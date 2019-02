DHA YURT BÜLTENİ -1

1)KAVGAYI AYIRMAYA GELEN POLİSLERE TAŞLI-SOPALI SALDIRI: 6 POLİS YARALI



KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polislerden 6'sı, taş ve sopalı saldırıda yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. Asker eğlencesinde kavga çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Grup içerisindeki alkollü kişilerin polise taş ve sopalarla saldırması üzerine olay yerine takviye ekipler ve çevik kuvvet sevk edildi. Polise saldıran kişilerin akrabalarının da kavgaya dahil olması sonucu olay büyüdü. Çevik kuvvet ekipleri saldırganlara müdahalede bulundu.Çıkan olaylarda taş ve sopalarla 6 polis memuru yaralanırken, ekiplere saldıran 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Sümer Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaralanan 6 polis ise sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polisin kavga edenleri gözaltına alması

-Yaralı polisin ambulansta tedavisi

-Zarar gören ekip aracından görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

2)16 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDEN KAÇTI, PKK'YA KATILMASI İSTENDİ, KURTARILDI



ADIYAMAN'da, evden kaçan ve yanına gittiği kişi tarafından iddiaya göre terör örgütü PKK kamplarına katılması istenen A.E. (16), polis tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Fatih Mahallesi'nde oturan A.E., iddiaya göre geçen çarşamba günü ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı ve sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin davetiyle Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa'da yanına gittiği kimliği belirsiz kişi, A.E.'ye terör örgütü PKK kamplarına katılma teklifinde bulundu. Bunun üzerine tedirgin olan ve korkan A.E., telefonla aradığı babası Bahri E.'den yardım istedi. Babası da oğluna 155 ihbar hattını arayıp, bulunduğu konumu vererek polisi bilgilendirmesini istedi. A.E., 155'i arayarak durumu polise anlatırken, babası da Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Polisler, ihbarın ardından A.E.'yi adresini verdiği yerde buldu ve sosyal medyada tanıştığı kişiyi de gözaltına aldı. İfadesi alınan ve 1 gün emniyette tutulan A.E., kente çağırılan babasına teslim edildi.



'BENİM GİBİ HATA YAPANLAR POLİSE BAŞVURSUN'



Babasıyla birlikte evine dönen A.E. kaçtığı için pişman olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da yanına gittiğim kişi bana dağa çıkma teklifinde bulundu. Konuşmasıyla beni ailemden koparmaya ve terör örgütüne katılmaya zorluyordu. Telefonla ulaştığım babamın yönlendirmesiyle polise gittim. Polisler beni bir gece misafir etti ve sonra babama teslim ettiler. Pişman oldum ve aileme kavuştuğum için mutluyum. Benim gibi hata yapanlar varsa polise başvursun ve ailesine kavuşsunlar."



'OĞLUMU DAĞA ÇIKARACAKLARDI'



Oğlunun terör örgütüne katılmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen baba Bahri E. ise, "Oğlumun eline silah verip dağa çıkaracaklardı. Belki de canlı bomba olacaktı. Ben üstelik amcamı teröre şehit vermiş birisiyim. Oğlum arayınca hemen polise yönlendirdim, kendim de telefonla durumu anlattım. Sonuçta oğlum bulundu ve yeniden kavuştuk. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Benim oğlum gibi kandırılan çocuklara ve aileleri bu konuda duyarlı olsun ve teröristlere prim vermesinler" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Çocuğun getirilmesi

- Ailesine kavuşma anı

- Baba Bahri Eskici ile röp.

- A. E. ile röp.

- Evde oturmaları

- Anneye kavuşma anı

- Ailenin birlikte oturması

- A. E. 'nin eve girmesi

- Annenin oğlunu öpmesi

-

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İKİ ÇIFIT ÇARŞISI İTTİFAKINA DERSİNİ VERİN

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Aydın'a geldi. Burada Kent Meydanı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi ve ittifak yapan partileri eleştirip, "Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, Kandil'deki teröristlerden icazet alan kişilere dersini vermeyecek misin? Terör örgütleriyle kol kola giren bu parti artık Gazi Mustafa Kemal'in partisi değildir. Bu parti artık Menderes'in il başkanı olduğu, milletvekili olduğu parti hiç değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir. Ey bu ittifakta yer alan diğer partilere gönül vermiş kardeşlerim, size kendi dünyanıza taban tabana zıt görüşteki adaylara oy vermeye zorlayanlara 31 Mart'ta dersini vermeyecek misiniz? Size dayatılan adayları içinize sindiremediğinizi biliyorum. O yüzden gelen iki çıfıt çarşısı (türlü şeylerin karmakarışık bir durumda bulunduğu yer) ittifakına dersini verin" dedi. Yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da miting yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişinden önce Aydın'da, hem AK Parti hem de MHP'nin il başkanları halka seslendi. İl başkanları Cumhur İttifakı'nın başarılı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı meydanın çevresine 'Kazanan Aydın olacak', 'Sözünüz sözümüz, sevdanız sevdamız, davanız davamızdır', 'Sen yürüyeceksin, Aydın yürüyecek arkandan', 'Beka için milli karar, cumhur için istikrar' pankartları asıldı. Uçakla geldiği İzmir'den helikopterle Aydın'a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yapacağı Kent Meydanı'na geçti. "Milyonların umut ışığı, mazlumlara yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan" sözleriyle anons edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına, "Burası Aydın, efeler yurdu, eğmedi başını dağ gibi durdu, söz benimdir dedi, mührünü vurdu. Yürü Menderesim devran senindir. Okunan ezanlar senin sesindir. Aydın, efeler diyarı Aydın, seni yürekten selamlıyorum Aydın" sözleriyle başladı. "Aydın'ın koca yürekli efeleri" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1950 yılında milli iradeye, geleceklerine sahip çıkmıştır Aydın. Bugün bir kez daha istikbaline sahip çıktığını gösteriyor. Helikopterden buraya kadar yolun sağındaki solundaki coşkuyu ben de saygıyla anıyorum. Şimdiden 31 Mart'ı görüyorum. Bu meydanda Türkiye ruhu var, medeniyetimizin kökleri var. Aydın'ın sadece erkekleri değil hanımları da efedir ha hanımları da. Anadolu'da varlığımızın sembol şehri Aydın, kuruluşun şehri Aydın, Menderes'in şehri Aydın, inşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakının yanında olacaktır. 31 Mart'ta da şehircilik anlamında ufkunu geliştirecektir. Geçmişte Menderes'in yanında olan Aydın inşallah bugün de ülkemizin beka mücadelesinde yanımızda yer alacaktır" dedi.

'TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL'

"Türkiye için çalışmak her babayiğidin harcı değil" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerini eleştirip sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek bir hayırlı hizmete imza atmamış yıkım ekibi var. Ya tanıyorsunuz onları işte. O yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye'nin geleceğine dair tek bir planları, tek bir hayalleri yoktur. Her seçimde armut piş ağzıma düş misali ülkenin yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kıvranıyorlar. Bunun içinde CHP, PKK'nın güdümündeki parti ile İYİ Parti bir araya gelebiliyor. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Ha şimdi CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle yürüyor, terör örgütünün siyasi temsilcileriyle yürüyor. Öyleyse bizim onlarla işimiz yok, geç onları. Onun yanında bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor? Onlarla birlikte yürüyor. Öbür tafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Kol kola bunlar, dörtlü çete. 'Bize hakaret ediyorsun' diyorlar, yok, olanı söylüyoruz. Söyleyeceğiz ki, milletimiz kararını versin. Diyorlar ki 'Siz de kol kolasınız.' Bizimki Cumhur İttifakı. Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında el ele verdik. Yenikapı ruhunda orada birleştik. CHP'ye dedik ki 'Sen de gel.' Cuma akşamına kadar gelemeyeceklerini söylediler. Cuma akşamı geldi, çünkü içlerinde büyük baskı vardı. Geldi. Sonra bir müddet sesi çıkmadı. Sonra 'Biz 7 Ağustos ruhuyla birlikte değiliz' dedi. Zaten birlikte değilsiniz. Çünkü bu cibiliyet meselesi. Yürüyemezsin."

31 MART'TA DERSİNİ VERECEĞİZ

Son günlerde artan sebze fiyatlarına yönelik muhalefetten gelen eleştirilere sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar sanıyorlar ki 31 Mart'tan sonra kendilerine kalacak. Aydın'dan Türkiye'ye sesleniyorum. Cerablus'ta, El Bab'da, Afrin'de, İdlib'de benim Mehmetim, Mehmetçiğim tanklarıyla, toplarıyla, silahlarıyla bu teröristleri yok etti mi? DEAŞ'ı yok etti mi? PKK'yı yok etti mi? Buradan o patatesçilere, patlıcancılara, domatesçilere sesleniyorum. O bir tane merminin fiyatını bilir misin? Sen bunlar nereden geliyor biliyor musun? Sen Gabar'a, Tendürek Dağlarına F 16'lar, buralara operasyon yapan uçak neyle yapar hesapladın mı sen? Bay Kemal bunları konuşmaktan vazgeç. Çanakkale ruhunu bilir misin sen? Anlamaz. İşte biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart'ta bir de bunun dersini vereceğiz. Biz gerekirse aç kalırız, açlığımızı bildirmeyiz. Biz şu anda doğal gazda, elektrikte fiyatları indiriyoruz, bunları neden konuşmuyorlar? Bunlar neden gündeme gelmiyor ? Türkiye ekonomisin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar. Biz fırsatçıların önlenmesi için zaten önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

CHP'Lİ SEÇMENLERE SESLENDİ

CHP'li seçmenlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer fırsat bulurlarsa, ipleri ellerine alırlarsa züccaciye dükkanına girmiş gibi her şeyi yıkacaklar. 'Eski Türkiye'yi geri getireceğiz' diyorlar. Ama milletimizin fırsatı bunlara vermeyeceğine güveniyorum. Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, Kandil'deki teröristlerden icazet alan kişilere dersini vermeyecek misin? Terör örgütleriyle kol kola giren bu parti, artık Gazi Mustafa Kemal'in partisi değildir. Bu parti artık Menderes'in il başkanı olduğu, milletvekili olduğu parti hiç değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir. Ey bu ittifakta yer alan diğer partilere gönül vermiş kardeşlerim, size kendi dünyanıza taban tabana zıt görüşteki adaylara oy vermeye zorlayanlara 31 Mart'ta dersini vermeyecek misiniz? Size dayatılan adayları içinize sindiremediğinizi biliyorum. O yüzden gelen iki çıfıt çarşısı ittifakına dersini verin. Diyorlar ki 'Sizin de ittifakınız var.' Evet bizim ittifakımız var bu Cumhur İttifakı. Siz bu illet ittifakını, zillet ittifakını kimlerle, niçin kurdunuz? Bunların ittifakının temelinde ne var? Türkeye'nin kritik mücadelesini verdiği dönemde nasıl bunca benzemezler bir araya geldi acaba? Bunu soruyorum, demek ki mesele belediyeler, belediye meclisleri değil. Mesele, Türkiye'nin kutlu mücadelesine sekte vurma meselesidir. Biliyorsunuz şahsım 1994 yılında İstanbul'da başlattığı yerel kalkınma hareketini AK Parti çatısı altında çıtayı sürekli yükselterek gösterdi. Gelecek dönemde de samimiyetle memleket işi gönül işi diyerek belediyecilikte ufuk açıyoruz" dedi.

