmet ettiğiniz kadar Çorum'u da Sivas'ı da, Yozgat'ı da, Tokat'ı da, Amasya'yı da kalkındırmaya çalıştık" diye konuştu.

'LAF DEĞİL, ESER ÜRETİYORUZ ESER'

Kendilerinin muhalefet gibi laf değil, eser ürettiklerini söyleyen Erdoğan şunları söyledi:

"Bizim siyasi geleneğimizde adalet, dayanışma, halka hizmeti hakka hizmet gören ulvi bir anlayış vardır. Kardeşlerim CHP'nin başındaki zat gibi, yalanla peynir gemisini yürütmeye çalışmıyoruz. Sizler için, sizleri huzuru, istikrarı ve refahı için mücadele veriyoruz. 17 yıldır 'Çorum gelişsin, büyüsün, kalkınsın, en iyi hizmeti alsın' diye gayret gösteriyoruz. 17 senede ülkemizin ve şehirlerimizin geldiği yer ortadadır. Elbette herkes gibi bizim de eksiğimiz, noksanımız olmuştur. Bürokrasiye takıldığımız, devletin içindeki kimi odakları aşamadığımız dönemler de yaşanmıştır. Ancak samimiyetimize, gayretimize, benim Çorumlu kardeşlerim şahittir. Burası yiğidin harman olduğu yerdir. Onlar bizi iyi tanır, 82 milyon şahittir. Hepsinden önemlisi rakamlar şahittir. Seçim dönemleri siyasetçilerin hesaba çekileceği dönemlerdir. Seçim dönemleri, karnelerin millete sunulduğu zamanlardır Biz de gittiğimiz her yerde önce karnemizi milletimize gösteriyor, sonra gelecek 5 yıl için icazet istiyoruz. Zira biz muhalefet gibi laf değil, eser üretiyoruz eser"

'BAY KEMAL'İ KURTARMA SANDIĞI KURMUŞLAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza toplam bir buçuk katrilyon liralık kaynak aktardık. Bay Kemal diyor ki; 'ne verdiniz, şehitlere bir şey vermediniz'. Biz burada Bay Kemal gibi afra tafra yapmıyoruz, adamın ömrü yalanla geçmiş. SSK genel müdürü olmuş SSK'yı batırmış ve benim vatandaşım sağlam girdiği hastaneden sakat çıkmış yahu. Bu böyle bir adam. Şimdi konuşuyor sağda solda, yine yalan. Mahkeme kararını biliyorsunuz dimi; bir buçuk milyon bir aldık, 1 milyon bir aldık. Şimdi bir kısmı da yargıda. Fakat parayı kendisi de ödeyemiyormuş, öyle diyorlar. Bu paraların ödenmesi için CHP içerisinde bir komisyon oluşturmuşlar. Milletvekilleri maaşlarından oraya ödemek suretiyle Bay Kemal'i kurtarma sandığı kurmuşlar. Bay Kemal 'çiftçi aç kaldı, çiftçinin topraklarını elinden aldınız' diyor. Eline, diline dursun. Ben resmi rakamları veriyorum. Sen ne diyorsun? Gel sende bu rakamları bir açıkla. O bol bol laf, vaat"

'ÇORUM SANAYİSİ DAHA DA BÜYÜYECEK'

Çorum'un 2002 yılında 26 milyon dolarlık ihracat yaparken bu rakamın 2018'de 742 milyon dolara ulaştığını açıklayan Erdoğan, "Çorum, 16 yıl önce 56 ülkeye ihracatı olan bir şehirden 139 ülkeye ihracat yapan bir şehre ulaştı. Geçtiğimiz aylarda dünyanın önde gelen altın üreticilerinden Venezuela'ya yaptığımız ziyaretin ardından sayın Maduro'nun yardımcısı ülkemize geldi. Burada incelemelerde bulundu. Bizde kendisini Ankara'da Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul ettik. Başkan yardımcısı bana Çorum sanayisinden, buranın başarılarından bahsetti. İnşallah altın ticaretinde de Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Çorum sanayisinin daha da büyümesi, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli gibi bölgesinin üretim merkezine dönüşmesi için elimizden gelen desteği verdik veriyoruzö diye konuştu.

'ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR, CHP BUDUR'

Türkiye'nin kendi kaynaklarını kullanmaktan, kendi potansiyelini harekete geçirmekten hep alı konulduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunu kimi zaman düşmanlarımız, kimi zaman da içimizdeki gafiller ve hainler yaptı. 1930'larda Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi vizyon, misyon sahibi insanların çalışmaları engellendi. Türkiye'nin ilk silah fabrikatörü Nuri Killigil şüpheli bir yangında şehit oldu. Bugün sokaklarımızda otomobili olan birçok ülke daha tornavida bile imal edemezken, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği ilk yerli ve milli otomobili devrim çürümeye terk edildi. CHP'nin başını çektiği bir avuç komprador ülkemizi üretimde yabancı şirketlere, ekonomide IMF'ye, savunma sanayisinde de batılı devletlere, kredi ve finansman ihtiyaçlarında tefecilere muhtaç etti. Geçenlerde bay Kemal 'Türkiye IMF'ye yeniden muhtaç olacak' diyor. Biz göreve geldiğimizde Türkiye IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu vardı. Bunu biz kucağımızda bulduk. Ama 2013 Mayıs ayında bütün borçlarımızı ödedik ve IMF ile olan bağlarımızı kopardık. Nereden nereye. Merkez bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Ama şimdi 100 milyar dolara yaklaştı. Başbakanlık dönemimde bir ara 135 milyar dolara çıkmıştık. Bu sıkıntılı dönemlerde biraz düştü ama yeniden toparlayacağız. Milletimizi karaborsacılık ve stokçuluk illetiyle ilk tanıştıran milli şefin CHP'sidir. IMF ile ilk anlaşmayı imzalayan da yine CHP'dir. Daha emekleme aşamasında Türkiye'nin sanayi hamlelerini baltalayan da yine CHP'dir. Rahmetli Demirel ilk boğaz köprüsünü, merhum Özal ikinci boğaz köprüsünü yine CHP'nin başını çektiği çevrelere rağmen yapmışlardır. Üçüncüyü Yavuz Sultan Selim köprüsünü onların engellemesine rağmen biz yaptık. Denizin altından Marmara'yı yaptık. Bunu da engellemeye çalıştılar. Avrasya tünelini yaptık yine denizin altından. Bunu da engellemeye çalıştılar. Bunlar sadece engeller. Bunların üç vasfı vardır. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman söylemiştim. Çöp, çukur, çamur. CHP budur. Senelerce İstanbul ve yönettikleri şehirleri çöpe, çamura, çukura teslim eden CHP zihniyetidir. Bugünde CHP'lilerin ağızlarını her açtıklarında IMF'den bahsetmelerinin sebebi de budur. Bunlar iktidar gücünü ellerini geçirseler, yapacakları ilk iş gidip yine ülkemizi IMF'ye teslim etmek olacaktır. Bizler hizmet ederken bunlarla yüzleştik, CHP zihniyeti ile mücadele ettikö ifadelerini kullandı.

'KENEVİR ÜRETİMİ YENİDEN YAYGINLAŞACAK'