MHP'NİN 50'NCİ KURULUŞ YILINI KUTLADI

MHP'nin 50'ncikuruluş yılını da kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MHP kurulduğu 1969 yılından beri milletimizin birliğine, devletimizin bekasına sahip çıkmış bir partidir. Türkiye'nin birliğine saldırıların yoğunlaştığı her dönemde başta Devlet Bahçeli olmak üzere milletine, devletine sahip çıkmıştır. Burada yolunu kaybedenler, kendilerine başka mecralar arayanlar elbette olmuştur. Ama o damar her zaman dimdik ayakta kalmıştır. Bugün de Sayın Bahçeli'nin önderliğinde dimdik ayaktadır. 15 Temmuz'da teröristler, milletin silahlarıyla, uçaklarıyla eşkıyalıklara başladığında, karşılarında AK Parti ile MHP ile bu Cumhur İttifakı'ı bulmuşlardır. Şehitlerimizin, gazilerimizin arasında bu iki partiye gönül vermiş kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Biz de meydanlarda başlayan bu yol arkadaşlığını devam ettirmeye karar verdik. Birlikte mücadele ettik. Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsımla milletvekilliğinde Cumhur İttifakı'yla karşınıza çıktık. 31 Mart seçimlerinde yine Cumhur İttifakı'yla milletimizin karşısındayız. Belediye başkan adayımız Mustafa Savaş kardeşimizdir" diye konuştu.

AYDIN'A YATIRIMLARI ANLATTI

Konuşmasında bugüne kadar Aydın'a yaptıkları yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi büyütme, geliştirme, kalkındırma mücadelemizi hiçbir ayrım yapmaksızın 81 vilayetimizde yürüttük. Gençler bunu yalnız iyi bilin. 16 yılda Aydın'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 23.5 katrilyon (milyar lira) yatırım yaptık. Cumhuriyet tarihinde böyle yatırım yok. 3 bin yeni derslik inşa ettik. Yüksek eğitim kurumlarında eğitim görenlere 6 bin 118 yataklı yurt binaları kazandırdık. Sağlıkta 21'i hastane olmak üzere toplam 44 sağlık tesisini emrinize sunduk. 5 sağlık tesisimizin yapımı sürüyor. 800 yataklı şehir hastanesinin ihale süreci devam ediyor. Aydın'da bin 523 konut inşa edip, sahiplerine teslim ettik. İhtiyaç sahiplerine de 2.2 katrilyon (2.2 milyar TL) sosyal yardım yaptık. Bunu biz yaptık. Yaparsa AK Parti yapar" dedi. İstanbul'da göreve başladığı zaman fırıncıların sürekli zam yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fabrikaları denetledim, berbattı. İstanbul'a da modern üç tane halk ekmek fabrikası kurdum. Fiyatları düşürdük. Bir anda bütün fırınlarda ekmek fiyatları düşmeye başladı. Aynısını şimdi burada da yapacağız" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ

İstanbul Kartal'daki yıkılan binaya da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"Niye geciktim buraya gelirken, İstanbul Kartal'da maalesef bina çöktü. Fakat bu bina ruhsatsız, iskanı yok. Ve üç kat diye başladılar 8 kat, yan taraf 10 kat hepsinin şu anda yıkılma tehlikesi var. 17 vatandaşım burada şehit oldu, 14 tanesi yaralı olarak çıktı. Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer kentsel dönüşüm gelişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasa başımıza bunlar gelmiş miydi? Ekranı başında izleyen milletime sesleniyorum, artık bizim sabrımız taştı. Artık bunlara sabredecek halimiz yok. AK Parti belediyelerimiz başta olmak üzere bakanlığımız da yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Şu enkaz kaldırıldıktan sonra İçişleri, Adalet, Sağlık bakanlıkları bir araya gelip nasıl bir eylem planı yapacağız, buna göre adımlarımızı atacağız. Bunlar kararlı adımlar olacak. Acaba şu ne der, bu ne der yok. Yani benim evimin ederi nedir bu bina ne eder bunu sormuyor. 'Benim burada şu kadar dairem var. Bana şu kadar daire verilirse' diyor. Böyle olmaz, sen kaliteyi ara. Senin dairenin değeri üç beş. Sana verilen dairenin kalitesi 50 olacak. İnsanca yaşamanın erdemine ulaşacağız. Ne diyorsunuz buna? Her gün kaygıyla yaşamak yerine evelallah şöyle kalkalım, beyler gibi yaşayalım."

Konuşmasının son bölümünde tekrar Aydın'a yapacakları yatarım ve hizmetlere değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Turizmde Aydın'ın hakkı olan yerde olduğuna inanmıyorum. Aydın'ı hak ettiği şaha kaldıracağız. Allahın Aydın'a bahşettiği bu imkanları değerlendirmek istiyoruz. Aydın'a sesleniyorum, Menderes Nehri'ne sahip çıkmaya çağırıyorum. Burada atık atan herkes kendi geleceklerini kirlettiğini bilmelidir. Aydın'da atılacak her adımda büyükşehir ve ilçe belediyelerine çok önemli görevler düşüyor. Eskiden Aydın çevresindeki yerler örnek alırlardı maalesef bir süredir Aydın'da olan belediyecilikten dolayı işler tersine döndü. 31 Mart Aydın'ın belediyecilikte inşallah yükselişe geçtiği tarih olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

- Alandan detaylar

Haber: Taylan YILDIRIM - Burhan CEYLAN, kamera: Mücahit BEKTAŞ / AYDIN ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

4)KURTULMUŞ: BEKA MESELESİ HAYATİ BİR MESELEDİR

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Bazıları şimdi beka meselesi nerden çıktı diyorlar. Türkiye'nin bir beka meselesi vardır. Bu beka meselesi de hayati bir meseledir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Ak Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda mahalle temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada belediye başkan adayları, mahalle temsilcileri ve partililerine bu seçimde insanların önce gönüllerini kazanma çağrısında bulunan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Memleket işi gönül işi. Hani diyor ya Allah dostu 'Hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir.' Yollar yaparsınız, hastaneler yaparsınız, havaalanları yaparsınız, hızlı trenler yaparsınız, nitekim AK Parti bunların hepsini yaptı. Bunları yapmak millete hizmet etmek boynumuzun borcu milletin bize verdiği vazifedir. Ama insanların yollarını altınla kaplasanız bile, eğer insanların gönlüne girmiyorsanız aslında o gönüllerine giremediğiniz insanları kalıcı olarak yanınızda tutamıyorsunuz demektir. Oy almak kolay bir iştir; zor olan gönüllere girmek, insanların gönlüne ve zihnine bir kardeşi olarak sahip olabilmektir. Bizim sizlerden istediğimiz; bu seçim kampanyasında insanlara sadece oyunuzu bana verin, AK Parti'ye verin, adayımıza verin demeniz değildir. İnsanların gönlünü almanız, insanların zihinlerini bu asil davanın etrafında bütünleştirmeniz, insanlarımızı yeniden güçlü büyük Türkiye etrafında toparlamaya çalışmanızdır. Sizden beklediğimiz insanlarımızın gönüllerini kazanarak, Türkiye'nin cümle aleme karşı verdiği bu büyük varoluşu mücadelesinde safımızı çoğaltmanız, safınızdaki insanları arttırmanızdır. Bu seçim insanların hem gönlünü alacağız, hem gönüllerine gireceğiz, sonucunda da oylarını alacağız. Açık ara birinci parti olacağız ve Türkiye'de yerel iktidarları da AK Parti'li adaylarımızla birlikte yürüyeceğiz."

'BAZILARI DİYOR YA ŞİMDİ BEKA MESELESİ NEREDEN ÇIKTI DİYORLAR'

Konuşmasında muhalefet partilerinin beka meselesi eleştirilerine de yanıt veren Kurtulmuş, "Bazıları diyor ya şimdi beka meselesi nereden çıktı diyorlar. Bunu diyenler var. Gelin filmi biraz geriye alın, çok geriye de değil 2013'e, 27 Şubat 2013 MİT krizi. Eğer MİT krizinde MİT'in başkanı ya da başkan yardımcısını FETÖ'cü savcılar ve polisler marifetiyle sorguya götürselerdi; o gün ya da o günlerde AK Parti iktidarı düşerdi. Arkasından 17-25 Aralık, özellikle 24 Aralık gecesindeki tasarladıkları operasyonları yapsalardı bugün biz burada bu toplantıyı yapıyor olmayacaktık. Gelin arkasından mayıs ayındaki Gezi Parkı olaylarına. Az evvel gördünüz, o gezi parkı olaylarında bir özgürlük mücadelesi diye takdim edilen gezi parkı olaylarında Türk bayrağını yakan hainleri gördünüz. Terör örgütünün paçavralarını ya da örgütün liderlerinin resimlerini meydanlara asan insanları gördünüz. Duvarlara zülüm 1453'te başladı yazanları gördünüz. Eğer Gezi Parkı ferasetle söndürülmeseydi; o yangın belki Türkiye'nin her tarafını saracaktı. Hendek olayları, direkten döndük. Hatırlayın Yasin Börü ve arkadaşlarının; gencecik insanların nasıl haince şehit edildiğini gördük. Gelin kur operasyonları; eğer geçtiğimiz Kurban Bayramından önceki hafta dolar 8 TL'ye kadar çıksaydı; hedefleri oydu. Ondan sonra durdurmak çok zor olabilirdi. Gelin ondan önce hep beraber yaşadığımız 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Bütün bunların hepsi bir kapıya çıkıyor; Türkiye'de uyanık olmazsak, diri olmazsak, zinde olmazsak, oynanan oyunları bozacak ferasetle donanmazsak, Türkiye'nin bir beka meselesi vardır. Bu beka meselesi de hayati bir meseledir. Bu beka meselesini inşallah bu sandıklarda da bir kere daha aşacağız, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Salondan genel ve detay görüntüler

- Kurtulmuş'un konuşması

- Konuşma sonrası salondan genel ve detay görüntü

HABER-KAMERA: HÜSEYİN BOZOK/HATAY ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

5)KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN BİR BEKA PROBLEMİ YOK

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümet, bu seçimleri, genel seçim havasına sokarak, 'aman dikkat, beka problemimiz var. Eğer bizi desteklemezseniz, Türkiye'nin bekası tehlikede' gibi bir havaya ülkeyi sokma gayretinin içine girdi. Biz de kendilerine söyledik, Türkiye'nin bir beka problemi yok" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Edirne'de partisinin il başkanlığının 31 Mart yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Toplantının yapıldığı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonu girişinde Karamollaoğlu, partinin gençlik kolları üyeleri tarafından meşaleler yakılarak karşılandı. Burada konuşan Karamollaoğlu, hükümetin seçimlerde Türkiye'nin bir beka sorunu havasına sokmak istediğini öne sürerek, "Hükümet, bu seçimleri, genel seçim havasına sokarak, 'aman dikkat, beka problemimiz var. Eğer bizi desteklemezseniz, Türkiye'nin bekası tehlikede' gibi bir havaya ülkeyi sokma gayretinin içine girdi. Biz de kendilerine söyledik, Türkiye'nin bir beka problemi yok. Türkiye tehdit altında olması ile ilgili bir itirazımız yok. Türkiye, kurulduğu tarihten beri dünyanın en stratejik bölgesinde olduğu için, bu ülkede topraklarımız üzerinde birilerinin hep gözü olmuş. Ama bu, bizim beka sorunumuz haline gelmemeli" diye konuştu dedi.