Ülkede tarım ve sanayi için çok önemli bir adımlar attıklarını kaydeden Erdoğan, "Kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırmak ve ülkemizin kenevir üretim hacmini artırmak için bir karar aldık. Artık naylon poşet kullanmayacağız. Bu naylon poşet toprakta erimiyor. Yüzlerce sene bunun ömrü var. Ama kenevir korumak ve yaşamak için sıfır atık. Kenevir topraktan geldi ve toprakla rahat bütünleşiyor. Rahmetli anam bunları bizi yıkar verir bizde çarşıdan pazardan alır gelirdik. Evde file örerdi. Kastamonu'da hanım kardeşlerim yaptıkları bez torbaları gösterdiler. Hayran olmamak mümkün değil. Biz yeniden bu adımı atıyoruz. Aralarında Çorum'unda bulunduğu 20 ilimizi pilot bölge olarak belirledik. Tarım ve Orman Bakanlığımız gereken etütleri yapıyor. Arkadaşlarımız ilaç sektöründen tekstile, otomotivden izolasyona, kozmetiğe kadar yüzlerce farklı alanda kullanım imkanı olan bu bitkiden Türkiye'nin daha fazla nasıl istifade edebileceğini araştırıyor. Kenevir tarımını ve üretimini artırırken, aynı şekilde sanayisinin de kurulmasına öncelik vereceğiz. Türk ekonomisinin 2013 hedefleriyle buluşması, terörle mücadelede kazanımlarımızın korunması, Suriye'deki politikalarımızın tam anlamıyla hayata geçmesi için 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. Bu seçimler ülkemizin beka seçimleri olacaktır. Bu seçimlerden de zaferle çıktıktan sonra 4,5 yıl boyunca önümüze bakacak ve yapısal reformlara da odaklanacağızö diyerek konuşmasını tamamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇORUM'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da miting sonrasında Çorum Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ile makamında görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini belediye binası önünde bekleyen vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'na geçti. Buradan helikopterle Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Miting alanı detayları

Detaylar

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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediyeye gelişi

-Halkı selamlaması

-Otobüsle gidişi

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Yusuf ÇINAR - Hüseyin KALAY - Serkan BARIŞ / ÇORUM,()

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17)KILIÇDAROĞLU, ŞEHİT YÜZBAŞI SEMİH ÖZCAN'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin Ankara Batıkent'teki baba ocağına gelen Kılıçdaroğlu ve partililer, kurulan taziye çadırında şehidin babası İlhami ve eşi Gizem Özcan ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, şehidin babası ile bir süre sohbet etti.

GRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ziyaretten görüntü

- Kılıçdaroğlu'nun şehit babası ile sohbeti

- Kur-an'ı Kerim tilaveti

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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8)ÇAVUŞOĞLU: TANZİM YERLERİ ÇİFTÇİLERE ALTERNATİF DEĞİL

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, meyve sebzelerin satıldığı tanzim yerlerinin çiftçilere alternatif olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti'nin Aksu ilçesindeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in, Aksu'ya pozitif ayrımcılık yaptığını söyledi. Aksu için iki kanun çıkarıldığını belirten Çavuşoğlu, kanunların mülkiyet sorununu ortadan kaldırdığını aktardı. Expo alanını değerlendireceklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu halde kalamaz, ilgili bakanlarla görüşüyoruz, birlikte karar vereceğiz. Burası cazibe alanı olarak devam edecek" dedi. Aksu'da son bulan raylı sistemin Serik'e kadar devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, Aksu'nun ulaşım merkezi olacağını söyledi. Aksu'ya fakülte açacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, liseler açısından ilçenin şanslı olduğunu aktardı.

TARSİM SİGORTASININ KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Çiftçi üzerinden son zamanlarda bir demagoji, kara propaganda yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kabinemiz, çiftçilerin ürettiği ürünü hak ettiği fiyat üzerinden satılması için çalışıyor. Gübre, ilaç gibi girdilerin de indirilmesi konusunda bakanlarımız çalışmalar yapıyor. Doğal afetlerde yaraları sarıyoruz. Tarsim sigortasının kolaylaştırılması için çalışma yapıyoruz. Çiftçinin Antalya'da sattığı ürün örnek 2 lira ise İstanbul'da tüketici bunu 8-9 liraya satın alıyor. Aradaki parayı kim kazanıyor, simsarlar kazanıyor" diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ

Tanzim satış yerlerinin çiftçiye alternatif olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, amaçlarının bu satış yerleriyle tüketicinin ödediği ücreti düşürmek olduğunu söyledi. Tüketimin artacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Çiftçinin ürünü daha iyi satılacak. Bu sistemde herkes kazanacak. Tüketici de çiftçi de kazanacak, rantçılar kazanamayacak. Gönlünüz rahat olsun, muhalefetin iftiralarına prim vermeyin. Her zaman çiftçinin yanında olacağız. Çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kalabalıktan detay görüntü

-Çavuşoğlunun konuşması

Haber-Kamera: HASAN DEMİRBAŞ - Emrah GÜL / ANTALYA,()

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