'İKTİDAR ÜLKENİN PROBLEMLERİNİ ÇÖZEMİYOR'

Hükümete eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, bazı konularda bir takım adımlar attıklarını, başörtüsü sorunu çözdüklerini, imam hatip okullarını açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Genç kızlarımız, hem okullarında başörtüsü ile okuyabiliyorlar, hem de devlette görev alabiliyorlar. Yollar, köprüler inşa ettiler. Ama bunlar, bir ülkenin probleminin tamamı değildir. Esas tahrip ettikleri noktalara bakmak mecburiyetindeyiz. Bunları neden çözemediklerini de anlamak mecburiyetindeyiz. Bugünkü iktidarın en büyük problemi, kendi yaptığı hatayı bir türlü görmemesidir. Bugünkü iktidar, ne yazık ki ülkenin problemlerini çözemiyor. Neden çözemediğini de bilmiyor. Bir zaman soğan lobisi diye saldırdı ama olmadı. Şimdi de marketler, pazarlar diyor. Süper marketler açacağını, spekülasyonu önleyeceğini söylüyor. Düne kadar devlet olarak hiçbir işin içine girmeyeceğini söyleyen siz değil miydiniz? Niye bugüne kadar 95 yıllık birikimimizin tamamını sattınız? Yüzlerce fabrikayı, 16 sene içinde kim sattı? Tesisi kim yok etti? Bunların gözleri, betondan ve demirden başka bir şey görmedi. Bunun için de ülkeyi, betona ve demire mahkûm ettiler."

'4 MİLYONA YAKIN İŞSİZ VAR'

Türkiye'de 4 milyona yakın işsiz olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "İşsizlik aldı başını gidiyor. Bu memlekette 4 milyona yakın işsiz var. 400 TL yardım yaptıkları için iş aramayan en az 2 milyon insan daha var. 16 senede memleketi bu hale getirdiniz, niye bundan ders almıyorsun? Niye bizimle hiç alakası olmayan yakıştırmalarda bulunuyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı, dün, benim vilayetim olan Sivas'a gitmiş. Sivas'ta diyor ki; 'Cumhuriyet Üniversitesi'ni kim kurdu?' Cumhuriyet Üniversitesi 1974'te kuruldu. Öyle bir havaya girdiler ki her şeyi onların yaptığını söylüyorlar. Bu mantıkla memleketi yönetemezsiniz. Önce eksiklikleri göreceksiniz ve eksiklikleri, yanlışlıkları hangi uyguladığınız politikalardan dolayı meydana geldiğini de göreceksiniz. Ondan sonra da hatalarınızı kabul ederek, nasıl düzelteceğinizi söyleyeceksiniz" dedi.

'BİZDE TAYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YOK'

SP lideri Karamollaoğlu, kendilerinde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olmadığını ifade ederek, şahıslara karşı husumet beslemediklerini söyledi. Karamollaoğlu, şöyle dedi:

"Bizde, ne Tayyip Erdoğan düşmanlığı var, ne de başka birisine karşı düşmanlık var. Biz, kardeşlik duygusundan dolayı gördüğümüz bütün hataları yüzlerine karşı netçe söyleriz. Dost acı söyler. Yalakalar acı söylemez, söyleyemez. Çünkü menfaatlerinden olurlar. Ama biz böyle bir menfaat kaygısı taşımadığımız için acı söyleriz. Onları yıpratmak için değil; bizim sözümüze dikkat edip ibret alsınlar, politikalarını düzeltsinler diye söyleriz. Ama bizim bu söylediklerimiz, başka maksatla söylenmiş gibi gündemlerine Saadet Partisi'ni aldılar, oruçlarını bozdular. 16 senedir Saadet Partisi'ni ağızlarına bile almıyorlardı. Sonunda mecbur kaldılar. Ama Allah'tan korkan insanlar yalan söylemez, iftira etmez, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermez. Bizi tutup birileriyle eşleştirmeye çalışıyorlar. Bugün bir seçime gidiyoruz. Türkiye'nin 1399 beldesinde, ilçesinde, ilinde seçim olacak. Bunun tamamında biz seçime gireceğiz. Sen iktidarsın ama tek başına seçimlere giremiyorsun. Onun için bize, 'bunlar şer ittifakı' diyorlar. Hiç mi Allah korkunuz yok? Bizim hakkında söyledikleri çirkin sözler var. O sözler, kendileri tariflerinden ileri gitmez. Biz, sizin seviyenize inip aynı kelimelerle konuşmayız. Her ülkede ister istemez lider pozisyonunda bulunan insanlar, ülkenin gençleri, o ülkede yetişen insanlar tarafından da rol model olarak görülür. Ama bizim toplumumuza baktığımız zaman ülkeye rol model olacak bir karakter göremiyoruz. Ahlaki ve manevi değerlerimiz bozuluyor. İmam hatip okuluna gidenler bile istediğimiz manevi değerlerle teşhis edilemiyor. Bunun temelinde yatan, liderlerdeki eksikliktir. İnsanlar, onun gibi olmaya çalışıyor. O zaman da bu toplum kutuplaşıyor. Bu memleketin yarısına size oy vermedikleri için hain, yarısına oy verdikleri için vatansever derseniz, bu memlekete huzur gelmez. Bu memleketin hamuru biziz, bizim inancımızdır. Bu memlekette beraberliği biz sağlayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Karamollaoğlu'nun gelişi

- Meşalelerle karşılanması

- Salona girişi

- Karamollaoğlu'nun konuşması

- Etkinliğe katılanlar

- Adayların tanıtımı

- Salondan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

6)MİLLET İTTİFAKI, MANİSA ADAYLARINI TANITTI



MANİSA'da 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapan CHP ile İYİ Parti, büyükşehir ile birlikte 17 ilçe adayını tanıttı.

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın İYİ Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve 17 ilçe belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısına, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Sekreteri Mustafa Cihan Paçacı, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve iki partinin üyeleri katıldı. Salona sığmayan bazı partililer, toplantıyı ayakta takip etti. Akhisar adayı Besim Dutlulu ve Kırkağaç adayı Şerif Ozan İren, başka programları nedeniyle aday tanıtım toplantısına katılamadı. İki partinin il başkanları sahneye birlikte çıktı. İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, her iki partinin ortak paydasının memleket olduğunu belirtip, adaylarının Orkun Şıktaşlı olduğunu söyledi. CHP İl Başkanı Semih Balaban ise Cengiz Ergün'ün tek adamlığına hep birlikte son vereceklerini söyleyip, tarihi bir gün yaşadıklarını kaydetti. Balaban, 17 ilçeyi alacaklarını ve Büyükşehir'e Orkun Şıktaşlı'nın başkan olacağını dile getirdi. İki il başkanının konuşmalarının ardından adaylar tek tek sahneye çıktı.

'PROJELERİMİZİ TANITACAĞIZ'

Adayların ardından sahneye çağırılan Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart'a kadar çok çalışacaklarını belirtti. Şehri birlikte yöneteceklerini vurgulayan Şıktaşlı, "Ulaşılamayan bir büyükşehir belediye başkanlığı olmayacağız. Büyükşehri merkezde yönetmeyeceğiz. Büyükşehirle birlikte Alaşehir'i Alaşehir'de, Gölmarmara'yı Gölmarmara'da yöneteceğiz. Herkesin sorununa kucak açacak, hep birlikte şehrimizin gelişmesini sağlayacağız. Bundan 13-14 yıl önce Manisa, geleceğin yatırım yapılacak en iyi şehir ödülünü aldı. Ama bunu günümüzde önemli ölçüde yitirdik. Yapacağımız işlerle, şehrimizin imkanlarını tekrar derleyip toplayacağız. Önümüzdeki günlerde projelerimizi tanıtacağız. Bizim hedefimiz 31 Mart'ta ipi göğüslemek. Manisa'da hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz" dedi.

'BİR OY BİR OYDUR'

Şıktaşlı'nın ardından konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Özgür Özel'in nerede oy kullanacağı çok merak ediliyor. Ben Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oturuyorum. Milletvekili istediği yerde oy kullanır. İstanbul'da mı, Ankara'da mı oy kullanacaksınız, İzmir'e mi gideceksiniz? Bütün CHP'lilere, Atatürkçülere, Cumhuriyetçilere söylüyorum. Özgür Özel oyunu, Yunusemre'de kullanacak. Yunusemre'de Kürşat başkana, il genelinde Orkun Şıktaşlı'ya oyunu verecek. İYİ Parti'ye verdiğiniz oy sizin ilçenizdeki partiye verdiğiniz oydur. İYİ Parti'ye bastığınız oy İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, İzmir'de Tunç Soyer'e, Ankara'da Mansur Yavaş'a verilen oydur. Adayların hepsi birbirinden kıymetlidir. Arkasında duramayacağımız aday yoktur. Bu ittifak bizim onurumuzdur, gururumuzdur sonuna kadar arkasındayız. Onun için hep birlikte çalışacağız. Bir oy bir oydur" diye konuştu.

MİLLET İTTİFAKI MANİSA ADAYLARI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, CHP'nin adayları Akhisar'da Besim Dutlulu, Alaşehir'de Ahemt Öküzcüoğlu, Gölmarmara'da Birol Bak, Saruhanlı'da Zeki Bilgin, Sarıgöl'de Emrah Eroğlu, Turgutlu'da Çetin Akın, Ahmetli'de Mehmet Eryürek, Salihli'de Mazlum Nurlu, Soma'da Abdullah Saka, Kırkağaç'ta Şerif Ozan İre. İYİ Parti'nin adayları Demirci'de Haluk Şenyurt, Gördes'te Mesut Efe, Köprübaşı'nda Fatih Taşlı, Kula'da Selim Aşkın, Selendi'de Yasin Dumlupınar, Şehzadeler'de İsa Özdemir ve Yunusemre'de Kürşat Mithat Özkan oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Toplantı salonundan görüntü

- Belediye başkan adaylarının salona gelmesi

- Belediye başkan adaylarının sahneye çıkması

- Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı konuşması

- CHP'li Özgür Özel'in konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

7)YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI ADAM, EVİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ



ORDU'nun Ulubey ilçesinde, yalnız yaşayan Asım Yılmaz (92), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yangın, akşam saatlerinde Ulubey ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde çıktı. Asım Yılmaz'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yapılan incelemede Asım Yılmaz'ın yangın sırasında evde olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Asım Yılmaz'ın cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Vatandaşla röportaj

Haber:Nedim KOVAN - Kamera: Ahmet BAYRAK-ORDU-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

8)BALIKESİR DEVLET HASTANESİ'NDE KISA SÜRELİ YANGIN PANİGİ



BALIKESİR Devlet Hastanesi Patoloji Servisi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Merkez Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki E Blok'un 2'nci katında bulunan Patoloji Servisi'nde çıktı. Hafa sonu olması nedeniyle kapalı olan serviste elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, serviste bulunan kimyasal maddeler kısa sürede alev aldı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Patoloji servisinde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Yangın anından görüntüler

- İtfaiyenin yangına müdahale görüntüleri

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

9)CİP, KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



UŞAK'ta, kamyona arkadan çarpan cipin sürücüsü çiftçi Bilge Demirel (42) yaşamını yitirdi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İzmir yönüne giden çiftçi Bilge Demirel yönetimindeki 64 NF 900 plakalı cip, Sefer Arslan yönetimindeki 45 FZ 199 plakalı kamyona arkadan çarpıp, takla attı. Kazada, cip sürücüsü Demirel ile aracındaki Gökhan Çoban (34) ve Deniz Özdemir (34) yaralandı. Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Araçta sıkışan Bilge Demirel itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra 3 yaralı, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Demirel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- İtfaiye ve polis ekiplerinden

- Kaza yerinden detaylar

- Sağlık ekiplerinden detay

- Hastanede hayatını kaybeden Bilge Demirel'in araçtan çıkarılması

Haber:Ramazan ÇETİN/ UŞAK, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

10)OKULDA MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YEMEK ŞİRKETİ ÇALIŞANI KADIN ÖLDÜ



KONYA'nın Meram ilçesinde özel okulda düzenlenecek yemek için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı (41), 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Armağan Mahallesi Yenice Sokak'ta bulunan özel okulda meydana geldi. Okulda düzenlenecek akşam yemeği için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı, iddiaya göre 4'üncü katta hazırlık yaptığı sırada merdiven boşluğuna düştü. Sesi duyan diğer çalışanlar, Söbücovalı'yı kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Hatice Söbücovalı'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin okulda yaptığı incelemenin ardından Söbücovalı'nın cansız bedeni otopsi için Numune Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------------

-Polisin olay yerinden görünütüsü

-Okuldan detaylar

-Hatice Söbücovalı'nın vesikalığı

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

11)MARKET İÇİNDEKİ BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

İZMİR'in Buca ilçesinde, kendisini gasbetmeye çalışan kişiyle süpermarkette kavga ederken bıçaklanan Resul Yazar (21), ağır yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 4 Şubat'ta, Buca'daki süpermarkette meydana geldi. Resul Yazar'ın işlettiği süpermarkete gelen bir kişi bıçakla gasp girişiminde bulundu. Yazar'ın direnmesiyle kavga çıktı. Kimliği belirsiz kişi, bıçakla Yazar'ı yaraladı. Markettekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan marketten kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olduğu belirlenen Yazar, ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yazar'ı bıçaklayan kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Öte yandan olay, süpermarketin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------------

- Market içinde rafların arasın karşılaşmaları

- Boğuşmaları

- Bıçaklama anı

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

12)TACİZ EDİLDİĞİNİ SANAN KADIN, DARBETTİĞİ MİNİBÜS ŞOFÖRÜNDEN ÖZÜR DİLEDİ



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kendisini taciz ettiğini düşünerek darbettiği minibüs şoförü İbrahim B. ile bir araya gelen Özlem A., olayın yanlış anlaşılma olduğunu belirtip, özür diledi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Yeşilyurt-Bornova hattında minibüs şoförlüğü yapan İbrahim B., hastane önüne kurduğu tezgahta su satan Özlem A.'ya, kendisinin ve hattaki diğer şoförlerin her zaman yaptığı gibi, minibüsten inerek bozuk para verdi ve bütünlemesini istedi. Özlem A., bütünlediği paraları geri verirken iddiaya göre, İbrahim B.'nin elinin kendi eline değmesi üzerine taciz edildiğini düşünerek tepki gösterdi. Özlem A., İbrahim B.'ye tekme- tokat saldırırken, minibüs şoförü karşılık vermeden durumu anlatmaya çalıştı. Ancak Özlem A., ikna olmadı ve İbrahim B.'yi darbetmeye devam etti.

'YANLIŞ ANLAŞILMADAN İBARET'

Bu sırada olayın yoldaki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyadan yayılması üzerine Yeşilyurt-Bornova minibüs hattı başkanı Mehmet Erler, dün Özlem A. ve İbrahim B. ile iletişim kurarak, iki kişiyi bir araya getirdi. Durumun tekrar değerlendirilmesinin ardından Özlem A., yaşanan olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek, şoför İbrahim B.'den özür diledi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------------

- Hat başkanı Mehmet Erler'in konuşması

- Her iki tarafından birbirinden özür dilemesi

------------------------------

- Olay anı (amatör kamera)

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

13)TÜRKİYE'DEKİ EN YÜKSEK BÜTÇELİ 'HİNT DÜĞÜNÜ' SERİK'TE YAPILIYOR



TÜRKİYE'de bugüne kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştiriliyor. Düğün organizasyonlarını gerçekleştiren firmanın kurucu ortağı Bünyat Özpak, "Bu düğün Türkiye'de şu ana kadar yapılan gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli Hint düğünü olma özelliği taşıyor. Aileyle yapmış olduğumuz özel gizlilik anlaşmasından dolayı düğünün toplam bütçesini paylaşamıyorum" dedi.

Hintli ailelerin son dönemde düğün için tercih ettiği Antalya bölgesi bu günlerde Türkiye'nin en yüksek bütçeli düğün organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Aylar öncesinden planlanmaya başlanan düğün, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de 7 Şubat'ta başladı. Görkemli düğün 10 Şubat'a kadar devam edecek.

3 gün, 3 gece sürecek olan, Hindistan'ın en tanınmış ve varlıklı ailelerinden Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin'in düğünü için 650'yi aşkın davetli charter uçaklarla Antalya'ya getirildi. Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan aileler, Hindistan jet sosyetesini Antalya'da ağırlıyor. Baştan sona tamamen Hint gelenekleriyle gerçekleşen düğün için tüm otel özel bir görsel şov alanına dönüştürüldü. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları büyük bir titizlikle hazırlanarak binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi.

ÜNLÜ İSİMLER ANTALYA'DA

Düğün için Rahit Khan, Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli süper starların yanında Amerikalı R&B yıldızı Akon gibi dünyaca ünlü daha pek çok yıldız sanatçı da Antalya'ya geldi.

Görkemli düğününde 400 kişiden oluşan aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemeler de özel uçaklarla Antalya'ya taşındı. Düğün katılımcıları ve görevli personel Antalya'nın turizm merkezi Belek bölgesinin 3 büyük oteline yayıldı. Düğünün uçak, otel, transferler, ağırlama, özel geceler de dahil olmak üzere A'dan Z'ye tüm koordinasyonunu gerçekleştiren şirket de yaklaşık 250 kişilik özel bir ekiple hizmet verdi.

EN YÜKSEK BÜTÇELİ HİNT DÜĞÜNÜ

Düğün organizasyonlarını gerçekleştiren şirketin kurucu ortağı Bünyat Özpak, "Bu düğün Türkiye'de şu ana kadar yapılan gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli Hint düğünü olma özelliği taşıyor. Aileyle yapmış olduğumuz özel gizlilik anlaşmasından dolayı düğünün toplam bütçesini paylaşamıyorum. Düğünü pek çok ülke arasından hem de düşük sezon olarak tabir ettiğimiz şubat ayı içinde ülkemize kazandırdığımız için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz büyüleyici ortam yerli yabancı pek çok sektör profesyonelinin çok uzun süren emek ve hazırlıkları sonucunda oluşturuldu. Özellikle ailelerin, gelin ve damadın bir ömür boyunca hayalini kurduğu bir düğünü gerçeğe dönüştürüyoruz. Her düğünde olduğu gibi bu düğün de bizim için de çok heyecan verici bir süreç" dedi.

Düğün turizmine damga vuran bir bütçeyle tüm düğünü gerçekleştirdiklerini anlatan Bünyat Özpak, "Uzun süredir yürüttüğümüz aktif tanıtım politikamız ve bilhassa IMWF'nin (International MICE and Wedding Forum) katkısı bu gibi düğünler için ülkemizi daha yüksek oranda tercih edilir kılmakta ve bu bizi çok memnun etmektedir. IMWF'19 için de hazırlıklarımız tüm hızı ile devam etmekte olup, sektörümüz ve ülkemiz için yüz akı olacak bir programla mayıs ayında, yine dünyadan sektörün en iyilerini ağırlayacağızö diye konuştu.

2019 yılında Türkiye özel etkinlik sektörüne bu tarz hatta daha da yüksek bütçeli düğünlerin kontratlarını imzaladıklarını ve devamını getireceklerini vurgulayan Bünyat Özpak, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar ailelerin özel ricasıyla bu bilgileri gizli tuttuk fakat artık ilerleyen günlerde bu detayları paylaşacağız ve sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yer yerinden oynayacak. Tüm dünyada turizm üreten ülkelerin hayalini kurduğu büyük projeleri ülkemize kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Amacımız Türkiye'yi özel grup organizasyonlarında en çok tercih edilen ülke haline getirmek ve bu amacımıza her geçen gün daha da yaklaşıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Bünyat Özpak röportaj

- Düğünden görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

14)GÖBEKLİTEPE’DE VEFA ETKİNLİĞİ



Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ile Beslenme Eğitimi ve Vakfının (BESVAK) iş birliğiyle, 'Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe' başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Turizm’de 2019 yılının Göbeklitepe yılı olması, ardından Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ile Beslenme Eğitimi ve Vakfının (BESVAK) iş birliğiyle, buğdayın anavatanı olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de 'Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri katıldı. Buğdayın ilk yetiştirildiği ve una dönüştürülerek ekmek yapıldığı yer olan Göbeklitepe'ye vefa amacıyla Göbeklitepe Ören Yeri'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, tarımın, insanın yaratılışı ile başladığını söyledi.

Tarımın insanlığı, insanlığın da tarımı geliştirdiğini dile getiren Taşpınar, su ve tarımın medeniyetler inşa edip, medeniyetler yıktığını, bunu, geçmişi milattan 12 bin yıl önceye dayanan Göbeklitepe'de açıkça gördüklerini belirtti. Göbeklitepe’de olmaktan dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Taşpınar şunları söyledi:

"Avrupa'da birinci, dünyada yedinci büyük tarım ekonomisi olan Türkiye, tarımsal toprak kaynakları olarak da dünyada 17'nci sıradadır. Un sanayisi başta olmak üzere gıdada net ihracatçı bir ülkeyiz. Bundan gurur duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya bizlere sorun yaşattığı kadar önemli fırsatlar da sunmaktadır. Bu açıdan diğerleri yürürken bizi koşturacak politikalar ve stratejileri hızla üretmemiz hayati önem arz etmektedir. Bu anlayışla tarımda dünyada ilk 5 ülke arasına girmek hiç zor olmayacaktır."

Buğday ekim alanlarının kritik seviyeye geldiğini vurgulayan Taşpınar, "Bu durum un sanayisi ile yem, makarna ve bisküvi sanayisinin ham madde teminindeki belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Tüketiciyi korumak üreticiyi korumaktan başlar. Arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda tüketicinin korunmasından ve gıda güveliğinden bahsedilemez. Buğday ekim alanlarında görülen düşüş, gıda güvenliği açısından önemli riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle tüketiciyi ve üreticiyi koruma rolünün dengelenmesi ve psikolojik sınırların ötesinde gerçekçi yaklaşımlar ortaya konulması gerekmektedir. Özellikle buğday ve ekmek üzerinden yapılan spekülasyonların önüne geçilmelidir" dedi.

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u Göbeklitepe yılı ilan ettiğini hatırlatarak, bölgeye verilen önemin un sektörü olarak kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini söyledi. Son yıllarda buğdayın ekim alanlarının azalmasına dikkati çeken Ulusoy, Türkiye'nin normalde buğday üretiminde kendisine yettiğini, ekim alanlarının azalmasıyla ortaya çıkan açığı verimdeki artışla kapattıklarını, ancak bu durumun ileride sorun oluşturabileceğini belirtti.

Programda açıklamada bulunan Beslenme Eğitimi ve Vakfı (BESVAK ) Başkanı Selahattin Dönmez de, halihazırda tüm bilimsel kanıtların, insan sağlığının temelinde buğdayın ve ekmeğin vazgeçilmez bir besin olduğunu gösterdiğini belirterek, "Buğday vücudumuz için temel enerji kaynağı. Toplam karbonhidrat miktarının en önemli kısmını ekmekten alıyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Göbeklitepe'yi gezen heyet

- Göbeklitepe'de düzenlenen etkinlikte konuşan katılımcılar

- Ödül töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Ali LEYLAK / ŞANLIURFA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